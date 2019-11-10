DHA YURT BÜLTENİ-17

Eskişehir'de 30 bin silindirle Atatürk silueti oluşturuldu

ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediye bünyesindeki sporcular, 30 bin silindir kullanarak spor salonunda 81'nci ölüm yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün siluetini yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in sosyal medyadan paylaştığı siluet videosu büyük ilgi gördü.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 10 Kasım Atatürk'ün ölüm yıldönümünde belediye sporcularıyla bir projeye imza attı. Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda 30 bin küçük silindir yere dizilerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silueti oluşturuldu. Gençlerin tamamladığı siluet çalışmasının videosunu Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen sosyal medya hesaplarından 'Biz daima O'nun izindeyiz, O daima bizim kalbimizde' notuyla paylaştı. Proje videosu sosyal medyada 1 milyondan fazla izlendi.

Görüntü Dökümü:

-Atatürk silueti oluşturan sporcular

-İki dakikalık saygı duruşu

-Oluşturulan Atatürk silueti

-Atatürk silueti yapılış videosu

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,

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Atatürk'ü sonbahar yapraklarıyla andılar

Muğla'nın Menteşe ilçesi Belediyesi'nde görevli 2 temizlik işçisi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 81'inci yılında, süpürdükleri kuru yapraklar ile 1938 yazısı oluşturarak andı.

Menteşe Belediyesi Basın Halkla İlişkiler Birimi görevlileri, belediye tarafından yapımı devam eden bir yol çalışmasını havadan görüntülemek için Uğur Mumcu Bulvarı'na gitti. Görevliler, çekim yaptıkları sırada, 2 belediye işçisinin kuru yaprakları süpürerek şekil oluşturduğunu fark etti. Başka bir amaçla yapılan drone çekiminde işçilerin işçilerin kuru yapraklarla 1938 yazdığı fark edildi. Menteşe Belediye Başkanı CHP'li Bahattin Gümüş, "Sonbaharda yere dökülen yaprakları toplayan işçilerimiz, bu yapraklarla Atatürk'ün ölüm yılı olan 1938 yazmış. Basın birimimiz tarafından görüntülenen bu çekim beni de çok duygulandırdı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yapraklarla oluşturulan 1938 yazısının drone görüntüsü

Haber: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

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Fabrikada çalışan kadın işçiler, Atatürk'ü saygı duruşu ile andı

Manisa'nın Akhisar ilçesindeki bir teksil fabrikasında çalışan bin 500 kadın işçi, Atatürk'ü 81'inci ölüm yıl dönümünde saygı duruşunda bulunarak, andı.

Akhisar Organize Sanayi Bölgesi'nde binlerce kadına iş kapısı olan uluslararası firmalara giyim eşyası üreten bir tekstil fabrikasında çalışan işçiler, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi, özlem ve minnetle andı. Fabrikada çalışan bin 500 kadın işçi, pazar günü mesai olmadığı halde işe giderek, işletmenin hoparlöründen siren çalınmasıyla birlikte saygı duruşuna geçti. Siren sesleri boyunca çalıştıkları makine ve masaların başında 2 dakika boyunca hiçbir iş yapmadan bekledi. Fabrikada çalışan kadınların Ata'ya saygı duruşu cep telefonu ile görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Siren sesi ile ayağa kalkı, saygı duruşyunda bulunan işçilerden görüntü

(Görüntüler cep telefonu ile çekilmiştir)

Haber: Barış GEZİCİ/ AKHİSAR (Manisa),

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Kullanılmayan araç lastiklerini telleri için yaktılar

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaklaşık 200 lastik, içindeki telleri almak isteyen kişi ya da kişilerce ateşe verildi. Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, lastik yakalanlara tepki gösterdi.

Malkara'nın Kuyucu Mahallesi'nde bulunan firma, kullanılmayan eski araç lastiklerini bir tarlaya istifledi. Lastikler, henüz kimlikleri belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından ateşe verilerek yakıldı. Dumanların yükseldiğini gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Lastiklerden çıkan siyah dumanlar ilçe merkezinden de görülürken, çevreye ağır kokular yayıldı. Yapılan incelemede yaklaşık 200 lastiğin yakıldığı belirlendi.

Bölgeye giden Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, tarlada lastikleri yakanlara tepki gösterdi. Yurdakul, "Çevreye verilen zarar haricinde başka bir zarar yok. Düzensiz depolama yapan şahıs veya firmalarla ilgili gerekli yaptırımlar uygulanacak. Çevre, çocuklarımıza ve geleceğe bırakacağımız en önemli mirastır. Bu lastiklerin içindeki telleri almak için burada lastikleri yakan arkadaşların da biraz daha çevre bilinciyle hareket etmesi lazım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Alev alev yanan lastiklerden detay

Yanan lastiklerden çıkan duman ve alevler

Belediye Başkanı Yurdakul'un konuşması

İtfaiye ekiplerinin gelişi

İtfaiyenin söndürme çalışmaları

Çevreden detay

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),

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Asker arkadaşları 32 yıl sonra bir araya geldi

Batman 1'inci Jandarma Komando Alayı'nda 1987-88 yıllarında birlikte vatani görevini yapan 20 kişi, 32 yıl sonra Düzce'de bir araya geldi. Asker arkadaşları, o dönem kendilerinin komutanı olan emekli Başçavuş Oktay Koçak'ın talimatı ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81'inci yıl dönümünde saygı duruşunda bulundu.

Batman 1'inci Jandarma Komando Alayı'nda 32 yıl önce askerlik yapan arkadaş grubu, Düzce'de buluştu. Gölyaka ilçesi Kuyudüzü Köyü Muhtarı Halil Düzen tarafından organize edilen buluşmada, Bursa, Çanakkale, Ankara, Erzurum ve İzmit'ten gelen 20 kişi ile eşleri yer aldı. Etkinliğe, o dönem alayda başçavuş olarak görev yapan emekli Başçavuş Oktay Koçak da katıldı. Eski askerlerini bir arada gören Koçak, duygusal anlar yaşadı.

Asker arkadaşları düzenlenen kahvaltının ardından eski komutanları Oktay Koçak'ın talimatı ile Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81'inci yıl dönümü için saygı duruşunda bulundu, Türk ordusuna da asker selamı ile selam gönderdi.

Emekli Başçavuş Oktay Koçak, duygulu anlar yaşadığını ifade ederek "Gerçekten 32 sene önemli bir zaman. İnsan hayatının neredeyse yakınına yakın bir dönem. O zaman genç olan bu kardeşlerimiz, hem de en zor, en çetin dönemde beraber vatani görevlerini icra etti. Kendileri ile gurur duruyorum. Çünkü 32 sene sonra yine aileleri birlikte bir arada, üzüntülü, sıkıntılı günlerinde de dayanışma içinde haberleşerek bir araya geliyorlar. Silah arkadaşlarımızı her zaman için bu yaptıkları sosyal faaliyet için kutluyorum. Kendilerine bizi bir araya getirdikleri için teşekkür ediyorum." dedi.

Sezgin Günaydın ise tarif edilmez duygular içinde olduğunu belirterek, "Burada bir buluşma düzenledik. Anlatılmaz, yaşanır. Biz çok mutluyuz, sevinçliyiz. Askerlik anılarımızı anlatıyoruz. Ailelerimize, çocuklarımıza anlatıyoruz. Arkadaşlarımız sağ olsunlar Bursa'dan, İzmit'ten, Sakarya'dan, Ankara'dan, Çanakkale'den katıldı" diye konuştu.

Buluşmayı organize eden Halil Düzen de, "Bunu tarif etmek gerçekten çok zor. Biz büyük bir aileyiz. Türkiye'nin her tarafında arkadaşımız var. Bir olayımız olduğunda birbirimizle dayanışma içinde oluyoruz. Bir hastamız, öğrencimiz olduğunda irtibata geçiyoruz. Ben yıllar sonra komutanımı gördüm. Kendisine de söyledim. Sizden zamanında çok korkuyorduk, gelin size doyasıya bir sarılayım. O zaman komutanımızdı korkuyorduk, şimdi bir evladı, bir kardeşi gibi sarılmama da izin veriyor. Çok mutlu oluyorum" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Eski asker arkadaşlarının kahvaltıda görüntüsü

Eski asker arkadaşlarının asker selamı verirken görüntüsü

Aralarında sohbet etmeleri

Saygı duruşunda durmaları

Oktay Koçak, Sezgin Günaydın ve Halil Düzen ile röp ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,