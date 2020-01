DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika

Elazığ'daki deprem anı güvenlik kamerasında

MERKEZ üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki deprem anı, Elazığ'daki bir kırtasiye mağazasının güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, mağazada bulunanlar, sarsıntıyla panikle kendilerini dışarı atıyor.

Elazığ'da bir kırtasiye mağazasının güvenlik kameraları, deprem anında yaşananları kaydetti. Depremin olduğu sırada, mağazada bulunanlar, sarsıntıyla birlikte panik halinde koşarak kendilerini dışarı atıyor. Görüntülerde, depremin etkisiyle mağazanın rafları ve raflardaki eşyaların savrulması da görünüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

Deprem anı

Mağazadaki insanların panik hali

İnsanların koşarak kendini dışarı çıkması

Depremin etkisiyle savrulan raf ve eşyalar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU- Emrah KIZIL/ELAZIĞ,

================================

Kütahya'da öğretmeni taciz eden şüpheli yakalandı

KÜTAHYA'da kreşte öğretmen olan B.E.'yi yanından bisikletle geçerken elle taciz ettiği öne sürülen M.H., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kütahya'da çalıştığı kreşe gitmek için evinden çıkan öğretmen B.E., Fatih Mahallesi 'nde yanından geçen bisikletli M.H.'nin elle tacizine uğradı. Öğretmen B.E.'nin yakınları, kısa süren kovalamacanın ardından M.H.'yi yakalayıp polise haber verdi. Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından gözaltına alınan M.H., işlemleri için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Taciz anı ise bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bisikletle öğretmen kadının arkasından yaklaşan şüphelinin elle taciz ettikten sonra kaçtığı görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------

-Şüphelinin polis merkezine getirilmesi

-Güvenlik kamerası görüntüleri

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,

================================

Uzaklaştırma kararı verilen husumetliye yumruk kamerada

KIRŞEHİR'de oturan Filiz E. (40) uzaklaştırma kararı aldırdığı Muzaffer Çalışır'a (34) sokakta arkasından yaklaşıp, ensesine vurdu. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından Çalışır'a, uzaklaştırma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 gün hapis cezası verildi. Çalışır, duruma tepki gösterdi.

Filiz E., geçen yıl Ağustos ayında komşularıyla tartışırken kavgayı ayırmak için araya giren Muzaffer Çalışır ile de tartıştı. Filiz E., olayın ardından polis merkezine giderek Muzaffer Çalışır'dan kendisine tehdit ve hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla şikayette bulundu. Soruşturma sonunda Muzaffer Çalışır'a, 3 ay süreyle Filiz E.'nin yanına yaklaşmama cezası verildi.

ENSESİNE VURDU

Filiz E., aralarında husumet oluşan Muzaffer Çalışır'ı, geçen 22 Ekim'de tarihi Uzun Çarşı'da bir iş yerinin önünde arkadaşlarıyla konuşurken gördü. Filiz E., arkasından yaklaşıp, Muzaffer Çalışır'ın ensesine yumruk attı. İkili arasında arbede yaşanırken, olayı uzaktan izleyen Filiz E.'nin ağabeyi Yılmaz E. de (42) gelerek, Muzaffer Çalışır'a müdahale etti. Filiz E.'nin Muzaffer Çalışır'ın ensesine vurması ve sonrasında çıkan kavga güvenlik kameralarına yansıdı.

3 GÜN HAPİS CEZASI VERİLDİ

Olayın ardından taraflar polis tarafından karakola götürülerek, ifadelerine başvuruldu. Muzaffer Çalışır, uzaklaştırma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 6284 sayılı 'Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi'ne yönelik kanun kapsamında 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi 'nce 3 gün hapis cezasına çarptırıldı. Geçen 3 Ocak'ta cezaevine giren Çalışır, 3 gün sonra tahliye edildi.

'KENDİMİ SAVUNMAK ZORUNDA KALDIM'

Muzaffer Çalışır, Filiz E.'nin yanına gelip yumruk atmasına rağmen kendisine ihlal cezası verilmesine tepki gösterdi. Çalışır, akrabasının dükkanının önünde sohbet ederken kadının gelerek yumruk attığını anlatarak, "Arkamdan geçerken tacizde bulunduğunu duydum. Ben buna rağmen herhangi bir harekette bulunmadım. Sonra tekrar yine bana doğru gelirken arkam dönükken enseme vurduğunda neye uğradığımı şaşırdım. Kadın olduğundan dolayı herhangi bir müdahalede bulunmadım. Bu olayın öncesinde zaten takip ediliyormuşum. Kamera kayıtlarında da gözüküyor. O esnada ister istemez kendimi savunmak durumunda kaldım. Şu anda mağdur durumdayım. Bu olaydan dolayı evimde huzurum kalmadı" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

---------------

-Güvenlik kamera görüntüsü

-Muzaffer Çalışır ile röportaj

-Genel detay

Haber-Kamera: Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR,

================================

Çin'de yaşayan Türk öğretmen corona virüsünü anlattı

ÇİN'in Xi'an kentinde İngilizce öğretmenliği yapan Türk vatandaşı Burak Teoman (27), ülkede yayılan 'coronavirüs' ile ilgili son gelişmeleri anlattı. Çin'de gerçekleştirilen 'Bahar Festivali' tatilinin virüs nedeniyle uzatıldığını, tüm okul ve iş yerlerin kapalı olduğu belirten Teoman, "Wuhan Belediye Başkanı açıkladı; karantinaya alınmadan önce 5-6 milyonluk kitle, seyahat amaçlı şehirden çıkış yapmış. Festival kutlanıyor, uzun tatil var. İnsanlar seyahat etmek istiyor. Bu da taşıyıcı olmak için potansiyel" dedi.

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olduktan sonra 3 yıl öne Çin'e yerleşen ve Xi'an kentindeki özel okulda İngilizce öğretmenliği yapan Burak Teoman, 'coronavirüs' ile ilgili son gelişmeleri DHA muhabirine anlattı. Xi'an kent merkezinde boş sokakları görüntüleyen Teoman'ın, alışveriş merkezine girmek istediğinde görevli tarafından vücut ısısının kontrol edilmesi dikkat çekti. Sosyal medyadan da gelişmeleri aktaran Teoman, virüse henüz tedavi bulunamadığını söyledi.

Tedavi için ülkede yoğun çalışma yapıldığını belirten Teoman, Çin'de 'Bahar Festivali' dolayısıyla verilen tatil süresinin virüs yüzünden uzatıldığını kaydetti.

'BİNLERCE İNSANIN WUHAN HASTANELERİNDE OLDUĞU SÖYLENİYOR'

Bazı okul ve üniversitelerden de süresiz tatil açıklaması yapıldığını aktaran Burak Teoman, sosyal medyada çok fazla bilgi kirliliği olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Virüsün başladığı Wuhan şehridir. Hayvan pazarından balık ve et ürünlerinin satıldığı yerden çıktığı görülüyor. Oradan satıcılar ve alışveriş yapanlardan herkese sıçradığı söyleniyor. Dün Wuhan Belediye Başkanı açıklamada bulundu. Karantinaya alınmadan önce 5- 6 milyonluk insan kitlesi, şehirden çıkış yapmış, seyahat amaçlı. Çünkü Çin'de 'Bahar Festivali' kutlanıyor. Uzun bir tatil var. İnsanlar bu tatilde seyahat etmek istiyor. Bu da taşıyıcı olmak için potansiyel yani çok büyük etki. Yetkililerin bize bildirmiş olduğu her türlü bilgi biraz da kısıtlanmış durumda. On binlerce insanın Wuhan hastanelerinde tedavi altında olduğu söyleniyor. Fakat başı ağrıyan, öksüren insanlar da hastanelere gitmiş durumda. Onlar da tedirgin oluyor ve korkuyorlar. Bu yüzden hastaneler inanılmaz kalabalık. Wuhan'da doktor sayısının ve tedavi araçlarının yetersiz olmasından dolayı bölgeye çok sayıda askeri hastane personeli gitti. Hastaneler dolduğu için 2 tane yaklaşık 2 bin kişilik hastane inşa ediliyor. İnşaatın 10 gün içinde biteceği söylendi."

'SOKAKLAR BOŞ, MARKETLER KAPALI'

Türk Konsolosluğu'nun Çin'de yaşayan Türkler için duyuru yaptığını da belirten Burak Teoman, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısında bulunulduğunu söyledi. Xi'an kent merkezinde dolaşarak, son durumu anlatan Teoman, "Dışarıda çok az insan var. Onlar da dışarı çıktıklarında maske takıyor. Burada eczanelere gittiğinizde maske soruyorsunuz. Birçoğunu o bölgeye göndermişler. Bu konuda ciddi sıkıntı var. Marketler de kapandığı için insanlar açık buldukları yerden kilolarca pirinç alıyorlar, evlerine malzeme depoluyorlar. Çünkü şu an için risk artıyor ve ne olacağı belli değil. Şu an birçok yer kapalı ve girişlerde kontrol yapılıyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

-Burak Teoman'ın sokakta dolaşarak açıklamaları

-Boş sokakları göstermesi

-Sokaklardan detay

Haber: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,

==================================

Erciş'ten depremzedeler için yardım gönderildi

VAN'ın Erciş ilçesinde, AFAD ve Kızılay'ın yaptığı organizasyonla Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere ulaştırılmak üzere kuru gıda, battaniye, temizlik malzemesi ve muhtelif gıdalar gönderildi.

23 Ekim ve 9 Kasım 2011'de meydana gelen iki büyük depremle sarsılan Van 'ın Erciş ilçsinde, Belediye, Verenel Derneği ve İyilik-Der tarafından yardım kampanyası başlatıldı. Kampanyada bin 833 koli hazırlandı. içinde kuru gıda, battaniye, temizlik malzemesi ve muhtelif gıdaların bulunduğu koliler, 2 kamyona yüklenerek deprem bölgesine gönderildi.

Erciş Kaymakamı, Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, her zaman için depremzedelerin yanında olacaklarını belirterek, "2011 depremini yaşamış bir kentin evladı olarak biz biliriz ki Elazığ üşürse, Erciş'te üşür, Malatya üşürse Erciş'te üşür, bunu bildiğimiz için biz de dedik ki bu büyük deryada biz de bir damla olabilmek için ne yapabiliriz. Kızılayımızın, AFAD'ın riyasetinde, devletimizin bütün kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve bütün milletimizin evlatları ile bir araya gelerek biz de bu davada olmak istedik. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------

-Yardım kamyonlarından görüntülerİ

-Kaymakam Mehmetbeyoğlu'nun konuşması

-Kızılay Erciş Şube başkanı Kurbani Özdaş'ın konuşması

-Detaylar

Haber: Barbaros KUL/ERCİŞ(Van),

===================================

Elazığ depreminde görev yapan sağlıkçılarına teşekkür belgesi

ŞIRNAK Valisi Ali Hamza Pehlivan, Elazığ depreminde görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür belgesi verdi.

Şırnak Sağlık İl Müdürlüğü bünyesinde Elazığ'daki depremde görev alan sağlık çalışanları kentte döndü. Deprem bölgesinde görevini tamamlayan 19 sağlık çalışıyla bir araya gelen Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan , sağlık çalışanlarını teşekkür belgesiyle ödüllendirdi.

Valilik toplantı salonunda yapılan görüşmede konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, 45 kişinin enkazda sağ olarak çıkarılmasından sağlık çalışanlarının önemli bir katkısı olduğunu söyledi. Vali Pehlivan, "Gittiniz vazifenizi yaptınız ve geldiniz. Orada hala elbette çalışmalar devam ediyor. Bir yandan çadır kentler kuruluyor, bir yandan sahra hastaneleri kuruluyor. İnşallah böyle afetler daha olmaz. Ben bu vesileyle depremde hayatını kaybeden gerek Elazığ da gerek Malatya da vatandaşlarımıza Allahtan rahmet diliyorum yaralı olarak kurtarılan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Yaralar hızla sarılıyor. Ben orada görev alan siz kıymetli kardeşlerimize mesai arkadaşlarımıza tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

Toplantıya katılanlar

Vali ALi Hamza Pehlivan'ın açıklaması

Sağlıkçılara teşekkür belgesi verilmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/İDİL,(Şırnak),

================================

Çocukların naylonla kayma keyfi

KONYA'nın Taşkent ilçesinde oturan öğrenciler, sömestir tatilini, naylon üzerinde kayarak keyifli hale getiriyor.

Orta Toros Dağları 'nda yer alan Taşkent ilçesinin Balcılar Mahallesi'nde oturan çocuklar, Burunbaşı mevkiinde naylonlarla kayıyor. Öğrencilerin biraya gelmesini sağlayan Mustafa Karaalp, " Fransa 'da yaşıyorum. İzin için memleketime gelmiştim. Kayak yapmak için malzemelerim vardı. Buradaki öğrencilerinde kayak yapması için Burunbaşı mevkiinde geldik. Onların tatillerini keyifli yaşamasına katkıda bulunmak istedim. Bizim için Uludağ burası" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

Öğrencilerin naylonla kayması

Haber- Kamera: Cengiz ÖZCAN HADİM KONYA

================================