DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

ÇIĞ TEHLİKESİ KAR VE TİPİ NEDENİYLE ÇALIŞMALAR DURDURULDU

Çığ bölgesinde, kayıp itfaiyeci için arama kurtarma çalışması yeniden başladı (2)

Teknik heyetin yaptığı incelemenin ardından sabah saatlerinde başlatılan arama kurtarma çalışmalarına, bölgedeki çığ tehlikesi, kar ve fırtına nedeniyle ara verildi. Az sayıda ekiple bölgede çalışmaların yapıldığı, ancak bölgedeki olumsuz koşullar nedeniyle çalışmalara ara verilmek zorunda kalındığı belirtildi. Valilikten öğlen saatlerinde yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bu saat itibariyle çığ bölgesinde çalışma yürüten teknik ekipler olumsuz hava koşulları dolaylısıyla bölgeden ayrıldı. Hava şartları düzelince bölgeye girip tekrar inceleme yapıp uygun görürlerse kurtarma çalışmaları başlayacak. Ekipler bölgeye en yakın karakolda bekletiliyor."

Öte yandan, dün çığ altında cenazeleri çıkartılan ve Adli Tıp Kurum'ndaki incelemenin ardından ailelerine teslim edilen Aydin Zorli, Murat Kapağan ve Ramazan Akyol toprağa verildi.

Aydin Zorli Yeni Mahalle, Murat Kapağan ve Ramazan Akyol'un ise Aşağı Bakraçlı mezarlığında toprağa verildiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

HABER: VAN

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PKK'lıların, İHA'lardan gizlenmek için kullandıkları 364 termal şemsiye ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin insansız hava araçlarından (İHA) gizlenmek için kullandıkları 364 termal şemsiye ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Lice ilçesine bağlı Hedik ve Kutlu mahalleleri kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik 'Şehit Jandarma Komando Onbaşı Şükrü Vural ve Şehit Jandarma Er Ömer Ay' operasyonları tamamlandı. Operasyonda PKK'lı teröristlerce, toprak altında kalas kullanılarak yapılmış, girişi tahta kapakla örtülü kış sığınağı tespit edildi. Sığınak kullanılamaz hale getirilirken bölgede yapılan aramada, iki kaya bloğu arasında oluşan oyuk içerisine gizlenmiş 6 bidon içerisinde teröristlerce insanız hava araçları, silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile insanlı keşif uçaklarından (İKU) gizlenmek amacıyla kullanılan 364 termal şemsiye ve 35 askı kayışı ile çeşitli yaşam malzemesi ele geçirildi.

Narko-terörizmle mücadele kapsamında ise farklı bölgede arazide toprağa gömülü bidonlar içerisinde 151 kilo esrar ele geçirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Güvenlik güçlerinin helikopterle operasyon bölgesine gelmeleri

Güvenlik güçlerinin operasyon bölgesindeki görüntüleri

Bölgede yapılan arama çalışmaları

Kayalıklarda bulunan şemsiyeler

Malzemelerin imha edilmesi

Termal şemsiyelerin sergilenmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: DİYARBAKIR,

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Sevgilisi tarafından dövülen kadını kurtarmak istedi, katil oldu

KONYA'da, üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker (20), kütüphane çıkışı, bir parkta sevgilisi Ayşe D.'yi (35) döven Özgür Duran'a (32) müdahale etmek istedi. Ancak Duran gence saldırıp, boğazını sıktı. Şeker'in kendisini kurtarmak için çıkardığı meyva bıçağı, yaşanan boğuşmada Duran'ın kalbine saplandı. Özgür Duran hayatını kaybederken, doktor olma hayali kuran genç, tutuklandı. Baba Cengiz Şeker, "Benim oğlum bir canı, bir insanı kurtarmaya çalışıyordu. Onun için kendini feda etti. Doktor olmak istiyordu ama başımıza böyle talihsiz bir olay geldi" dedi.

Geçen çarşamba günü saat 21.30 sıralarında, Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerindeki bir parkta yaşanan olay, iddiaya göre şöyle gelişti:

Antalya'da yaşayan Özgür Duran ile o dönem evli olan Ayşe D. aşk yaşamaya başladı. İkili, 4 ay önce Konya'ya gelip, yerleşti. Olay akşamı evde alkol alan Duran ile bu süreçte eşinden boşanan Ayşe D. arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Duran, genç kadını dövdi. Ayşe D. de evden çıkıp, yakınlardaki parka gitti.

PEŞİNDEN GİDİP, DÖVMEYE DEVAM ETTİ

Özgür Duran da Ayşe D.'nin peşinden parka gitti. Parkta kadını dövmeye devam eden Duran'a, kütüphaneden çıkıp yanında yaşadığı teyzesinin evine doğru yürüyen Kadir Şeker, müdahale etti.

AYIRMAK İSTEYİNCE SALDIRIYA UĞRADI

Ancak Duran, Şeker'e de saldırdı. Boğazını sıktığı Şeker'i yere yatırıp, yumruklamaya başladı.

Kadir Şeker, kurtulduktan sonra kaçmak istedi. Duran ise peşinden gittiği gence tekrar saldırdı. Bunun üzerine üniversiteye hazırlanan genç, meyve soymak için yanında taşıdığı bıçağı çıkardı. Boğuşma sırasında bıçak Özgür Duran, kalbine saplandı. Şeker, olay yerinden kaçtı.

Ayşe D.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldrılan Duran, hayatını kaybetti.

KAN DAMLALARINDAN YAKALANDI

Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden başlayan kan izlerini takip ederek, Kadir Şeker'i parka yaklaşık 1,5 kilometre mesafede bulunan teyzesinin evinde yakalayarak gözaltına aldı. Şeker, ifadesinde tek amacının dövülen kadının kurtarmak olduğunu, öleninin kendisine saldıması nedeniyle korkutmak amaçlı bıçağı çıkardığını, ancak boğuşma sırasında olayın yaşandığını söyledi.

BENİ KURTARMAK İSTEDİ

Ayşe D. de geçen yıl mayıs ayında tanıştığı Özgür Duran ile 4 ay önce Antalya'dan Konya'ya gelip yerleştiklerini, daha sonra eşinden boşandığını, olay günü Duran'un kendisini önce evde, sonra parkta dövdüğünü, yanlarına gelen gencin kendisini kurtarmaya çalıştığını anlattı.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

'Kasten yaralama', 'hırsızlık', 'yağma' ve 'uyuşturucu madde ticareti' suçlarından toplam 19 suç kaydı olan Duran'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Yüzünde çok sayıda yara izi bulunan Kadir Şeker ise sevk edildiği adliyede 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

'OĞLUMUN TEK AMACI KADINI KURTARMAKTI'

Oğlunun karıncayı bile incitmeyecek biri olduğunu belirten baba Cengiz Şeker, "Oğlum fen lisesi mezunu. Karıncayı bile incitmeyecek yufka yürekli birisi. Üniversiteye hazırlanmak için Konya'da dershaneye gidiyordu. Dershaneden çıkıp, eve giderken bir erkeğin kadını dövdüğünü görüyor. Kadını kurtarmak için araya giriyor. Adam bu sefer oğluma saldırıyor. Oğlumun boynunda, suratında yaralar var. Boğazını sıkmış. Elinden zor kurtulmuş. Yine üzerine saldırmış. Bir arbede yaşanmış. Bu arada bıçaklama olayı olmuş. Çok üzgünüz. Karşı tarafın ailesine de baş sağlığı diliyoruz. Bizim çocuklarımızın da harcanmaması gerekir" dedi.

'DOKTOR OLACAKTI'

Oğlunun doktor olmak istediğini kaydeden baba Şeker, "Oğluma 'tıp fakültesini kazanırsan seni dershaneye gönderecem' dedim. Bana 'Söz veriyorum' dedi. Dershaneye gidiyordu. Çok sıkı çalışıyordu. Doktor olmak istiyordu. Ama başımıza böyle talihsiz bir olay geldi. Benim oğlum bir canı, bir insanı kurtarmaya çalışıyordu. Onun için kendini feda etti" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şüphelinin adliye sevk edilmesi

Parktan detay

Baba Şeker röp.

Haber- Kamera: Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/ KONYA

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Jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

OSMANİYE'de jandarmanın 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, 3 Şubat günü, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilen şüphelilerin il merkezindeki adreslerine, eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda, A.H.Ç., Y.Y., M.Y. ve H.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 3.04 gram eroin, 1.72 gram metamfetamin, 1 gram bonzai, 9 uyuşturucu hap, 2 cep telefonu, 6 sim kart, şırınga, enjektör ve kaşık gibi uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Jandarmadaki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Jandarma aracı

-Zanlıların adliyeye götürülmesi

-Adliye Sarayı yazısı

-Osmaniye Adliyesi yazısı

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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Pozantı'da sel nedeniyle yol çöktü

ADANA'nın Pozantı ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle meydana gelen sel, 30 mahalleye ulaşım sağlayan yolun çökmesine neden oldu.

İlçede dün 12.00'de başlayan sağanak yağış nedeniyle pek çok bölgede sel ve heyelan meydana geldi. Karakışlakçı Mahallesi'nde bulunan ve 20 mahalleye ulaşım sağlayan yol, sel nedeniyle çöktü. Olay sırasında ölen ya da yaralanan olmadı. Güvenlik birimleri yolu araç ve yaya trafiğine kapatarak geniş kapsamlı önlem aldı. Karakışlakçı Mahallesi Muhtarı Harun Yetkin, Devlet Su İşleri (DSİ) yetkililerinin bölgeye gelerek iş makineleriyle yolda çalışma başlattığını kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sel görüntüsü

-Çöken yoldan görüntü

-Selden drone görüntüsü

-Muhtar ile röp.

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/POZANTI(Adana),

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Konya'da bazı dereler taştı

KONYA'da, eriyen karlar ve sağanak yağmurla birlikte dağ eteklerinden akan su nedeniyle Huğlu Boğaz Deresi ve Derebucak Barajı'na akan derede taşkınlar yaşandı. Bazı tarım arazileri su altında kaldı.

Beyşehir ve Derebucak ilçelerinde sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yağış ve karların erimesi sonucu dağ eteklerinden akan su, dere yataklarında taşkınlara neden oldu. Huğlu Boğaz Deresi ve Derebucak Barajı'na akan derede oluşan taşkın nedeniyle Pınarbaşı, Akçabelen ve Yeşildağ mahallelerinde tarım arazileri ve bazı bahçeler su altında kaldı. Pınarbaşı Mahallesi'nde bazı evlerin alt katında müştemilat olarak kullanılan bölümlere su bastığı belirtildi. Beyşehir ve Derebucak Belediyesi ekipleri de taşkınlarla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, "İlçemizde gerçekleşen sağanak yağış dolayısıyla, Derebucak'ımız ve Huğlu'muzda bulunan, gölümüzü besleyen derelerin dolup taştığını görmek bizleri sevindiriyor. Ufak çaplı zararlar dışında bölgemizde can ve mal kaybı olmaması da bizleri sevindiriyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Taşan sudan detay

-Genel ve detay

Haber- Kamera: Muhammed SIDAL BEYŞEHİR KONYA

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Antalya- Konya yolunda yoğun kar yağışı

ANTALYA- Konya karayolunda ulaşım, yoğun kar yağışı nedeniyyle güçlükle sağlanıyor.

Antalya'nın Akseki ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, ulaşımı etkiledi. Antalya- Konya Karayolu Alacabel mevkisinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Karayolları ekipleri, trafiğin aksamaması için yollardaki çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışının Seydişehir'e kadar etkili olduğu belirtilerek, trafiğe çıkacakların dikkatli olması istendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kar yağışı sırasında trafikteki araçlardan

Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya),

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Yağmurun ardından hayat normale döndü

ANTALYA'da dün meydana gelen şiddetli yağmur nedeniyle taşan Köprüçay Irmağı'nın sular altında bıraktığı tarım arazisi ve portakal bahçelerinde su çekildi. Bölgede hayat bugün hayat normale döndü.

Şiddetli yağış Antalya'nın Serik ilçesinde dün hayatı olumsuz etkilemiş, yağmur nedeniyle bazı portakal bahçeleri ile tarım arazileri su altında kalmıştı. Yağmurun şiddetinin en belirgin hissedildiği yer ise Serik ilçesi içinden akan Köprüçay Irmağı oldu. Irmağın debisi yağmur sularının etkisiyle iki katına çıktı. Normal zamanlardakine göre suların 3 metre yükseldiği ırmağın kıyısında bulunan bir balık restoranı da zarar gördü. Restoranın iç kısımlarına kadar ilerleyen su nedeniyle restoran sahibi Osman Gündoğdu, masaları ve sandalyelerini toplayıp restorana giren suyu tahliye etmeye başladı.

HAYAT NORMALE DÖNDÜ

Yağmurun şiddetini yitirmesinin ardından bugün Serik ilçesinde hayat normale döndü. Portakal bahçelerine ve tarım arazilerine su kalmazken, ırmağın kıyısında restoranlardaki su çekildi. Dün büyük bir afetten kıl payı kurtulduklarını anlatan restoran sahibi Osman Gündoğdu, "Su restoranın bahçesini tamamen kaplamıştı. Kıyıdaki locaların tamamı su altıda kalmıştı. Çok küçük bir zararla atlattık çok şükür. Her şey normale döndü, bugün yeniden faaliyetimizi sürdürüyoruz" dedi.

Serik ilçesine bağlı Sarıabalı Mahallesi muhtar azası Hüseyin Kuşçu ise yılda 2 defa ırmağın taştığını ve böyle manzaralara ilçe olarak maruz kaldıklarını söyledi. Herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadan hayatın normale döndüğünü de kaydeden Kuşçu, ırmağın debisinin normale döndüğünü söyledi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

HABER: Alparslan ÇINAR/SERİK (Antalya),

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Şehirler arası yolcu otobüslerinde denetim yapıldı

MERSİN'de Trafik Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ekipleri, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde denetim yaptı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde başlatılan çalışma kapsamında, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde (MEŞOT) denetim yapıldı. Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücülere yol ve sürüş güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri almaları konusunda uyarılarda bulundu. Araç içerisindeki yolcular ise emniyet kemerlerini takmaları için uyarıldı. Araçlar lastiklerinin kış koşullarına uygunluğu, kullanılan yakıtın kalitesi ile 10 numara yağ kullanılıp kullanılmadığı da incelenen denetimde şoförlere alkol testi yapıldı.

Denetlemelerle ilgili bilgi veren Trafik Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Yunus Karaaslan, son günlerde otobüs seferlerinde yaşanan kazalardaki artış nedeniyle uygulama başlattıklarını söyledi. Karaaslan, vatandaşların gidecekleri yere sağlıklı bir şekilde ulaşmaları için uygulamaların aralıksız süreceğini bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Denetimin yapıldığı otogardan görüntü

-Ekipler yolcu otobüsü içerisinde uyarılarda bulunurken

-Yolculara broşür dağıtırken

-Araç lastiklerini kontrol ederken

-Yakıt kontrolü yaparken

-Şoförlere alkol testi yaparken

-Trafik Şube Müdürlüğü görevlisi Yunus Karaaslan ile röp

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

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İzmirli üreticiler depremzedelere 85 küçükbaş hayvan gönderdi

İZMİR İl Tarım Müdürlüğü ile İzmir Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremin ardından 'Kardeşimin Koyunu Benden' sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında, üreticilerden ücretsiz olarak aldığı 85 küçükbaş hayvanı, deprem bölgesine gönderdi.

Elazığ ve Malatya'da 24 Ocak'ta meydana gelen, 41 kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından Türkiye genelinden, bölgeye yardım eli uzandı. Birçok kişi, depremzedelerin acısını paylaşmak için, yardımlarda bulundu. İzmir İl Tarım Müdürlüğü ile İzmir Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği de, 'Kardeşimin Koyunu Benden' sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında, üreticilerden ücretsiz olarak aldığı 85 küçükbaş hayvanı, deprem bölgesine gönderdi. Kemalpaşa ilçesinin Sütçüler Mahallesi'nde TIR'a yüklenen koyun ve keçiler, dualar eşliğinde yola çıktı. İl Tarım Müdürü Mustafa Özen, Elazığ ve Malatya bölgesinde depremlerin yaşandığını anımsattı. Mustafa Özen, "Rabbim tabi ki memleketimizi, milletimizi her türlü beladan, musibetten afetlerden korusun. Ancak böyle afetler olduğu zaman da biz ülke olarak, millet olarak, bir birimize omuz vermek, destek olmak, bir birimizin acısını hafifletmek anlamında ülkemizin genelinde kendi çapımızda veya ihtiyaçlar doğrultusunda farklı farklı yardım kampanyaları düzenliyoruz. En kısa zamanda da afete maruz kalan bölgelerde hem hükümet olarak, hem devlet olarak en üst seviyede gerek Cumhurbaşkanımız, gerekse bakanlarımız ve gerek halkımız bir araya gelmesini biliyoruz. Biz de o afet bölgesinde, deprem bölgesinde, hayvanlarını kaybeden üreticilerimiz, ağılları göçen üreticilerimize de, İzmir'deki kardeşleri olarak onların acılarını bir nebze olsun hafifletebilmek adına, onların bu kötü günlerinde, üzüntülü günlerinde yanlarında olabilmek adına böyle bir kampanya düzenledik" dedi.

'UMARIZ ACILARINI HAFİFLETMİŞ OLURUZ'

Depremzedelerin acılarını hafifletebilmek adına, İzmir'de gönüllülük esasına göre toplanan bu hayvanları, dualar eşliğinde deprem bölgesine uğurlayacaklarını anlatan Özen, şunları söyledi:

"Böyle bir afet olduğunda biz bir araya gelmesini, kardeşimize el vermesini, omuz vermesini bilen bir toplumuz. Umarım onların acısını bir nebze olsun hafifletmiş oluruz. Elazığ ve Malatya bölgesindeki depremzede kardeşlerimize kucaklar dolusu sevgiler gönderiyoruz. Bakanlığımız bu bölgede üreticilerin telef olan hayvanlarının yerine yenilerini verdi. Zararlarının tamamını karşıladı. Normalde mağdur bir üreticimiz yok. İlk günden itibaren hükümetimiz bütün organları ile birlikte o bölgelerde telef olan hayvanları yemleri ile birlikte karşıladı. Biz sadece o kardeşlerimizin acısına ortak olmak adına bu kampanyayı başlattık" diye konuştu. İzmir Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cafer Tayyar Gülpınar da, 10 bin 200 üyesinin bulunduğunu, tüm üyelerinin gönlünün deprem bölgesinde olduğunu belirtti. Gülpınar, "Sadece onların acısını duyduğumuzu, kardeş olduğumuzu, ülkede birlikte yaşadığımızı bilmeleri için böyle bir kampanya başlattık" dedi. Küçükbaş hayvanların bulunduğu TIR, daha sonra deprem bölgesine gitmek üzere yola çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Koyunlardan görüntü

Tırdan görüntü

İl Tarım Müdürü Mustafa Özen'in açıklaması

Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Nevra UÇKAÇ/ İZMİR,

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TFF, Elazığspor'un deprem nedeniyle ligden çekilme talebini kabul etti

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Elazığspor'un, 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yaptığı ligden çekilme talebi kabul edildi.

Merkez üssü Sivrice ilçesinde 24 Ocak günü meydana gelen ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından, tesisleri kullanılamaz hale gelen ve sahasını depremzedelere tahsis eden TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un mücadele eden Elazığspor, TFF'ye başvurarak, depremden olumsuz etkilendikleri belirterek, ligden çekilme talebinde bulundu.

Elazığspor tarafından TFF'ye gönderilen yazıda, Elazığ depremi sebebiyle tesislerinin kullanılamaz hale geldiğini, sahalarının depremzedelere tahsis edildiğini, mevcut oyuncularından 19 tanesinin Elazığ doğumlu olması sebebiyle bu durumdan olumsuz olarak etkilendiklerini belirterek, kulüplerinin 2019-2020 sezonunda tüm haklarının dondurulmasını ve 2020-2021 sezonunda yeniden TFF 2. Lig'de sportif faaliyetlerine devam etmesi talep edildi.

Talebin ardından TFF tarafından yapılan incelemelerin ardından Elazığspor'un ligden çekilme talebinin kabul edildi. TFF'den yapılan açıklamada, "Kulübün 2019-2020 futbol sezonunda 26.01.2020 tarihinden itibaren ertelenmiş olan tüm müsabakalar da dahil olmak üzere kalan müsabakalarda hükmen yenik (3-0) sayılmasına, lig puantajının buna göre düzenlenmesine, Elazığspor Kulübü'nün 2020-2021 futbol sezonunda TFF 2. Lig'de sportif faaliyetlerinin devamına, kulübün 19 takımlı grupta yer almasına, 2019-2020 futbol sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'tan, Elazığspor takımı hariç olmak üzere, puan sıralamasına göre 2 takımın küme düşürülmesine, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 6 Şubat 2020 tarih ve 21 sayılı toplantısında karar verilmiştirö denildi.

HABER: ELAZIĞ

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