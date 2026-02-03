Didim'de Cinayet! 2 Kişi Vurularak Öldürüldü - Son Dakika
Didim'de Cinayet! 2 Kişi Vurularak Öldürüldü

03.02.2026 00:04
Didim'de bir kadın ve bir erkek yol kenarında silahla vurulmuş halde bulundu. İki şüpheli yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde biri kadın 2 kişi, yol kenarında silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu. 2 kişiyi araçta öldürdükten sonra cesetlerini yol kenarına atarak kaçan 2 şüpheli, yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Olay, Hisar Mahallesi Fener Caddesi'nde önceki gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir otomobil içerisinden silah sesleri geldiğini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Emniyet güçleri bölgeye intikal ettiğinde cadde üzerinde Gülseher Göksan (43) ila Turan Emre Arıkan'ın (23) cansız bedenini buldu. Gülseher Göksan'ın vücudunda 5, Turan Emre Arıkan'ın vücudunda 4 kurşun yarası olduğu tespit edilirken, araçta ise boş kovanlar bulundu. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Grup Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan çalışmada şahısların araç içerisinde vurulduktan sonra yola atıldığı belirlenirken, olayda kullanılan araç ise olay yerinin ilerisinde bulundu. Görgü tanıklarının ifadesini alan ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, araç içerisinde de detaylı inceleme yaptı. Emniyet güçleri, yaptıkları çalışmanın ardından şüpheliler İ.O. (70) ve H.O.'yu (74) Hisar Mahallesi'ndeki bir evde yakalayarak gözaltına aldı. 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayın borç para verme yüzünden meydana geldiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Cinayet, Suç, Son Dakika

