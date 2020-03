DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Son Dakika

Kaymakamın oğlunun öldürüldüğü olayda şüpheli sayısı 11'e çıktı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, 25 Haziran 2019'da iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Avcılar Kaymakamı olan Kemal İnan 'ın çocuklarından Safa Akif İnan (16) bıçaklanarak öldürüldü, ağabeyleri Ahmet Burak İnan (22) bıçakla, Mehmet Buğra İnan (22) ise darp sonucu yaralandı. Olayla ilgili 1. Ağır Ceza Mahkemesinde davanın görülmesine devam edildi. 6'sı tutuklu 8 sanıklı davada, savcılığın ek iddianame hazırlamasıyla sanık sayısı 11'e yükseldi.

Çamlaraltı Mahallesi'nde 25 Haziran 2019'da iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Denizli Vali Yardımcılığından Gemlik Kaymakamlığına, ardından da İstanbul'un Avcılar ilçesi Kaymakamlığına atanan Kaymakam Kemal İnan'ın çocuklarından Safa Akif İnan ve Ahmet Burak İnan bıçakla, Mehmet Buğra İnan ise darp sonucu yaralandı. Durumu ağır olan Safa Akif İnan, kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında polis, kavgaya karışan karşı gruptan yaşları 15 ile 17 arasında değişen B.Ç., K.E., A.S.K., K.B., B.K., K.Ö., B.Ö. ve İ.S.'yi gözaltına aldı. Sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan 8 kişiden B.Ç., K.E., A.S.K., K.B., İ.S. ve B.K. tutuklandı. İki kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

EK İDDİANAMEYLE ŞÜPHELİ SAYISI 11'E ÇIKTI

Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığının hazırladığı iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ve 8 şüphelinin yargılanmasına başlandı. 'Çocuğu Kasten Öldürmek, Yaralama ve Basit Yaralama' suçlarından 18 yıldan 24 yıla kadar hapis istemiyle dava açılırken, savcılık ek iddianame hazırladı. Hazırlanan ek iddianamede, suça karıştığı tespit edilen E.S. (15), B.E. (16) ve M.K.B. (16), hakkında da 'çocuğu kasten öldürmek' suçundan soruşturma başlatıldı. Ek iddianameyle, soruşturma kapsamında şüpheli sayısı da 11'e yükseldi. Dava kapsamında, B.Ç., K.E., A.S.K., K.B., İ.S. ve B.K. tutuklu, K.O., B.E. (16), M.K.B., E.S. ile F.A.B. tutuksuz yargılanıyor. Çocuk ağır ceza sıfatıyla Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde suça sürüklenen 6'sı tutuklu 11 şüpheli çocukla ilgili davanın görülmesine bugün devam edildi. Duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz şüpheli çocuklar ile avukatları ve yakınları katıldı. Kapalı yapılan davada, ek iddianame ile soruşturmaya şüpheli olarak dahil edilen ve tutuksuz yargılanan çocuklardan E.S., M.K.B., ve B.E.'nin ifadelerinin alındığı öğrenildi. Mahkeme heyeti duruşma sonunda, tutuklu çocukların tutukluluk hallerinin devamına karar verip, davayı 16 Haziran tarihine erteledi.

Haber: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

Sülük avcılarına 221 bin TL ceza

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, yasa dışı sülük avlayan 3 kişiye 221 bin 241 TL ceza kesildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Üstünler Mahallesinde bulunan sazlık mevkisinde ticari amaçlı yasa dışı sülük avlayan F.B. (32), C.K. (34) ve İ.K.'yı (37) avlamış oldukları sülüklerle birlikte yakalandı. Yakalanıp, bidon içerisine konulan sülükler Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği tarafından el konularak tekrar doğaya bırakıldı. 3 kişiye kişi başı 73 bin 747 TL olmak üzere toplam 221 bin 241 TL idari para cezası kesildi.

Husumetlisi tarafından cadde ortasında tabancayla vuruldu

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, husumetlisi Bülent B. tarafından cadde ortasında tabanca ile vurulan Eyüp K., ağır yaralandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan Eyüp K. ile Bülent B. caddede karşılaştı. Bülent B., belindeki tabanca ile Eyüp K.'ya ateş etti. Ağır yaralanan Eyüp K. kanlar içerisinde kalırken, Bülent B. ise kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Eyüp K., özel hastaneye kaldırıldı. Eyüp K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis olaydan sonra kaçan Bülent B.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),

Halk otobüsünün motoru seyir halindeyken alev aldı

BURDUR'da, halk otobüsünün motoru seyir halindeyken alev aldı. Çoğunlukla öğrencilerin bulunduğu otobüs tahliye edilirken, alevler sürücü ve çevredekiler tarafından söndürüldü.

Olay, saat 16.00 sıralarında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yerleşkesinde meydana geldi. Burdur şehir merkezinden aldığı üniversite öğrencilerini Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal yerleşkesine götüren Murat Şen yönetimindeki 15 M 0003 plakalı halk otobüsünün motor kısmı kampüse girdiği sırada alev aldı. Motor kısmından duman yükseldiğini gören otobüs şoförü Şen hemen kapıları açarak öğrencileri tahliye etti. Yangına ilk müdahaleyi yapan Şen, çevredekilerin de yardımıyla alevleri söndürdü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise soğutma çalışması yaptı.

Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Apartmanın sundurması çöktü

KARABÜK'te, 6 katlı apartmanın kapı girişindeki beton sundurma çöktü. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Olay, akşam saatlerinde Karabük Ergenekon Mahallesi Gülgün Sokak'ta meydana geldi. Bir apartmanın giriş kapısında bulunan sundurmanın çökmesi üzerine çevredekilerin ihbarıyla olay yerine AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Kapıdan girip- çıkan kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti. Kapının önüne doğru çöken sundurmayı tutan demirler kesilerek, sundurma kaldırıldı.

Bina sakinlerinden İzzet Özçelik, "Olay kimse yokken oldu. Allah'tan cana zarar gelmeden çöktü. Giriş kapısının üstündeki sundurma aniden çöktü ve kapıyı kapattı. Biraz zayiatımız oldu. Bu binayı yapan firmadan şikayetçiyiz ve bu durumun zararını tahsil etmeye çalışacağız" dedi.

