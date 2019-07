DHA YURT BÜLTENİ - 15

Düzce'de zincirleme kaza (1)

Düzce'de TEM Otoyolu'nda, bir otobüs, bir tanker ve bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında çok sayıda kişi yaralandı. Düzce-Sakarya sınırında meydana gelen kaza üzerine Düzce ve Sakarya'dan itfaiye ve 112 Acil ekipleri olay yerine hareket etti. Kazayı gören sürücüler yaralıların yardımına koştu.

Görüntü dökümü

-Olay yerinden genel ve detaylar

DÜZCE



=============================

Irak yönünden Suriye'ye gelen ABD konvoyu, gündüz görüntülendi



Mardin'in Nusaybin ilçesinde sabah saatlerinde, ABD'nin Irak üzerinden Suriye'ye gönderdiği belirtilen konvoy, Kamışlı kentinden geçerken görüntülendi.

ABD'nin Irak üzerinden Suriye'ye gönderdiği belirtilen 200 araçlık konvoy, sabah saatlerinde Haseke'ye bağlı Kamışlı ilçesinden geçerken Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Konvoy, Suriye'nin iç kesimlerinden gelerek Irak yönüne ilerleyip bir süre sonra gözden kayboldu.

Görüntü Dökümü

----------

Konvoydan görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ NUSAYBİN (Mardin),

==============================

Tilkiyi vurmak için çıktığı ağaçta kendisini vurdu



Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, tavuklara dadanan tilkiyi vurmak için ağaca çıkan Zeki Korkmaz (53), tabancanın yanlışlıkla ateş alması sonucu, kendini vurdu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Korkmaz, kurtarılamadı.

Olay, perşembe günü sabah saatlerinde, Terziler Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 3 çocuk babası Zeki Korkmaz, bir süredir tavuklarına dadanan tilkiyi vurmak için kümesin karşısındaki armut ağacına çıktı. İddiaya göre, tabancanın yanlışlıkla ateş alması sonucu Zeki Korkmaz kasık bölgesinden yaralandı. Silah sesini duyan annesi Müzeyyen Korkmaz dışarı çıktığında oğlunu kanlar içinde yerde yatarken buldu. Annesinin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Korkmaz, Şevket Yılmaz Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Zeki Korkmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Zeki Korkmaz'ın cansız bedeni, akşam namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Terziler Mahallesi'nde toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

------------

-Fotoğraflar

Haber: Gürhan ADANA/YENİŞEHİR (Bursa), -

==============================

İmamoğlu: Hepimiz arkadaşız, dostuz (2)

'MİLLET NE DERSE O OLUR'

Ereğli ilçesinde düzenlenen 21. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali'nde her yıl bir kişiye verilen 'Sevgi, Barış ve Dostluk Ödülü'nü almak üzere Zonguldak'ın Ereğli ilçesine giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk olarak Alaplı ilçesine uğradı. Alaplı Belediye Başkanı CHP'li Nuri Tekin, partililer ve vatandaşlar tarafından karşılanan İmamoğlu, ilçe meydanında halka seslendi. Kendisine gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren İmamoğlu, "Buraya gelmeden olmazmış iyi ki varsınız. Yüreğinizdeki sevgiye, buradan bizi besleyen dualarınızla bizi yalnız bırakmayan ve inanın her birinizdeki cesaretle benim cesaretimi büyütmüştür. Sizlerdeki inanç benim inancımı büyütmüştür. Siz sanmayın bu tek başına Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki başarısı" dedi.

Seçim sonuçlarında İstanbul'un yanı sıra Türkiye'nin kazandığını ifade eden İmamoğlu, kazananın aynı zamanda demokrasi olduğunu söyleyerek, şöyle dedi:

"Unutmayın ki bundan sonra milletimiz şunu ispatladı. Esas olan millettir. En büyük millettir. Bu ülkede milletten daha büyük kişi yoktur. Millet ne derse o olur. Dolayısıyla hep birlikte demokrasiye olan inancımızı tazeledik. Bu müthiş bir kazanımdır. Hayal gibidir su gibidir demokrasi. Hak, hukuk adalet, hava gibidir, su gibidir. Bütün belediye başkanlarımızla, bütün Türkiye'nin her noktasına hizmet etmeyi, birleşmeyi, buluşmayı, partiler üstü bir ahlakla herkesi kucaklayan öteki beriki demeden herkesi kucaklayan ve anlayan iş hizmet üreten bir dönemi başlatacağız."

Ekrem İmamoğlu konuşmasının ardından vatandaşların fotoğraf çektirme isteğini kırmadı. Yaşanan izdiham nedeniyle güçlükle ilerleyen İmamoğlu, ardından sahildeki restorana geçti.

Görüntü Dökümü

-Ekrem İmamoğlu'nun gelmesi

-Ekrem İmamoğlu'nun konuşması

-Sevgi gösterileri

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),

==============================

Ahır yangınında 5 büyükbaş hayvan telef oldu

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde İsmail Giden (48)'e ait ahırda çıkan yangında 5 büyükbaş hayvan telef olurken, yaklaşık 2 bin saman ile ot balyası yanarak kül oldu.

Kadıköy Mahallesi'nde çiftçilik yapan İsmail Giden'e ait evin yanındaki ahırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler saman balyalarını tutuşturdu. Ahırdan dumanların yükseldiğini gören İsmail Giden ve eşi, hemen durumu itfaiye ekiplerine haber verirken, çift ahırdaki bazı büyükbaş hayvanları da çıkartıp meraya saldı. O sırada Giden çifti ile çevredeki vatandaşlar ellerindeki hortum ve kovalarla yangına ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de güçlükle alevleri kontrol altına alarak yangını iş makinalarının yardımıyla söndürdü.

Ahırda bulunan 5 büyükbaş hayvan telef olurken, yaklaşık 50 çuval hayvan yemi, yaklaşık 2 bin saman ve ot balyası ile bazı tarım makinaları kül oldu. Yangını söndürmeye ve hayvanları kurtarmaya çalışırken yoğun dumandan etkilenen İsmail Giden ve eşi, olay yerine çağırılan ambulansla sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------

Yanan büyükbaş hayvanlardan detay

Yanan ahırdan detay

Olay yerinden detay

Ekiplerin çalışmasından detay

Ambulansı gelişi ve sağlık ekiplerinin aileye müdahalesi

Detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/ MALKARA(Tekirdağ),-

=============================

Ereğli'de kaza: 5 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, cipin kavşağa giren cipe çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, Zonguldak-İstanbul karayolu Kandilli kavşağında meydana geldi. Ereğli istikametine giden İsa C. idaresindeki 67 LJ 341 plakalı cip, kavşağa girmek isteyen Serap D. (42) idaresindeki 41 HG 715 plakalı cipe çarptı. Kazada İsa C., Serap D. ile aynı araçta bulunan Fırat (13), Ece (20) ve Yaren D. (23) yaralandı. Çevredekiler yardıma koşarken, 112 Acile haber verdi. Olay erinde gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan 5 kişi Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kişilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Güvenlik kamerası görüntüleri, ciplerin çarpışması, cipin savrulması

Olay yerinden görüntüler

Jandarma ekiplerinin çalışması

Kazayı gören İsmail Karadeniz ile röportaj

Detaylar

HABER-KAMERA: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),

==============================