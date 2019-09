Dha yurt bülteni-18

Bakan Gül, şehit savcı Uzun adına bilişim sınıfı açtı (2)

BAKAN GÜL ŞEHİT SAVCININ MEZARINI ZİYARET ETTİ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Tunceli'de, 2012'de PKK'lı teröristlerce şehit edilen savcı Murat Uzun'un İlkadım ilçesi Avdan Mahallesi'ndeki mezarını ziyaret etti. Burada mezarına gül bırakıldı, Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi. Ziyarettte Bakan Gül'ün yanı sıra Vali Osman Kaymak, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, şehit savcı Murat Uzun'un eşi Cihan Uzun, annesi Ayşe ve babası Hamit Uzun da bulundu. Bakan Gül, daha sonra şehit eşi Cihan Uzun'u evinde ziyaret etti. Bakan Gül, ardından Çarşamba ilçesinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuat Başgil Hukuk Fakültesi'ne giderek öğrencilerle ve öğretim görevlileri ile biraraya geldi. Bakan Gül, programlarının ardından Çarşamba Havalimanı'ndan uçakla Ankara'ya hareket etti.

Görüntü Dökümü:

---------------------

-Bakan Abdulhamit Gül'ün şehit savcının mezarını ziyareti

-Dua edilmesi

-Kuran-ı Kerim okunması

-Detaylar

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/SAMSUN,

================

Böbreğini veren oğlunun tabutuna son kez baktı



ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde bir ay önce babasına böbreğini veren Tayfun Yıldız (28), kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Oğlunun cenaze törenini enfeksiyon riski nedeniyle evinin balkonundan izleyen acılı baba Cevat Yıldız ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Alaplı Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda çalışan Tayfun Yıldız, bir ay önce böbrek yetmezliği rahatsızlığı bulunan babası Cevat Yıldız'a İstanbul'daki bir üniversite hastanesinde gerçekleşen ameliyatla böbreğini verdi. Tayfun Yıldız, bir süre sonra işine geri dönerken babası Cevat Yıldız da hastaneden taburcu edildi. Dün evinde aniden fenalaşan ve kalp krizi geçirdiği anlaşılan Tayfun Yıldız hemen ambulans ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamayan Tayfun Yıldız'ın cenazesi bugün cenaze namazı öncesi helallik alınması için evinin önüne götürüldü. Baba Cevat Yıldız, enfeksiyon riskine karşı evinin balkonundan dua ettikten sonra oğlunun tabutuna son kez baktı. Acılı baba Yıldız, bu sırada gözyaşlarını tutamadı.

Tayfun Yıldız, Gümeli Beldesi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Babanın balkonda görüntüsü

Cenazeden görüntü

(Zonguldak),-

===========================

Traktörle husumetlisinin iş yerine girdi

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde 5 kişinin yaralandığı kavganın ardından bir kişi traktörle hasımlarının iş yerine girdi. Cep telefonlarına yansıyan görüntülerde iş yerinde yaralanan olmazken, maddi hasar oluştu.

Husumetli olan Sağ ve Öztop aileleri fertleri çarşıda karşılaştı. Bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başlayan aile fertleri daha sonra taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya tutuştular. Kavgada her iki aileye mensup 5 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşanan kavganın ardından adı öğrenilmeyen bir kişi ise kullandığı traktörle Eski Derik Caddesi'ndeki hasımlarının iş yerine daldı. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında iki kez traktörle iş yerine giren kişi daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Çevrede korku ve paniğin yaşanmasına neden olan olayda kimse yaralanmazken, iş yerinin cam ve çerçevesi kırılması nedeniyle maddi hasar oluştu. Dehşete düşüren olayda yaşananlar ise çevrede bulunan kişilerce cep telefonuna kaydedildi. Polis olayla ilgili olarak 3 kişiyi gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------------

Traktörle işyerine giren şahıs

Traktörün işyerine girmesiyle cam ve çerçeve kırılması

Olay yerinde paniğe kapılan vatandaşlar

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 6MB

==================

Bursa'da 24 aracın kullanılamaz hale geldiği yangına 1 gözaltı

Bursa'da geçen hafta sonu, yediemin otoparkında 24 aracın yandığı olayla ilgili, yangına sebebiyet verdiği belirlenen E.G. (30) yakalandı. Yüzde 65 zihinsel engelli olduğu belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi'nde bulunan yediemin deposunda geçen hafta sonu çıkan yangında 24 araç demir yığınına döndü. Olayın ardından soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmalarda hurdacılık yaptığı belirlenen yüzde 65 zihinsel engelli E.G.'nin, otoparkın yakınında içindeki metalleri almak için hurda eşyaları yaktığı, bu sırada alevlerin otoparka sıçradığını, yangının büyümesi üzerine olay yerinden kaçtığını belirledi. E.G., polis ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan E.G., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

---------------------------------------------------

-Şüphelinin emniyetten çıkarılarak adliyeye sevki

Süre: 00.31 Boyut: 60 MB

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

=============================

Şanlıurfa'da 'beyaz altın' hasadı

'BEYAZ altın' olarak bilinen pamuğun, ülkedeki üretiminin yarısının karşılandığı Şanlıurfa'da hasadına başlandı. Hasat törenine, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar da katıldı.

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Şanlıurfa'da, her yıl genişleyen bölgede, 'beyaz altın' olarak nitelendirilen pamuğun hasadına başlandı. Bölge ziraat odaları başkanları ile çiftçilerin katıldığı hasat töreninde, TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar da yer aldı. Törende konuşan Bayraktar, "Ülkemiz pamuğunun yaklaşık yüzde 40'ının üretildiği, tarımın ilk yapıldığı bölgelerden biri olan, 'bereketli hilal' içinde yer alan Şanlıurfa'da düzenlediğimiz pamuk hasadımıza hoş geldiniz. Bugün yine bir hasat töreninde sizlerle beraberiz. Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak hasat etkinliklerine katılıyor, çiftçimizin sevincine de sıkıntısına da ortak olmaya gayret ediyoruz. Pamuk; tekstil sanayimize sağladığı katma değer, tekstil ve konfeksiyon ihracatının ülkemiz ekonomisine kazandırdığı döviz miktarı, yarattığı istihdam hacmiyle Türk tarımı için vazgeçilemez bir üründür" dedi.

'BU ORANIN ARTIRILMASI LAZIM'

Türkiye'de pamuk ihracatının istenilen düzeyde olmadığını kaydeden Bayraktar, "1995 yılında 2 milyon 224 bin ton olan kütlü pamuk üretimi, 2009 yılında 1 milyon 725 bin tona kadar geriledikten sonra 2011 yılında 2 milyon 580 bin ton ile rekor kırdı. Yine de ülkemizin ihtiyacı olan pamuğu bir türlü karşılayamıyoruz. Bu oranın çok daha fazla artırılması hatta ülke ihtiyacımızın ülke içinden karşılanması için ne gerekiyorsa yapmalıyız. Bunun başka yolu yoktur. Sadece geçen yıl 752 bin ton lif pamuk ithali için 1,4 milyar dolar döviz ödedik. Ülkemiz 2008- 2018 döneminde 14,8 milyar dolar dövizi pamuk ithalatı için harcadı. Bu para ülke çiftçimiz yerine yabancı ülkelerin çiftçilerine katkı sağladı" diye konuştu.

'ÇİFTÇİMİZİN DERDİ BİZİM DERDİMİZ'

Çiftçilerin her daim yanında olacaklarını belirten Bayraktar, "Pamuk fiyatları son 1 yılda yaklaşık yüzde 26 oranında geriledi. Gerileme özellikle son 5 ayda meydana geldi. Geçen yıl uluslararası piyasalarda haziran ayında 84 cent'e kadar çıkan pamuk fiyatları, bu yıl Ağustos başında 58 cent'e kadar indi. Bugünlerde 62 cent dolaylarında seyrediyor. 29 Ağustos'ta Şanlıurfa'da, 2 Eylül'de Adana'da, yönetim kurulu üyelerimiz, ziraat odası başkanlarımız ve çiftçilerimizin geniş katılımıyla düzenlediğimiz basın açıklamalarında pamuktaki sorunları dile getirdik. Çiftçimizin sesi olduk. Çiftçimizin derdi bizim derdimiz. Çiftçimizin sevinci bizim sevincimiz. Tasada ve kıvançta hep beraberiz. Çiftçimiz sıkıntıdaysa biz de sıkıntıdayız" dedi.

'BÖLGEMİZ İLK SIRADA'

Pamuk üretiminde girdilerin son 1 yılda arttığını belirten Bayraktar, şöyle devam etti:

"Pamukta maliyetimizi en fazla etkileyen girdilerin fiyatları son 1 yılda arttı. Bununla da kalmadı. İşçilik ücretleri de arttı, sulama fiyatları arttı. Fakat pamuk fiyatları yüzde 26'nın üzerinde düştü. Şimdi soruyorum? Maliyetleri yüzde 100'ü aşan oranlarda artan üreticimiz, geçen yılın yüzde 26 altında bir pamuk satış fiyatıyla ne yapacak? Çoluğuna, çocuğuna nasıl ekmek götürecek? Önlem alınmazsa pamuğun artık en önemli ürünlerden biri haline geldiği Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de dahil olmak üzere seneye pamuk üretiminde çok büyük sorun yaşanır. Şanlıurfa, son yıllarda GAP'ın da devreye girmesiyle pamuk üretiminde en ön sıraya yerleşti. Bu bölgemiz, pamuk ekim alanları genişliği bakımından ilk sıradadır. Pamuk ekim alanları, 1995 yılından bu yana diğer bölgelerde azalırken, Güneydoğu Anadolu Bölgemizde yüzde 53 oranında artmıştır. Ülkemizde üretilen pamuğun yüzde 55'i Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde üretilmiştir. Pamuk üretiminde iller arasında birinciliği alan Şanlıurfa'da 2 milyon 314 bin dekar alanda pamuk ekilmiş ve 1 milyon 28 bin ton kütlü pamuk elde edilmiştir. Şanlıurfa, pamuk ekim alanlarında yüzde 44,6 üretimde ise yüzde 40 ay almaktadır. Buna karşın hem Güneydoğu Anadolu genelinde hem de Şanlıurfa'da pamukta verim ülke ortalamasına göre düşüktür."

'EN ÇOK MAĞDURİYETİ ŞANLIURFALI ÇİFTÇİLER YAŞIYOR'

Şanlıurfa'da pamuk veriminin artırılması için çalışmalar yapacaklarını ve olayın takipçisi olacaklarını belirten Bayraktar, "Türkiye ortalamasının üste çıkması lazım. Bu bölgeye bu yakışır. Bunu da inşallah güzel bir çalışmayla gerçekleştireceğiz. Çünkü bu bölge Türkiye'nin pamuk üretiminin yarıdan fazlasını üretiyorsa rakamlarında da Türkiye birincisi olmak zorunda. Şimdi bugün olduğu gibi her zaman sizlerin yanında olacağız" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından TZOB Genel Başkanı Bayraktar, bindiği biçerdöverde pamuk hasadını yaparak, çiftçilere hayırlı olması dileğinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------------

Pamuk hasadı törenin yapıldığı tarla

Törene katılan çiftçiler

Yapılan konuşmalar

Biçerdövere çıkarak hasat yapan Şemsi Bayraktar

Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 842 MB

============================

Bursa'da sağlık çalışanları, diş hekimine yapılan bıçaklı saldırıyı protesto etti

BURSA'da görevi başındayken bıçaklı saldırıya uğrayan diş hekimi Hamdi Gören için bir araya gelen meslektaşları, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin son bulmasını istedi.

Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde, dişinin uyuşturulması için yapılan iğneye rağmen yeterince uyuşmadığı gerekçesiyle hastası Mert Demir tarafından bıçaklanan Hamdi Demir için meslektaşları bir araya geldi. Hamdi Gören'e yapılan saldırıyı kınamak için düzenlenen basın açıklamasına Gören'in meslektaşlarının yanı sıra Bursa Tabip Odası üyeleri de katıldı. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet nedeniyle tedirgin olduklarını belirten sağlık çalışanları bunun en son örneğinin de dün yaşandığını belirterek sağlık çalışanlarına şiddeti protesto etti. Basın açıklamasını yapan Bursa Diş Hekimleri Odası Başkanı Dr. Emel Eroğlu, dün acı bir olay yaşadıklarını belirterek, "Bursa Ağız Diş Sağlığı Hastanesinde 31 yıllık meslektaşımız diş hekimi Hamdi Gören bir hastasının bıçaklı saldırısına uğradı. Bundan büyük üzüntü ve kaygı duyduk ve sağlık alanında şiddetin bu denli artmasından dolayı gerçekten öfkeliyiz. Şu an kendisinin sağlık durumu iyi şimdi ziyaret ettik. Hamdi bey kendisi 31 yıllık bir diş hekimi ama yeni mezun olan diş hekimlerin çalışma koşulları hakkında ciddi bir kaygı duyuyor." dedi.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARI BU MUAMELEYİ HAK ETMİYORLAR"

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti protesto etmek için toplandıklarını belirten Eroğlu, "Kamuoyunun dikkatini çekmek istiyoruz. Sağlık çalışanları bu kötü muameleyi hak etmiyor. Gerçekten kamudan meslektaşlarımız çok zor koşullar altında çalışıyor. Mevcut çalışma sistemi, performansa dayalı ek ödeme sistemi, günden güne artan hasta sayısıyla bizi karşı karşıya bırakıyor ve iyi hekimlik yapma olanağımız neredeyse kalmıyor. Tüm bunlara rağmen iyi hekimlik yapmak için çaba gösteriyoruz ama karşılığında ne yazık ki sözlü ve fiziksel saldırıya maruz kalıyoruz. Bütün meslektaşlarımız, sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları saldırıya uğrayan hekim arkadaşımıza sahip çıkıyor" diye konuştu.

"SAĞLIKTA YAŞANAN ŞİDDET MAALESEF HER GÜN TIRMANIYOR"

Dr. Emel Eroğlu'nun ardından açıklama yapan Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Güzide Elitez, "Bursa Tabip Odası ve Bursalı hekimler adına, öncelikle diş hekimleri camiasına ve bütün sağlık çalışanları camiasına geçmiş olsun diliyoruz. Gerçekten olayın bu kadar basit bir şekilde atlatılmış olması da oldukça şanslı bir durum. Sağlıkta yaşanan şiddet her gün tırmanıyor maalesef. Sağlık yöneticilerinin hiçbir şey yapmıyor olması bizi daha fazla tedirgin ediyor. Her gün, işimize gelirken ölüm tehlikesiyle çalışıyor olmak bizi gerçekten bu işi yapamaz noktasına getiriyor. Her gün bu tehditle, özellikle bütün sağlık birimlerinde, acillerde, polikliniklerde bu tehditlerle yüz yüze kalan arkadaşlarımız adına bir şeyler söylemek gerekirse gerçekten yapılacak olanları bekliyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:

---------------------------------------------------

Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Önünde toplanan doktorlardan görüntüler

Bursa Diş Hekimi Odası Başkanı Dr. Emel Eroğlu ve Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Güzide Elitez açıklama

Detaylar

Süre: 02. 50 Boyut: 319 MB

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,