DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

Samsun-Ordu karayolunda heyelan (1)

ORDU'da Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan meydana geldi. 2 kişinin yaralandığı heyelanda, Samsun-Ordu karayolu ulaşıma kapandı.

Karadeniz Sahil Yolu'nda yüksek kesimden kayan toprak ve kaya parçaları nedeniyle Samsun-Ordu karayolu ulaşıma kapandı. Heyelanda 2 kişi yaralanırken, karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

HABER: Nedim KOVAN-Ahmet BAYRAK/ORDU,

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Samsun-Ordu karayolunda heyelan (2)

2 YAYA YARALANDI

Ordu'da Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana gelen heyelanda, Samsun-Ordu karayolu ulaşıma kapandı. Yolun yüksek kesimden kayan toprak ve kaya parçaları altında kalan 2 yaya, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar ambulansla, hastane kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Ulaşımın çevre yolundan verildiği bölgede, belediye ve karayolları ekipleri yolu ulaşıma açmak için iş makineleri eşliğinde çalışma başlattı.

Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Nedim KOVAN- Mustafa KIRLAK-Ahmet BAYRAK/ORDU,

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Biri ambulans, 3 araç, zincirleme kazaya karıştı: 5 yaralı

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde hasta taşıyan ambulansla 2 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 3'ü sağlık personeli, 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Dinar- Sandıklı karayolunun eski Dinar Hastanesi kavşağında meydana geldi. Dinar'dan Eskişehir'e hasta nakli yapan Sağlık Bakanlığı'na bağlı Kızılören ilçesinde görevli, Ferhat Eryeğit (25) yönetimindeki 03 BF 720 resmi plakalı ambulans ile Burak Yıldırım (18) yönetimindeki 64 AAU 845 plakalı otomobil çarpıştı. Savrulan otomobil, karşı şeride geçerek kırmızı ışıkta bekleyen Süleyman Kaygısız (50) yönetimindeki 03 FR 034 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazada, Burak Yıldırım ile ambulans şoförü Ferhat Eryeğit, sağlık personelleri Sabriye Uğur Kerem (37) ve Asuman Yıldırım (31) ile diğer aracın sürücüsü Süleyman Kaygısız yaralandı. Ambulanstaki hasta ise kazayı yara almadan atlattı.

Çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar Dinar Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Kaza yerine gelen itfaiye ekiplerinin yol temizleme çalışması ve kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaza yapan ambulanstan görüntü

Otomobilin çekiciye yüklenmesi

Detaylar

HABER- KAMERA: Tahsin BAYTAR/DİNAR (Afyonkarahisar),

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Otomobilin çarptığı Nazlı, yaşamını yitirdi

ANTALYA'da bir sağlık kuruluşunda psikolojik danışman olarak çalışan Nazlı Ödevci (26), iş çıkışı yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Akdeniz Kavşağı'nda meydana geldi. Özel bir sağlık kuruluşunda psikolojik danışmanlık yapan Nazlı Ödevci, iş çıkışı yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada D.T. yönetimindeki 07 AFK 065 plakalı otomobil, Nazlı Ödevci'ye çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Ödevci, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Çevresinde sevilen biri olduğu belirtilen Nazlı Ödevci'nin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kızın yerde yatarken görüntüsü

HABER: Bülent TATOĞULLARI- KAMERA: ANTALYA,

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Çığ altından 9 saat sonra cansız bedeni çıkarıldı

ERZURUM'un İspir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde 4 arkadaşıyla birlikte su arızasını gidermeye çalışırken çığ altında kalan 3 çocuk babası Nevzat Bozdoğan'ın cansız bedeni 9 saat sonra çıkarıldı.

Olay dün saat 17.00 sıralarında İspir'e yaklaşık 45 kilometre mesafedeki Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallenin yaklaşık bir haftadan beri arızalı olan içme suyundaki sorunu gidermek için Nevzat Bozdoğan, Hakan Yavuz, Yunus Korkmaz, Resul Coşkun ve Atilla Aslan, 12 kilometre uzaklıktaki Gıznut dağına gitti. Cuma namazı sonrası kar kalınlığının bir metreye yaklaştığı bölgede 5 arkadaş çalışma yaparken dağdan çığ koptu. Kar kütlesinin üzerlerine geldiğini gören 5 kişi kaçmaya çalıştı. Hakan Yavuz, Yunus Korkmaz, Resul Coşkun ve Atilla Aslan kar kütlelerinden kendi imkanlarıyla kurtulurken arkadaşları Nevzat Bozdoğan karların altında kayboldu.

Nevzat Bozdoğan'ı aramak için Erzurum Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri ve jandarma seferber oldu. Zor şartlar altında yapılan aramalar sonucu Nevzat Bozdoğan'ın cansız bedeni saat 02.00 sıralarında bulundu. Bozdoğan'ın cenazesi olay yerine ulaşan ambulansla İspir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ekiplerin çalışması

-İş makinesinin yol açması

-Karanlıkta yapılan arama çalışmaları

-Olay yerinde ambulans ve iş makineleri

-Bölgeden genel ve detaylar

Haber-Kamera: Nejdet YILMAZ/ İSPİR (Erzurum),

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Bir haftada 4 doğan yaralı halde bulundu

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde kaçak avcılar tarafından kanadından vurulan doğan itfaiye ekipleri tarafından yol kenarında bulunarak tedavi altına alındı. Bir haftada 4 doğanın benzer şekilde yaralı bulunması tepki çekti.

Yol kenarında yaralı doğanı gören vatandaşlar itfaiyee haber verdi. İtfaiye ekipleri yol kenarında kanadından vurulmuş şekilde buldukları doğanı alarak itfaiye getirdi. Doğanı ilk tedavisin yapan ekipler, Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne haber verdi. Yaralı doğan milli parklar görevlilerine teslim edildi. İtfaiye eri Çetin Güner, bir hafta içinde 4'üncü yaralı doğanı itfaiye getirerek tedavisini yaptıklarını söyledi.

Kaçak avcılar tarafından doğanların vurulduğunu belirten Güner, "İtfaiyemize gelen ihbar üzerine olay yerine giderek yol kenarında yaralı halde doğanı bulduk. İlk yaptığımız müdahalede doğanın kanadından kaçak avcılar tarafından vurulduğunu tespit ettik. İlk tedavisini bizler burada yaptık. Milli Parkları Müdürlüğü ekipleri yaralı doğanı itfaiyemizden alarak tedavisine devam edecekler. Son zamanlarda kaçak avcılar tarafından vurulan 4'ncü doğan bu. Bu kuşta da aynı şekilde kanadından saçma izi var. Avcıların nesli tükenmekte olan doğanları vurmamasını istiyoruz. Bu konuda daha çok duyarlı olmalarını istiyoruz.ö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yaralı doğanı itfaiye erinin sevmesi

-Doğandan detaylar

-İtfaiye eri Çetin Güner ile röp.

Haber: ALAPLI (Zonguldak),

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Rejim saldırılarından göç etmek zorunda kalanların sayısı 611 bini aştı

SURİYE'de rejim ve destekçileri tarafından İdlib kenti ile kırsalında, sivillere yönelik düzenlenen bombalı saldırılarda evlerini terk edip, Türkiye sınırı yakınlarındaki güvenli bölgelere gelenlerin sayısı, Kasım ayından bu yana 611 bini geçti.

Rejim tarafından 2019 yılında, sivillere yönelik havadan ve karadan düzenlenen bombalı saldırılarda bin 600 kişi yaşamını yitirdi. Aynı dönemde, evlerini terk ederek Türkiye sınırı yakınlarına göç eden sivillerin sayısı ise bir milyon 300 bini geçti.

KASIM AYINDAN BU YANA 611 BİN KİŞİ GÖÇ ETTİ

Geçen Kasım ayından bu yana yoğunlaşan saldırılar nedeniyle aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 433 sivil hayatını kaybeden bölgeden, son 3 ayda göç etmek zorunda kalanların sayısı ise 611 bini geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İdlib'ten göç edenler

-Araçları ile gidenler

-Araçlardaki eşyalar

-Bab-Al hava yön tabelası

-Araçlardaki siviller

-Traktörlerle gidenler

-Drone ile çekili genel görüntü

-Kamyonetlerle gidenler

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI,(Hatay),