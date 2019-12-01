DHA YURT BÜLTENİ - 15

Kadın hentbol takımını taşıyan minibüs kaza yaptı: 2 ölü, 14 yaralı

ÖLÜ SAYISI 2'YE ÇIKTI

Ordu Gençlerbirliği Kız Hentbol takımı oyuncularını taşıyan minibüsün, Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı, 2'ye çıktı. Kazada yaşamını yitirenlerin, Göksu Akyel (14) ve kaleci Sinem Aksu (12) olduğu belirlendi. Yaralı minibüs sürücüsü Ercan Akaman'ın, takım antrenörü olduğu öğrenildi. 14 yaralının tedavilerinin Zile, Aydıncık ve Çekerek ilçelerindeki hastanelerde sürdürüldüğü belirtildi.

Öte yandan Hentbol Federasyonu'nun sitesinde, Ordu Gençlerbirliği Kız Hentbol takımının oynanacak karşılama için esame listesinin kaza nedeniyle boş kaldığı görüldü.

YOZGAT

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

1. FOTO GÖKSU AKYEL

2. FOTO SİNEM AKSU

3. FOTO MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ VE ANTRENÖR ERCAN AKAMAN

YOZGAT

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Hakkari'de PKK'lı terörist teslim oldu

HAKKARİ'de, 7 yıl önce terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna katıldığı belirtilen bir terörist, silahsız ve techizatsız olarak güvenlik güçlerine teslim oldu.

İl Jandarma Komutanlığı'nca bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar sürerken, Hakkari kırsalında bir PKK'lı terörist, silahsız ve tezhizatsız olarak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu bilgiler verildi:

"2'nci Hudut Tugay Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 01.12.2019 günü 1 bölücü terör örgütü mensubu silahsız ve teçhizatsız olarak teslim olmuştur. Şahsın yapılan sorgulamasında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma Suçundan' arandığı ve 2012 yılında PKK/KCK bölücü terör örgütüne katıldığı tespit edilmiş olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

HAKKARİ,-

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Gölde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu (3)

BOĞULAN GENÇ TOPRAĞA VERİLDİ

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde gölde sandalın alabora olması sonucu boğularak yaşamını yitiren Ahmetcan Duman'ın cenazesi morgtan alınarak Ferizli Bakırlı Mahalle Camii'ne getirildi. Cenaze namazına Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, gencin ailesi ve vatandaşlar katıldı. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası gencin cenazesi Bakırlı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Cenaze namazından görüntüler

HABER-KAMERA: Güven HASBAŞ/SAKARYA,

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Seyit Onbaşı, ölümünün 80'inci yılında destan yazdığı tabyada anıldı

ÇANAKKALE'de 104 yıl önce sırtlayarak kaldırdığı 215 kiloluk top mermisiyle Deniz Savaşı'nın seyrini değiştiren Havranlı Seyit Onbaşı, ölümünün 80'inci yıl dönümünde destan yazdığı Rumeli Mecidiye Tabyası'nda anıldı.

Çanakkale Savaşları kahramanı Seyit Ali Çabuk, ölümünün 80'inci yıl dönümünde Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nda törenle anıldı. Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir köyündeki Fatih Camii'nde, Mevlid-i Şerif okundu, ikramlarda bulunuldu. Ardından Rumeli Mecidiye Tabyası'nda tören düzenlendi. Anma törenine, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, Eceabat Kaymakamı Hasan Ongun, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, diğer protokol üyeleri ile çok sayıda davetli ve öğrenciler katıldı.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Seyit Onbaşı'nın, Türk milletinin kalbinde her zaman yaşayacağını söyleyen Kaşdemir, şöyle konuştu:

"Çanakkale Savaşları'nda Seyit Onbaşı gibi nice kahraman millet evlatları görevlerini yerine getirerek, bu vatanı, bu bayrağı bize emanet etmişlerdir. Seyit Onbaşı gibi vatanını ve milletini korumak uğruna, Çanakkale'de bir insanın kaldırabileceğinden çok fazla bir yükü omzuna alan bu kahraman, Çanakkale ruhunun temsilcidir. Çanakkale ruhu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür, Çanakkale ruhu, Seyit Onbaşı'dır. Çanakkale ruhu vatan söz konusu olduğunda, kara toprağın bağrında koşa koşa gidebilmektir. O yüzden Çanakkale ruhunun temsilcilerini unutmadığımızı ve onları çok sevdiğimizi göstermek adına bugün buradayız."

Konuşmanın ardından Kuran-ı Kerim ve dua okundu. Daha sonra Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve beraberindeki protokol üyeleri, öğrenciler ile birlikte Seyit Onbaşı Anıtı'na karanfil bıraktı. Tören, tarihi topun önünde hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle son buldu.

Seyit Onbaşı, 104 yıl önce Rumeli Mecidiye Tabyası'nda sırtlayarak kaldırdığı 215 kiloluk top mermisiyle, Çanakkale Deniz Savaşı'nın seyrini değiştirmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Fatih Camiinde, Mevlid-i Şerif ve dua okunmasından genel görüntü.

-Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve beraberindeki protokolün öğrencilerle birlikte Rumeli Mecidiye Tabyası'nda düzenlenecek törene yürümesinden genel görüntü.

-Saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından genel, detay görüntü.

-Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'in konuşması.

-Seyit Onbaşı Anıtı'na karanfil bırakılmasından genel, detay görüntü.

Haber-Kamera: Cemhan ŞEN-Cihan BAYRALI/ECEABAT(Çanakkale),

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Gaziantep'te, gürültü kirliliği yapan düğün konvoyuna ceza

GAZİANTEP'te, düğün konvoyunda gürültü kirliliği yapan 11 araç sürücüsüne ceza kesildi.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Atatürk Mahallesinde ilerleyen düğün konvoyunda bulunan bazı araçların gürültü kirliliği yaptığı belirtildi. Devriye ekipleri tarafından Naci Topçuoğlu Bulvarı üzerinde görüntü kaydı alınarak gürültü kirliliği yapan 11 araç plakası belirlendi. Ekiplerin tespitinin ardından 11 araca Karayolları Trafik Kanunu'nun 72'nci maddesi kapsamında para cezası uygulandığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Düğün konvoyundaki araçlar

Polislerin araçların plakasını alması

Konvoydan yükselen müzik sesleri

Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP-DHA)

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Doktorlara Hipnoz eğitimi

KAYSERİ Şehir Hastanesinde doktorlara Hipnozla tedavi yöntemi eğitimi verildi.

Kayseri Şehir Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi'nde (GETAT) yapılan eğitime farklı branşlarda 25 doktor katıldı. Eğitim hakkında bilgi veren GETAT bölüm doktoru Mustafa Öner Küçük, "Kliniğimizde Sağlık Bakanlığının belirlediği 14 branşın 9'unda eğitim yapılmaktadır. Bunlardan birisi olan klasik hipnoz eğitimine 25 hekim katıldı. 200 saatlik 12 haftada yapılan eğitim sonunda hekimlere sertifika verilecek. Bu sertifika ile bulundukları merkezlerde hipnozla tedavi yapabilecekler "dedi.

Eğitmen Doç.Dr Kenan Taştan ise, "Hipnozla ilgili Türkiye'de 2014 yılından itibaren Sağlık Bakanlığı geleneksel tamamlayıcı yönerge çıkardı. Buna göre hipnozu yapabilecek yetkinliğe sahip olacak insanların branş ayrımı yapmadan doktorlar, diş hekimleri ve klinik psikologlarına yetki verildi. Sağlık Bakanlığının onay verdiği yerlerde ve müfredatta eğitim alan herkes hipnoz yapabilir" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Doktorlara hipnoz eğitimi verilmesi

Hipnozun uygulanması ve doktorun hipnoz hali

GETAT bölüm doktoru Mustafa Öner Küçük açıklaması

Eğitmen Doç.Dr Kenan Taştan röportaj

Diğer görüntüler

Süre: 07.46 Boyut: 896 MB

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, -

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Acil servis bahçesinde panik; duvardan düşen domuz öldü

TRABZON'da kimliği belirsiz kişilerce av tüfeğiyle vurulup yaralanan yaban domuzu, istinat duvarından hastanenin acil servisi bahçesine düştü. Kanlar içinde çıkardığı sesle paniğe neden olan hayvan telef olurken, çevredekiler de bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, sabah saatlerinde Yomra ilçesindeki Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kaşüstü yerleşkesi Acil Servisi önünde meydana geldi. Hastane çevresindeki kırsal alanda kimliği belirsiz kişilerce av tüfeğiyle vurulduğu iddia edilen yaban domuzu, istinat duvarından yuvarlanarak acil servis önündeki alana düştü. Kanlar içinde kalan yaban domuzunun ayağa kalkmaya çalışması ve çıkardığı ses, hastane çevresinde kısa süreli paniğe neden oldu. Hastane güvenlik personelinin harekete geçerek önlem aldığı olayda, yaralı domuz bir süre sonra telef oldu. Hastane acil servisi bahçesindeki bazı kişiler ise bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

İhbar üzerine hastaneye gelen Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, domuz bulunduğu yerden kaldırıldı. Yaban domuzu, kim ya da kimler tarafından öldürüldüğü araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yaralı domuzun görüntüsü

HABER: Fatih TURAN KAMERA: TRABZON, -