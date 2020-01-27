DHA YURT BÜLTENİ -9 - Son Dakika

Elazığ'da enkaz altında kalan 6 kişi, toprağa verildi

Elazığ'da, Sivrice ilçesi merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremde yıkılan binalarının enkazında kalan 6 kişi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Elazığ'daki evlerinin cuma günü saat 20.55'te meydana gelen 6.8'lik depremde yıkılmasıyla enkaz altında kalan Semanur Demir, Aslan Cankiz, Tansel Elidar, Asaf Elidar, Sena Karaman ve Sevim Canbaz, yaşamını yitirdi. Sürsürü Mahallesi'ndeki binanın enkazında kalan Sevim Canbaz (60) ile Sema Karaman (14) için Mevlana Camisi'nde kılınan cenaze namazına; AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve çok sayıda kişi katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın kıldırdığı namazın ardından Canbaz ile Karaman'ın cenazeleri, gözyaşlarıyla Elazığ Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bu sabah cenaze namazları kılınan Aslan Cankiz Hatunköyü'nde, Tansel Edidar ile Asaf Elidar Maden ilçesine bağlı Kızıltepe köyünde, Semanur Demir ise Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Mücahit YOLCU- Emrah KIZIL/ELAZIĞ,

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan depremzedelere taziye ziyareti

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Elazığ'da 6.8'lik depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sivrice merkezli 24 Ocak Cuma günü saat 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin yakınlarını ziyaret etti. Sürsürü Mahallesi'nde bulunan Yeşil Camisi'ndeki taziye evine giden Erbaş, yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dileğinde bulundu. Dua okunduktan sonra açıklamalarda bulunan Ali Erbaş, afetin ardından tüm ülkeden deprem bölgesine yardım eli uzatıldığını söyledi. Erbaş, "Biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak ilk günden itibaren olay yerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 5 bin kişilik mobil mutfağımızla depremzedelerimize destek oluyoruz. Birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden birini bu depremde yaşıyoruz. Millet olarak bu felaketi birlikte atlatacağız" dedi.

Taziye ziyaretinin ardından Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, depremde enkaz altında kalan Sevim Canbaz ve Sena Yıldırım için kılınan cenaze namazına katıldı.

Görüntü Dökümü

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Taziyeevinden görüntü

Duaların okunması

Erbaş'ın açıklamaları

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Can ÇELİK- Harun ÖZALP- Fatih POYRAZ/ELAZIĞ,

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Kavga ettiği kişiyi döner bıçağıyla kovaladı

Adıyaman'da iki kişi arasında çıkan kavgada taraflardan birisi diğerini sokakta döner bıçağı ile kovaladı, yaşananlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi. İki şüpheli arasında cadde ortasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada bir kişi belinden çıkardığı döner bıçağı ile tartıştığı kişiyi cadde ortasında kovaladı. Çevrede bulunanlar ellinde döner bıçağı olan kişiye müdahale etti. Diğer kişi ise olay yerinde kaçarak uzaklaştı. Döner bıçaklı kovalamaca ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Güvenlik kamerası

Şüphelinin kaçışı

Şüphelinin döner bıçağıyla kovalaması

Çevredeki vatandaşların müdahalesi

Şüphelilerin olay yerinden kaçması

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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Sivas'ta 'Sibirya' soğukları donduruyor

Sivas'ta günlerdir sıfırın altında 10 derece düzeyinde seyreden hava sıcaklığı hayatı olumsuz etkiliyor. Soğuk hava nedeni ile Kızılırmak'ın bazı bölümlerinin yüzeyi buz tuttu. Göller ise üzerinde yürünebilecek kalınlıktaki buz tabakasıyla kaplandı.

Sivas'ta kar yağışının etkisini yitirmesiyle birlikte başlayan soğuk hava dalgası, kenti dondurdu. Ortalama sıfırın altında 10 derecelere kadar düşen soğuk havadan akarsu ve göller de etkilendi. 1355 kilometre uzunluğu ile Türkiye'nin en büyük nehri olan Kızılırmak'ın kent merkezinden geçen bölümündeki bazı kısımlarının yüzeyi buzla kaplandı. Irmağın buzla kaplanmayan bölümlerinde ördeklerin yiyecek aradığı görüldü.

GÖLET YÜZEYİNDEKİ ŞEKİLLER İLGİ ÇEKTİ

Soğuk hava nedeniyle kent genelindeki göl ve göletlerin de yüzeyi de buzla kaplandı. Kent merkezi yakınlarında bulunan Serpincik Göleti'nin yüzeyinde kalın buz tabakası oluştu. Göletin yüzeyinde oluşan ve göz damarlarını andıran şekiller ise havadan drone ile görüntülendi. Sivas kent merkezine 35 kilometre mesafede yer alan Ulaş ilçesi bitişiğindeki Ulaş Gölü'nın de yüzeyi tamamen buzla kaplandı. Gölün yüzeyi, rahatlıkla yürünebilecek kalınlığa ulaştı. Hafik ilçesindeki Hafik Gölü ve Zara ilçesi yakınlarındaki Tödürge Gölünün de yüzeyi buz tuttu. Meteoroloji verilerine göre il genelindeki soğuk hava dalgasının bir kaç gün daha etkili olması ve ardından yerini kar yağışına bırakması bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

-Kızılırmak'tan görüntüler

-Buz tutan yüzey

-Serpincik Göleti'nin görüntüsü

-Üzerinde yürünebilmesi

-Sunum

-Ulaş Gölü'nden görüntüler

-Buz tutan yüzeyinin görüntüleri ve sunum

-Sokak röportajları

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,

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Kilis'te Elazığ ile Malatya'ya yardım kampanyası başlatıldı

Kızılay Kilis Şubesi tarafından deprem bölgesi Elazığ ile Malatya'ya yardım kampanyası başlattı.

Kızılay Kilis Şubesinde başlatılan yardım kampanyasına Kızılay Kilis Şube Başkanı Andan Erdoğan, AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, belediye başkan yardımcıları Mustafa Tohumcu ile Servet Ramazan ve mahalle muhtarları katıldı.

AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Elazığ ile Malatya'da depremde hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet yaralılara ise şifa dileğinde bulunduğunu ifade ederek, "Bugün burada Kızılay'a destek olmak için toplandık. Türk Kızılay'ı Türkiye'de ve dünyada mazlumların ve mağdurların yanında yer aldı. Biz esasında sosyal medyada olumsuz algı oluşturmak adına 'Kızılay'ın malzeme ve erzaka ihtiyacı mı var?' gibi yapılan paylaşımlara birazda tepki olsun diye buradayız. Türk Kızılay'ının bütün depoları ağzına kadar doludur. Bütün dünya mazlumlarının her zaman yanındadır. Ancak biz toplumsal duyarlılık oluşturmak amacıyla depremde mağdur olan vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin acılarına ortak olmak için bugün buradayız. AK Parti Kilis teşkilatı olarak, toplamış olduğumuz yardımları Kızılay Kilis Şubesine teslim ettik. Tüm Kilis halkının yardımlarını Kızılay Kilis Şubesine teslim etmelerini istiyorumö dedi.

Kızılay Kilis Şube Başkanı Andan Erdoğan ise Elazığ ile Malatya'da depremden zarar görenler için kampanya başlattıklarını ifade ederek, "Tüm Kilis halkının bu kampanyaya destek sunmalarını istiyoruz. Bizim malzeme yönünden hiçbir sıkıntımız yok. Ama Kilis halkı bu konuda çok duyarlıdır. Yardım yapmak isteyen vatandaşlarımızın gıda, battaniye, yorgan, elektrikli ısıtıcılara ihtiyacımız var. Bizde bu ihtiyaçları olan Elazığ ve Malatya'ya göndereceğizö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kampanya öncesinden görüntüler

AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş'ın açıklamaları

Kızılay Kilis Şube Başkanı Andan Erdoğan'ın konuşması

Yardım kolilerinin getirilmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

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Şırnak'ta, kayıp Keldani çifti arama çalışmalarında 17'nci gün

İstanbul Keldani Kilisesi Papazı Remzi Diril'in, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yaşayan ve 11 Ocak'tan bu yana haber alınamayan babası Hürmüz Diril (71) ile annesi Şimuni Diril'i (65) arama çalışmaları, 17'nci günde havadan sürdürüldü. Şimuni Diril'in, 12 Ocak 2019'da rahatsızlanması sonucu köyden askeri helikopterle alınıp, hastaneye ulaştırıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

İstanbul Keldani Kilisesi Papazı Remzi Diril'in, Beytüşşebap'a bağlı Kovankaya köyünde yaşayan annesi Şimuni Diril ile babası Hürmüz Diril'den 11 Ocak Cumartesi gününden bu yana haber alınamıyor. Çiftin yakınlarının ihbarıyla bölgeye sevk edilen ve olumsuz hava şartlarına rağmen çalışma yürüten Jandarma Özel Harekat timleri, 17'nci günde karadan aramanın imkansız hale gelmesi üzerine iz takip köpekleri ile geri çağrıldı. Hava şartları uygun olduğu anlarda, insansız hava araçları (İHA) ile bölgede arama çalışmaları, havadan sürdürülüyor.

ŞİMUNİ DİRİL, GEÇEN YIL RAHATSIZLANINCA ASKERİ HELİKOPTERLE ALINMIŞ

Öte yandan Şimuni Diril'in, 12 Ocak 2019'da Kovankaya köyünde rahatsızlanması sonucu askeri helikopterle alınıp, hastaneye ulaştırıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Köy yolu kar yağışı nedeniyle kapalı olunca Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'ndan jandarma komando özel harekat timi ve beraberindeki sağlık personelinin taşındığı Sikorsky tipi 2 helikopter, Şimuni Diril için Kovankaya köyüne havalanmıştı. Köyden alınan Diril, Şırnak Devlet Hastanesi'ne getirilerek, tedavi edilmişti.

ARŞİV GÖRÜNTÜLER

12 OCAK 2019 ARŞİV GÖRÜNTÜLERİ

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

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Çin seyahatinden dönen iş insanına 'coronavirüs' şüphesiyle tetkik (2)

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ ÖZTOP'TAN AÇIKLAMA

İzmir Sağlık Müdürü Opr. Dr. Mehmet Burak Öztop, Çin seyahatinden kente 10 gün önce dönen, öksürük ve ateş şikayetiyle Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen ve 'coronavirüs' olabileceği şüphesi üzerine gözlem altında tutulan K.Ü. (30) ile ilgili açıklama yaptı. Hastanın saat 02.30 sıralarında özel hastaneden gribal enfeksiyon bulgusu ile Tepecik'teki hastaneye getirildiğini belirten Öztop, "Aslında genel durumu gayet iyi, hafif ateşli. Fakat hasta 9 Ocak'ta Çin Halk Cumhuriyeti'ni ziyaret etmiş. 15 Ocak'ta geri döndüğü için biz de tedbirli davrandık. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözetim altında. Genel durumu iyi. Ateşi yok hastamızın. Gittiği ülkede bildiğimiz kadarıyla herhangi bir virüs şüphesi yok. Ama biz tedbir amacıyla hastamızı aldık. 'Coronavirüs' enfeksiyonu yüksek ateşle pnömoni (zatürre) gibi ağır solunum yetmezliği, kas ağrıları gibi sıkıntılı seyreden bir gribal enfeksiyon. Ama bizim hastamızda bu tarz bulgular yok. Biz genel olarak hastamızda bu tarz enfeksiyonu düşünmüyoruz. Şu anda doktorlarımız da bu enfeksiyonu düşünmüyor. Bununla ilgili tetkiklerini referans laboratuvara gönderdik, çalışılıyor. Ama belli bir sürece ihtiyaç var tam sonucu netleştirmek için. Klinik olarak hastamızın durumu iyi. Hastamız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı" diye konuştu.

EŞİ DE GÖZLEM İÇİN HASTANEDE TUTULUYOR

Hastaneye 2 Çinli hastanın getirildiği yönündeki iddialarla ilgili de Öztop, "Burada 2 hasta bulunmuyor. Bizim hastamız tek ve evli. Biz eşini de gözlem amacıyla hastaneye aldık. 24 saat içerisinde tetkikler netleşir, biz de daha net bilgi veririz. Kimsenin panik yapmasına gerek yok. Hasta zaten izole bir odada. Bulaşma riskinin olduğunu düşünmüyoruz. İlimizde de henüz bu virüse rastlanmadı. Genel olarak enfeksiyonlar mevsim normalleri ile beraber yüksek seyrediyor. Genel olarak toplu yerlerden uzak durulmasını öneriyoruz. Ama hastanelerimizde şuanda bir risk yok. Hastamız özel bir odada gözlem altında. Bir risk taşımıyor şu an. Hastanede karantina uygulaması yok" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop'tan görüntü

İl Sağlık Müdürünün açıklaması

Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR,

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