DHA YURT BÜLTENİ-6 - Son Dakika

Siirt Belediyesi'nin hayvan barınağında havan mermisi bulundu

HPD'li Siirt Belediyesi'ne ait hayvan barınağında bulunan patlamamış havan mermisi, imha edildi.

Merkeze bağlı Gökçebağ beldesindeki HDP'li Siirt Belediyesi'ne ait hayvan barınağı içerisinde patlamamış havan mermisini gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerin yaptığı incelemede mühimmatın, 81 milimetre çapında havan mermisi olduğu belirlendi. Mermi, alınan güvenlik önleminin ardından Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından imha edildi.

Görüntü Dökümü

-------------

-Mühimmatın bulunduğu yer

-Mühimmatın imha anı

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Mehmet Yücel DURAK-Kamera: SİİRT,

==========================

Altınları ağaçlık alana gömen kuyumcu soyguncuları yakalandı (2)

SOYGUNUN ŞÜPHELİLERİNE FİLM GİBİ OPERASYON

İzmir'in Buca ilçesindeki bir kuyumcuya girip, yaklaşık 1,5 kilo altını alıp 2 kişiyi de yaralayan şüphelilere yapılan operasyon görüntüleri ortaya çıktı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nün koordinasyonu ve birçok şubenin de iş birliğiyle, dün özel harekat polisleri 4 farklı adrese baskın yaparak, şüpheliler R.A., B.A., H.A. ve H.A.'yı yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, altınların hala soygun anında kullanılan çantada tutulduğunu ve bu çantanın da şüphelilerden birinin evinin yakınındaki ağaçlık alana gömüldüğü öğrenildi. Gaziemir ilçesindeki söz konusu noktayı kazan ekipler, çantayı ve içindeki 34 altın bilezikle buldu. Ayrıca, biri kurusıkı olmak üzere 2 de tabanca ele geçirildi. Tabancaların birinin altın rengiyle kaplanması ise dikkat çekti. Ele geçirilen çalıntı altın bilezikler, sahibine teslim edildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü

-------------

Operasyon görüntüsü

Altınları bulmak için yapılan kazıdan görüntü

Kazı sonunda bulunan altın bileziklerden ve altın rengiyle kaplanmış tabancadan görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: İZMİR,

===============================

Çanakkale'de 100 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan 'ın Midilli Adası 'na geçme hazırlığında olan 100 kaçak göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bademli köyü Hıyarlık mevkisindeki zeytinlikte saklanan, Afganistan uyruklu 100 kaçak göçmeni yakalandı. Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığında olan kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü

-------------

-Kaçak göçmenlerden görüntüler

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale),

==================================

Helikopterle kurtarılan bisikletçi, ölmemek için 400 metre sürünmüş

Konya 'da, cumartesi günü antrenman için çıktığı dağda baygınlık geçirince 3 saat mahsur kalan ve askeri helikopterle kurtarılan dağ bisikletçisi Muhammet Emin Boydak'ın (21), 400 metre sürünerek, sesini duyurmaya çalıştığı ortaya çıktı. Yaşadıklarını anlatan Boydak, "Uyandığımda hareket edemiyordum. Bağırdım ama sesimi duyuramadım. Öleceğimi düşündüm ve yuvarlanarak arkadaşlarımın yanına gitmeye çalıştım. Arkadaşlarım beni bulduklarında takatim yoktu" dedi.

Selçuk Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 3'üncü sınıf öğrencisi olan dağ bisikletçisi Muhammet Emin Boydak, cumartesi günü ev arkadaşları Osman Karagülle, İsa Kınacı, Burak Küpeli ve Kerim Dündar ile antrenman için Selçuklu ilçesine bağlı Yükselen Mahallesi'nde bulunan Ardıçlı Gölü yakınlarındaki dağlık alana gitti. Burada bir süre antrenman yapan Boydak, arkadaşlarının yanından ayrılarak, cep telefonu şebeke sinyalinin bulunduğu dağın zirvesine tırmandı. Boydak, bu sırada açlıktan ve yorgunluktan bayıldı. 3 saat boyunca Boydak'tan haber alamayan arkadaşları, aramaya başladı. Kendine geldiğinde bitkin olduğunu belirten Muhammet Emin Boydak, arkadaşlarına sesini duyurabilmek için 400 metre zirveden aşağı doğru süründü. 3 saatin sonunda arkadaşları tarafından baygın bulunan Boydak, yardıma gelen görevlilerin ilk müdahalesinin ardından 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlu Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timlerince helikopterle dağdan kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı. 1 gün boyunca hastanede tutulan Boydak, daha sonra taburcu edildi.

'ÖLECEĞİMİ ANLAYINCA SÜRÜNDÜM'

Evinde dinlenen Muhammet Emin Boydak, arkadaşlarına sesini duyurabilmek için yüzlerce metre süründüğünü dile getirdi. Ölmemek için uğraştığını belirten Boydak, şunları söyledi:

"Antrenman için daha önceden de gittiğimiz bir yerdi. O gün ev arkadaşlarımla birlikte sabah gittik. Öğleye doğru telefonumun şebekesi çeksin diye dağa doğru tırmandım hem de gezinti amaçlı dolaşmak istedim. Zirveye gittiğimde, yorgunluk oluştu. Sabah kahvaltı da yapmamıştım. Açlıktan ve yorgunluktan dolayı bir baygınlık geçirdim. 3 saat orada öylece kalmışım. Uyandığımda yürüyecek, ayağa kalkacak takatim yoktu. Bir süre sonra arkadaşlarımın sesini duydum bana sesleniyorlardı. Birkaç kez olduğum yerde bağırdım ama sesimi duyuramadım. Sesimi duyuramayınca öleceğimi düşündüm. Olduğum yerden aşağı doğru sürünerek kendimi bıraktım. Arkadaşlarıma yaklaşmak istedim. Kendimi yuvarlayarak aşağı indim sonra arkadaşlarımın sesini duydum. Son gücümle birkaç kez daha bağırabildim. Sonra onlar da beni duyduklarını fark ettim. Çünkü çığlık atarak yanıma gelmeye başladılar. Arkadaşlarım kıyafetlerini çıkarıp benim üzerime örttüler ve donmaktan kurtuldum. Soğuktan titriyordum ve mahcubiyet oluşmuştu. Hem arkadaşlarımı hem de yetkilileri soktuğum durumu düşündüm ve mahcup oldum. Arkadaşlarımın beni aramasından dolayı çok mutlu oldum. Umursamayıp giden insanlar da olabilirdi. Korku da vardı üzüntü de vardı ama kurtuldum."

'DAĞ BİSİKLETÇİLERİNE ÖNEM VERİLMİYOR'

Lisanslı olan ve profesyonel olarak yarışlara katılan Muhammet Emin Boydak, "Dağ bisikletçilerinin Türkiye genelinde büyük sorunu var. Dağ bisikletçiliğine pek fazla önem verilmiyor. Antrenman yapmak istediğimiz zaman gidiyoruz, kendi bulduğumuz rotalarda çalıyoruz. Bunlar da herhangi bir resmiyeti olmayan kişisel geziler halinde oluyor. Geçtiğimiz aylarda yine bir arkadaşımız bir dağlık alanda virajı alamayıp kayarak düşmüş ve kolu kırılmıştı. Telefonlar çekmediğinden dolayı da çok geç ulaşılmıştı. Antrenman yaptığımız yerler telefonların çekmediği yerler oluyor. Federasyon tarafından dağ bisikletine önem verilmesini, parkurların yapılmasını isteriz" diye konuştu.

Muhammet Emin Boydak'ın ev arkadaşı Kerim Dündar ise Muhammet'i 1 saat geç bulmaları ya da kurtarma ekiplerinin gecikmesi halinde facia yaşanabileceğini söyledi. Dündar, "Biz saatlerce Muhammet'i aradık. Sonunda bulduk ve üşüdüğünü görünce üzerimizdekilerle onu ısıttık. Biz Muhammet'i 1 saat geç bulsak Allah korusun bir şey olabilirdi. Ekipler ve helikopter 1 saat geç gelse buradaki ekip komple ölebilirdi. Yetkililer Allah'tan hızlı geldi ve sorunsuz şekilde kurtarıldık" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------

-Olay günü kurtarma operasyonundan görüntüler

-Muhammet Emin Boydak'ın helikoptere alınırken görüntüsü

-Muhammet Emin Boydak'ın dağd bisikletle antrenman yapması

-Boydak'ın katıldığı yarıştan görüntü

-Muhammet Emin Boydak röp

-Boydak'ın ev arkadaşı Kerim Dündar röp

-Boydak'ın ev arkadaşı Osman Karagülle röp

-Boydak'ın ev arkadaşı İsa Kınacı röp

-Detaylar

Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ-Tolga YANIK/KONYA,

==============================

Yüksekova Devlet Hastanesi'nde çocuklar için kütüphane

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde hizmet veren devlet hastanesinde, çocuk servisinde yatan hastalar için kütüphane kuruldu.

Yüksekova Devlet Hastanesi Çocuk Hastalıkları Servisi'nde kurulan, duvarları çeşitli figürlere boyanan kütüphanede, çocukları mutlu eden ve moral veren hikaye kitapları bulunuyor. Her yaş grubuna göre resimli hikaye kitapları ve oyuncaklar da bulunan kütüphaneye çocuklar tedavilerinden arta kalan zamanlarında aileleriyle birlikte gelerek kitap okuyor. Hastanede tedavi gören 4'üncü sınıf öğrencisi Samet Kazan, "Çok güzel bir duygu hastanedeki çocuklar buraya gelip kitap okuyabiliyorlar. Daha önce hastalanıp bu hastaneye geldiğimde böyle bir kütüphane yoktu. Şimdi kütüphane var ilaç tedavim bittikten sonra buraya gelip kitap okuyorum ve zamanın nasıl geçtiğini fark etmiyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

-Hastaneden detaylar

-Hastaneye giden vatandaşlar

-Çocuk serviisnden detaylar

-Kütüphaneden detaylar

-Kütüphanede çalışan hasta çocuklar

-Annelerin çocuklarına çalımalarından yardım etmeleri

-Samet Kazan ile röportaj

-Yazgül On ile röportaj

-Hastane yönetimi kütüpheneye gelmesi

-Genel detaylar

Haber: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA,(Hakkari),

==========================

Rekor Edirne'de; 123 bin 377 kaçak göçmen yakalandı - (TEKRAR)

Edirne'de bu yıl içinde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçak geçmek isteyen 123 bin 377 düzensiz göçmen yakalandı. Geçen yıl 74 bin 824 bin göçmenin yakalandığı kentte bu yıl sayı rekor seviyeye ulaştı. İl Göç İdaresi'nin verilerine göre, Türkiye genelinde ise yakalanan düzensiz göçmen sayısı da 441 bin 532'ye ulaştı.

Yaşadıkları ülkelerdeki savaş, yoksulluk ve çeşitli nedenlerle daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa ülkelerine gitmek isteyen düzensiz göçmenler, Türkiye'de en önemli geçiş güzergahı olarak Yunanistan ve Bulgaristan 'a sınır Edirne'yi seçiyor. Edirne'de 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Hudut Kartalları , İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü üyeleri ile kaçak göçmenlerin yasadışı yollardan geçişlerini önlemek için sıkı güvenlik önlemleri alarak, sık sık operasyonlar düzenliyor.

EDİRNE'DE REKOR YAKALAMA

Göç İdaresi'nin verilerine göre, 123 bin 377'si Edirne'de olmak üzere 1 Ocak'tan bu yana Türkiye'de 441 bin 532 düzensiz göçmen yakalandı. Geçen yıl 74 bin 824 düzensiz göçmenin yakalandığı Edirne'de, bu yıl yakalanan 123 bin 377 göçmen ile tüm zamanların rekor seviyesine ulaşıldı. Edirne'de yakalanan 123 bin 377 kişiden ilk sırayı 33 bin 154 kişiyle Pakistanlılar alırken, onları 26 bin 61 kişiyle Afganlılar, 11 bin 722 kişiyle Bangladeş , 52 bin 440 da diğer uyruklular aldı.

YUNANİSTAN, DARP EDEREK GERİ GÖNDERDİ

Yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçen göçmenlerden bazıları ise bu ülkenin güvenlik güçleri tarafından darp edilip, para ve eşyaları alındıktan sonra zorla Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye geri itiliyor. Daha iyi yaşam koşulları için Afganistan'dan çıktığı umut yolculuğunda geçtiği Yunanistan'da yakalanan Kamalel Nezi (22), Yunan polislerinin kendisini darp ederek zorla Türkiye'ye deport ettiğini söyledi. Yunan polislerinin üzerlerindeki paraları ve cep telefonlarını alarak bota bindirip Meriç Nehri üzerinden zorla Türkiye'ye gönderdiğini anlatan Nezi, "Afganistan'dan Almanya 'ya gitmek için Yunanistan'a geçtim ve orada beni yakaladılar. Beni bir kampa getirdiler. Burada çocukların da bulunduğu 35-40 kişilik bir grup halinde, cep telefonlarımızı, paralarımızı alıp bizi bota bindirip zorla Türkiye'ye ittiler. Üzerimizde sadece kıyafetlerimiz kalmıştı. Türkiye bize çok iyi davrandı. Bize sıcak çorba verdiler. Yunanistan'da bizi dövdüler ve bize hiç yiyecek vermediler. Türk yetkililere çok teşekkür ediyoruz, bize çok iyi davranıyorlar. Biz toplam 35 kişiydik" dedi.

Edirne'de Yunanistan ve Bulgaristan'a yasa dışı yollardan geçmek isterken yakalanan düzensiz göçmenler, güvenlik güçlerindeki soruşturmalarının ardından İl Göç İdaresi'ne teslim ediliyor. Burada tüm ihtiyaçları karşılanan göçmenler, işlemlerinin ardından ülkelerine geri gönderiliyor.

Görüntü Dökümü

-------------

-Yakalanan göçmenler Göç İdaresi'nde

-Göçmenlerden detaylar

-Çocuk ve kadınlar

-Göçmenlerden detaylar

-Afganlı Kemalel nazi ile röp.

-Muhabir Ali Can Zeray anons

-Türkiye-Yunanistan sınırı

-Sınırlardan detaylar

-Askerlerin sınırda devriye gezmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,

=====================================