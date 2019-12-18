DHA YURT BÜLTENİ-22 - Son Dakika

Eğlence mekanı çıkışı silahlı kavga: 1'i ağır 4 yaralı (3)

TUTUKLANDI

Isparta 'da, eğlence mekanının önünde tartıştığı kişilere tabancayla ateş ederek, 1'i ağır 4 kişiyi yaralayan üniversite öğrencisi Eray Eryıldırım, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Zanlının tutuklanmasının ardından adliyeden çıkarılması

-Detaylar

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'Diyarbakır surlarına bakım yapılırsa 5 milyon turist gelir'

Diyarbakır Kültür, Turizm ve Musiki Derneği (DİKTUM-DER) Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Aksu , 5 bin yıllık Diyarbakır surlarının bakımının yapılmasıyla her yıl 5 milyon turistin kente geleceğini belirterek, "Bir an evvel bu surların onarılması gerekiyor. Şehirdeki işsizliği önlemek istiyorsanız surlara sahip çıkın. Turizm şahlansın ki bu memlekette işsiz insan kalmasın. 500 fabrikaya eş değer turizm potansiyeli olan bir şehirdeyiz" dedi.

DİKTUM-DER Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Aksu, Diyarbakır surlarının taşlarının çalınmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, surların sahipsiz kaldığını söyledi. Yetkililerin surlarda onarım çalışması yapması çağrısında bulanan Aksu, kentteki kültür hazinelerinin sahiplenilmesi için turizm zabıtası veya turizm polisinin oluşturulması gerektiğini ifade etti.

'CAN GÜVENLİĞİ İÇİN ONARILMASI GEREKİYOR'

Surların yıllardır onarımı yapılmadığını anlatan Aksu, şunları söyledi:

"Maalesef taşlar dökülüyor. Bunlar tehlike arz ediyor. Mesele buraya sahiplenmektir. Şu anda taşlar ortada ve sahiplenen yok. Can güvenliği açısından veya insanların daha rahat ortamda dolaşabilmesi için tedbir alınması gerekiyor."

Diyarbakır surlarının Çin Seddi'nden sonra dünyanın en uzun surları olduğunu belirten Aksu, "Böyle bir hazine senede en az 5 milyon insanın gelmesine sebeptir. Çünkü bu surların dünyada eşi benzeri yok. 5,5 kilometre uzunluğunda ve bir kalkan balığı şeklindeki surun içi tamamıyla bir açık müze. Surlar 5 bin yıldır dimdik ayakta. Maalesef senelerdir hiçbir çalışma yapılmıyor. İnsanların gezebilmesi için fiziki ortam yok. Burası Cumhurbaşkanlığı koruması altında olarak biliniyor. Şehirdeki işsizliği önlemek istiyorsanız surlara sahip çıkın. Turizm şahlansın ki bu memlekette işsiz insan kalmasın" dedi.

Aksu, 500 fabrikaya eş değer turizm potansiyeli olan bir şehirde yaşadıklarını belirterek, "Taşları insanlar almış olabilir. Onun için bunların bir an evvel koruma altına alınması, onarılması ve fiziki ortamın düzeltilmesi, zabıta veya turizm polisinin bir an evvel kurulması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Diyarbakır surlarından drone ile detay

-Kamera ile çekilmiş detaylar

-Mücahit Yolcu anons

-Kenan Aksu'nun konuşması

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU, Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,

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Nazan'ın cinayet zanlısı sevgilisinden 'intihar etti' iddiası

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Nazan Can'ı (35) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet B. (46), bir süredir birlikte yaşadığı kadının intihar ettiğini ileri sürdü. Mehmet B., intiharı önlemek isterken parmaklarının tüfeğin mekanizmasına sıkıştığını, bu nedenle de yaralandığını iddia etti. Can'ın yakınları ise, "İki yıldır birliktelerdi. Sürekli şiddet uyguluyordu. Kızımız intihar edecek biri değil" dediler.

Edremit ilçesinde dün saat 22.30'da meydana gelen olayda, Nazan Can, 2 yıldır birlikte yaşadığı Mehmet B.'nin evinde kalbinden vurularak, hayatını kaybetti. Evli ve 1 çocuk babası Mehmet B., polisi arayarak, ihbarda bulundu. Gözaltına alınan Mehmet B., olay anında elinden yaralandığı için hastaneye götürüldü. Ameliyat edileceği öğrenilen Mehmet B.'nin polise verdiği ilk ifadesinde, gönül ilişkisi yaşadığı Nazan Can'ın konuşmak için evine geldiğini ve intihar ettiğini ileri sürdü. Mehmet B., intiharı engellemek isterken, parmaklarının pompalı tüfeğin mekanizmasına sıkıştığını bu nedenle de yaralandığını söyledi.

'ÇOCUK DİYE DELİRİYORDU'

Nazan Can'ın ablası Nazmiye Efe ise kardeşinin ilişkiyi bitirmek istediğini ancak Mehmet B.'nin bu durumu kabullenmediğini ileri sürdü. Efe, "Kardeşim çocuk istiyordu. Çocuk aldırdığı yönünde iddialar ileri sürülüyor. Çocuk aldırmadı. Hatta küçük kızımı evlatlık almak istiyordu. Keşke bir çocuğu olsaydı. Mehmet B., yalan ifadelerle kurtulmaya çalışıyor. İnşallah kurtulamaz, müebbet yer. Kardeşim en son telefonda bana, 'Beni aldattı, ayrılacağım' dedi. Ancak Mehmet B. peşini bırakmadı. Mehmet B.'nin ilk eşinden çocuğu yoktu, ikinci eşinden çocuğu oldu. Daha önce eşleriyle de ihanetleri nedeniyle kavga etmiş. Kardeşim sürekli şiddet gördüğünü söylüyordu" dedi.

'GECE EŞYALARINI KAPININ ÖNÜNÜ KOYDUK'

Mehmet B.'nin eski eşiyle görüşmeye başladığını, Nazan Can'ın da onları yakaladığını ileri süren yenge Feray Tan da şunları söyledi:

"Nazan yaklaşık iki yıldır Mehmet B. ile birlikte. Kesinlikle intihar edecek biri değil. Karşı çıkmamıza rağmen ilişkisini devam ettiriyordu. Tartışmaları, Mehmet B.'nin ilk eşiyle yeniden görüşmesiyle başladı. Ağlayarak bana geldi. İlişkisinin bittiğini söyledi. Birlikte yaşadıkları evdeki eşyaları topladık. Kapının önüne koyduk. Mehmet gelip, eşyalarını aldı. Ancak gece zorla evine girmiş. Hatta ben evine gitmemesi, bende kalması konusunda ısrar ettim. Dayısı da kilidi değiştirecekti. Mehmet B.'nin evine nasıl gittiklerini bilmiyorum. Tahminim Nazan oraya gidiyor, uygunsuz şeyler görüyor. Kızımız kesinlikle intihar edecek birisi değildi."

Nazan Can'ın adını vermek istemeyen yeğeni ise, teyzesinin hamile olduğundan şüphelenip, kendisine geldiğini anlatarak, "Teyzem bana geldi. Hamile olduğundan şüpheleniyordu. Ölmeseydi bugün gebelik testi yapacaktı. Çocuk sahibi olmayı çok istiyordu" dedi.

Nazan Can'ın arkadaşları da, Mehmet B. tarafından arkadaşlarına sürekli şiddet ve baskı uygulandığını iddia ettiler. Can'ın zaman zaman vücudunda morluklar ile yanlarına geldiğini söyleyen arkadaşları, "Çok fazla baskı uyguluyordu. Kimseyle görüşmesini istemiyordu. Hatta sosyal medya hesabından da bizleri sildirmiş" diye konuştular.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Nazan Can'ın annesinin evinin bulunduğu sokaktan genel ve detay görüntü

-Nazan Can'ın ablası Nazmiye Efe röp

-Nazan Can'ın yengesi Feray Tan'ın röp

-Nazan Can fotoğrafı

-Nazan Can'ın evde şarkı söylerken görüntüleri

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir),

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Kazada ölen kadın, gözyaşları arasında toprağa verildi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Sevim Şen (75), İnegöl ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay dün akşam saatlerinde, Mudanya-Bursa yolunda meydana geldi. Kızını ziyaret giden Sevim Şen'e, yolun karşısına geçmek istediği sırada Fatih D., yönetimindeki 33 ABC 047 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı kadın metrelerce savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sevk edilen ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şen, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sevim Şen için İnegöl'de cenaze töreni düzenlendi. Şen'in cenazesi, Altınbaş Camii'nde öğleyin kılınan namazın ardından Hastane Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü dökümü:

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-Cenazeden detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,

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Köpek yavruları yaralı annelerinin başından ayrılmadı (2)

ANNE KÖPEK TEDAVİ EDİLDİ

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçtiği esnada aracın çarpması sonucu yaralanan ve 2 yavrusunun başından ayrılmadığı anne köpek, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi'nde tedaviye alındı. Burada ameliyat edilen köpeğin, sağlık durumunun iyi olduğu ve yavrularıyla birlikte tedavi merkezinde bulunduğu öğrenildi.

Polis olay ile ilgili soruşturma başlatırken, köpeğe çarpıp kaçan sürücünün kimliğini tespit etme çalışmaları sürüyor.

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' Türkiye, kapısına gelene kalbini açtı'

Edirne 'de düzenlenen 'Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye' etkinliğinde konuşan Vali Yardımcısı Yusuf Güler, "Asil ve soylu tarihimize baktığımızda, kapımıza gelen bize sığınan insanlara, kavimlere, ülkelere sadece sınırlarımızı değil aynı zamanda kalplerimizi açmışız" dedi.

Edirne Valiliği İl Göç İdaresi tarafından, 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü'nde 'Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye' temasıyla etkinlik düzenlendi. Vali Yardımcısı Yusuf Güler, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Volkan Türk Vural, Tarkay Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Erhan Tabakoğlu, kamu kurum ve kuruluş temsilcileriyle çok sayıda davetli katıldı.

'MİSAFİRE BAKIŞ AÇIMIZI DÜZELTMEMİZ GEREKİYOR'

Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Volkan Türk Vural, Türkiye'de misafirlere olan bakış açısının biraz daha düzeltilmesi gerektiğini söyledi. Vural, "Biz bugün, dünyada en fazla göçmene kucak açmış bir ülkeyiz. Biz bugün dünyada gayri safi milli hasılasından dış yardım yapan birinci ülkeyiz. Yani göçün asıl kaynağında çözüm bulmak için onlara yardım elini uzatan insanlarız. Ülkemizde 191 ülkeden göçmen var ama hiç fark etmez nereden olduğu, hepsi insan. Bizim misafirlerimize, dostlarımıza bakış açımızı biraz daha düzeltmemiz gerekiyor, onları ötekileştirmememiz gerekiyor. Onları tamamen bizden saymamız gerekiyor. Çünkü onlar yarın bizim birer parçamız olacak. Bizim bu gerçekle yaşamamız gerekiyor" diye konuştu.

'KAPIMIZA GELENE KALBİMİZİ AÇTIK'

Vali Yardımcısı Yusuf Güler ise Türkiye'nin tarih boyunca sınırlarına gelen misafirlere hep kalbini açarak dünyaya örnek olduğunu söyledi. Güler, "Asil ve soylu tarihimize baktığımızda, kapımıza gelen bize sığınan insanlara, kavimlere, ülkelere sadece sınırlarımızı değil aynı zamanda kalplerimizi açmışız. Gerçekten ülkelerin karşılaşabilecekleri en zor olaylardan birisi göç. 5 milyon insan çok büyük bir rakam. Bir çok Avrupa ülkelerinin politikalarını olumsuz etkileyebilecek, iktidarları devirebilecek bir rakam. Ama bizler milyonarı barındırarak dışlamıyoruz, ötekileştirmiyoruz. Ümidimiz ülkelerindeki olumsuzlukların, savaş halinin sona erip bir an önce kendi ülkelerine geri dönmeleri" dedi.

Konuşmaların ardından program, Edirne'de okuyan aralarında göçmenlerin de bulunduğu öğrencilerin dans performanslarıyla devam etti.

Görüntü dökümü:

-Açılış konuşmaları

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

-Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Volkan Türk Vural konuşması

-Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler konuşması

-Aralarında göçmen öğrencilerin de bulunduğu öğrencilerin dans gösterileri

-Salondan detaylar

Haber-Kamera: Olgay GÜLER/ EDİRNE,

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Şanlıurfa'da 'Göçmenler Günü' Etkinliği

Uluslararası Göçmenler Günü Şanlıurfa'da düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Yapılan konuşmaların ardından göçmenlere yönelik sunum gerçekleştirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Etkinlikte açılan statlar

Etkinliğe katılan göçmenler

Göçmenlere yönelik yapılan konuşmalar

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK - Kamera: -ŞANLIURFA

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20 lira kapora verdi, 2 bin lira değerinde altın çaldı

İzmir 'in Konak ilçesinde, henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli, müşteri gibi girdiği kuyumcu dükkanında iki altın kolye ucu ayırtıp 20 lira kapora verdikten sonra, işyeri sahibinin dalgınlığından faydalanarak değeri 2 bin lira olan başka bir kolye ucunu çalarak, kayıplara karıştı. Olay, dükkanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün 15.00 sıralarında Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre müşteri gibi dükkana giren kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli, kuyumcu Mehmet Emin Turan'a (28) kolye ucu almak istediğini söyledi. Turan, kolye uçlarını gösterdikten sonra iki model beğenen şüpheli, 20 lira kapora vererek kolye uçlarını ayırttı. Turan başka müşteriyle ilgilendiği sırada, yaklaşık 2 bin lira değerinde olan başka bir kolye ucunu alıp ceketinin cebine koyan şahıs dükkandan ayrıldı. Bir kolye ucunun eksik olduğunu fark eden Turan, kamera kayıtlarını izleyince soyulduğunu anladı. Bunun üzerine emniyete giden Turan, şikayetçi oldu.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Öte yandan yaşanan hırsızlık olayı, dükkanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şahsın kendisine gösterilen kolye uçlarına bakarken, Turan başka bir müşteriyle ilgilendiği sırada kolye ucunu çalıp avucunun içinde aldıktan sonra cebine koyup kuyumcudan ayrıldığı görülüyor.

Hırsızlığı kolye ucunun sayımda eksik çıktıktan sonra farkına vardığını söyleyen Turan, "Her akşam dükkanı kapatmadan önce sayım yapıyoruz. Dün akşam sayım yaparken, bir ürünün eksik olduğunu fark edip kamera kayıtlarını izledik ve şahsın kolye ucunu çaldığını fark ettik. Aslında kendisinden de şüphelenmiştim. İki kolye ucu ayırtıp 20 lira kaparo verdikten sonra akşam geleceğini söyledi. Ancak gelen giden olmadı. Ben de hemen şikayetçi oldum. Şahsı daha önce hiç görmedim. Daha önce birkaç kez daha hırsızlık olayı yaşamıştık. Şikayetçi olduktan sonra bulunmuşlardı. Yine bulunacağına inanıyorum" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Mehmet Emin Turan röportaj

-Kuyumcudan genel ve detay görüntü

-Güvenlik kamera görüntüsü

Haber: Tolga TAHÇI -Kamera: Mücahit BEKTAŞ/İZMİR,