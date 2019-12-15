DHA YURT BÜLTENİ-14 - Son Dakika

Şanlıurfa'da amca çocukları arasında kavga: 2 ölü, 5 yaralı

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde amca çocukları arasında alacak meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Hürriyet Mahallesi 'nde meydana geldi. Alacak meselesi yüzünden husumetli olan amca çocukları arasında tartışma çıktı. Tartışma, iki tarafın da yakınlarının dahil olmasıyla kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında, kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tüfeklerden çıkan saçmaların isabet ettiği 7 kişi yaralandı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları, ilk müdahalelerinin ardından Suruç Devlet Hastanesi 'ne götürüldü. Yaralılardan Yaşar Ateş ve Salih Ateş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer 5 yaralının tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.

Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis kavgaya karışan tarafların yakalaması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Hastanenin acil servisi

Acilde bekleyen ambulanslar

Polis ekiplerinin önlem alması

Morg önünde bekleyen cenaze aracı

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL/ SURUÇ(Şanlıurfa),

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AVDA VURULAN GENÇ, ÖLDÜ

MERSİN'in Erdemli ilçesinde yaban domuzu avında av tüfeği ile kazara vurulan Hüseyin Ercan (28), hayatını kaybetti.

Olay, bugün Batısandal Mahallesi'ndeki Yanıkhan ören yeri yakınlarında meydana geldi. Tarlaların çevresinde yaban domuzlarının olduğunu fark eden Hüseyin Ercan, yakınlarıyla birlikte sürek avına çıktı. Av sırasında kimin ateşlediği hünez bilinmeyen av tüfeğiyle kazara vurulan Ercan, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Ercan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Erdemli Devlet Hastanesi'nin dış görüntüsü

Acil servisin dış görüntüsü

Acil servis önünde bekleyen Hüseyin Ercan'ın yakınları

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ ERDEMLİ(Mersin),

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OTOMOBİL TIR'A ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

DÜZCE'de, otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde D-655 yolu Osmanca Köyü sapağı mevkiinde meydana geldi. Düzce yönüne giden Adnan Akyol yönetimindeki 81 EB 323 plakalı otomobil, Hüseyin İşgören'in kullandığı 81 AAF 736 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü Adnan Akyol, içerde sıkışarak hayatını kaybederken, otomobildeki ismi öğrenilemeyen 1 kişi de yaralandı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, Akyol'un cansız bedenini çıkardı. Yaralı, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza yerinden görüntü

İtfaiye ekiplerinin çalışma yaparken görüntüsü

Jandarma , polis ve vatandaşların görüntüsü ile detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE,

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ADIYAMAN'DA PETROL TANKINDAKİ YANGIN KORKUYA NEDEN OLDU

ADIYAMAN'da Türkiye Petrolleri'ne ait olan petrol tankında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, akşam saatlerinde Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Türkiye Petrolleri'ne ait ham petrol tankında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden işçiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 2 saatlik çalışmayla yangını diğer tanklara sıçramadan kontrol altına aldı. 3 aracın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri

-İtfaiye ekipleri

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

-Soğutma çalışması

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN,

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KAYA MEZARLARDA SÜRYANİCE KİTABELER BULUNDU

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesindeki tarihi Hasuni Mağaraları'nın yanındaki kaya mezarlarında, 'Monoha' adlı papazın gömülü olduğu ve dua istenilen Süryanice yazılı 2 kitabe bulundu. Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Yıldız , bu kitabelerin 'mezartaşı' kitabesi olduğunu söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın onayı ile Diyarbakır ve ilçelerinde Ortaçağ ve sonrasına ait kültür varlıklarının tespiti için Silvan ilçesinde yürütülen yüzey araştırmaları sırasında, Bahçeköy 'de bulunan kaya mezarlarının içinde Süryanice iki kitabe tespit edildi.

Bölgede Kaymakamlık desteğiyle 10 yıldır çalışma yürüten Dicle Üniversitesi (DÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Yıldız, Türkiye'de kaya mezarları içinde ilk defa kitabelerin tespit edildiğini söyledi. Kitabelerin fotoğrafını Mardin Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz'ün de incelediğini ifade eden Yıldız, bunların Süryanilere ait 'mezartaşı' kitabesi olduğu sonucuna vardıklarını aktardı.

KAYA MEZARLARDA BULUNAN KİTABENİN TERCÜMESİ YAPILDI

Bu kitabede buranın bir papaz mezarı olduğunu anlatan Yıldız, "Monoha adlı papazın burada gömülü olduğu ve bu kitabeyi okuyan herkesin bu papaz için dua etmesi yazılıyor. Bölgede yaptığımız araştırmada, ilk kez içinde Süryanice kitabe bulunan bir mezara denk geldik. Bu Türkiye için de bir ilk olabilir. Şimdiye kadar yaptığımız literatür çalışmalarında, içerisinde Süryanice kitabe olan bir kaya mezarına rastlamadık. Bu kaya mezarı Süryaniler tarafından mı yapıldı, yoksa daha önce yapılmıştı da bu Süryaniler tarafından mı kullanıldı? Bu, ileriki çalışmalarımızda netlik kazanacak. Bu mekan daha sonraki dönemlerde Şapel olarak da kullanılmıştır. Bunu doğu uçtaki apsis nişinden anlıyoruz. Bu kaya mezarının ne zaman inşa edildiğini, yapıldığını net olarak bilmiyoruz. Ama çok eski olduğu, hem kalıntılardan, hem de kitabelerden anlaşılıyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaya mezarlar

Bulunan kitabeler

Prof. Dr. İrfan Yıldız ile röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN - Nurettin FİDANCAN/ DİYARBAKIR,

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'Bereket', tek seferde 16 yavru dünyaya getirdi

Mersin'de sezaryenle doğum yaptırılan kurt melezi cinsi 'Bereket' isimli köpek, tek seferde 16 yavru dünyaya getirdi.

Tarımsal ve Veterinerlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, ihbar üzerine doğum sancısı çeken 'Bereket' isimli gebe köpeği Mut ilçesinden alarak Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'ne getirdi. Kurt melezi cinsi köpeği gözlem altına alan ekipler, yavru sayısı fazla olduğu için kendi kendine doğum yapamayan Bereket'i sezaryenle doğuma aldı. Bereket, 2 saat süren operasyonla 16 yavru dünyaya getirdi. Ancak yavrulardan 6'sı doğum sırasında kurtarılamadı. Sayı olarak nadir görülen bir rakamda doğum yapan 'Bereket'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Bereket'in 10 yavrusu, veteriner hekimler tarafından hem besleniyor, hem de bakımları yapılıyor.

Doğumun sezaryenle gerçekleşmesinden dolayı annenin sütünün geç geleceğini söyleyen veteriner hekimler, yavruları sütle besleyip, annesinin yokluğunu aratmıyor.

Evcil ve Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürü Mehmet Cücük, "Perşembe günü Mut'tan bize ihbar geldi. Kurt melezi köpeğin gebe olduğunu ve sancı çektiğini söylediler. Köpeğimizi aldık geldik. Doğumun yakın olduğunu fark ettik ve gözlem altında tutuyorduk. Köpeğimizin bayağı sancısı vardı. Bu sabah geldik sezaryene karar verdik ve köpeğimizi doğuma aldık. 2 saat süren operasyonun ardından 16 yavru köpeğimiz dünyaya geldi" dedi.

Veteriner hekim olarak kendisinin de bir ilki yaşadığını ifade eden Cücük, "Yaklaşık 13 yıldır bu barınakta çalışıyorum, ilk defa 16 tane yavrunun dünyaya geldiğine tanıklık ettim. Sayı olarak ender görülen bir rakam. Daha önce en fazla 12 yavru doğurtmuştuk. Operasyon bizi zorladı ama yavruların sesleri, bağırışları bizi mutlu etmeye yetti, bütün yorgunluğumuzu aldı. Çok mutluyuz" diye konuştu.

Asıl işin doğumdan sonra olduğunu ifade eden Cücük, hayatta kalan yavruların sağlıklı bir şekilde büyümesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Cücük, bir an önce kendisini toparlayabilmesi için kalsiyum takviyesi yaptıkları Bereket'in yarından itibaren yavrularını beslemeye başlayabileceğini ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yavru köpekler beslenirken

-Yavru köpeklerin bakımı yapılırken

Anne köpek tedavi edilirken

-Evcil ve Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürü Mehmet Cücük ile röp.

Haber-Kamera: MERSİN,

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