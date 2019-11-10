DHA YURT BÜLTENİ-8

Siirt'te Atatürk ve helikopter kazası şehitleri anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81'inci yıl dönümünde Siirt'te de törenle anıldı.

Pervari ilçesinde 10 Kasım 2012'de operasyona giden askerleri taşıyan helikopterin kayalıklara çarpması sonucu şehit olan 17 asker için de İl Jandarma Komutanlığı'ndaki Dadaşlar Şehitler Anıtı önünde tören yapıldı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yıldönümü nedeniyle Siirt'te anma töreni düzenlendi. Tören Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Anma etkinliklerine, Siirt Valisi Ali Fuat Atik, 3'üncü Komando Tugay Komutanı Mehmet Feyzi Kenan Sarı, Siirt Belediye Başkanlığı adına Zekeriya Çığır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Tören, saat 09.05'te 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle sona erdi.

HELİKOPTER KAZASI ŞEHİTLERİ TÖRENLE ANILDI

Siirt'in Pervari ilçesinde 7 yıl önce meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 17 asker de törenle anıldı. Pervari'de 10 Kasım 2012'de operasyona giden askerleri taşıyan helikopterin kayalıklara çarpması sonucu şehit olan askerler için İl Jandarma Komutanlığı'ndaki Dadaşlar Şehitler Anıtı önünde tören yapıldı. Dadaşlar Şehitler Anıtı'nın ziyaret edildiği törene Siirt Valisi Ali Fuat Atik 3. Tugay Komutanı Mehmet Feyzi Kenan Sarı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hilmi Atabay, Kurum Müdürleri, Askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Duaların okunmasının ardından, kurban kesimi yapıldıktan sonra tören son buldu.

Görüntü Dökümü

Törenin yapıldığı alan

Protokolden görüntü

Ataya çelenk sunulması

Saygı duruşu

Şehitlerin anılması

Şehitler için dua okunması

Genel ve detay

Haber-Kamera: Turan KOYUNCU- Yücel DURAK/ SİİRT,

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Muğla'da Atatürk anıldı

Muğla'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'inci yılında törenle anıldı.

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri saat 08.55'de, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Muğla Valisi Esengül Civelek ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün'ün çelenk koymasıyla başladı. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı okundu, bayraklar yarıya indirildi. Anma programına, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Gökcan, CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Adli Yargı Komisyon Başkanı Bilal Saydam, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Marmaris Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Yarbay Oğuz Eryılmaz, daire müdürleri, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsimcileri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-anmat törenindeng örüntü

-Ata'nın anıtına çelenklerin sunulması

-Genel ve detay görünüler

Haber: Cavit AKGÜN - Kamera: Aykut KURT/ MUĞLA,

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Atatürk, Aydın'da anıldı

Aydın'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete uğurlanışının 81'inci yıl dönümünde törenlerle anıldı. Yaşlısı genci, saatler 09.05'i gösterdiğinde Atası için saygı duruşunda bulundu.

Aydın Valiliği önündeki Atatürk'ü anma törenine Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın Garnizon Komutanı Albay Durmuş İlhan Başer, CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, CHP'li Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, askeri erkan, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Atatürk Anıtı'na Aydın Valiliği ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin çelenklerin konulması ile başlayan tören, Atatürk'ün kendi sesinden 10. Yıl Nutku'nun dinletilmesiyle devam etti. Atatürk Anıtı'nın iki tarafından meşale yakıldıktan sonra saat 09.05'de sirenler çalındı. Atatürk'ün 81 yıl önce gözlerini yumduğu anda tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın'da 2 dakika boyunca hayat durdu. Sirenlerin çaldığı sırada Aydın'da vatandaşlar bulundukları yerde saygı duruşuna geçti. Kimi aracından inerek, kimisi balkonda kimisi de yolda durarak Ata'sı için saygı duruşunda bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Anma töreninden görüntü

Saygı duruşunda bulunanlardan görüntü

Haber - Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,

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Fethiye'de Ata'ya saygı için otobüsler sefere gecikmeli çıktı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, şehirlerarası otobüs terminalinde saat 09.00'da sefere çıkacak olan otobüsler, Ata'ya saygı için 10 dakika gecikmeli hareket etti. Bazı firmalar da şehit ailelerine seferleri ücretsiz yaptı.

Türkiye'nin birçok yerinde Atatürk'ü anmak için etkinlikler düzenlenirken, Fethiye Otogarı'nda da şehirlerarası otobüs terminalinde 09.00 seferine çıkacak otobüsler bekledi. Saatler 09.05'te ise tüm yolcular ve şoförler otobüslerin önünde saygı duruşuna geçti. Bir otobüs firmasının Fethiye Terminali Müdürü Cenk Kurt "Otogardaki otobüsler bugün 09.00 da sefere çıkmadılar. 10 dakika gecikmeli olarak seferlerine başladılar. Atamız'a saygımızdan dolayı böyle bir karar aldık" dedi. Ayrıca bazı otobüs firmaları da bugüne özel şehit ailelerinin birinci derece yakınlarına ücretsiz olarak bilet verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Otobüslerin beklemesinden görüntü

-Otobüs şoförleri ve yolcuların saygı duruşunda bulunmaları

-Bir otobüs firmasının Fethiye Terminali Müdürü Cenk Kurt ile röp.

Haber - Kamera: Sedat ÜNAL / FETHİYE (Muğla),

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Şırnak'ta Atatürk törenle anıldı

Şırnak'ta, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.

Şırnak Valiliği Bahçesi'ndeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan tören, Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunulmasıyla devam etti. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından göndere çekilen bayraklar yarıya indirildi. 10 Kasım Atatürk'ü anma programı, ardından Kültür Merkezi'nde devam etti. Buradaki programa Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, askeri erkan, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Programda Atatürk'ün hayatının anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı. Öğrenciler şiirler okudu. Öğrenciler Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi. Ardından yapılan ödül töreni ile program sona erdi.

Görüntü Dökümü

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Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

Çelenk sunulması

Etkinliklerden detay

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

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Kayadan oyma cami, kaderine terk edildi

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesi Keşlik Mahallesinde 300 yıllık geçmişe sahip kayadan oyma tarihi cami, bakımsızlık nedeniyle kaderine terk edildi.

Keşlik Mahallesi'nde bulunan kayadan oyma cami, 1907 yılında mahalleye cami yapılana kadar kullanıldı. 112 yıldır kullanılmamasına rağmen, içinde minber ve mihrap bulunan cami, bakımsızlık nedeniyle kaderine terk edildi. Peribacalarının arasında bulunan kayadan oyma caminin içindeki duvarlar sprey boyayla boyanarak, yazılar yazılıp tahrip edildi.

Keşlik Mahallesi Muhtarı Emir Metin, tarihi cami ile ilgili, "Burası yıllar önce kullanılmış olan bir camimizdir. Tek oda halinde olan caminin bir bölümü, erkek cemaat için kullanılmış. Diğer bölümü de kadınlar için kullanılarak, cami şekline getirilmiş" dedi.

Caminin son durumunun içler acısı olduğunu kaydeden Metin, "Kayadan oyma cami bakımsızlıktan yıpranmış ve dökülmüş bir haldedir. Duvarlara sprey boyalarla yazılar yazılmış. Caminin içerisinde mihrap ve minber bulunuyor. Bizler bu kayadan oyma caminin restore edilmesini istiyoruz. Burasının turizme kazandırılması mahallemiz için çok güzel olur" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Kayadan oyma caminin içinden ve dışından görüntü

-Muhtar Emir Metin ile röportaj

-Genel detay

-Drone görüntüsü

Süre: 2 dosya

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,DHA