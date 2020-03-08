DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

Adana'da dolmuş şoförü başından vurularak öldürüldü

Adana'da dolmuşa aldığı bir kişinin silahlı saldırısı sonucu başından yaralanan şoför M.S., hayatını kaybetti. Başka bir dolmuşa binerek olay yerinden kaçan şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 01 M 0459 plakalı dolmuşa yolcu olarak binen ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, ücret vermek için şoför M.S.'nin yanına geldi. Bu sırada belinden çıkardığı tabancayla M.S.'ye ateş açtı. M.S. açılan ateş sonucu başından yaralandı. Olayı gerçekleştiren şüpheli, tanınmamak için üzerindeki montu çıkarıp, tabancayı da çevredeki bir iş yerinin önüne bırakarak başka bir dolmuşa binerek olay yerinden kaçtı.

YOLCULAR DOLMUŞTAN İNDİ

Panikle dolmuştan aşağı inen yolcular, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil ekibi sevk edildi. Başından yaralanan şoför M.S. burada yapılan ilk müdahalenin ardından bir özel hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen M.S.'nin yakınları sinir krizi geçirdi. M.S., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis, olay yerinde bulunan boş kovan ve şüpheliye ait montta incelemeler yaptı. Olayı gerçekleştiren şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerinden görüntüler

-Dolmuştan görüntü

-Şoför koltuğundan görüntü

-Şüphelinin montundan görüntü

-Şoförün yakınının olay yerinde sinir krizi geçirmesi

-Polisin inceleme yapması

Haber-Kamera: Rüşan Anıl ATAR/ADANA,

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Rabia, boşandığı eşinin sevgilisini bıçakladı (2)

TUTUKLANDI

Karaman'da boşandığı kocasının sevgilisi olduğunu öne sürdüğü Azerbaycan uyruklu Ülker A.'yı (49) karnından bıçaklayan Rabia Albayrak (24), sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şüphelinin sağlık kontrolüne getirilmesi

-Sağlık kontrolünden çıkartılması

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN

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Bursa'da, otomobillerin çarpıştığı kaza kamerada

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı, sürücülerden birinin hafif yaralandığı kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında, Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Serkan Akbulut'un (23) kullandığı 16 KAF 13 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, Ali Sevinç (22) yönetimindeki 16 KNG 65 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada hafif yaralanan sürücü Serkan Akbulut, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobillerin çarpışma anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza anı güvenlik kamerası görüntüsü

-Olay yerinden görüntüler

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),

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İzmit'te kadınlar yürüdü

Kocaeli Kadın Platformu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi. İzmit'in en yoğun bölgesi olan Yürüyüş Yolu üzerindeki Belediye İş Hanı önünde başlayan yürüyüş, Sabri Yalım Parkı'nda bulunan İnsan Hakları ve Demokrasi Anıtı'na kadar devam etti. Etkinlikte buluşan yüzlerce kadın, ellerinde taşıdıkları 'Eşitlik yoksa, aşk da yok', 'Krize ve şiddete karşı isyanda, tüm dünyada ayaktayız', 'İtaat yok Adem, elma yer misin?' pankartlarıyla birlikte, 'Bağır herkes duysun, erkek şiddeti son bulsun' ve 'Evden dışarı, dünyadan içeri' sloganları atarak yürüdü.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Sibel Yılmaz, "Biz kadınlar tüm dünyada ayaktayız. Bu 8 Mart'ta da meydanlarda, sokaklarda, iş yerlerinde, okullarda, evlerde daha iyi bir yaşam için, eşitlik ve özgürlük için tüm baskılara ve yasaklara rağmen birbirimizden güç alarak mücadele etmeye devam ediyoruz. Kadın cinayetleri, erkek şiddeti, ekonomik krizler, gericilik, savaşlar ve erkek egemen iktidarlar üstümüze yığılırken biz kadınlar en yakınımızdaki kadının koluna giriyor ve kadın dayanışmasının aşılmaz barikatını kuruyoruz.ö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yürüyüşten görüntüler

-Kadınların pankart ve sloganları

Basın açıklaması

-Detay

HABER: Selda Hatun TAN-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),

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Binali Yıldırım: Kapıları açtık, Avrupa telaşlandı

Milletvekili Binali Yıldırım, "Kapılarımızı açtık ama farkı gördünüz. Avrupa'ya gidenlere yapılan muameleyi gördünüz. Avrupa telaşlandı, anca uyandılar. Tehdit kapılarına dayanıncaya kadar lay lay lom şimdi de 'Yetiş ya Erdoğan' diye Cumhurbaşkanı 'mızı pazartesi günü Brüksel 'e çağırdılar" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Yıldırım, Çankırı Ilgaz İlçe Başkanlığı 7'nci Olağan Kongresi'ne katıldı. Ilgaz Belediye Kültür Merkezi'nde yapılan kongrede konuşan Yıldırım, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana 18 yıl geçtiğini, bu süreyi millete hizmet ederek, geçirdiklerini kaydetti. Türkiye'nin, Suriye'deki savaştan kaçanlara kucak açtığını; ancak diğer devletlerin bekleneni yapamadığını belirten Yıldırım, "Biz ülke, millet olarak tarihimizin, kültürümüzün ve inancımızın gereğini yaptık. Darda, zorda kalan insanlara kucak açtık, evimizi açtık, ekmeğimizi paylaştık. Biz, bize yakışanı yaptık" diye konuştu.

'BRÜKSEL'DE ÖNEMLİ ADIMLAR ATILMASINI BEKLİYORUZ'

Binali Yıldırım, Orta Doğu 'da kurulan oyunu bozduklarını da dile getirerek, "Oyunu bozan ülkenin adı Türkiye, liderin adı da Recep Tayyip Erdoğan 'dır. Şimdi ateşkes sağlandı. 'Açık kapı politikası' dedik. Göçmenler girerken de çıkarken de açık. Şimdi kapılarımızı da açtık ama farkı gördünüz. Avrupa'ya gidenlere yapılan muameleyi gördünüz. Kapıları açtık, herkes iradesiyle gidiyor. Avrupa telaşlandı, anca uyandılar. Meselenin ciddiyetinin ancak farkına vardılar. Tehdit kapılarına dayanıncaya kadar lay lay lom şimdi de 'Yetiş ya Erdoğan' diye Cumhurbaşkanı'mızı pazartesi Brüksel'e çağırdılar. Toplantıda önemli adımlar atılacağını bekliyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yıldırım'ın konuşması

-Detay

Haber-Kamera: Ramazan SARICI/ÇANKIRI,

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