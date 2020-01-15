DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

Merdiven korkuluklarına kendini asarak intihar etti

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, Mert Özdemir (41) evde merdiven korkuluklarını bağladığı ipe kendini asarak yaşamına son verdi.

Serdivan İstiklal Mahallesi'nde yaşayan Mert Özdemir, bugün öğle saatlerinde annesinin evden ayrılmasının ardından kendisini merdiven korkuluklarına bağladığı ipe astı. Yaklaşık 2 saat sonra eve dönen anne Ümran Özdemir oğlunun kendini astığını görünce çığlıklar attı. Eve gelen komşularının haber vermesi üzerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekibi, Mert Özdemir'in hayatını kaybettiği belirledi.

Yaklaşık 3,5 yıl önce eşinden ayrılarak ailesinin yanına taşınan ve işsiz olan Mert Özdemir'in bir süredir psikolojik destek aldığı öğrenildi. Özdemir'in cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi merkezine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yeri detay

-Evden ve ekiplerden görüntü

Haber-Kamera: Ramiz Kaan OKTAR/SAKARYA,

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Deniz, öldürüldüğü o eve 5 gün önce taşınmış

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, Deniz Gezginci'nin (36), balkondan giren Zekeriya Ercengiz (36) tarafından öldürüldüğü eve, olaydan 5 gün önce kaçarak, taşındığı ortaya çıktı. 2 çocuk annesinin, ayrılmak istediği Ercengiz'in birlikte yaşadıkları evdeki eşyaları kırması üzerine polisi aradığı, ancak şikayetçi olmayıp, aynı gün çocuklarıyla birlikte, kaçarak, öldürüldüğü adrese yerleştiği öğrenildi.

Olay, önceki gece, Hürriyet Mahallesi 222 Sokak'taki 6 numaralı apartmanda meydana geldi. Bir süre önce eşinden boşanan ve bir lokantada aşçı olarak çalışan, 2 çocuk annesi Deniz Gezginci, iddiaya göre, birlikte olduğu zeytin fabrikasında işçi olarak çalışan bekar Zekeriya Ercengiz ile ilişkisini bitirmek istedi. Durumu kabullenemediği öne sürülen Ercengiz, kadının yaşadığı 1'inci kattaki eve, dış cepheden tırmanıp balkondan girdi. Gezginci'yi çoğu sırtından 15 kez bıçaklayan Ercengiz, olay yerinden kaçtı.

16 YAŞINDAKİ KIZI KATİLİ SÖYLEDİ VE ŞİKAYETÇİ OLDU

Cinayetle ilgili detaylara DHA ulaştı. Cinayet sırasında evde olan ve olaydan sonra kapıda ağlarken bulunan genç kadının 16 yaşındaki kızı, polise verdiği ifadesinde, "Annem ve 8 yaşındaki kardeşimle birlikte yaşıyorduk. Uyuduğumuz sırada balkon tarafından tıkırtı sesleri duymaya başladık. Annem kalktı. Ben de kalktım. Zekeriya Ercengiz'i elinde bıçakla gördüm. Annem odaya girdi. Kapıyı kilitledi. Ben de kendimi banyoya kilitledim. Adam oda kapısını zorluyor, annem de 'Yardım edin' diye bağırıyordu. Bir süre sonra annemin sesi kesildi. Banyodan çıktığımda adamı elinde bıçakla balkona doğru kaçarken gördüm. Yardım için bağırdım. Evimize balkondan bıçakla giren ve annemi öldüren kişiden şikayetçiyim" dediği öğrenildi.

5 GÜN ÖNCE KAÇIP, TAŞINMIŞ

Bu arada DHA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Gezginci ve Ercengiz, bu olaydan aylar önce Akhisar Cumhuriyet Mahallesi'nde kiraladıkları evde birlikte yaşamaya başladı. Bir süre önce ise Deniz Gezginci, ayrılmaya karar verdi. Cinayetten 5 gün önce çift arasında tartışma çıktı. Gezginci eşyalarını toplamak istedi. Bu duruma sinirlenen Ercengiz de eşyaları kırıp, parçalamaya başladı. Deniz Gezginci polisi aradı. Olay yerine gelen Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü, evde inceleme yapıp, kırılan eşyaları fotoğrafladı. Ancak daha sonra Deniz Gezginci, şikayetçi olmadığını bildirdi.

Deniz Gezginci aynı gün çocuklarıyla birlikte kaçarak, cinayetin işlendiği adrese taşındı. Polis katil zanlısı Ercengiz'in, kadının taşındığı evi nasıl bulduğunu da araştırıyor.

(GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR)

Haber: Müslim SARIYAR/MANİSA,

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Prof Dr. Öztürk, 'Köpek memesi' hastalığına karşı uyardı

KAHRAMANMARAŞ Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Perihan Öztürk, halk arasında 'Köpek memesi' olarak bilinen deri hastalığı 'Hidradenitis Suppurativa'ya (HS) karşı halkı uyarıp, erken teşhisin çok önemli olduğunu söyledi.

Ter bezlerinin bulunduğu yerlerde ağrılı ve iltihaplı apselerle ortaya çıkan kronik bir deri hastalığı olan HS'ye yakalananları zor bir hayat bekliyor. Bunlardan biri olan Fatih Kılınç (41), KSÜ'de Prof. Dr. Perihan Öztürk'ün uyguladığı tedavi sonrası sağlığına kavuştu. Yakalandığı köpek memesi hastalığı nedeniyle son yıllarda hayatının kabusa döndüğünü belirten Kılınç, "Bu hastalıktan 2011 yılından beri muzdaribim. İlk başlarda çok fazla rahatsız etmemekle birlikte kısa dönemlerde çıkıyordu. Önemsemediğim için 10-15 günlük sürelerle tekrarladı, 2-3 aylık dönemlerde çıkmadığı oldu. Bu ilerledikçe çok aşırı rahatsızlık vermeye, hayat kalitemi çok düşürmeye başladı, özellikle iş yeri ve aile ortamında hayatı yaşanmaz bir hale getiriyor. Doğru tedaviyi bulana kadar çok uzunca bir süre, yaklaşık 6- 7 yıl çok büyük rahatsızlıklar çektim. Sürekli akıntılar, sürekli iltihaplanma, sürekli kötü bir koku vardı. Doğru tedaviyi bulana kadar çok sıkıntı çektim. Doğru tedaviyi bulduktan sonra hayatımda olumlu yönde çok büyük iyileşmeler oldu. Hayat kalitem arttı, iş yerinde çalışma performansım arttı, çocuklarıma ayırabildiğim vakitler çok daha geniş oldu" dedi.

'TEDAVİDEN SONRA HAYAT KALİTEM YÜZDE 90 İYİLEŞTİ'

Hastalık ilerledikçe yaşam kalitesinin düştüğünü dile getiren Fatih Kılınç şöyle devam etti:

"İlk başlarda acil servislere giderek oluşan apseleri açtırmakla tedaviye başladım. Tanı konmadığı için önemsiz bir şeymiş gibi görünüyordu. Hastalık ilerledikçe, yaşam kalitem düştükçe daha alternatif tedaviler aramaya başladım ama hiçbirinde kesin sonuca ulaşamadım. Daha ileri seviyelere geldi, sağ taraftan ameliyat oldum. O da çözüm olmadı. En son buraya gelerek, doğru tedaviye başlamış oldum. Şu anda hayat kalitem rahatsız olduğum döneme göre yüzde 90 oranında iyileşti. Çok memnunum."

ÖZTÜRK: CİDDİ PSİKOLOJİK PROBLEMLERE NEDEN OLUYOR

KSÜ Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Perihan Öztürk ise köpek memesi hastalığının bir deri hastalığı olduğunu, bunda erken teşhisin çok önemli olduğunu söyledi. Kendilerine gelenlerin genellikle çok erken dönemde teşhis konulamadığı için hastalığı ilerleyen hastalar olduğunu ifade eden Öztürk, "Hastalık; kapalı alanlarda ter bezlerinin ve kılların yoğun olduğu alanlar olarak bilinen koltuk altı, kasık, perianal bölge, meme arası ve meme altı bölgelerinde daha sık gözleniyor. Köpek memesi hastalığı koltuk altında ya da kasıklarda küçük kızarıklıklar ve kaşıntı şeklinde başlıyor. Bunlar zaman zaman iyileşip, zaman zaman kötüleşen kızarıklıklar şeklinde oluyor. Arkasından kızarıklıkların her biri büyük sivilceler şekline dönüyor ve akıntılı iltihaplı modüller halini alıyor tedavi edilmediği takdirde. Yine tedavi edilmediği takdirde bu modüllerin arasında iltihaplı apseleşen lezyonların arasında bantlar oluşuyor. Bu bantlar kontraktüre ve hareket kısıtlığına sebep oluyor. Aynı zamanda bu modüller açılarak kötü kokuya sebep oluyor ki bu da hastanın sosyal ortamdan uzaklaştırması, iş gücü kaybı, ailesel şikayetler gibi ciddi psikolojik problemlere sebep oluyor" diye konuştu.

'ERKEKLERE ORANLA KADINLARDA 3 KAT DAHA FAZLA GÖRÜLÜYOR'

Köpek memesi hastalığına erken teşhis konulmaması durumunda ciddi sorunlara yol açabileceğini kaydeden Öztürk, şöyle devam etti:

"Öncelikle hastalığın nedenlerini sorgulamak gerekiyor çünkü hastalığı tetikleyen bazı faktörler var, bunların başında sigara, yeme-içme alışkanlığı geliyor. Sigara içenlerde bu hastalık daha fazla görülüyor. Glisemik endeksi yüksek gıdalar dediğimiz karbonhidrattan zengin beslenen kişilerde, obez insanlarda çok daha fazla gözleniyor. Bunun yanında ergenlik döneminden sonra başladığı için hormonlar da bu hastalığın sebeplerinden bir tanesi. Kadınlarda hastalık erkeklere göre 3 kat daha fazla gözleniyor ama erkeklerde hastalık ortaya çıktığında çok daha şiddetli seyrediyor. Erken teşhis çok önemli ama maalesef ki bilinçlenmediğimiz için erken teşhisi çoğu zaman atlıyoruz. Hasta bize geldiğinde farklı kliniklerde, farklı tedavi ve tanılarla ortalama 6-7 yıl kaybetmiş oluyor. Eğer erken teşhis konulamazsa hastalarda, klinik tablo yani kontraktürlerin geliştiği, hareket kaybının olduğu, kötü kokulu akıntıların ortaya çıktığı, sosyal fobinin oluştuğu tabloya kadar geliyor ama erken teşhis konulup tedaviye düzenli başlanırsa hastanın hem yaşam kalitesi artıyor hem de bu bahsettiğimiz hareket kısıtlılığına kadar giden tabloların oluşması engellenmiş oluyor.

'SİGARA HASTALIĞIN NEDENLERİNDEN BİRİ'

Prof. Dr. Perihan Öztürk, son 6 ay içinde tekrarlayan sivilceler varsa doktorlara başvurulması gerektiğini belirterek, "Fatih Bey bize geldiğinde köpek memesi hastalığının ikinci evresindeydi, defalarca kez koltuk altında ve kasıklarında oluşan apselerden dolayı, apseleri boşalttırmış ve antibiyotik tedavisi kullanmıştı. Sigara içmesi halen devam ediyordu ve evresine göre hastalığın tedavisiyle ilgili gelişmeleri takip ederek, biyolojik tedaviler, aşı tedavileri uyguladık. Hastamızın şu an klinik tablosu iyi, yaşam kalitesi de arttı. Normal hayatına geri döndü diyebiliriz. Toplum için verilecek en önemli mesaj şu olmalı; Son 6 ay içerisinde koltuk altı ya da kasığınızda tekrarlayan, tedavilere rağmen tekrar tekrar çıkan sivilcelenme şikayetiniz varsa en yakın dermatoloji uzmanına başvurmalarını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Perihan Öztürk'ün Fatih Kılınç'a hastalığını sorması

-Fatih Kılınç ile röp.

-Perihan Öztürk'ün hastalığını anlatması

-Öztürk ile röp.

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-

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Oğlunu lösemiden kaybeden anne, Eskişehirli Buğra'ya destek çıktı

ESKİŞEHİR'de lösemi hastası 19 yaşındaki Buğra Kara için düzenlenen kan ve kök hücre kampanyasına Tepebaşı Belediyesi çalışanları katılarak bağışta bulundu. Ankara'da oğlunu 7 yıl önce lösemi hastalığından kaybeden Çiğdem Kuzucu ise beraberinde 40 kişiyle Eskişehir'e gelerek kampanyaya destek oldu.

Tepebaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nde şoför olarak çalışan Murat Kara'nın iki çocuğundan biri olan Buğra'ya, 6 ay önce kol ve ayaklarındaki morarma şikayetiyle gittiği hastanede lösemi teşhisi konuldu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Hematoloji Kliniği'nde kalan Buğra Kara için kemoterapi tedavisi başlatıldı. Baba Murat Kara, oğlunun hastalığının ilerlemesi ve ilik nakli ihtiyacı nedeniyle sosyal medya üzerinden kan ile donör kampanyası başlattı. Sosyal medyada kısa sürede ilgi gören kampanya için Tepebaşı Belediyesi çalışanları da seferber oldu. Belediye hizmet binasında açılan kampanya standında çalışanlar form doldurarak kan ve hücre bağışında bulunabilmek için kan örneği verdi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, belediyesi çalışanlarından Murat Kara'nın oğlu Buğra ve diğer lösemi hastaları için duyarlılık gösterenlere teşekkür ederek, "Bugün çok güzel bir bağış etkinliği için toplandık. Biliyorsunuz, Buğra kardeşimiz lösemi hastası ve tedavisi devam ediyor. Onun ve diğer lösemi hastaları için bağış yapacağız. Bugün vereceğimiz 3 tüp kan ile Buğra ve diğer hastalarımızın iyileşmesi için ciddi bir yarar sağlayacağızö dedi. Türk Kızılay Batı Anadolu Bölge Kan Merkezi Kök Hücre Bağışçısı Kazanımı Yetkilisi Nejdet Ayduran bağışta bulunacak personele bilgilendirme sunumu yaptı.

DESTEK OLMAK İÇİN ANKARA'DAN GELDİ

7 yıl önce oğlunu lösemi hastalığı nedeniyle kaybettiğini belirten Çiğdem Kuzucu'da kampanyaya destek olmak için Ankara'dan Eskişehir'e geldi. Oğlu için bulamadığı iliği başka çocuklar için aradığını söyleyen Kuzucu, "Kampanyaya destek olmak için Ankara'dan geldim. Ben oğlumu 7 yıl önce lösemi hastalığından kaybettim. Şu anda Buğra ve nakil bekleyen çocuklar için elimden geldiğinde yardımcı olmaya çalışıyorum. İşlem çok kolay, sağlık olan herkes donör olabiliyor. Verdiğimiz kanın bize bir zararı yok. Oğlum 19 yaşındaydı ve lösemiden kaybettim. Nakil bulamadık, ömrü yetseydi benden yüzde 50 nakil olacaktı. Oğlum için bulamadığım nakli ve iliği ben şimdi başka çocuklar için arıyorum. Sosyal medyadan duydum ve destek olmak için geldim. Buğra'nın babasıyla tanıştık ve bu konuyu konuştuk. Benden yardım istemişti, insanları buraya davet ettim. Benle birlikte Ankara'dan gelecek 40 kişi var. İnşallah birilerine umut olacağız" diye konuştu. Gün boyu süren bağış kampanyasında çok sayıda belediye personeli kan örneği verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bilgilendirme toplantısı

-Kan bağışına gelenler

-Kan bağışı sırası

-Form dolduranlar

-Kan bağışı yapanlarla röp.

-Kan verenler

-Çiğdem Kuzucu ile röp.

-Bağışçıların kalabalığı

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,

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İntihar eden arkeolog Merve'nin ağabeyinden iddialar

GAZİANTEP Müze ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde arkeolog olan Merve Kaçmış (33), pazartesi günü Diyarbakır'da ziyarette ettiği ağabeyi Ömer Ozan Kaçmış'ın evinde intihar etti. Kardeşi Merve'nin intihar etmeden önce mektup yazdığını anlatan ağabey Ozan Kaçmış, "Baskı ve mobbing uygulaması kardeşimi duygusal yönden çöküntüye soktu" dedi.

Gaziantep Müze ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde arkeolog olarak çalışan Merve Kaçmış, hafta sonunu geçirmek üzere Diyarbakır'da oturan ağabeyi Ömer Ozan Kaçmış'ın merkez Bağlar ilçesindeki Bağcılar Mahallesi'nde oturduğu evine geldi. Merve Kaçmış, pazartesi günü ağabeyinin oturduğu apartmanın 8'inci katından atlayarak yaşamına son verdi. Merve Kaçmış'ın cenazesi önceki günü yakınlarınca Diyarbakır'da toprağa verildi.

Kardeşinin intiharıyla ilgili açıklamada bulunan Ömer Ozan Kaçmış, Merve'nin intihar etmeden önce mektup yazdığını söyledi. Ağabey Kaçmış, şunları söyledi:

"Kardeşim yaklaşık 2 buçuk yıldır Gaziantep Zeugma Müzesi'nde çalışmaktaydı. Son 6-7 aydır kardeşim müzede bir zimmet devri olayı yaşadı. Kardeşim intihar etmeden önce hafta sonu buradaydı. Pazartesi sabahı bulunduğumuz binanın en üst katından atlayarak intihar etti. Konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduk savcılığa gerekli yerlere bu konunun hukuk yoluyla takip edeceğiz. Hukuksal anlamda arayışımızı yapacağız ve konuyu takip edeceğiz. Mektup bırakmış, mektubu biz görmedik. Eve gelen olay yeri inceleme ekipleri mektubu almışlar. Mektubun içeriği hakkında herhangi bir bilgimiz yok. Mektup şu an savcılıkta, inceleniyor. Baskı ve mobbing kardeşimi duygusal yönden çöküntüye soktu ve intihara kadar sürükledi."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ömer Kaçmış'ın açıklaması

-Merve'nin intihar ettiği apartman

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nurettin FİDANCAN- Selim KAYA/DİYARBAKIR,

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Edirne'de fuhuşa zorlanan 12 kadın kurtarıldı, 7 gözaltı (2)

7 TUTUKLAMA

Edirne'nin Keşan ve İpsala ilçelerinde polis tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanarak, gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aleyna Bekmezci, Levent Günsal, Mustafa Çekmez, Süleyman Karaağaç, Şevki Çolak, Mustafa Göçemen ve Özbekistan uyruklu Munisa Omonova, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. Zorla fuhuş yaptırıldığı belirlenen ve kurtarılan yabancı uyruklu 12 kadın ise sınır dışı edilmek üzere Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Haber: EDİRNE,

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