DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Son Dakika

500 Suriyeli, Tel Abyad'a döndü

BARIŞ Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentine 500 Suriyeli döndü.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Tel Abyad, 9 Ekim'de başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında TSK ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından terör örgütü PKK/ YPG'den kurtarıldı. Teröristlerden arındırılan kentin güvenli hale gelmesinin ardından terör örgütü işgali sırasında göç etmek zorunda kalan Suriyeliler de dönüş yapmaya başladı.

Bugün de Cerablus'ta yaşayan 500 Suriyeli kendilerini taşıyan otobüslerin oluşturduğu konvoyla Akçakale'ye geldi. Suriyeliler işlemlerin ardından kısa süre önce yeniden hizmet vermeye başlayan Akçakale Sınır Kapısı'ndan geçiş yapıp, Tel Abyad'a döndü. SMO komutanlarından İskender Abu Muhammed, "Beş yıl önce Rakka ve Cerablus'a gitmek zorunda kaldık. Çok şükür bu günleri de gördük" dedi.

Meral Akşener: Acil bir seçimi görmüyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya ziyaretinin ikinci gününde Demre ve Finike ilçelerini ziyaret etti. Akşener, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın sosyal medya hesabından erken seçimle ilgili yaptığı paylaşımın hatırlatılması üzerine, "Lütfü Bey'in belki buna yönelik bir öngörüsü vardır. Benim öngörüm, acil bir seçimi görmüyorum" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün geceyi Demre'de geçirdi. Bu sabah kaldığı otelden İYİ Parti Demre ilçe örgütü binasına geçen Akşener'i burada İYİ Parti Antalya Milletvekilleri Tuba Vural Çokal Feridun Bahşi , İYİ Parti Sakarya Ümit Dikbayır , İYİ Parti Antalya İl Başkanı Yavuz Temizer , Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk , Demre Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gümrükçü, İYİ Parti Demre İlçe Başkanı Hüseyin Şahin , İYİ Parti Kaş İlçe Başkanı İsmail Şah Yılmaz ve CHP Demre İlçe Başkanı Mete Hakan Caner ile belediye meclisi üyeleri ve partililer karşıladı.

'İKİ GÜNDÜR NEFES ALMADAN ÇALIŞIYORUM'

Çiçekler ile karşılanan Akşener'e partili kadınlar ve İlçe Başkanı Hüseyin Şahin çeşitli hediyeler verdi. Meral Akşener, bir gazetecinin İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın sosyal medya hesabından yaptığı, "28 Haziran Pazar seçim için nasıl bir tarih?" paylaşımını hatırlatması üzerine, "Benim bilgim yok. İki gündür nefes almadan çalışıyorum. Arkadaşımız hangi bilgiye dayanarak, hangi veriye dayanarak böyle bir beyanda bulundu, onu bilmiyorum. Benim kendi okumamı söylüyorum. Biz demokrasiyi içselleştirmeye çalışan bir siyasi partiyiz. İnsanlar fikirlerini bağımsız bir şekilde ister sosyal medyada olsun, ister kurumlarımızın içinde olsun belirtiyorlar. Lütfü Bey'in belki buna yönelik bir öngörüsü vardır. Benim öngörüm, acil bir seçimi görmüyorum" dedi.

'ESNAF ESNAF GEZECEĞİM'

Meral Akşener daha sonra Demre Belediyesi 'ne geçti. Burada Belediye Başkanı Okan Kocakaya ve belediye personeli tarafından karşılanan Akşener'e, başkanın eşi avukat Funda Kocakaya ile 2 oğlu tarafından çiçek verildi. Başkan Kocakaya, makamında sohbet ettiği Akşener'e, Demre fotoğraflarından oluşan 2 tablo ve değişik hediyeler sundu. CHP ve İYİ Parti Demre ilçe başkanları ile fotoğraf çektiren Akşener, Cumhuriyet Meydanı 'nda toplanan kalabalığa seslendi. Akşener, "Buraya sorun dinlemeye, tavsiye dinlemeye geldik. Vira Bismillah'ı da Antalya'dan yaptık. Dün beş ilçe, bugün altıncı ilçe. Bugün 10 ilçeyi tamamlayacağız. Haziran sonuna kadar Türkiye 'nin büyükşehirlerinin ilçelerini gezmeyi hedefledim, Güneydoğu dahil. Maalesef siyasetçi sizden koptu. Ağalar aranıza gelmiyor. Şimdi ben gezeceğim, arkasından onlar gelecek. Ben ilçe ilçe, esnaf esnaf gezeceğim. Mecbur kalacaklar, onlar da gelecek. Antalya'nın ilçelerinden aldığımız her tavsiyeyi, her talebi, her bilgiyi önce Meclis'e taşıyacağız. Milletvekillerimiz soru önergeleriyle, araştırma önergeleriyle kamuoyuna, milletimizin bilgisine taşıyacak, milletimizin tamamının duymasını sağlayacak" dedi.

'BENİ DE AĞLATACAKSIN ŞİMDİ'

Meral Akşener'in Demre'den sonraki durağı ise Finike ilçesi oldu. Akşener Finike'de, Finike Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Geyikçi , İYİ Parti İlçe Başkanı Veli Göktepe , partililer ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Parti binasında teşkilat üyeleriyle sohbet eden Akşener'e portakal suyu ikram edildi. Akşener'e plaket verilirken, İlçe Başkanı Veli Göktepe, duygulanarak gözyaşlarına hakim olamadı. Akşener de Göktepe'ye sarılarak, "Beni de ağlatacaksın şimdi" dedi. Ziyaret sırasında kadın kolları üyeleri de Akşener'in boynuna eşarp taktı.

Parti binasının balkonuna çıkan Akşener, vatandaşları selamlayarak, kısa bir konuşma yaptı. İlçe ziyaretlerinin amacını anlatan Akşener, Atatürk Caddesi 'ne geçip, esnafı ziyaret etti.

Annesini çok sayıda bıçak darbesiyle yaralayan 18 yaşındaki genç adliyede

MANİSA'nın Kula ilçesinde, annesi 53 yaşındaki Ummuhan A.'yı, çok sayıda bıçak darbesiyle yaralayan, ardından da İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim olan 18 yaşındaki Kaan A. adliyeye sevk edildi.

Ailesinden ayrı yaşayan Kaan A., dün saat 20.00 sıralarında, annesi Ummuhan A.'nın Seyitali Mahallesi, Kula Eski Sanayi Sitesi yakınındaki evininin önüne geldi. İddiaya göre Kaan A., annesini cep telefonuyla arayıp, konuşmak için aşağıya inmesini istedi. Oğlunun isteği üzerine dışarı çıkan Ummuhan A., bir anda oğlunun bıçaklı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine 15 bıçak darbesi isabet eden Ummuhan A., kanlar içinde kalırken, oğlu kaçtı. Oğlunun uzaklaşmasını ardından Ummuhan A., yaralı halde sağlık ekiplerinden yardım istedi. Ummuhan A.'nın feryadına koşan çevredekilerin de ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Ummuhan A., Kula Devlet Hastanesi 'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Durumu ağır olan Ummuhan A., hayati tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle daha kapsamlı olan Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Çevredeki bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından da an be an görüntülendiği ortaya çıkan olayın ardından kaçan Kaan A. ise daha sonra Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne suç aleti bıçakla teslim oldu.

Kaan A., polisteki işlemlerinin ardından bugün öğlen adliyeye sevk edildi.

Dikilili kadınlar Leyla S.'nin eşi tarafından tabancayla yaralanmasını protesto etti

İZMİR'in Dikili ilçesinde, Leyla S.'nin (45) ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu eşi Murat S. (50) tarafından tabancayla yaralanması Dikili Kadın Platformu tarafından basın açıklamasıyla protesto edildi.

Dikili Sanayi Sitesi'nde kaportacılık yapan Murat S., biri süre önce aralarında geçimsizlik bulunduğu için ayrıldığı, kendisine boşanma davası açmaya hazırlanan eşi, Leyla S. ile konuşmak için Şehit Sami Akbulut Caddesi'ndeki 75. Yıl Parkı'nda buluştu. İddiaya göre, Murat S. geçen 19 Ocak'ta saat 15.00 sıralarında, buluştuğu 2 çocuk annesi eşinden, boşanmaktan vazgeçmesini istedi. Ancak, Leyla S., eşinin bu isteğini geri çevirip, tekrar birlikte olmayı reddetti. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine Murat S., belindeki tabancasını çıkartıp, Leyla S.'ye peş peşe 7 el ateş etti. Leyla S., göğsüne ve omzuna isabet eden 2 kurşunla acı içinde yere yığıldı. Murat S., ise çevredekilerin şaşkın ve korku dolu bakışları arasında eşinin başında beklemeye başladı. Çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Murat S., suç aleti tabancayı yere bırakıp, olay yerine gelen polislere teslim oldu. Leyla S. ise, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan kadının hayati tehlikeyi atlattığı, göğsündeki kurşunun çıkarılamamasına rağmen durumumun iyiye gittiği bildirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat S., tutuklandı.

Dikili Kadın Platformu, Leyla S.'nin eşi tarafından yaralanmasını Atatürk Meydanı 'nda düzenlediği basın açıklamasıyla protesto etti. Kalabalık, 'Erkek adalet değil, gerçek adalet', 'Hayatımızdan da haklarımızdan da vazgeçmiyoruz', 'Kadına şiddete hayır', 'Tecavüzcüleri korumak, tecavüzcülere ortak olmaktır' ve 'Kimliğimiz, emeğimiz, bedenimiz' bizimdir' yazılı pankart ve dövizleri açtı.

'ADALETİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Grup adına yapılan basın açıklamasında, "Tarih 19 Ocak 2020 Pazar. Zaman öğle vakti. Dikili'de bir kadın eşi tarafından tabanca ile herkesin gözü önünde vuruldu. En az 7 kurşun kovanı etrafa saçıldı. 2 kurşun kadına isabet etti. Bu Dikili'de üç yıl içerisinde yaşanan üçüncü koca saldırısıydı. Leyla'nın hastanede hayati tehlikesi sürüyor. Bilinci açık. Bir kurşun vücudunun içinden çıkarılamadı. Koca gözaltında. Biz adaletin takipçisi olacağız" denildi.

Açıklamanın ardından, 'Kadın cinayetlerine karşı direniyoruz', 'Cinsel şiddete karşı direniyoruz', 'Çocuk istismarına karşı direniyoruz', 'Tecavüze karşı direniyoruz' sloganları atan kalabalık, olaysız şekilde dağıldı.

Aracın çarptığı nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan öldü

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde nesli tükenmekte olduğu için korunması gereken hayvanlar kategorisinde 'kırmızı listede' yer alan çizgili sırtlan bir aracın çarpması sonucu öldü.

İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki kırsal Kayseri Mahallesi yakınlarında, yol kenarında nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan ölüsü bulundu. Sırtlanı görenlerin haber verdiği Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ile jandarma ekipleri tarafından, yapılan incelemenin ardından sırtlan gömüldü. Nesli tükenmekte olan ve korunması gereken hayvanlar kategorisinde 'kırmızı listede' yer alan çizgili sırtlana çarpan araç ve sürücüsünün belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Danışıtay'ın 'patlayıcı madde deposu' kararına çevrecilerden tepki

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Saçlımüsellim köyünde patlayıcı madde deposu yapılmasını iptal eden kararı onayan İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne Danıştay 6'ncı Dairesi'nden bozma kararı geldi. Karara tepki gösteren Trakya Platformu Dönem Sözcüsü avukat Bülent Kaçar, patlayıcı madde depolarına güvenli mesafede tarım yapılmasının mümkün olmadığını ifade ederek, "İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4'üncü İdari Dava Dairesi'nin, Danıştay 6'ncı Dairesi'nin bozma kararına uymamasına ve Trakya'nın tarım topraklarını haklı olarak koruyan gerekçeli ve hukuka uygun kararında direnmesini bekliyoruz" dedi.

Uzunköprü İlçesi Saçlımüsellim köyü Demircili Çiftliği mevkisinde özel bir kimya şirketinin tarım toprakları üzerine patlayıcı madde deposu kurabilmek için yaptırdığı plan değişiklikleri Edirne İdare Mahkemesi'nce iptal edilmişti. Uzunköprü Çevre Gönüllüleri Derneği'nin müdahil olduğu, Trakya Platformu'nun destek verdiği davada yapılan keşif sonrası düzenlenen bilirkişi heyet raporunda plan değişikliklerinin birçok sebeple hukuka, doğaya, tarıma aykırı olduğu saptanmıştı. İptal kararına karşın şirketin yaptığı İstinaf başvurusu ise İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'nce esastan reddedilmiş ve bu karar çevreciler tarafından sevinçle karşılanmıştı. Son yaşanan gelişmeyle, Danıştay 6'ncı Dairesi, Bölge İdare Mahkemesi'nin kararını bozduğunu açıkladı.

Konuyla ilgili Edirne Kent Konseyi 'nde açıklama yapan Trakya Platformu bileşenleri adına dönem sözcüsü avukat Bülent Kaçar, Danıştay'ın patlayıcı madde deposu plan değişikliğini hukuka aykırı bulmamasını ve sunduğu gerekçeleri hukuken ve vicdanen kabul etmenin mümkün olmadığını söyledi. Kaçar, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ni kararında direnmeye davet etti. Trakya Bölgesi 'nin planlanmasında hakim fonksiyonun tarımsal faaliyetler olduğunu söyleyen Kaçar, şöyle konuştu:

"Trakya Bölgesi'nin planlamasında hakim fonksiyon tarımsal faaliyetlerdir. Tarım arazilerimizin, tarım dışı amaçlar için kullanıma açılması bölge planlarına ve Danıştay'ın Trakya Bölgesi ile ilgili verdiği birçok kararına aykırıdır. Danıştay 6'ncı Dairesi'nin her iki gerekçeli karara ve 5 kişilik uzman bilirkişi heyetinin hukuka ve kanunlara aykırı bulduğu Patlayıcı Madde Deposu Plan Değişikliğini hukuka aykırı bulmamasını ve sunduğu gerekçeleri hukuken ve vicdanen kabul etmek mümkün değildir. Plan değişikliği için kamu kurumlarının görüş bildiren yazıları hazırlık işlemi niteliğinde olup icrai değildir. Bu nedenle kesin olmayan ve yürütülmesi zorunlu olmayan hazırlık işlemleri, görüş ve tavsiye nitelikli işlemler icrai olmadığı için dava konusu edilemez. Patlayıcı madde depolarının güvenlik mesafelerinde, tehlikeli alanlarda tarım yapılabilmesi mümkün değildir. Danıştay 6'ncı Dairesi'nce patlayıcı madde tüzük ve mevzuatı, güvenlik mesafeleri düzenlemelerinin hukuken gözetilmemesi usul ve yasaya açıkça aykırılıktır."

'DOĞAMIZI VE ARAZİLERİMİZİ KORUMAYA KARARLIYIZ'

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ni, Danıştay'ın kararına uymamaya çağıran avukat Kaçar, "İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4'üncü İdari Dava Dairesi'nin, Danıştay 6'ncı Dairesi'nin bozma kararına uymamasına ve Trakya'nın tarım topraklarını haklı olarak koruyan gerekçeli ve hukuka uygun kararında direnmesini bekliyoruz. Trakya'da planlama adı altındaki hukuksuzluklara ve tarım topraklarımızın yok edilmesine karşı anayasal ve yasal haklarımızı kullanarak doğamızı ve arazilerimizi korumaya kararlıyız" dedi.

