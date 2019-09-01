Dha yurt bülteni-19

İzmir'de 5 yaşındaki Eymen, dövülerek öldürüldü(2)

ANNEDEN DNA ALINACAK

İZMİR'in Buca ilçesinde 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak'a annesi M.D.'nin (25), iyi bakamadığına yönelik gelen ihbar üzerine polisin başlattığı araştırmada ortaya çıkan vahşetin ardından M.D.'nin Eskişehir'de yaşayan akrabaları kimlik tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna geldi. Kimlik tespiti için morga giren yakınları, cenazenin uzun bir süre beklemesi sonucu tanınmaz hale geldiği için kimlik tespiti yapamadı. Bunun üzerine yarın anne M.D.'den alınacak olan DNA ile küçük Eymen'in DNA'sı karşılaştırılacak.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,

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Kamp için çıktıkları yaylada kaybolan 6 kişi, drone ile aranıyor (5)

ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİ

Rize'nin Güneysu ilçesinde, kamp için çıktıkları, 1800 rakımlı Handüzü Yaylası'nda kaybolan, 1'i çocuk 6 kişinin bulunması için başlatılan çalışmalara havanın kararması nedeniyle ara verildi. Sabah saatlerinde yeniden başlayacak aramalara askeri helikopterlerde havadan destek verecek.

RİZE

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Yolcu otobüsü ve tur midibüsü çarpıştı: 13 yaralı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsü ve tur midibüsünün çarpıştığı kazada 4'ü yabancı uyruklu 13 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Manavgat ilçesi Evrenseki Kavşağı'nda meydana geldi. Antalya- Sivas seferini yapan Kamil Koç firmasına ait Ozan Atilla Ağca yönetimindeki 35 PK 130 plakalı yolcu otobüsü, iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yapınca Antalya Havalimanı'na turist götüren Yaşar Yıkılmaz'ın kullandığı 07 S 3140 plakalı tur midibüsüne çarptı. Kazada, yolcu otobüsü ve tur midibüsündeki yolculardan 4'ü yabancı uyruklu turist olmak üzere 13 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ve polis güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Kaza nedeniyle Antalya- Alanya karayolu bir süre trafiğe kapandı. Kaza yapan araçların çekilmesiyle yol yeniden trafiğe açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Araçlardan görüntü

Polis ve ekiplerden görüntü

Yoldan görüntü

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya),

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Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı : 5 yaralı

ELAZIĞ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Elazığ- Diyarbakır karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Ö.D. idaresindeki 23 BS 002 plakalı hafif ticari araç ile S.A. idaresindeki 23 AAE 820 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, her iki araçta bulunan toplam 5 kişi yaralandı. Kazayı haber veren sürücülerin haber vermesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Görüntü Dökümü

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Kaza yapan araçlardan görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber- Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 106 MB

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Kına gecesinde maganda kurşunuyla vuruldu, hastanede öldü (3)

MUHTAR TUTUKLANDI, YUNUS YILDIZ TOPRAĞA VERİLDİ

Karabük'ün Eflani ilçesinde, sokaktaki kına gecesinde Yunus Yıldız (47), ölümüne neden olduğu iddiasıyla Adliyeye sevk edilen Göller Köyü Muhtarı Cem Korkut, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara Adli Tıp Kurumu'ndan yakınları tarafından alınan Yunus Yıldız'ın cenazesi Eflani ilçesindeki Merkez Yukarı Camisine getirildi. İkindi vakti kılınan cenaze namazına Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, Yıldız'ın yakınları ve vatandaşlar katıldı. Yunus Yıldız'ın cenazesi kılınan cenaze namazı ardından Çelebiler Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi. Çarşı merkezindeki bir marketin kasap reyonun birlikte çalışan Yıldız ve Korkut'un geriye birlikte çekilmiş resimleri kaldı.

KARABÜK

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İzmir'de 1 Eylül Dünya Barış günü nedeniyle miting düzenlendi

İZMİR'de 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle düzenlenen mitingde barış ve kardeşlik vurgusu yapıldı.

Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla Konak ilçesi Gündoğdu Meydanı'nda miting düzenlendi. İzmir Emniyet Müdürlüğü'nce miting nedeniyle geniş güvenlik önlemlerinin aldı. Meydanın çevresi polis bariyerleri ile kapatıldı. Katılımcılar, oluşturulan arama noktalarından üstleri aranarak içeri alındı. Alana hakim noktalara, keskin nişancı özel harekat polisleri konuşlandırıldı. Katılımcılar üzerinde, 'Özgürlük için barış', 'Kadın, yaşam, özgürlük', 'Birlikte kazandık, birlikte savunacağız' yazılı dövizler taşındı. İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da, program boyunca alandaki güvenlik önlemlerini koordine etti.

Program, bir dakikalık saygı duruşunda bulunmasının ardından başladı. Kürsüye çıkan ilk isim CHP İzmir Milletvekili Kani Beko oldu. 1 Eylül'ün Dünya Barış Günü ilan edildiğini anımsatan Kani Beko, dünya halklarının, bu tarihi barış günü olarak kutlarken, dünyayı yöneten güçlerin savaştan ve kandan başka bir şey yapmadığını savundu. Beko, "Başta bölgemiz olmak üzere tüm dünyada silahlar konuştukça, bütün insanlık ağır bedeller ödedi ve ödemeye de devam ediyor. Bizi birbirimize düşman etmek isteyenlerin karşısında, biz birbirimizin haklarına saygı duyarak mücadele etmek zorundayız. Halkların birbiri ile sorunu yok, sorun egemenlerin halkları birbirine vurdurarak menfaat sağlama çabasıdır. Savaş; ölüm, gözyaşı ve yıkım demektir. Savaş cinayet demektir. Savaş, ekmeğimizi küçültürken zenginlerin kasalarının dolması demektir" dedi. Beko, konuşmasında kardeşi kardeşe düşman etmeye çalışanların hesaplarını boşa çıkaracaklarını söyledi. Beko'nun ardından konuşan HDP Muş Milletvekili Gülistan Koçyiğit, Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine kayyum atanmasını eleştirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Gündoğdu Meydanı'ndaki kalabalıktan görüntü

-Kalabalığın taşıdığı pankartlardan görüntü

-Alınan güvenlik önlemlerinden görüntü

-CHP ve HDP'li milletvekillerinin yaptığı konuşmalar

-Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Davut CAN/ İZMİR,

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