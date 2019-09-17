Dha yurt bülteni - 16

Duvarın ardından sınırdaki mevziler de beton bloklarla güçlendiriliyor

Türkiye ile Suriye arasındaki 911 kilometrelik sınır hattı beton bloklar ile örülen duvarlarla kapatılmasının ardından kaçakçılık ve kaçak geçişler engellendi. Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyon öncesi sınır hattındaki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) mevcut mevzileri de beton bloklarla güçlendirildi.

2011 yılında Suriye'de başlayan iç savaş en çok bu ülkenin kuzeyinde 911 kilometre sınır komşusu olduğu Türkiye'yi etkiledi. 3,5 milyonu aşkın Suriyelinin güvenli liman olarak görüp sığındığı Türkiye'nin, sınır hattındaki kentleri aradan geçen süreçte özellikle terör örgütlerinin saldırıları ile sıkıntılar yaşadı. Terör örgütlerinin tehdidi, kaçak geçişler ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik Türkiye, çeşitli önlemler aldı. Tel örgüleri güçlendirip hendekler kazılarak alınan önlemlerin yetersiz kalması üzerine 2015 yılında Fiziki Güvenlik Sistemi uygulamasını hayata geçirdi. Uygulama kapsamında tel örgülerin yerine modüler beton duvarlar yerleştirilmesi kararlaştırıldı. Türkiye-Suriye sınırının Asi ve Fırat Nehri dışındaki kara bölgelerinin tamamına 2 metre genişliğinde 3 metre yüksekliğinde, her biri 7 ton ağırlığındaki beton bloklar yerleştirildi. Üzerine tel konularak boyu 4 metreye yükseltilen duvarlarla kapatılan sınır hattı, 24 saat zırhlı araçlar ve teknolojik gözetleme sistemi ile de izlenmeye başlandı. Yaklaşık 300 kilometre kafes tel yapılan sınır hattının 500 kilometrelik bölümüne de geceleri kaçakçılık yapılmaması için aydınlatma sistemi kuruldu.

KAÇAK GEÇİŞ VE KAÇAKÇILIK SONLANDI

Nöbetçi kule ve kulübeleri de modernize edilerek roket ve havan saldırılarına karşı güçlendirilen sınır hattında alınan önlemler sonrasında kaçakçılık ve kaçak geçişler sonlandırıldı. Türkiye'nin düzenlediği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile de terörist saldırılar önlenmiş oldu. Alınan önlemler ile kaçakçılığın önlenmesiyle terör örgütlerinin finans kaynaklarına da darbe vurulmuş oldu.

ŞİMDİ DE MEVZİLER BETON BLOKLARLA GÜÇLENDİRİLİYOR

Türkiye'nin terör tehdidini sonlandırmak ve sınır güvenliğini sağlamak için Fırat'ın doğusuna yönelik harekat sinyali vermesinin ardından Suriye sınırındaki mevzilerin güçlendirilmesi için çalışma başlatıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sınır hattındaki mevcut mevzilerde bulunan askerlerin güvenliğini ön planda tutacak olan beton blokların mevzilere nakliyesine başlandı. Türkiye ile ABD'nin ortak tesis etmek istediği Güvenli Bölgeye yönelik çalışmaların yürütüldüğü Müşterek Harekat Merkezinin kurulu olduğu Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi sınırına da sevk edilen beton bloklar mevcut mevzilere yerleştirildi. Burada askerin güvenliğini ön planda tutacak olan beton blokların, kritik olarak belirlenen noktalar öncelik olmak üzere sınır hattındaki tüm mevzilere yerleştirileceği belirtildi.

ASKER TEYAKKUZ HALİNDE

Öte yandan Fırat'ın doğusunun terör örgütlerinden temizlenerek güvenli hale getirilmesine yönelik Türkiye'nin kararlılığının ardından sınır hattında da teyakkuz hali devam ediyor. Zırhlı araçlarla sınır hattında önlemlerini en üst seviyede tutan asker, 24 saat eli tetikte Suriye tarafını termal kameralar, insansız hava araçları, drone'lar ve ABD ile yapılan ortak hava devriyeleri ile helikopterle havadan da takip ediyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ- Hadi KURT- Ömer ŞULUL/AKÇAKALE (Şanlıurfa), -

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Malatya'da organize suç örgütüne operasyon: 13 gözaltı

Malatya'da, polis ekiplerince organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 'Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak', 'Nitelikli yağma', 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet, 'kasten yaralama', 'tehdit', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'mala zarar verme' suçlarını işledikleri iddiasıyla 13 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, şüphelileri yakalamak için kent merkezinde önceden belirlenen 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 16 ruhsatsız tabanca, 232 tabanca mermisi, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 kasatura ve çelik yelek ele geçirildi. Silahlara ve diğer malzemelere el koyan ekipler 13 kişiyi de gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

Görüntü Dökümü

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-Operasyondan görüntüler

-Polis ekipleri

-Baskınlar

-Çıkan malzemeler

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 76 MB

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

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Adliye önünde silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Iğdır Adliyesi önünde boşanma davası nedeniyle çıkan silahlı kavgada vurulan kardeşlerden biri öldü, diğeri hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 13: 30 sıralarında Iğdır Adliyesi önünde meydana geldi. Boşanma davası için gelen Settar Aras ve yanındaki kardeşi Oruç Aras, adliyede eşinin dayısı emekli polis memuru Ercan Eyrice ile tartıştı. Çıkan kavgada Ercan Eyrice, tabancasıyla ateş açtı. Saldırıda Settar Aras ile Oruç Aras yaralandı. Hastaneye kaldırılıp, ameliyata alınan yaralılardan Oruç Aras, hayatını kaybetti, Settar Aras'ın tedasi ise devam ediyor. Polis, Ercan Eyrice'yi gözaltına alırken, adliye çevresinde ise güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olayda hayatını kaybeden Oruç Aras'ın fotosu

-Polis araçlarının adliyeye gitmesi

-Adliye önünde güvenlik önlemi

-Sivil ve resmi polislerin adliye önünde beklemesi

-Vatadaşların kendi aralarında konuşması

-Olay sonrası cep telefonu ile çekilen görüntüler

Haber-Kamera: Özkan AYDIN/ IĞDIR,

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Ayvacık'ta 195 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarından yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla geçmek isteyen Afganistan uyruklu 195 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

'TCSG 905' ve 'TCSG 81' Bot Komutanlığı ekipleri, Ayvacık'ın Kadırga ile Sivrice Burnu mevkilerinde, lastik botlarla Midilli Adası'na geçmek isteyen, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 195 Afgan kaçak göçmeni yakaladı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenlere, yiyecek ve giyecek yardımı yapıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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Kaçaklardan genel ve detay görüntü.

Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale),

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Firari cinayet şüphelisi yakınlarıyla adliyeye gelerek teslim oldu



Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, 4 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı olayla ilgili aranan Enver Yıldız, 15 ay sonra yakınları ve aşiret mensubu 50 kişiyle birlikte adliyeye gelerek teslim oldu.

Olay, 14 Haziran 2018'de, Suruç'taki Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Seçim çalışması kapsamında esnaf ziyaretleri gerçekleştiren AK Parti 26'ncı Dönem Milletvekili ve 27'nci Dönem Milletvekili Adayı İbrahim Halil Yıldız ile yakınları ve parti üyeleri, pazarcı Hacı Esvet Şenyaşar ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek, silahlı kavgaya dönüşmesiyle kurşunların hedefi olan Hacı Esvet Şenyaşar, oğulları Celal ve Adıl Şenyaşar ile Milletvekili Yıldız'ın kardeşi Mehmet Şah Yıldız yaşamını yitirdi, 8 kişi de yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, 15 aydır firari olan Enver Yıldız, bugün yakınları ve aşiretine mensup yaklaşık 50 kişi ile Şanlıurfa Adliyesi'ne gelerek teslim oldu. Yıldız'ın teslim oluşu sırasında polis, adliye binası ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK)

HABER: Ali LEYLAK/ŞANLIURFA,

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Antalya'da üniversitelinin kiralık ev çilesi

Antalya'da, akademik yılın başlangıcıyla öğrenciler ev arayışına girdi. Akdeniz Üniversitesi'nin karşısında bulunan Kültür Mahallesi'nde ev aramayı tercih eden öğrenciler, geçen yıla göre yüzde 30 oranında kira artışıyla karşılaştı. Evleri eşyasız kiralayan öğrenciler, çözüm için uygun fiyata ürün satan spotçulara yöneldi.

2019-2020 akademik yılının açılışıyla üniversitede okuyan öğrenciler ev arayışına geçti. Akdeniz Üniversitesi'nde eğitim gören öğrenciler yurtların dolmasıyla üniversite yakınlarında ev tutmaya başladı. Öğrencilerin ev tercihi genellikle Kültür Mahallesi oldu. Kültür Mahallesi'nde çalışan emlakçı Levent Kahraman, üniversiteye yakın bölgedeki mahallelerin en çok tercih edilen alan olduğunu söyledi. Kiralarda geçen yıla göre yüzde 30 oranında artış olduğunu belirten Kahraman, en çok tercih edilen 1+1 ve 2+1 evlerin yüzde 90'a yakınının tutulduğunu söyledi. Öğrencilerin genellikle eşyalı evleri tercih ettiğini anlatan Kahraman, eşyasız ev kiralayan öğrencilerin ikinci el ürün satan spotçulardan eşya temin ettiğini söyledi.

ÖĞRENCİLER İÇİN EVLER YETERSİZ

Emlakçı Levent Kahraman, Akdeniz Üniversitesi'ne yakın olan Kültür, Gülveren ve Meltem mahallelerinde öğrenci yoğunluğu olduğunu söyledi. Evlerin ortalama 45 metre ile 120 metrekare arasında, 1+0, 1+1, 2+0, 2+1 ve 3+1 gibi bütçeye göre değiştiğini belirten Kahraman, 1+1 gibi zemin kat veya çatı katı evlerin daha ucuz olduğunu anlattı. Kahraman, "Öğrencilerin tek sorunu bölgede çok öğrenci olmasıyla evlerin yetersiz kalması. Kültür'de 2+1'in üzerindeki kiralık ev sayısı azaldı. Ailelerin çıktığı 3+1 evler, öğrencilere kiralanmaya başladı. Şu sıralar ev tutamayan öğrenciler, aparta ve yurtlara döndü. Ev fiyatları Kültür'de son bir yıl içerisinde yüzde 30 ile yüzde 40 civarında arttı. Geçen sene 900 liraya verdiğimiz 40-45 metrekarelik evler, bu sene 1200-1300'e kadar çıktı" dedi.

KONTRATA RAĞMEN DIŞARDA KALDI

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Mühendisliği'ni kazanan Tufan Ala (18), okul kayıt işlemleri için Bursa'dan Antalya'ya gelip 4 gün boyunca ev baktığını anlattı. 12 gün önce 1+1 ev için kontrat imzaladığını söyleyen Ala, üniversitenin açılmasıyla birlikte ailesiyle evine yerleşmeye geldiğini, evin boşaltılmadığını öğrenip hayal kırıklığına uğradığını anlattı. Yapılan kontrata güvendiğini anlatan Ala, bölgedeki evlere talebin çok olduğunu, ev arayışının sürdüğünü söyledi. Oğlunu Antalya'ya yerleştirmeye gelen Fahrettin Ala (55) ise oğlunun mağdur olduğunu ev aramaya ailecek geldiklerini anlattı.

EVCİL HAYVANI İÇİN EV DEĞİŞTİRDİ

Akdeniz Üniversitesi'nde Ziraat Mühendisliği Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ayşegül Karael (21), önceki ev sahibinin evcil hayvan beslemesine karşı olduğu için evden çıkarttığını anlattı. Bunun üzerine haziran ayında yeni bir ev bulduğunu aktaran Karael, 2+1 evi iki öğrenciyle paylaştığını anlattı. Ev tutma konusunda sıkıntı yaşadıklarını anlatan Karael, "Köpeğim var. Çoğu ev sahibi evcil hayvana sıcak bakmıyor. Daire konusunda şanslıyız. Komşularımız sağ olsun bu konuda anlayış gösteriyor. Köpeğim için bir oda ayarladım, orada kalıyor" dedi.

EV DİZMEK ORTALAMA 1500 LİRAYI BULUYOR

Kültür Mahallesi'nde spot eşya satan Özkan Elbir (50), evini eşyalı kiraya veren ev sahiplerinin ve eşyasız ev kiralayan öğrencilerin ikinci el ürünleri satın aldıklarını anlattı. Öğrencilerin genellikle temel ihtiyaçları olan fırın, buzdolabı, yatak gibi malzemeleri aldıklarını anlatan Elbir, yapılan alışverişin ortalama 1500 lira tuttuğunu söyledi.

ÖĞRENCİLER SPOTÇUDAN ALIYOR

Spotçuda alışveriş yapan Ömer Yıldız (65), evini öğrencilere eşyalı kiraladığını, bunun öğrenci ve ev sahibi için daha iyi olduğunu söyledi. Spotçudan alışveriş yapan Akdeniz Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Fakültesi öğrencisi Hüseyin Çetinkaya (22), "Bu sene eşyasız ev kiraladık. Bunun için uygun fiyatlarda satış yapan spotçuları tercih ettik. Çamaşır makinesi, ocaklı fırın, yataklı baza ve sehpa aldık. Toplam 750 lira tuttu" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Mahalle sokak içinden görüntü

-Bina balkonlarına asılan kiralık yazılarından görüntü

-Ev anahtarlarından görüntü

-RÖP 1: Levent Kahraman ( Emlakcı )

-Ev için emlakcıya gelen baba ve oğlunun görüntüsü

-RÖP 2: Tufan Ala ( Öğrenci )

-RÖP 3: Fahrettin Ala Öğrenci babası)

-RÖP 4: Ayşegül Karael ( Öğrenci )

--Ayşegül karael evde bulaşık yıkarken görüntüsü

-DHA Muhabiri Aslı Duran ANONS

-Ayşegül Karael evde köpeği ile görüntüsü

-Temizlik yaparken görüntüsü

-RÖP 5: Ömer Yıldız ( Ev sahibi )

-Spotçudan görüntü

-RÖP 6: Hüseyin Çetinkaya ( Öğrenci )

-Öğrencilerin spotçudan eşya almaları

-RÖP 7: Özkan Elbir ( Spotçu)

-DHA Muhabiri Aslı Duran ANONS

-Detaylar

Haber: Aslı DURAN-Kamera: Mehmet KILIÇASAN/ANTALYA,

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Şanlıurfa'da Şed kuşanma töreni

Şanlıurfa'da, Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında tarihi Gümrük Hanı'nda temsili olarak kalfalıktan, ustalığa geçiş olan Şed kuşanma töreni canlandırıldı.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve yaklaşık 810 yıllık geçmişi olan Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında tarihi Gümrük Han'ında program düzenlendi. Birlik, beraberlik ve yardımlaşma konularına vurgu yapılan etkinliğe Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, GAP Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatif Başkanı İsmail Karacabey, ilçe belediye başkanları çok sayıda kurum amiri ve esnaf katıldı. Ahilik duasıyla başlayan ve halk oyunları gösterilerinin sunulduğu törende 810 yıldır devam eden 'Esnaf duası' yapıldı. Duanın ardından Büyükşehir Belediyesi tiyatro ekibi tarafından Şed kuşanma töreni düzenlendi. Temsili olarak canlandırılan törende çıraklıktan kalfalığa, kalfalıktan ustalığa, geçiş dönemi olan Şed kuşanma töreninde ustalığa adım atan esnafa Şed kuşağı bağlandı. Renkli görüntülerin yaşandığı törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abdin Beyazgül, "Ahilik kardeşlik, cömertlik demektir. Komşusunu düşünen; 'ben siftah yaptım, sen diğer esnafımıza git' diyen bir anlayışın olduğu bir merkezdeyiz. İşte burası sabah dergahta zikir ile başlayan, dualarla kapıların açıldığı, akşama kadar dostluğun ayakta durduğu bir yerdir. Ahilik bir medeniyetin oluşmasıdır Anadolu'da ve yine inancın hayata dönüşmesidir. Bu Ahilikle Anadolu; ticarette, siyasette, ekonomide dünyanın ileri devleti haline gelmiştir" dedi.

Ahilik Haftası dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi personelleri tarafından vatandaşlara ve esnafa Ahlik duası dağıtıldı.

Görüntü Dökümü

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Gümrük Hanında düzenlenen program

Ahilik duasının yapılması

Düzenlenen şed kuşağı töreni

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA

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Engelliler için yapılan asansörü depoya dönüştürdü

Antalya'da bir üstgeçidin altındaki büfeyi işleten kişinin, engelli, yaşlı ve bebek arabalı aileler için yapılan asansöre otomatik kepenk yapıp depo olarak kullandığı ortaya çıktı. Büfenin kiracısı olan Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği Antalya Şubesi'nin, büfeyi üçüncü bir kişiye kiraya verdiği ortaya çıktı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı ilçesinde kentin en işlek AVM'sinin bulunduğu ana caddeye üstgeçit yaptı. Üstgeçitlerin her iki ayağının altına büfe ve asansör yapan belediye, gelir elde etmesi için büfeleri belediye şirketi EKDAĞ'a tahsis etti. EKDAĞ, büfeyi 1 Ocak 2017 tarihinde Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği Antalya Şubesi'ne kiraladı. Dernek de büfeyi üçüncü bir kişiye kiraladı. Söz konusu büfede 5 Eylül'de bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan ve Antalya'daki bir yerel gazetenin internet sitesinde yer alan görüntüler, büyük tartışma yarattı.

ASANSÖRÜN ELEKTRİĞİNİ KESMİŞ

Turist bir kafile, gece saatlerinde AVM'den çıktıktan sonra bir engelli arabası ve iki bebek arabasıyla asansönrü kullanmak istedi. Asansörün çalışmadığını gören turistler, 112 acil çağrı merkezinden destek istedi. Asansörün bulunduğu alana gelen itfaiye ekipleri, asansörün elektriğinin kesildiğini anladıktan sonra büfeyi işleten kişiye ulaştı. Uzun süre sonra asansöre gelen büfeci, elektriği yeniden açtı. Ancak bu sefer de asansörün içinin depo olarak kullanıldığı ve kapısının kepenkle kapatıldığı anlaşıldı. Vatandaş kamerasına yansıyan ve yerel gazetede yer alan haberden sonra EKDAĞ şirketi, büfeyi kiraladığı Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği Antalya Şubesi'ne uyarıda bulundu. EKDAĞ, aynı durumun tekrarlanması durumunda sözleşmeyi fesh edeceğini kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Asansörün kepenkli hali

Kepenk kaldırıldıktan sonraki hali

Asansör dış plan

Asansör çalışırken

Bebeklik kadın asansörde inerken

Üstgeçit görüntüsü

Büfe dış plan

Haber- Kamera: Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA-DHA)

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Kahramanmaraş'taki Aleyna Tilki konseri iptal edildi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) kampüsünde, özel bir okulun organizasyonu ile gerçekleştirilmesi planlanan Aleyna Tilki konseri, sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine iptal edildi.

Şarkıcı Aleyna Tilki'nin 26 Eylül'de KSÜ'nün Avşar Kampüsü'ndeki stadyumda sahneye çıkacağı, üniversitenin sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden günler öncesinden duyuruldu. Ancak kentteki bazı kişiler, yapılması planlanan konsere tepki gösterdi.

Gelen tepkiler üzerine KSÜ Rektörlüğü, internet sitesinden yaptığı duyuruda özel bir okulun sponsorluğunda gerçekleştirilmesi düşünülen konserin iptal edildiğini duyurdu.

Haber: Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, -