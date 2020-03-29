DHA YURT BÜLTENİ-4 - Son Dakika

İskenderun'da sağanak su baskınlarına yol açtı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı caddeler ile çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

Gece saatlerinde başlayan sağanak, Pınarbaşı ve Dumlupınar mahallelerinde etkili oldu. Çok sayıda ev ve iş yerini su basarken Tayfur Sökmen Bulvarı'ndaki alt geçit de sular altında kaldı. Sağanak nedeniyle Sarıseki Deresi de taştı. Vatandaşlar, evlerinde ve iş yerlerinde biriken suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalışırken, belediye ekipleri de ilçe genelinde çalışma başlattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yağışların hafta boyu süreceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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Su basan evler

Vatandaş ile röp

Su taşan dere

Vatandaşın su tahliyesi

Genel ve detaylar

Haber: Ufuk AKTUĞ-Kamera: İSKENDERUN(Hatay),

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Bekçilik yaptığı iş yeri önündeki koltukta ölü bulundu

ANTALYA'da bir nakliyat firmasında gece bekçiliği yapan emekli vergi memuru Mehmet Konur (63), iş yeri önündeki koltukta ölü bulundu.

Olay, saat 10.30 sıralarında Kepez ilçesi Yenimahalle 2431 Sokak üzerindeki nakliyat firması önünde meydana geldi. 3-4 ay önce Ankara'dan Antalya'ya gelen emekli vergi memuru Mehmet Konur, gece bekçiliğini yaptığı nakliyat firması önünde dün gece arkadaşıyla birlikte alkol aldı.

Geç saatlerde eve giden ve sabah Mehmet Konur'u iş yerinin önündeki koltukta hareketsiz gören arkadaşı, önce sağlık ekiplerine, ardından polise haber verdi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, Konur'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Arkadaşı, kalp rahatsızlığı olduğunu bildiği Konur'un, bir süre önce eşinden boşandığını söyledi. Olay Yeri İnceleme ekipleri, koronavirüs önlemleri kapsamında cesede özel kıyafetlerle müdahale etti. Mehmet Konur'un cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Emekli vergi memuru koltuk üstünde detay

Polisler detay

Polis ile vatandaşlar arasında diyalog detay

Polis şeridi detay

Olay yeri inceleme ekipleri korunaklı detay

Genel detaylar

HABER: Süleyman EKİN- KAMERA: Adem AKALAN/ANTALYA,

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Yüksekova'da polis ve zabıtadan sokakta 'evde kal' uyarısı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde cadde ve sokakları dolaşan polis ve zabıta ekipleri, dışarıya çıkılmaması yönünde uyarılarda bulundu.

Yüksekova'da, koronavirüs salgının önlenmesi için alınan tedbirler devam ediyor. Belediye ekipleri dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürürken, polis ve zabıta ekipleri de dışarıya çıkılmaması yönünde uyarılarına devam etti. Ekipler; cadde, sokak ve park alanları gezerek çalışmalarını sürdürdü. Vatandaşları evlerinde çıkmaması konusunda uyaran ekipler, bir taraftan da salgından korunma yöntemleri ile ilgili bilgi verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Polis ve zabıta ekiplerin vatandaşları uyarması

-Ekiplerin vatandaşlarla sohbeti

-Uyarılardan detaylar

-Kimlik kontrollerinden detaylar

-Genel detaylar

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA,(Hakkari),

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Alaşehir'de 'Evde Sanat Var, Evde Kal; Hayat Eve Sığar' klibi çekildi

MANİSA Alaşehir ilçesinde, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, 'Evde Sanat Var, Evde Kal; Hayat Eve Sığar' kilibe çekilip, sosyal medyada yayınlandı. Klibe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Türk Halk Müziği Topluluğu üyelirin yanı sıra Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, eşi Duygu Uçgun'un da aralarında bulunduğu gönüllü 28 kişi, evlerinde çektikleri türkü söylerken çekilmiş görüntülerini gönderip, destek verdi.

Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü organizasyonunda Halk Eğitimi Merkezi Türk Halk Müziği Topluluğu tarafından 'Evde Sanat Var, Evde Kal; Hayat Eve Sığar' klibi hazırlandı. Hazırlanan klip sosyal medyada yayınlanarak, vatandaşların evde kalmaları amaçlandı. 28 müzikseverin evlerinden çekip gönderdiği şarkılar, Alaşehir Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcı Çetin Burak Mercan tarafından derlenen klipte, vatandaşlara evde kalmaları tavsiye edilip, evde de sanatlarını icra edilebileceği mesajı verildi.

Alaşehir'de koronavirüsün yayılmasının önlenmesi kapsamında düzenlenen 'Hayat Eve Sığar' kampanyası çevresinde, "Evde Sanat Var, Evde Kal; Hayat Eve Sığar' klibi hazırlandı. Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü organizasyonunda hazırlanan klibe Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi Türk Halk Müziği Topluluğu da ortak yayınla katıldı. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Türk Halk Müziği Topluluğu üyeleri, hayatı evlerine sığdırıp canlı performanslarıyla seslendirdikleri türkülerle klibe destek verdi. Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, eşi Duygu Uçgun, Alaşehir Devlet Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Emine Mercan, Aile Hekimi Dr. Neşe Zengin, öğretmenler, öğrencilerinde aralarında bulunduğu toplam 28 müziksever evlerinde çekip, gönderdiği türküler, Alaşehir Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcı Çetin Burak Mercan tarafından derlenip, klip hazırlandı. Klipte, evde herkesin kendisine uygun bir sanat icra edebileceği vurgulanıp, koronavirüs salgınından korunmak için evde kalınması mesajı verildi.

Alaşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Ölmez, "'Halk Eğitim' adı üzerinde yaş sınırı olmadan, halkımızı eğitmek anlamına geliyor. Buradaki temel amacımız vatandaşlarımızın evde kalmalarını, koronavirüs salgınından korunmalarını ve sağlıklı yaşayabilmelerini sağlamak" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Klibin görüntüsü

-Alaşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Ölmez ile röp.

Haber - Kamera: Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR (Manisa),

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HDP önündeki eylemde 209'uncu gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına göre, 209'uncu günde de sürdürdü. Adana'dan gelen ve oğlu Engin (20) için eylemine devam eden Kamile Küçükdağ, koronavirüs salgını da olsa oturmayı sürdüreceklerini belirtip, güvenlik güçlerine teslim olması için çocuğuna çağrı yaptı.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.

'13 KİŞİ AİLESİNE KAVUŞTU, SEN DE KAÇ GEL'

Adana'nın Seyhan ilçesinden gelerek, 5 yıl önce 15 yaşındayken, dağa kaçırıldığını belirttiği oğlu Engin için oturma eylemine katılan Kamile Küçükdağ, evladını almadan gitmeyeceğini belirtti. Oğluna terör örgütünden kaçması için çağrıda bulunan Küçükdağ, "209 gündür buradayız, eylemimizi devam ettireceğiz. Oğlum gelmeden ben buradan gitmeyeceğim. Koronavirüs de olsa biz eylemimizden vazgeçmeyeceğiz. Oğlum, gel askerimize teslim ol, askerden zarar gelmez. Onlar size yalan söylüyor, 'Asker işkence yapar, ceza verir' diye. Kesinlikle öyle bir şey yok. Bak, 13 kişi teslim olup ailesine kavuştu; sen de teslim ol, kaç gel oğlum. Seni çok özledim. Ben sana kefen giydirmek istemiyorum, damatlık giydirmek istiyorum. O zalimlerin elinden fırsatını bulursan kaç gel" dedi.

Görüntü Dökümü

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HDP il binası

Ailelerin bekleyişi

Kamile Küçükkaya'nın konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,

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Kursiyerlere uzaktan el sanatları eğitimi

BİTLİS'in Tatvan ilçesindeki el sanatları kursunu koronavirüs tedbirleri kapsamından kapatan Şazime Hancı, kursiyerlerine uzaktan eğitim vermeye başladı. Hancı, "Yetkililerimizin 'evde kal' çağrılarını dinledik, 'WhatsApp' üzerinden görüntülü olarak eğitimlerimizi vermeye devam ediyoruz" dedi.

Dünyada yayılan koronavirüse karşı Türkiye'de de görülmesi üzerine alınan tedbirler kapsamında Şazime Hancı, Bitlis Tatvan'daki el sanatları kursunu 2 hafta önce kapattı. Uzaktan eğitim verebilmek için çalışma yapan Hancı, haberleşme uygulaması 'WhatsApp' üzerinden kursiyerleriyle iletişim kurmaya karar verdi. Yaklaşık 6 yıldır filografi, kağıt rölyef, quilling (kağıt kıvırma), takı tasarım ve boyama tekniklerini anlatan veren Hancı, koronavirüse karşı tedbir için kendisi gibi evden çıkmayan kursiyerleriyle uzak eğitime başladı.

Kursiyerlerinin uzak eğitimden memnun kaldığını ve kursa bu sayede devam edebildiklerini belirten Şazime Hancı, "Yetkililerimizin 'evde kal' çağrısını dinleyip biz de kursumuzu kapatarak evlerimizde ailelerimizle birlikte zaman geçirmeye başladık. Bu doğrultuda bireysel olarak bir şeyler yapmamız gerektiğini düşündük. Sonuçta cep telefonları üzerinden iletişim kurmaya karar verdik. Bununla ilgili de çalışma yaptık. Yaptığımız bu çalışmalardan sonra birçok geri dönüş aldık. Bunun üzerine uzaktan eğitime başladık. 'WhatsApp' üzerinden görüntülü şekilde eğitimlerimizi vermeye devam ediyoruz. Bu eğitimlerimizden çok memnun olanlar var. Bunların arasında sağlık çalışanlarımız, polisimiz, komutanlarımız, öğretmenlerimiz, memurlarımız ve ev hanımlarımız da mevcut" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kurs Eğitmeni Şazime Hancı'nın kursiyerleri ile telefonla görüntülü olarakl görüşmesi

-Eğitimler hakkında kursiyerlere bilgi vermesi

-Kursiyerlerin eğitimle ilgili görüşleri

-Atölyeden detaylar

-Kursiyerlerin sosyal mesaj vermeleri

-Şazime Hancı ile röportaj

-Özel ve genel detaylar

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS,