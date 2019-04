Dha Yurt Bülteni - 8

Baykal'dan ilk ziyaret, CHP Antalya İl Başkanlığı'naCHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal , tedavisinin tamamlanmasının ardından ilk ziyaretini CHP İl Başkanlığı'na yaptı. Ankara 'daki tedavisinin tamamlanmasının ardından geçen hafta Antalya'ya dönen CHP Milletvekili Deniz Baykal, kızı Aslı Baykal'ın evinden ilk kez dışarı çıktı. Baykal ilk ziyaretini, CHP Antalya İl Başkanlığı'na yaptı. Muratpaşa Belediyesi'ne ait bir araçla tekerlekli sandalye ile parti binasına gelen Baykal'a, kızı Aslı Baykal da eşlik etti. Partilileri selamlayan Baykal, yeniden örgütüyle buluşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul'a, Büyükşehir Belediyesi'ni yeniden kazandırdığı için adını tarihe yazdırdığını söyleyen Baykal, partililerle tek tek ilgilendi. Ziyarette CHP İl örgütü yöneticileri, İl Başkanı Ahmet Kumbul, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru da hazır bulundu.BAYKAL, BAŞKAN BÖCEK'İ ZİYARET ETTİAntalya'da kızı Aslı Baykal'ın evinde dinlenen Deniz Baykal, CHP Antalya İl Başkanlığı'nın ardından 31 Mart Seçimleri'nde Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan Muhittin Böcek 'i makamında ziyaret etti. Muratpaşa Belediyesi'ne ait özel engelli aracıyla gelen Baykal, tekerlekli sandalye ile araçtan indi. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Baykal'ı belediye önünde karşıladı. Asansörle makama çıkan Baykal, burada gazetecilere açıklama yaptı.'ALLAH'A ŞÜKREDİYORUM'Bugün kendisi için çok değerli ve mutlu bir gün olduğunu belirten Baykal, büyük seçim mücadelesinden sonra memleketi Antalya'da partisinin belediye başkanlarını ziyaret etmenin her zaman nasip olmayacağını söyledi. Baykal, "Allah'a şükürler olsun bugünleri gösterdi. Bu mutluluğu yakalamak istedim ve koştum geldim. Çiçeği burnunda yeni büyükşehir belediye başkanımızı ziyaret ediyoruz. Gerçekten ne büyük nimettir. Allah'a şükrediyorum. Hepinizi yürekten kutluyorum. Milletimizin yolu açık olsun. Bu yolu açtınız. Bu yola baktığınız zaman güzel bir gelecek gözüküyor. Parlak bir ufuk gözüküyor" dedi.'ÇOK GÜZEL GÜNLER GÖRECEĞİZ' Türkiye 'nin ufkunun açıldığını kaydeden Baykal, yeni Başkan Muhittin Böcek'e başarı diledi. Baykal, şöyle devam etti:"Birlikte çok güzel günler göreceğiz, demokrasi böyledir. Umutsuzluk zirve yapar arkasından devreye millet girer ve bir bakarsın karamsarlık dağılmış, bulutlar dağılmış, güneş doğuyor, aydınlık ufuk ve gelecek gözüküyor. Bunu Türkiye'de Antalya'da yaşıyoruz. Bunu gerçekleştiren bütün vatandaşlarıma teşekkür ediyorum, kutluyorum. Yolumuz aydınlık olsun."'HER SEÇİM BİR YENİLENMEDİR'Deniz Baykal, seçimin kazanmak ya da kaybetmek için yapılmayacağını vurguladı. Baykal, "Seçim görevlendirme için yapılır. Burada bir görevlendirilme yapılmıştır. Her görevlendirme bir ufuk açar. Siyasette her şey mümkündür. Her seçim bir yenilenmedir ülke için, parti için, milletimiz için, böyle bakmak lazım. Kim kazandı kim kaybetti diye bir şey yok. Başkanımız milletimiz tarafından görevlendirildi. Siyaset yenilendi. Siyasette neyin önemli olduğu ve önemsiz olduğu her seçimde tarif ediliyor. Hizmet, güler yüz, tatlı dil, kucaklama, el ele verme, ayrıştırma yapmamak gerekli. İnsan onuruna saygı göstermek lazım olan bunlar, gerisi hikaye" diye konuştu.BÖCEK'TEN BAYKAL'A TEŞEKKÜRBüyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise ziyaretinden dolayı Baykal'a teşekkür etti. Baykal'ın siyasetin duayeni, büyüğü ve bu yola çıkmasına vesile olduğunu belirten Böcek, "Bana bu görevi veren genel başkanlarıma teşekkür ediyorum. Bana destek olan herkese teşekkür ediyorum. Bize oy veren vermeyen tüm vatandaşlarımın emrinde olacağım. 'Ben sen yok biz varız, biz birlikte yaparız' diyerek yola çıktık. Bütün belediye başkanı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Siyasette demokrasi kazanmıştır, Antalya'da Antalya kazanmıştır. Biz destek olan olmayan herkes için koşacağız. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz" dedi. Harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi gece Kadın ve Doğum Hastanesi'nin mescidinde uyurken yakalayarak gözaltına aldı.Sorgulanmak üzere emniyete götürülen ve başka suçlardan da hakkında yakalama kararı olduğu belirlenen şüphelinin üzerinde ise sahte kimlik kartı ile polis kimliği ele geçirildi. Öğrenciler, bu sürenin sonunda biriktirdikleri harçlıklarla okullarda açılan kitap fuarlarında, kitap satın alacak. Proje kapsamında ilk kitap fuarı, Silopi Nene Hatun Anaokulu'nda açıldı. Kitap standında öğrenciler, beraberinde getirdikleri kumbaraları veli ve öğretmenlerin yardımıyla saydıktan sonra beğendikleri kitabı satın aldı. Öğrencilerin bilinçlenmesinin amaçlandığı projede, okuma alışkanlığının kazandırılması hedefleniyor.Silopi Nene Hatun Anaokulu'nun müdür yardımcısı Selma Karadöl, 203 öğrencinin, evde kumbaralarında biriktirdikleri paralarla fuarda kitap satın aldıklarını söyledi. Araç , şarampole düşerken, sürücü yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılan Gürbüz, Orhangazi Devlet Hastanesi 'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. Genetikten tutunda çevresel faktörlere kadar etkiliyor. Otizm her 68 kişiden 1'inde görülüyor. Artık bu gibi hastalıkları nitelendirilen kişilerin artık farkındalığını ortaya koymamız lazım. Bu farkındalığı ortaya koyarken ise kurumlar ile iş birliği çok önemliö dedi.Etkinlik sonunda Büyükşehir Belediyesi'nin down sendromlu çocuklardan oluşturduğu Engelsiz Mehteran Takımı, gösteri sundu.