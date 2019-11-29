DHA YURT BÜLTENİ-17

Şehit eşini son yolculuğuna, üniformasını giyip, tabutunu öperek uğurladı

Şanlıurfa 'nın Akçakale ilçesindeki Tekçe Hudut Karakolu 'na, Tel Abyad'dan PKK/ YPG 'li teröristlerce düzenlenen havanlı saldırıda şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin (28), memleketi Balıkesir 'de gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Davut Armağan Keskin'in eşi Gülçin Keskin, üniformasını giydiği eşini, son yolculuğuna tabutunu öperek uğurladı.

Memleketi Balıkesir'e getirilen Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin'in cenazesi, önce Gündoğan Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü. Burada dualar okundu, helallik alındı. Ardından şehit Keskin'in cenazesi, siren sesleri eşliğinde oluşturulan konvoyla Zağnos Paşa Camii'ne götürüldü. Cenazenin getirilişi sırasında şehit uzman çavuşun Edirne'de adliyede memur olarak çalışan bir yıllık eşi Gülçin Keskin, annesi Seher Zeybek ve üvey babası Gündami Zeybek ve yakınları gözyaşı döktü. Annesi Seher Zeybek ile eşinin üniforması ile cenazeye katılan Gülçin Keskin, uzun süre tabuta sarılıp, gözyaşı döktü. Gülçin Keskin, eşini, cenaze namazının kılındığı alana, tabutunu öperek uğurladı. Aile fertleri tören sırasında taziyeleri kabul etti.

Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazını, Balıkesir Müftüsü Ramazan Topcan kıldırdı. Namazın ardından şehidin tabutu, askerlerin omuzlarında cami bahçesi dışında bekleyen top arabasına konuldu. Şehit Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin, gözyaşlarıyla Balıkesir Şehitliği'ne götürülerek toprağa verildi.

Cenaze törenine, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Garnizon Komutanı Hava Pilot Kemal Turan, Ak Parti Balıkesir milletvekilleri Adil Çelik ve Yavuz Subaşı, CHP'li milletvekilleri Ahmet Akın ve Ensar Aytekin, şehidin yakınları çok sayıda vatandaş katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Şehit Davut Armağan Keskin'in cenazesinin gelişi

-Şehit Keskin'in eşi Gülçin Keskin'in eşinin tabutunu öpmesi

-Şehit ailesinden detay görüntüler

-Cenazeden genel ve detay görüntüler

-Şehit Keskin'in askeri bando eşliğinde uğurlanması

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Şehit Astsubay Duymaz, son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari 'de Davuş Tepe Üs Bölgesi'ne düşen yıldırım sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Bünyamin Duymaz (27), memleketi Yozgat 'ın Kadışehri ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Hakkari ile Çukurca arasında bulunan Davuş Tepe Üs Bölgesi'ne yıldırım isabet etmesi sonucu şehit olan 2 askerden Jandarma Astsubay Çavuş Bünyamin Duymaz'ın cenazesi dün Yozgat'a getirildi. Şehit Duymaz için bugün Cuma namazı sonrası Kadışehri ilçesine bağlı Yelten Köyü'nde tören düzenlendi. Köy meydanında düzenlenen törene, şehidin ailesi ve yakınları ile Yozgat Valisi Kadir Çakır, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Belediye Başkanı Celal Köse, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin annesi Kezban ve babası Arif törende gözyaşı döktü. Şehidin eşi Hatice Duymaz da 1 yaşındaki kızı Zeynep İkra ile birlikte tabuta sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Şehidin özgeçmişi okunup dua edildikten sonra Yozgat İl Müftü Yardımcısı Süleyman Eroğlu cenaze namazı kıldırdı. Duymaz'ın naaşı, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

-Cenaze arabasının gelmesi

-Şehit evi

-Şehit babası Arif Duymaz'dan görüntü

-Detay

-Şehidin eşi ve çocuğundan görüntü

-Tabuta sarılanlar

-Cenaze namazı

-Tabutun taşınması

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,

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Şanlıurfa'da sosyal medyadan terör propagandasına 5 tutuklama

ŞANLIURFA'da sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptıkları belirlenerek gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı , sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yapan kişilerin bulunup, yakalanması için soruşturma başlattı. Savcılık talimatıyla harekete geçen geçen polis ekipleri de şüphelileri tek tek tespit edip, operasyon yaptı.

Kent merkezi ve ilçelerde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanarak, cezaevine gönderildi. 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Operasyon için şubeden çıkan polis araçları

Baskın yapılan evler

Gözaltına alınan şüphelilerin adliyeye götürülmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 12MB

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3 ay önce tabancayla yaraladığı ortağını bu kez 9 yerinden vurdu

KONYA'da, 3 ay önce oto galerici eski ortağı Mehmet Durmaz'ı tabancayla vurarak yaralayan ve 65 gün tutuklu kaldığı cezaevinden 20 gün önce tahliye edilen İlker Tuğrul Uğurlu (40), Durmaz'ı dün de 9 yerinden vurarak, yaraladı. Ağır yaralanan Durmaz tedaviye alınırken, Uğurlu polise teslim oldu.

Olay, Selçuklu ilçesi Binkonutlar Mahallesi Cevherhan Sokak'ta bulunan bir sitede meydana geldi. İlker Tuğrul Uğurlu, yaklaşık 3 ay önce, oto galerici eski ortağı Mehmet Durmaz'ı (41) tabancayla vurarak, yaraladı. Tutuklanan Uğurlu, 65 gün hapis yattığı cezaevinden 20 gün önce tahliye edilerek, salıverildi. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesinden husumet olan eski ortaklardan Durmaz, dün akşam saatlerinde Uğurlu'nun yöneticiliğini yaptığı siteye geldi.

İkilinin arasında başlayan tartışmada Durmaz cebinden çıkardığı muşta ile Uğurlu'nun başına vurdu. Uğurlu da belinden çıkardığı tabancayla Durmaz'a ateş etti.

Sitenin güvenlik kameralarına da yansıyan olayda, İlker Tuğrul Uğurlu, peş peşe ateşlemesi üzerine tutukluk yapan tabancasını yeniden çalıştırarak, kurşun yağdırdı. Durmaz'ın iki bacağı ile kollarına 9 kurşun isabet etti. Beraberinde bulunan arkadaşı Bahattin Çetinkaya(38) da karnından vuruldu. 2 yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.

İlker Tuğrul Uğurlu ise emniyete giderek polise teslim oldu. Konya Numune Hastanesi 'nde sağlık kontrolünden geçirilen Uğurlu, basın mensuplarının "Neden yaptınız?" sorusuna "Babamı dövüyorlardı, ben de vurdum" yanıtını verdi.

Görüntü Dökümü

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Olay anı güvenlik kamerası

Şüphelinin sağlık kontonüle getirilmesi

Sağlık kontrolünden çıkartılması

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))

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Uyuşturucuyu gece lambasına gizlemiş

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda gece lambası içerisinde gizlenmiş vaziyette 162 gram sentetik uyuşturucu madde bulundu. Uyuşturucu maddeyle ilgili olarak Ş.S. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yapmaya çalışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Çalışma sonucunda Ş.S.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlendi. Bunun üzerine jandarma ekipleri takibe aldıkları şüpheliyi Çayyazı Mahallesi'nde otomobilinde yakaladı.

Şüpheli Ş.S.'nin üzerinde ve otomobilinde yapılan aramada 20 gram kubar esrar ele geçirildi. Ş.S.'nin iş yerinde yapılan aramada ise gece lambasının içerisine gizlenmiş 162 gram sentetik uyuşturucu madde ile boksörlerin kullandığı kum torbasının içerisinde bilgisayar parçası olan fare içerisine gizlenmiş hassas terazi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Ş.S. jandarma tarafından gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Gece lambasından uyuşturucunun bulunması

Hassas terazinin bulunması

98 MB/// 00.53"

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

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Sokak köpeğinin kediyi emzirdiği anlar kamerada

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde dişi sokak köpeğinin bir kediyi emzirdiği anların görüntüsü cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yalvaç ilçe merkezinde anıtsal çınar ağacının bulunduğu yerde bir sokak köpeğinin kediyi emzirmesi, görenleri şaşırttı. Bölge esnafının üşümemesi için yere serdiği eski halının üzerine uzanan sokak köpeğinin, öksüz kaldığı ve henüz yavru olduğu belirtilen kediyi emzirdiği anlar bölgedeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bölge halkı köpeğin bir süredir kediye annelik yaptığını belirtirken, bu duruma kendilerinin de görenlerin de şaşırdığını anlattı. Vatandaşlar, dişi köpeğin yakın bir zamanda doğum yaptığını, kendi yavrularının ise nerede olduğunun bilinmediğini kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Köpeğin kediyi emdiği anlar (Vatandaş kamerası)

HABER- KAMERA: Nurettin ARKAN/YALVAÇ (Isparta),