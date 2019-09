Dha yurt bülteni - 5

Oyuncu Şevket Çoruh'a İzmir'de saldırı

İzmir'de oyuncu Şevket Çoruh, meslektaşı Murat Akkoyunlu ile birlikte sahnelediği tiyatro oyunundan sonra gittiği restoranın önünde köpeğe eziyet ettikleri iddiasıyla sözlü uyarıda bulunduğu bir gup tarafından saldırıya uğradı. Olayın ardından bir barın çalışanları olduğu öğrenilen 2 kişi gözaltına alındı, kavgaya karışan diğer kişilerin de arandığı belirtildi. Çoruh, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "İzmir'in göbeğinde darp edildik. Sokak hayvanlarını ezmeye çalışan bir taşıta müdahale ettiğimiz için linç edilmeye çalışıldık" dedi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinin de oyuncularından olan Şevket Çoruh, İzmir'in Narlıdere ilçesinde, oyuncu arkadaşı Murat Akkoyunlu ile birlikte 'Bir Baba Hamlet' oyununu sahneledi. Oyundan sonra otele geçmeden önce Akkoyunlu ile Pasaport semtindeki restorana uğrayan Şevket Çoruh, bu sırada cadde üzerindeki sokak hayvanlarına çarpacak şekilde araç kullanan sürücüye sözlü müdahalede bulundu. Bu duruma tepki gösteren sürücü ve arkadaşları, Çoruh ile olaya müdahale etmeye çalışan Murat Akkoyunlu'ya saldırdı. Olay iki oyuncunun sığındığı restoran içinde de devam etti. Çevredekilerin müdahalesi ve polisin gelmesiyle, grup bölgeden ayrıldı. Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu ise polislerle birlikte Kantar Polis Merkezi'ne gidip şikayetçi oldu. Yaklaşık üç saat polis merkezinde kalan oyuncular, çıkışta açıklama yapmadı. Bu arada polisin araştırmalarından sonra kavgaya karıştığı saptanan grup üyelerinden, yakındaki bir barın çalışanları olduğu öğrenilen 2 kişi gözaltına alındı. Bu kişiler de iki oyuncunun kendilerine saldırdığını ileri sürüp şikayetçi oldu. Kavgaya karışan diğer kişilerin de arandığı belirtildi. Savcının, her iki tarafın da birbirlerinden şikayetçi olduğu olaya dair belgelerin, elden kendisine ulaştırılmasını istediği öğrenildi.

YAŞADIKLARINA SOSYAL MEDYA HESABINDAN TEPKİ GÖSTERDİ

Oyuncu Şevket Çoruh yaşadıklarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Şevket Çoruh, twitter hesabından "İzmir'in göbeğinde darp edildik. Servet'in içinde yirmiye yakını eli bıçaklı insan tarafından. Canımızı kurtardık şimdilik. Kantar Polis Merkezindeyiz. Sokak hayvanlarını ezmeye çalışan bir taşıta müdahale ettiğimiz için linç edilmeye çalışıldık" paylaşımlarında bulundu.

Haber: Taylan YILDIRIM- Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR, -

Ters şeritten ilerleyen otomobil bir gencin hayatını söndürdü, sürücü serbest kaldı

İstanbul'da geçen 29 Temmuz'da yolun karşısına geçmek isterken ters şeritten gelen otomobilin çarpması sonucu 11 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra yaşamını yitiren güvenlik görevlisi Numan Altun'un(26) Zonguldak'ta yaşayan acılı ailesi, sürücünün serbest bırakılmasına isyan etti.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Esenyurt ilçesine bağlı Akevler Mahallesi 911 Sokak'ta meydana geldi. Bir sitede güvenlik amiri olarak çalışan Numan Altun'a, iş çıkışı evine gittiği sırada kırmızı ışıkta beklememek için ters şeride giren Murat Y.(27) yönetimindeki 34 ED 9927 plakalı otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Numan Altun, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Numan Altun, 11 gün süren yaşam savaşının ardından hayatını kaybetti. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Murat Y., polisin tuttuğu tutanakta kusurlu bulunmasına rağmen çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kazada Numan Altun'un savrularak yere düşme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde aracın çarpmasıyla yere düşen Numan Altun'a araç sürücüsü Murat Y. ve çevredekilerin müdahalesi yer alıyor. Amatör olarak rap müziğiyle ilgilenen Numan Altun'dan geriye, youtube da açtığı kanalında seslendirdiği şarkılar kaldı.

AİLESİ SÜRÜCÜNÜN SERBEST KALMASINA TEPKİLİ

Memleketi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Serdaroğlu köyünde toprağa verilen Numan Altun'un emekli maden işçisi babası Ramazan ve annesi Hatice Altun, oğullarının düğün hazırlığını yaparken ölüm haberini alarak yıkıldı. Çocuklarının odasındaki eşyaları ve fotoğraflarını hatıra olarak saklayan Altun ailesi, otomobil sürücüsünün serbest bırakıldığını öğrenmeleriyle ikinci kez yıkıldı. Ramazan ve Hatice Altun çifti, çocukların mezarını ziyaret ederek acılarını dindirmeye çalışıyor. Polis tutanaklarını alan Ramazan Altun, kazanın ters şeritten gelen otomobilin üst geçitten indikten sonra yolun karşısına geçmek isteyen oğluna hızla çarptığının açıkça yazdığını söyledi. Buna rağmen sürücünün tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını anlatan Ramazan Altun, şöyle dedi:

"Oğlum yoğun bakımdayken üçüncü gün damadımla birlikte kaza yerine gittim. Orayı görünce bir kez daha yıkıldım. Orası ölümlü bir kaza olacak yer değil. Benim oğlum toprağın altında yatıyor. Şimdi ben fotoğraflarına bakamıyorum. Benim ne hayallerim vardı. Vatandaş ise evine gidip rahatça yaşayacak. Bu hakim hangi vicdanla bu kişi serbest bırakıyor. Kırmızı ışık yanmış önünde araçlar var. Sen kendi yolundan gitmeyip bölünmeli yoldan ters yöne giriyor. 90 üstü hızla vurmasa oğluma bu kaza mümkün değil olmazdı. Aracın ön camı patlamış. Çocuğu nasıl görememiş. Yılda geniş. Ters yönde olduğu için çocuk aşağıdan gelen aracı gözler. Diğer yöne mantıken bakmaz ki. Oğluma söz kesip yüzük takacaktık. Çok hayat dolu biriydi. Müzik yapıyordu, aktifti. Hayatını düzene koymuştu ki bu acıyı yaşadık. Allah bize bir şekilde gösterdi acıyı. Normal bir kaza olsa kabul ederim ama normal bir kaza olmadığı için aklım mantığım almıyor. Ters istikamete girip bu cinayet gibi olayda oğlum hayatını kaybediyor. Ben cezasını alacağı güne kadar uğraşacağım. Buda bir cinayettir."

ANNE HATİCE ALTUN: 'OĞLUMUN HAYALLERİ VARDI'

Mezar başında gözyaşlarını tutamayan Hatice Altun da, acısının hiç dinmediğini söyledi. Oğlunun hayalleri olduğunu anlatan Hatice Altun, "Oğlum yerin altında toprakların altında. Allahım hiç dayanacak gücüm yok. Yavrum. Buraya geliyorum. Bağırıp bağırıp gidiyorum. Evimiz bomboş kaldı. Evlenecekti. Kurban bayramında nişan yapacaktık. Gelemedi ölüsü geldi yavrumun." dedi.

Eşinin vurduğu yazarın bacağı kesildi

Yozgat'ta anlaşamadığı eşi Mustafa Köse'ye boşanma davası açarak Manisa'ye gelen yazar Sibel Köse (34), hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi tarafından çocuğunun gözü önünde pompalı tüfekle vuruldu. Ağır yaralanan ve sağ bacağı diz üstünden kesilen Sibel Köse, olayın ardından tutuklanan eşine en ağır cezanın verilmesini istedi.

Yozgat'ta yaşayan ve biri ilk eşinden 2 çocuğu bulunan Sibel Köse, 12 yıllık ikinci eşi Mustafa Köse'ye geçen haziran ayında şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle boşanma davası açtı. Ancak Mustafa Köse, boşanmaya karşı çıkıp, eşini, "Seni sakat bırakırım" diyerek, tehdit etti. Sibel Köse önce eşine karşı uzaklaştırma kararı aldırdı ardından da 1 Temmuz günü, 2 çocuğunu da alıp, evi terk ett. Köse, Manisa'ya gelip, burada yaşayan arkadaşının evine sığındı. 2 hafta sonra Mustafa Köse de Manisa'ya geldi ve eşini takibe aldı. Bir yandan tehditlerini sürdüren koca, 19 Temmuz akşamı, küçük oğlu ve arkadaşı ile birlikte Fatih Parkı'na giden Sibel Köse'nin karşısına çıktı.

TÜFEKLE VURDU

Mustafa Köse, saat 23.00 sıralarında eşini, oğlunun gözü önünde tekme atıp, yere düşürdükten sonra pompalı tüfek ile vurdu. Sibel Köse, sağ bacağına isabet eden saçmalarla yaralandı. Saçmalar, sol bacağını ise sıyırdı.

BACAĞI KESİLDİ

Saldırgan koca kaçarken, Sibel Köse, ambulansla Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Sağ diz kapağı parçalanan ve damarları kopan Köse, ameliyat edildi. Parçalanan bacak yerine dikildi. Ancak, 10 gün sonra Köse'nin bacağı diz üstünden kesilmek zorunda kaldı. Bir süre sonra polis tarafından yakalanan Mustafa Köse tutuklandı. Köse hakkında 'tehdit', 'ateşli silahla yaralama' ve 'rehin alma' suçlarından Manisa 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın görülmesine henüz başlanmadı.

OLAYDAN 5 GÜN ÖNCE DE REHİN ALINMIŞ

Sibel Köse, 12 yıllık evlliği boyunca hep tehdit altında yaşadığını, sürekli şiddet gördüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Boşanma davası açtım. Ancak, eşimin tehditleri bitmedi. Çareyi çocuklarımı alıp, memleketimi ve evimi terk etmekte buldum. Yozgat, küçük bir yer, göz önünde bulunmak istemedim. Kendi arkadaş çevremin yanında olmayı uygun gördüm. Manisa'ya yerleşmeyi tercih ettim. Beni burada da bulup, tehditlerine devam etti. Olaydan beş gün önce, kahvaltılık bir şeyler almak için evden çıkan arkadışımı pompalı tüfekle tehdit edip, yanıma kadar geldi. Eve girer girmez, enseme vurup, beni itmeye başladı. Çocuklarımdan biri de yanımdaydı. Beni ve arkadaşımı, 4 saat rehin aldı. Sürekli pompalı tüfeği bize doğrultup, tehditler savurdu. Onu sakinleştirmeye çalışıp, 'Sen herşeyini düzelt, ben eve döneceğim' diyerek, ikna ettim. Bunun üzerine evden çıktı.Bir saat sonra arayıp, 'Yalan söyledin, gelmeyeceksin' dedi. Polisi aradım, durumu bildirdim. Ancak, olay bittiği için o an bir şey yapılamadı. Sonrasında da parkta beni bulup, yaraladı. Bacağımdan oldum. En ağır cezayı almasını istiyorum."

HAYIRSEVERLERDEN YARDIM İSTEDİ

Yaşadıklarının şokunun atlatmaya çalışırken bir yandan da ekonomik sorunlarla boğuştuğunu belirten Sibel Köse, hayırseverlerden yardım istedi. Engelli raporu almak için sürecin devam ettiğini ifade eden Köse, "Maddi gelirim yok. Şu an oturduğum evin kirası bin lira. Acil tekerlekli saldalyeye ihtiyacım var. Maddi, manevi mağdur durumdayım. Çalışacak durumda değilim. Hayırseverlerimizden benden desteklerini esirgememelerini bekliyorum" dedi.

Sibel Köse'nin 'Kaderim Sürgün', 'Katilim Sensin' ve 'Adalet İstiyorum'un da aralarında bulunduğu polisiye, aşk ve drama türü 5 kitabı bulunuyor.

Urartuların "Menua Kanalı " turizme kazandırılacak

Van'da, Urartular tarafından yaklaşık 3 bin yıl önce bölgenin sulama suyu ihtiyacını karşılamak için yaptırılan, Anadolu ve dünya su mühendisliğinin bir harikası olduğu belirtilen 51 kilometre uzunluğundaki Menua (Şamran) Sulama Kanalı, günümüzde de halen kullanılıyor. Büyük bölümü Edremit İlçesi'nden geçen tarihi kanalın yanındaki yolun turizme kazandırılması için 'Urartu Gelişim Koridoru' projesi hazırlandı. Belediye Başkanı İsmail Say, projenin bölge turizmine önemli katkı sunacağını söyledi.

Urartu Kralı Menua tarafından Van'ın sulama suyu ihtiyacının karşılanması için yaptırılan 51 kilometre uzunluğundaki Menua Kanalı, su mühendisliğinin ilk örneklerinden biri olarak gösteriliyor. Tarihi kanal, yaklaşık 3 bin yıl önce yapılmasına rağmen halen Gürpınar, Edremit ve Van'ın sulama suyu ihtiyacını kısmen karşılamaya devam ediyor. Tarihi kanalın geçtiği yol güzergahının turizme kazandırılması için de Edremit Belediyesi 'Urartu Gelişim Koridoru' projesi hazırladı.

TÜRKİYE'NİN İKİNCİSİ OLACAK

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Türkiye'deki ilk yürüyüş rotasının Likya Yolu olduğunu ve bu hazırladıkları projenin hayata geçmesiyle birlikte Türkiye'de ikincisini Van'a ve bölgeye kazandırmış olacaklarını söyledi. Projenin bölge turizmi için çok büyük önem taşıdığını anlatan Belediye Başkan Say şöyle konuştu:

"Projemizi DAP idaresine sunduk ve burada uygun görüldü. Proje kapsamında Şamran kanalı boyunca bisiklet yolu, yürüyüş yolları,park yerleri, kamp yerlerini kapsayacak şekilde kapsamlı bir proje hazırladık. Türkiye'deki ilk yürüyüş rotası olan Likya Yolu ve biz de ikincisini Van'ımıza bölgemize kazandırmış olacağız. Urartu medeniyeti, tüm dünyada bilinan bir medeniyet. Van'da bu medeniyetin başkentliğini yapmış bir şehir. Edremit ise Urartuların çok yoğun kullandığı ve önemli eserlerini inşaa ettikleri merkezlerden biri. En önemli eseride Şamran (Menua) Kanalı. Bizde bu önemli eserin geçtiği yolun turizme kazandırılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

======================

Fırtına Deresi'nde rafting heyecanı

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından korunması gereken 200 ekolojik saha arasında gösterilen Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Fırtına Vadisi'ndeki Fırtına Deresi'nde yapılan rafting, yerli ve yabancı turistlerin eğlencesi haline geldi. Kendilerini botlarla derenin azgın sularına bırakanlar, aksiyon ve adrenalini bir arada yaşıyor.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı tarafından korunması gereken 200 ekolojik saha arasında gösterilen Çamlıhemşin ilçesi Fırtına Vadisi'ndeki Fırtına Deresi, Karadeniz'de rafting sporunun merkezi haline geldi. Botlarla derenin azgın sularına karşı mücadele eden katılımcılar, heyecan dolu anlar yaşıyor. Turistler, botlara binmeden önce uymaları gereken kurallar ve güvenlik tedbirleri hakkında bilgilendiriliyor. Kasklarını takan, can yeleklerini giyen turistler, aldıkları kısa eğitimin ardından botları suya indiriyor. İlk kez rafting heyecanı yaşayan katılımcılar, azgın sularda botta kalabilmek için mücadele veriyor. 30 dakikayı bulan rafting turu sırasında turistler, aksiyon ve adrenalini bir arada yaşıyor.

TURİSTLERE ÖZEL PARKUR

Rafting Milli Takım Antrenörü ve uluslararası rafting rehberi Aydın Aksoy turistlere raftingi zirvesinde yaşatıp, onları minimum riskle eğlendirip, evlerine göndermeyi amaçladıklarını söyledi. Raftingin çok güzel bir aktivite olduğunu söyleyen Aksoy, "Bütün sporcular, buraya gelip kendilerine bir şeyler katmak için bu nehrin yüksek sularında ve 38 kilometrelik parkurunda eğitimden geçiyor. Turistler içinse 7 ve 9 kilometrelik parkurları kullanıyoruz. Sporcular durgun suda bütün teknikleri öğrendikten sonra nehrin yüksek sularında öğrendiklerini pekiştiriyor. İleri seviye teknikler yükleyerek rafting şampiyonalarına hazırlanıyorlar" dedi.

'GÜVENLİK ÜST SEVİYEDE'

Sporcuların başarısı sayesinde Fırtına Vadisi'nin tüm dünyada duyulduğunu aktaran Aksoy, "Bölgeye gelen misafirlerde rafting yapmadan gitmiyorlar. Raftingi 7'den 77'ye kadar herkese yaptırabilme şansımız var. Ama 7 yaşındaki bir çocuğu alıp da riskli bir suya sokmuyoruz. Her zaman güvenlik üst sevidedir. Yüzdürgeç yelek, kask, su tutmayan kıyafetler giydirilerek onları suya alıyoruz. Kürek kullanmaları, komutlarda yapacakları hareketlerle ilgili bilgilendirme yapıldıktan sonra rehberlerle beraber suya alınarak tur tamamlanıyor. Görme engelli arkadaşlarımız da bu suda rafting heyecanı yaşadı, hiçbir tehlike yaşamadı. Turistlere unutamayacakları bir iz bırakmak için aksiyon dolu turlarımız devam ediyorö diye konuştu.

'BİNMEYECEKTİM, BİNDİM, TAVSİYE EDERİM'

Katılımcılardan Vesile Aksoy ise, "Binmeyecektim, son anda karar verdim, ama hiç pişman değilim, keşke daha önceleri deneseymişim. Çok eğlenceli bir turdu, herkese tavsiye ediyorum, hiç korkmasınlar. Endişe edecek hiçbir şey yok. Komutlara uyduk ve turu tamamladıkö ifadelerinde bulundu.

Edis hemşerileriyle hasret giderdi

Sevilen şarkıcı Edis, İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamındaki konserde hemşehrileri ile buluştu.

Türk pop müziğinin son iki yıldır parlayan isimlerinden birisi olan Edis Görgülü memleketi İzmir'de sahne aldı. Genç şarkıcı Edis, İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında, Kültürpark'taki çim konserlerinde İzmirli hemşerileri ile hasrek giderdi. Şarkıları kadar sahne performansıyla da sevenlerinden tam not alan Edis, iki saate yakın bir süre İzmirlileri coşturdu.

'ASKERDE DE KONSERLERE DEVAM ETMEK İSTİYORUM'

21 Aralık tarihinde askere gidecek olan İzmirli ünlü popçu, askerliği süresince de bu kez mehmetçikler için konser vermeyi istediğini dile getirdi.

