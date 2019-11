DHA YURT BÜLTENİ - 23

Çavuşoğlu: Fransa o acıyı unutamadı (2)

Bakan Çavuşoğlu, Josef Sural adına yapılan parkı açtı

spor 'un Kayseri deplasman maçı dönüşünde meydana gelen kazada hayatını kaybeden Çek futbolcu Josef Sural adına Alanya Belediyesi 'nce yaptırılan çocuk parkının açılışı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 'nun katılımıyla yapıldı.

Cikcilli Mahallesi'nde yapılan Josef Sural Çocuk Parkı'nın açılışına, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanyasporlu futbolcular ve çok sayıda davetli katıldı.

Türkçe, İngilizce ve Çekçe 'Seni Unutmayacağız', 'Kalbimizdesin' yazılı pankartların da olduğu törende, Bakan Çavuşoğlu ve protokol üyeleri tarafından Josef Sural'ın çocuk parkı içinde yapılan ve üzeri Alanyaspor bayrağıyla örtülü heykeli de açıldı.

Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e park için teşekkür eden, göreve geldiği günden beri 130 park inşa ettiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, "Çok anlamlı bir açılış töreni, neden? Alanyasporumuzun çok kıymetli futbolcusu Josef Sural bir deplasman maçından dönerken, Alanya'ya girerken bir trafik kazası geçirdi ve vefat etti. Hepimiz çok üzüldük gerçekten, tüm dünya, tüm Türkiye üzüldü. ve bu oyuncuyu unutmayacağını Alanyaspor başkanı ve yönetimi o gün söylemişti. Alanyaspor'da çok acı bir tören düzenledik ve sonra naaşını memleketine gönderdik. Eşi ve çocuğunu da bizzat oraya götürdük, teslim ettik. Bize, Türk milletine yakışan bir şekilde üzerimize düşen görevi yerine getirdik" dedi.

"JOSEF SURAL'I UNUTTURMAYACAĞIZ"

Türk milletinin vefalı olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, "Bu vefasını yerine şimdi Alanyamız getiriyor. Bu parka Josef Sural'ın adının verilmesi çok anlamlıdır. Burada oynayan tüm çocuklar, aileleriyle beraber her zaman Josef Sural'ın kim olduğunu merak edecek, soracak ve söz verdiğimiz gibi Josef Sural'ı unutturmayacağız, bizler de unutmayacağız. Belediye başkanımıza da bu parkı inşa edip ve adını Josef Sural verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu davranış örnek ve Alanya'ya ve Alanyaspor'a yakışan bir davranış. Bugün gururla her yerde Alanyasporumuzun Türk futbolu ve sporu için bir model olması gerektiğini anlatıyorum. Çünkü Alanya seyircisi centilmendir, gelen her takıma, taraftara saygı duyuyor. Bunun da örnek olması gerekiyor" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE IRKÇILIK YOKTUR'

Bunu sadece Alanyaspor'la sınırlı tutmamak gerektiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, "Bugün dünya sporuna baktığımız zaman sporcuların, özellikle de farklı renklerden olan sporcuların en çok şikayet ettiği şey nedir? Irkçılık. Bugün hepimiz ırkçılıktan şikayetçiyiz. Irkçılığın çeşitli boyutları var. Ama artık ırkçılık spor sahalarına kadar inmeye başladı. Özellikle Afrika kökenli sporculara yönelik ırkçı saldırıları görüyoruz. Yeni Malatyasporumuzun kalecisini de biliyorsunuz. Avrupa kupalarında bir deplasman maçında ırkçı saldırıya, tacize maruz kaldı. Oysa bizim ülkemizde ırkçılık yoktur. ve farklı dinlerden, ırklardan ve renklerden sporcular o yüzden Türkiye'de spor yapmaktan, takımlarımızda oynamaktan çok memnun. İşte bizim milletimize, inancımıza yakışan budur" dedi.

"ASKER SELAMI VERDİ DİYE LİNÇ EDİLİYORLAR"

Yine farklı inançlardan sporcuların Türkiye'de takımlarda oynarken kendi inancı doğrultusunda sevinç gösterilerinde bulunabildiğini belirten Çavuşoğlu, şöyle konuştu: "Hiç kimsenin de buna itirazı olmaz, yoktur ve hepimiz de buna saygı duyuyoruz. O futbolcuyu öyle kabul ediyoruz. Ama şimdi Avrupa'da, özellikle batıda bizim sporcularımız, futbolcularımız, güreşçilerimiz veya spor dallarındaki gençlerimiz, en son Yunanistan'da iki hentbolcumuz asker selamı verdi diye linç ediliyor. Almanya, asker selamı verdi diye, Cumhurbaşkanımızla geçen sene görüştüler diye sporculara yaptıkları baskıyı, tacizi en üst düzeyde, devlet düzeyinde gördük ve bundan utanç duyduk. Gerçekten de utanç duyulacak bir durumdur ve sporun da içine siyaseti nasıl karıştırdıklarını görüyoruz. Bunları görünce de milletimizle ve sporseverlerimizle bir kere daha gurur duyuyoruz."

Geleceğin teminatı çocukların bu parkta güven ve huzurla oynayacağını belirten Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise "Bu parkta, üzücü bir şekilde aramızdan ayrılmış olan ve acısını hala içimizde hissettiğimiz Josef Sural'ın adını yaşatacağız. Alanyaspor kentimizin en önemli ortak değerlerindendir. Alanya Belediyesi olarak Alanyasporumuza her zaman destek vermeye ve yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Josef Sural'ın ölümüne tüm dünyanın üzüldüğünü belirterek, Alanya Belediyesi'nin bir parka Josef Sural ismini vermesinin çok anlamlı bir davranış olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, Josef Sural'ın eşinin ise bebeğinin rahatsızlığı nedeniyle açılışa katılamadığını kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları

Sural'ın heykelinden detaylar

Açılıştan detaylar

Mehmet ÇINAR/ ANTALYA -

Otomobilin çarptığı yaya takla atarak yola savruldu, o anlar kamerada

İZMİR'in Konak ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen Sezgin Turgut, bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Cumhuriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alsancak istikametinden gelen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen siyah bir otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Sezgin Turgut'a çarptı. Turgut, çarpmanın etkisiyle havada takla atarak yola savruldu. Turgut ile beraber karşıya geçen bir kişi ise şans eseri kazayı yara almadan atlattı.

Kazayı gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan Turgut'u ambulansa alarak Alsancak Nevvar - Salih İşgören Devlet Hastanesi 'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan Turgut'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Sezgin Turgut'un karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada, meydana gelen trafik kazası bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Sezgin Turgut yolun karşısına geçmeye çalışırken, Alsancak istikametinden gelen siyah bir otomobil çarpıyor. Turgut, çarpmanın etkisiyle havada takla atarak yola savruluyor. Kaza anında Turgut'un yanında bulunan kişi şans eseri kazayı yara almadan atlatıyor. Daha sonra otomobil sürücüsü ve çevredeki vatandaşlar yardım etmek için Turgut'un yanına geliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Güvenlik kamerası

Haber: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

Yanan ormanlık alana 'ay yıldızlı' projeyle 35 bin fidan dikildi

SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde, '11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes' programı kapsamında geçen yıl çıkan yangında zarar gören alana, "ay-yıldız" şeklinde oluşturulan projeyle 35 bin fidanın dikildi.

Koyulhisar ilçesi Ortaseki köyü Koçali Mahallesi'nde, geçen yıl 25 Ağustos'ta çıkan yangında, yaklaşık 25 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü. Giresun Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Koyulhisar Orman İşletme Müdürlüğü Karaçam İşletme Şefliği zarar gören bölgeyi yeniden düzenleyerek fidan dikimi gerçekleştirildi. Yaklaşık 4,5 hektar alanda iş makineleri yardımıyla ay-yıldız şekli oluşturulan alandaki fidan dikimine Koyulhisar Kaymakamı Çağlar Partal, Belediye Başkanı Osman Epsileli , Koyulhisar Orman İşletme Müdürü Abdullah Sarıkaya ile ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Görüntü Dökümü:

-Bölgeden drone görüntüleri

Haber: Uğur YİĞİT/SİVAS,

Düştüğü kuyuda ölümden dönen genç yaşadıklarını anlattı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, 9 Kasım'da arazide yürürken, 15 metrelik boş kuyuya düşüp yaralanan ve cep telefonuyla yardım isteyen Alişan Yıldırım (30), mucize kurtuluşunu anlattı. Ölümden döndüğünü, arkadaşlarına bağırmasına rağmen sesini duyuramadığını belirten Yıldırım, çareyi telefonla yardım istemekte bulduğunu söyledi.

Pamukkale ilçesinde, 9 Kasım'da arkadaşları ile vakit geçiren elektrik teknisyeni olduğu öğrenilen Alişan Yıldırım, bir süre sonra telefonla konuşmak için arkadaşlarının yanından ayrıldı. Denizli- Pamukkale Karayolu kenarındaki eski kiremit fabrikasının arkasındaki ormanlık alanda telefonla konuşarak yürüyen Yıldırım, arkadaşlarının yanına döneceği sırada gecenin karanlığıyla önündeki boş kuyuyu fark etmeyip, düştü. 15 metrelik kuyunun içinde acı içinde kıvranan Yıldırım, arkadaşlarına bağırmasına rağmen sesini duyuramadı. Yanındaki cep telefonuyla önce arkadaşlarını ardından da 112'yi arayarak yardım istedi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın arama kurtarma ekibi, yaklaşık 15 metre derinliğindeki kuyuda kurtarma operasyonu başlattı. Yıldırım, kuyudan itfaiye ekibi tarafından çıkartılarak, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

'ÖLECEĞİMİ SANDIM'

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan ve vücudunun birçok yerinde yaralar oluşan Alişan Yıldırım, evine döndü. Yaşamasının mucize olduğunu ifade eden Yıldırım, "Telefonla konuşmak için arkadaşlarımın yanından ayrıldım. Tekrar geri dönerken çukura düştüm. Çukurun duvarlarına çarpa çarpa zemine kadar düştüm. Bu nedenle bacaklarım, kollarım ve başımda derin yaralar oluştu. Başıma 8 dikiş atıldı. Kuyuda nefes almakta zorlandığım anlarda oldu. Şok yaşadım. Ölmekten korktum. Hiç kimse orada bir saniye bile kalmak istemez. Kendime geldiğimde acı içinde arkadaşlarıma bağırarak yardım istedim ama beni duymadılar. Telefonla arkadaşlarımı aradım. Sonra da 112'yi aradım. Arkadaşlarım bile benim bulunduğum kuyuyu yaklaşık 45 dakikada buldu. İtfaiye ekibi beni çıkardı, yaşadığıma şükrettim. Hatta ağladım" dedi.

'KUYUYA DÜŞERKEN YAŞADIĞIM ŞOKU ATAMIYORUM'

Yanında cep telefonunun kuyunun içinde çekmemesi halinde kendisini kimsenin bulamayacağını belirten Yıldırım, "Orada birkaç kuyu daha var bu şekilde. Burada büyük ihmal var, aynı olayı başkaları yaşamasın. O bölgede piknik yapanlarda oluyor, çocuklar da düşebilir. Yaşadıklarım nedeniyle, hukuki mücadele başlatıp, sorumluların hakkettiği cezayı almasını için çalışacağım" diye konuştu.

Oğlunun yaşadığı olayı ağlayarak anlatan anne Fadim Özel ise "Evladım, mucize yaşamış, ölümden dönmüş. Düşününce aklım almıyor. Bu kuyular neden açılmış, ne amaçla açılmış, neden önlem alınmamış kimse bilmiyor. Bir insanın hayatı bu kadar ucuz mu? Oğlum, yaşadıklarından sonra kabus görerek uyanıyor. Uykusunda, kuyuya düşüyormuş gibi hissedip, uyandığını söylüyor" dedi.

Alişan Yıldırım'ın düştüğü kuyunun daha önce 1970 yıllarda bölgede faaliyet gösteren eski kiremit fabrikasının atıkları için açıldığı sanılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Alişan Yıldırım'ın yaralarından görüntüler

-Yıldırım'ın başında ve kollarındaki yaralardan görüntü

-Alişan Yıldırım ile röp.

Anne Fadim Özel ile röp.

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

ADIYAMAN'da, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Karaslan yönetimindeki 02 AR 560 plakalı otomobil ile Nurettin Bağcı'nın kullandığı 02 HF 361 plakalı otomobil kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Kazada Nurettin Bağcı, Sultan Bağcı ve Gamze Bağcı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Mahir ALAN/ADIYAMAN, -