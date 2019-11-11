Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı ülkelerin artık terör örgütlerini desteklediklerini açıkça söylediğini belirterek, "FETÖ terör örgütünün çok açıkça söylüyorum merkezi ABD'de." dedi.

Çavuşoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ve Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitelerinin (AHEP) 2019-2020 akademik açılışı programına katılarak, ALKÜ Kampüsü Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda bir araya geldiği öğrencilere "Sahada ve Masada Güçlü Diplomasi" konulu ilk dersi verdi.

Türkiye'nin etrafında köklü değişimler yaşandığına dikkati çeken Çavuşoğlu, dünyada bilinen tüm anlayışların yıkılmaya, Batı'nın zayıflamaya ve cazibesini kaybetmeye başladığını ifade etti.

Çin, Hindistan, Güney Afrika, Brezilya ve Güneydoğu Asya ülkelerinin yavaş yavaş ortaya çıkmasıyla çok kutuplu bir dünya görmeye başladıklarını ve ittifakların da çatırdadığını anlatan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"En son tamamen katılmasak da Macron'un NATO ile ilgili söylediği sözler de bunun bir göstergesi. Tek taraflı politikaların uygulandığı, ticaret savaşlarının tekrar alevlendiği bir dünyada yaşıyoruz. Bugün ekonomik olarak Batı gücünü yavaş yavaş kaybediyor ama Asya yükseliyor. Burada önümüze çıkan fırsatları nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Buralara hangi politikalarla gitmemiz gerekiyor? Afrika'da Latin Amerika'da var olmaya çalışırken buralarda neler yapabiliriz, ne katkı sağlayabiliriz? Latin Amerika'da var olmaya çalışırken, sadece menfaat olarak gitmekte doğru değil. Tüm bunları değerlendiren bir dış politika oluşturmaya çalışıyoruz."

Terörizmle mücadele

Dünya'da terörizmin de farklı boyutlara ulaştığına işaret eden Çavuşoğlu, "Eskiden de bazı terör örgütleri vardı. O zaman da terör örgütlerinin belirli güçler tarafından kullanıldığını söylerdik. Ama bugün o güçler bunu gizlemiyorlar. Açık açık destek verdiklerini söylüyorlar. En son ABD, Suriye halkının sahip olduğu petrolleri, PKK'yı, YPG'yi güçlendirmek için kullandığını itiraf etti. Bugün vekalet savaşlarında en çok kullanılan terör örgütleridir, teröristlerdir. Birisi bitiyor başkası geliyor." şeklinde konuştu.

Değişik ülkelerdeki terör örgütlerinin farklı ülkelerin istihbarat örgütlerince çok açık ve net bir şekilde kullanıldığını ifade eden Çavuşoğlu, "FETÖ terör örgütünün de çok açıkça söylüyorum merkezi ABD'de." dedi.

Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne zaman bir FETÖ'cüyü istediğimizde o ülkelerin yetkilileri diyor ki, 'Bizi Amerika aradı, Fransa aradı, Almanya, İngiltere aradı, vermeyin diyorlar.' Bir bakıyorsun alacağımız FETÖ teröristine o ülke vatandaşlık veriyor ya da kapattıracağımız FETÖ okulunu o ülkeye ait bir şirket devralıyor. Terör örgütlerinin hepsini farklı amaçlarla farklı ülkelerin kullandığı bir dönemde yaşıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Yurtta sulh, cihanda sulh' sözü kafayı kuma gömerek görmemezlikten gelmek ve Türkiye'ye karşı tehditlere eli kolu bağlı kalmak anlamına gelmiyor. Ülkemize yönelik bir tehdit olduğunda, ülkenin menfaatleri söz konusu olduğunda gereğini yapmak önemlidir."

"Sahada da masada da güçlü olmak gerekiyor"

Ülkenin milli çıkarlarını korumak için sahada olduğu gibi masada da güçlü olunması gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Birinde güçsüz olursanız, kazanımlar elde etseniz de bazı yerlerde kaybedebilirsiniz. İşte son olarak Barış Pınarı Harekatı'nda önce sahada kazanımlar elde ettik. Ondan öncesinde masayı diplomasiyi denedik ama ABD'nin bizi oyalaması ve terör örgütüne desteği devam ettirmesi ile 'kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz', diyen Cumhurbaşkanımızın talimatıyla orada harekatı başlattık ve dengeler değişti. Büyük gürültü koptu. " şeklinde konuştu.

İsrail ve Fransa'nın başını çektiği ülkelerin bir terör devletini Suriye'nin kuzeyinde kurmak istediğini, buna müsaade etmediklerini dile getiren Çavuşoğlu, "Fransa bunun acısını unutamadı. 29 Ekim resepsiyonlarına büyükelçiliklerini göndermedi. İçlerinde öyle bir acı var ki nefretlerini ve hayal kırıklıklarını devam ettiriyorlar. Gelsen de olur gelmesen de. Ne önemi var. Neticesinde çocukça davranışlardı. Ama biz işimize bakacağız. O dengeler değiştikten sonra 5 gün içinde dünyanın iki süper gücüyle masaya oturarak, istediğimizi alarak mutabakat sağlamak, masada da güçlü olduğumuzun göstergesidir." değerlendirmesini yaptı.

Teknolojik değişimin önemine de değinen Çavuşoğlu, bu alanda geri kalmamak için dünyanın adeta birbiriyle yarıştığını belirti.

Çavuşoğlu, "Artık yapay zekalardan bahsedilen dönemlere girdik. Dış politikada da dijital diplomasiyi başlattık." dedi.

Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasını, üniversitede bir başka etkinliğe katılan futbolcular Moussa Sow ile Jacques Faty de takip etti.