DHA YURT BÜLTENİ - 9

Kırkpınar Ağası Selim'e görkemli karşılama

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 658'inci randevusu Sarayiçi'nde sabah alt boylardaki pehlivanların kol bağlamasıyla başlarken aynı saatlerde geleneksel olarak düzenlenen ağa karşılama töreni yapıldı. Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Kırkpınar kortejinin oluşturduğu grup 2 altın kemerli 657'nci Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'i Orduevi önünde karşılarken, Atatürk anıtındaki törenin ardından pehlivanlar mezarlığı önünde dua edildi.

658'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri tüm coşkusuyla Sarayiçi Er Meydanı'nda start aldı. Aynı saatlerdeyse Kırkpınar'ın en güzel geleneklerinden ağa karşılama töreni gerçekleştirildi. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ağa karşılama töreni kapsamında Belediye Başkanı Recep Gürkan eşliğinde 40 davul ve zurnadan oluşan Kırkpınar Korteji, belediye önünden hareket ederek Talatpaşa Caddesi'nden Orduevi'ne geldi. Aynı dakikalarda Kırkpınar'ın 2 altın kemerli tek ağası Seyfettin Selim de Orduevi önünde kurulan platformun önüne geldi.

Belediye Başkanı Recep Gürkan, 9 yıldır Kırkpınar ağalığı yapan Selim'i çiçeklerle, "Evine hoşgeldin" diyerek karşıladı. Gürkan, "Bu yılla beraber 9 yıldır, Kırkpınar tarihinde gelmiş geçmiş en fazla ağalık yapan ağaların ağası 2 altın kemerli ağamız sayın Seyfettin Selim'e, evine, Kırkpınar'a hoşgeldiniz diyoruz. İnanıyor ve biliyoruz ki dünya durdukça Türk milleti var olacak, Türk milleti var oldukça Türk'ün ata sporu ve bu atasporunun olimpiyatları olan Kırkpınar da var olacak. Nice Kırkpınarlarımız olsun, milletimiz sonsuza kadar daim olsun, hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Ağa Seyfettin Selim'e altın kemerin takılmasının ardından kortej Edirne Belediyesi önünde Vali Ekrem Canalp'i karşıladı. Kortej daha sonra Talatpaşa Caddesi'nden yürüyerek Atatürk Anıtı'na geldi. Anıta çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal marşı okunurken, Belediye Bandosu eşliğinde Beyazıt Sansı'nın söz ve bestesini yaptığı Kırkpınar Marşı seslendirildi. Kortej son olarak Adalı Halil ve Kara Emin gibi başpehlivanların mezarının bulunduğu Pehlivanlar Mezarlığı'na giderek, kabirleri başında dua etti, karanfil bıraktı.

Kayseri'de 7,5 milyon yıllık yeni fosiller bulundu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Taşhan Mahallesi kırsalında yapılan kazı çalışmalarında 7,5 milyon yıllık fil, zürafa, at ve gergedana ait fosiller bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Bu bölgede çalışmaları devam ettirip, daha sonraki süreçte kamuoyunun ziyaretine açma şeklinde bir çalışma yapacağız" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle geçen yıl Eylül ayında Yamula Baraj Gölü kıyısında Taşhan Mahallesi kırsalında başlatılan kazı çalışmaları bu yıl yeniden start aldı. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cesur Pehlevan ve Ankara Üniversitesi Paleoantropoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Uzman Antropolog Özge Kahya'nın gerçekleştirdiği kazılarda yeni fosiller bulundu. Fosillerin 7,5 milyon yıllık fil, zürafa, at ve gergedana ait olduğu belirlendi.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ KAZI ALANINI GEZDİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kazı alanına giderek çalışmalar hakkında Uzman Antropolog Özge Kahya'dan bilgi aldı. Kazı çalışmalarında 7,5 milyon yıllık fil, zürafa, at ve gergedanlara ait fosiller bulduklarını söyleyen Kahya, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle hız kesmeden kazılara devam ettiklerini söyledi.

'ZİYARETE AÇMA ÇALIŞMASI YAPACAĞIZ'

Başkan Büyükkılıç da bölgenin çok zengin olduğunu söyleyerek, "7,5 milyon öncesine ait zürafa, at, fil ve gergedana ait olan parçaları görüyoruz. Yeni buluntular arasında zürafanın üst çenesine ait olan bir fosil ve fillere ait omurlar ve kürek kemiği söz konusu. Bu bölgede çalışmaları devam ettirip, daha sonraki süreçte kamuoyunun ziyaretine açma şeklinde bir çalışma yapacağız" dedi.

Öte yandan, bölgede bulunan fosil grubu Avrupa'daki bilim insanlarının da ilgisini çekti. Buluntuları görmek için Finlandiya-Helsinki Üniversitesi'nden Jeolog Matti Lehikoinen, Almanya Frankfurt Doğa Bilimi Enstitüsü'nden Jeomorfolog Maud Meijer ve Almanya Berlin Doğa Tarihi Müzesi'nden Faysal Bibi'nin Kayseri'ye geleceği bildirildi.

Figürlü balonlar gökyüzünü süsledi

Türkiye'nin turizm cenneti Kapadokya'da düzenlenen 'Uluslararası Kapadokya Balon Festivali' renkli görüntülere sahne oldu. Festival için 11 ülkeden getirilen ve birbirinden farklı figürdeki 15 sıcak hava balonu gökyüzünü süsledi.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde düzenlenen 'Uluslararası Kapadokya Balon Festivali' kapsamında 11 ülkeden getirilen birbirinden farklı karakterlerde balonlar, Kapadokya'da buluştu. Görsel şöleni izlemek için yüzlerce kişi Zelve Paşabağ mevkiine akın etti. Figürli sıcak hava balonları peribacaları ve doğal kaya oluşumları arasında uçarken ziyaretçiler de bol bol fotoğraf çekilerek anı ölümsüzleştirdi. Balon pilotu Belçikalı Jeen, 16 yıldır Kapadokya'ya geldiğini söyleyerek, "Kapadokya dünyanın en güzel uçma yeri sayılır. Burada hava çok güzel. Tabii ki bizim Kapadokya manzarası çok güzel. Bizi seyretmek için bir çok insan geliyor. Festival bence her zaman olmalı" dedi. Avanos ilçesinden figürlü balonları izlemek için gelen Sinem Dörtkol da, "Ablam ve kardeşimle birlikte geldik. Güzel bir etkinlik oluyor. Burada bulunmaktan dolayı mutluyum" diye konuştu.

Sosyal medyada canlı yayın yaparken gasp edildi

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, İran uyruklu Kamran A.G. sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada gasp edilirken, görüntüleri inceleyen polis 17 yaşındaki M.C.'yi yakaladı. M.C. ile birlikte 4 gasp olayını gerçekleştiren 4 arkadaşı ile çalınan cep telefonlarını alan 2 kişi gözaltına alındı.

Geçen cumartesi günü gece saatlerinde, Çayırova Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nin önündeki ağaçlık alan içerisinde İngilizce konuşarak sosyal medya hesabından canlı yayın yapan İran uyruklu Kamran A.G.'nin yanına gelen bir kişi cep telefonu, tablet bilgisayar ve 2000 Macar parasını gasp etti. Kamran A.G.'nin şikayeti üzerine polis, sosyal medya hesabındaki görüntüleri inceledi. Polis, görüntülere takılan kişinin M.G. olduğunu belirledi. Evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan M.G. arkadaşlarıyla birlikte bölgede 4 gasp olayı gerçekleştirdiklerini, paraları harcadıklarını, İran uyruklu kişiden gasp ettikleri cep telefonu, tablet ve Macar parasını ise E.A.'ya verdiklerini belirtti. Polis, M.G.'nin ifadesi doğrultusunda yaşları 17 ile 18 arasında değişen A.K., Y.C.T., B.K. ve G.B. ile çalınan ürünleri satın alan E.A. ile ağabeyi E.A.'yı gözaltına alındı. E.A. ve E.A.'da bulunan Kamran A.G.'ye ait cep telefonu, tablet ve paraya el konuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kayseri'de mazot hırsızları tutuklandı

KAYSERİ'de belediyeye ait iş makinesinin yakıt depolarındaki mazotları çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, gece saatlerinde Becen Mahallesi'nde Melikgazi Belediyesi'ne ait bir iş makinesine ait depodan mazot çalındığı ihbarını aldı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, mahallede iki kişiyi araçlarına plastik bidon yüklerken yakaladı. Gözlatına alınan Mücahit S. (30) ve Yunus Emre K.'nın (19) belediyeye ait iş makinasının yakıt deposundan çaldıkları 210 litre mazotu plastik bidon içerisinde araçlarına yükledikleri tespit edildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin, daha öncede Yahyalı ve Develi ilçelerinde mazot hırsızlığı yaptıkları belirlendi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi mahkemece tutuklandı.

Yavru kedi, annesi sandığı oyuncak maymunu emiyor

Antalya'da Buse Tatoğulları'nın (19) sokaktan bularak sahiplendiği 3 aylık kedi, günde 4- 5 kez annesi sandığı oyuncak maymunu emmeye çalışıyor.

Gülveren Mahallesi'nde yaşayan ve üniversite sınavına hazırlanan Buse Tatoğulları, sokakta annesinin terk ettiği yavru kediyi sahiplendi. Tatoğulları'nın 'Çakıl' adını verdiği yavru kedinin en büyük zevki ise oyuncak bir maymunu dakikalarca emmeye çalışmak. Emerken çıkardığı sesle izleyenlerin ilgi odağı Çakıl, günde 4-5 kez bunu tekrarlıyor.

Kedinin sahibi Buse Tatoğulları, kediyi bulduğunda henüz sütten kesilmediğini söyledi. Bir dönem kediyi sütle beslediklerini belirten Tatoğulları, "Sanırım Çakıl oyuncak maymundan süt çıkarmaya çalışıyor. Çünkü bu davranışını genelde aynı saatlerde ve acıktığında sergiliyor. Biz de oyuncak maymunu Çakıl'ın her an ulaşabileceği yerlerde bırakıyoruz" dedi.

Mangalda 'kartalbaşı', dana steak çılgınlığına rakip oldu

Adana'da kuşbaşı halinde pişirilen etin çabuk kuruduğunu savunan kebap ustası Fatih Cavlak, koyunun sırt bölümünden elde ettiği büyük parça et ve iç yağıyla hazırladığı tarife 'kartalbaşı' adını verdi. Cavlak, yerli-yabancı turistlerin yanı sıra aralarında İncirlik Hava Üssü'nde görevli ABD'li askerlerin de bulunduğu dana steak sevenlerin, kartalbaşına daha çok ilgi gösterdiğini kaydetti.

Yüreğir ilçesindeki Yamaçlı Mahallesi'nde 'lezzet sokak' olarak da anılan 1000 Sokak'ta kebapçılık yapan Fatih Cavlak, bir porsiyon kartalbaşının özel üretilmiş kalın şişte 900 gram ağırlığında 3 parça halinde sunuyor. Bu sunumu kendi damak tadına göre hazırladığını belirten Cavlak, lezzet peşinde koşanların mutlaka lokantasına gelerek bu lezzeti tattığını kaydetti. Cavlak, "Tikeler büyük oldukça hoşuma gidiyor. Isırdığım zaman tüm suyu ağzıma, çeneme kadar gidiyor. Ağzınızda dağılan su zaten lezzeti veren. Küçük parçalarla et olmuyor, kuruyor. Kauçuk gibi geliyor. Suyu kuruduğu zaman et yenmezö dedi.

AMERİKALILAR'IN YEDİKÇE YİYESİ GELİYOR

Siirt'ten getirttikleri koyunların sırt tarafından elde edilen et ve yağlarla kartalbaşının hazırladığını kaydeden Cavlak, lezzetin detaylarını şöyle anlattı:

"Siirt'in koyunları etli ve yağını toparlamış olduğu için bu hayvanları tercih ediyorum. Pişirirken et kendi yağıyla kavruluyor. Ateş düşük olmalı ki içine kadar işlemeli. Pişirim süresi 30-45 dakika sürüyor. Adana'da bu büyüklükte et pişirilmiyor. Merak edenler geliyor, pişirme aşamasını da ilgiyle izliyor. Çekimler yapıyorlar. Porsiyonu 900 gram olduğu için yemekte biraz zorlanıyorlar tabi. İncirlik Hava Üssü'nden gelen ABD'li asker çok fazla. Onlar için dana biftek bulunduruyorum ama onlar kartal başını yedikçe yiyesi geliyor. Zaten onların kültüründe küçük değil büyük et var. Dananın her ne kadar daha sağlıklı olduğu söylense de koyun eti daha lezzetli."

Cavlak, 3 parçadan oluşan 900 gramlık kartalbaşı şişinin 120 TL'ye satıldığını sözlerine ekledi.

