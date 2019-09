Dha yurt bülteni-22

Leyla'nın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşması başladı (4)

AMCA TUTUKLANDI

Ağrı'da kaybolduktan sonra ölü olarak bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir davasında, tanıkların dinlemesinin ardından mahkeme heyeti sanık avukatlarına söz verdi. Yaklaşık 10 saat süren ilk duruşma sonunda heyet, kuvvetli suç şüphesi nedeniyle tutuksuz sanık amca Yusuf Aydemir'in tutuklanmasına karar verdi. Mehmet Ali Aydemir'in tutukluluk halinin devamını kararlaştıran heyet, diğer 5 tutuksuz sanık hakkındaki adli kontrol kararlarının da devam ettirilmesini uygun buldu. Mahkeme heyeti, duruşmayı 21 Şubat'a ertelendi. Tutuklanma kararı sonrası Yusuf Aydemir'in yakınları duruşma salonu önünde fenalık geçirdi. Karara tepki gösteren aile, ağlayarak adliyeden çıktı. Davanın diğer tutuksuz sanığı amca Musa Aydemir de ağabeyinin tutuklanmasına tepki gösterdi. Adliye çıkışı Musa Aydemir, "Tebrikler savcılığın çalışmadığı ve soruşturmayı yürütmediği ve şuan da tutukluların olduğu bir adalet gördüğünüz gibi" dedi.

Ortaca'da orman yangını (2)

KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Tepearası Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonrası kontrol altına alındı. Yaklaşık 10 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü yangın bölgesindeki soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

AİLEYİ TEHDİT ETTİĞİ İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINDI

HDP önündeki eylemde 18'inci gün (4)

HDP önünde oturma eylemi yapan Remziye Akkoyun'u tehdit ettiği iddia edilen M.N.G. (68), polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

4 yıldır kayıp oğlu Azad'ın PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını iddia edip, 3 Eylül Salı günü oturma eylemine başlayan Remziye Akkoyun, eşiyle hastaneye giderken, HDP'li birinin yanlarına gelip, "Partimizi neden rahatsız ediyorsun?" dediğini iddia etmesinin ardından şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Akkoyun'un beyanı üzerine çalışma başlatan Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akkoyun'un geçtiği noktadaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Güvenlik kameralarında yapılan incelemede Akkoyun'u tehdit ettiği ileri sürülen M.N.G. bu akşam saatlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen M.N.G.'nin, yapılan araştırma sonucunda terör örgütü PKK'nın propagandasının yapıldığı çeşitli eylemlere katıldığı tespit edildi.

Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Remziye Akkoyun'un konuşması (Haber Kodu: 190920121 olan saat 13.02'de geçilmiş görüntünün içindedir)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, husumetli aileleri barıştırdı, 'barış' yemeğine telefonla bağlandı



CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde husumetli 4 aile için düzenlenen 'barış' yemeğine telefonla bağlanarak, "Ne varsa barışta var" mesajı verdi.

Ergani ilçesinde 2011 yılında kız kaçırma meselesi nedeniyle yaşanan tartışmaya akrabaların da katılmasıyla büyüyen ve 8 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olay nedeniyle Gül, Kaplan, Kahraman ve Karaduman aileleri arasında husumet oluştu. Bazı ailelerin farklı şehirlere göç etmesine neden olan husumet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın araya girmesiyle son buldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 Eylül günü yaptığı Malatya ziyareti sırasında Güllü Karaduman'ın 3 kız kardeşiyle birlikte aileler arasındaki husumeti anlatması üzerine eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Hasan Basri Güzeloğlu'nu arayarak ailelerin barıştırılmasını istedi. Yaklaşık iki hafta süren çabaların ardından husumet nedeniyle farklı illere göç eden aileler bir araya getirildi.

Husumetli ailelerin barıştırılması için Ergani ilçesinde düzenlenen barış yemeğine eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Hasan Basri Güzeloğlu, ilçe protokolü ile husumetli ailelerin fertleri katıldı.

'İSLAM BARIŞ DİNİDİR'

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan barış yemeğine telefonla bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Öncelikle Gül, Karaduman, Kaplan, Kahraman ailelerini bu mübarek Cuma gününde Cuma namazını kıldığımız bu saatte en kalbi duygularla selamlıyorum. Değerli kardeşlerim bildiğiniz gibi bizim dinimiz İslam, barış dinidir ve Arapçada 'Sin' kelimesi İslam'ın köküdür barış anlamına gelir. Sizler bugün elhamdülillah böyle bir barışı gerçekleştirdiğiniz için sizleri şahsım milletim adına en kalbi duygularla selamlıyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Çünkü ne varsa barışta var. Yine sevgili Peygamberimizin özellikle barış üzerinde birçok hadisi şerifi var. Bunlardan bir tanesi korkutucu olmayınız müjdeleyici olunuz ve ben inanıyorum ki sizlerde bugüne kadar şu veya bu nedenle yazılmış olan bu süreci geride bırakıp bundan sonra ayeti kerimede Rabbimizin buyurduğu gibi 'Müminler ancak kardeştir' dolayısıyla kardeşlerin arasında bu tür dargınlık kırgınlık olmaz olmamalı. Şimdi sizler de inşallah bu kardeşliğinizin, kardeşliğimizin görevini bundan sonraki süreçte yerine getirerek Rabbimin yarattığı Rabbimin emrettiği gibi yaşarsanız bizleri de aileleri de mutlu etmiş olursunuz. Bu mübarek Cuma gününde de sizlere kalbi selamlarımı gönderiyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Rabbim aranızdaki muhabbeti arttırsın daim kılsın" dedi.

Programda konuşan Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Hasan Basri Güzeloğlu, İslam'ın bir barış ve esenlik dini olduğunu söyledi. Vali Güzeloğlu, "Bu hayırlı işin en başından beri meselenin barışa dönmesinde, iki ailenin bu husumetinin giderilmesinde ve böylesi bir kardeşlik zeminin tesis edilmesinde saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın çok yakın takibi arzusu ve isteği vardı. Biraz önce de sağ olsunlar itham ederek bu barışın tamama ermesine katkıda bir kez daha bulundu. Rabbim ondan razı olsun. Şüphesiz burada teşekkür etme noktasında saygıdeğer Bakanımız Bekir Bozdağ beyefendiye de ayrı bir başlık açmamız lazım. İlk günden itibaren Sayın Bakanımız bu meselenin sonucuna ermesinde barışın gerçekleşmesinde bir kardeşlik ruhu içerisinde her an ve her zaman bizimle birlikte oldu. Adım adım adeta gelişmeleri takip etti ve bugün de yoğun gündemine rağmen aramıza geldi. Kendilerine teşekkür ediyoruz Ergani'mize hoş geldiniz diyoruzö diye konuştu.

'BARIŞTAN VE KARDEŞLİKTEN DAHA GÜZEL BİR ŞEY YOKTUR'

Vali Güzeloğlu'nun ardından söz alan Bekir Bozdağ ise barış ve kardeşlikten daha değerli bir şey olmadığına dikkat çekerek, şunları söyledi

"İnsanların birbirini sevmesi, sayması, değer vermesi, yüceltmesi kadar güzel bir şey yoktur. Biz birbirimizi seversek, sayarsak, yüceltirsek esasında kendimizi yükseltmiş kendimizi daha iyi bir noktaya taşımış oluruz. Barıştan ve kardeşlikten sevgiden ve saygıdan daha güzel şey yoktur. Allah tekrar kardeşliğimizi, sevgimizi saygımızı artırsın."

Taraflar arasındaki husumet, barış yemeğinin ardından sona erdi.

Geri manevra yapan minibüsün altında kalan yaşlı adam öldü; o anlar kamerada

BOLU'nun Göynük ilçesinde, geri manevra yapan kargo minibüsünün altında kalan Mehmet Günay (76) yaşamını yitirdi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Göynük ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre geri manevra yapan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kargo dağıtım aracı, arkasından geçen Mehmet Günay isimli yaşlı adamı fark etmedi. Günay, aracın altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaşlı adam, Göynük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Günay, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kargo şirketinin sürücüsü ise gözaltına alındı. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

-Kaza anı

AK Parti'li Dağ: AK Parti 2023 ve 2024 seçimlerinde de başarılı olacaktır



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Tire'deki İlçe Danışma Kurulu'na katıldı. Dağ, "Bütün bilimsel veriler gösteriyor ki, AK Parti 2023 ve 2024 seçimlerinde de başarılı olacaktır" dedi.

İzmir'in Tire ilçesine gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İlçe Danışma Kurulu'na katıldı. Yerel seçimlerin değerlendirmesinin de yapıldığı kurulda konuşan ve 'Açlık tokluğu yener' diyen Dağ, "AK Parti olarak vatandaşların tamamının refah seviyesini artırmayı hedeflediğimizi hep söyledik. Bunu da sadece belli bir kaymak takımının refah seviyesinin artması olarak hiçbir zaman düşünmedik. Bugün birkaç belediye kazanıp, yalılarda toplantı yapıp, gelecekle ilgili plan kuranlar, Cumhurbaşkanlığı hayali kuranlar, Cumhurbaşkanlığı hayali üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğine dair planlar kuranlar, biliniz ki Tire'deki köylünün, çiftçinin, memurun hayat seviyesini daha da yükselteyim hayali ile bunları yapmıyorlar. Yine bu hayalleri kuranlar, bugün koltuk sallanıyor şeklinde sözüm ona espri yaparak bir takım mesajlar vermeye çalışanlar, buradaki insanların refah seviyesi artsın hayaliyle bunları yapmıyorlar. Onlar o yalıda o toplantıyı tertip edenlerin geleceğinin planlarını kuruyorlar. Onların gelecek planları içinde bu millet olmadı, bundan sonra da olma ihtimali yok" diye konuştu.

'AK PARTİ YİNE BAŞARILI OLACAKTIR'

AK Parti'nin kurulduğu dönemin zor bir dönem olduğunu belirten Dağ, "28 Şubat'ın baskıcı dönemini yaşıyorduk. Ona rağmen birçok insanın bu partiye üyelik, yöneticilik yapıp bu partinin taban bulmasında çok önemli katkıları oldu. Hem içimizden hem de dışımızdan birileri, zaten yıllardır bizim tökezlememizi bekleyenler, gözlerini dikmişler acaba AK Parti biter mi, bitti mi, Recep Tayyip Erdoğan'ı o Cumhurbaşkanlığı görevinden uzaklaştırabilir miyiz diye düşünüyorlar. İşte esas sınav şimdi. Benim bu ülkeye dair, bu coğrafyaya dair, bu dünyaya dair söyleyecek sözlerim var diyenlerin, AK Parti çatısı altında daha aktif mücadele edeceği günleri yaşıyoruz şu anda. Onun için birileri istese de bunu ben bilimsel bilgilere dayanaraktan söylüyorum. Nasıl bugüne kadar yapılan 13 seçimde AK Parti başarılı olmuşsa, önümüzde yapılacak 2023 seçimlerinde de 2024 seçimlerinde de AK Parti yine bu ülkede başarılı olacaktır. Bütün göstergeler bunu gösteriyor. Daha fazla çaba vermek, daha fazla uğraş vermek, daha güzel işler yapmak bizim bugün de hanemize artı olarak yazıldığı gibi yarınlarda da artı olarak, olumlu olarak yazılmaya devam edecektir" dedi.

TERÖRLE MÜCADELEDEKİ BAŞARIYA VURGU YAPTI

Terörle mücadeledeki en başarılı dönemin yaşandığını belirten Dağ, "Böyle bir mücadele verirken teröre açıktan destek verip, terör örgütleriyle aralarına mesafe koyamayanlar, 3-5 belediyeyi bir partinin desteğiyle kazanıp, o partiye şu anda bir kelam etmeyip, hatta terör örgütünü meşrulaştırmaya çalışanlar mahcup olacaklar. Bunu ifade ettiğimizde, 'E kardeşim siz de çözüm sürecinde beraber değil miydiniz bunlarla' diyorlar. Elma ile armudu karıştırmanın anlamı yok. Biz 3-5 belediye kazanmak için, 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı olmak için bunları incitmemem lazım düşüncesiyle böyle bir sürece girmedik. Arada fark var. Baldıran zehri içtim diyen Recep Tayyip Erdoğan'ın tek düşüncesi, silahların bu ülkede tarihe karışması, silahın yok olması ve ülkede sadece ve sadece siyasetin konuşulmasıydı. Daha da ötesi, çözüm süreci döneminde Doğu ve Güneydoğu illerinde o parti ile mücadele eden AK Parti idi. Bugün de siyaseten o bölgede mücadele eden tek parti AK Parti'dir. Siz, o parti sayesinde 3-5 belediye kazandınız yalan mı? Bugün CHP'li belediye başkanları o koltuklarda oturuyorlarsa, bu HDP'den aldığı oylar sayesindedir. Önümüzde Cumhurbaşkanlığı seçimi var, orda da yine bu ittifakı bir şekil devam ettirelim anlayışı ile yaptığınız harekete meşruluk kazandırmanız mümkün değil. Artık bu açık seçik bütün herkesin gözü önünde cereyan ediyor. Onun için hiç gayridürüst olmaya, yalan söylemeye gerek yok" diye konuştu.

Hamza Dağ'ın konuşmasından görüntü

Isparta'da uyuşturucu operasyonu şüphelileri adliyede (2)

10'U TUTUKLANDI

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, yaklaşık üç ay süren çalışma sonunda gözaltına alına 19 şüpheli, savcılık sorgularının ardından tutuklanma istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden 10'u 'uyuşturucu ticari yapmak suçundan' tutuklanırken, 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

