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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu: (2) - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu: (2)

05.08.2021 21:54
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu: (2), System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yangın bölgelerine yaşam konteynerlerini hızlı şekilde ulaştırmaya devam edeceklerini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yangın bölgelerine yaşam konteynerlerini hızlı şekilde ulaştırmaya devam edeceklerini bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki değerlendirme toplantısı öncesi açıklama yaptı.

Çavuşoğlu, Antalya'da Manavgat, Gündoğmuş, İbradı, Akseki ve Alanya ilçelerinde Gülendağ, Kızıldağ, Karaisa ile Karabul mevkileri arası, Karadere, Senir, Karabucak Vadisi, Katrancı Dağı, Eynif Ovası, Murtiçi Mahallesi, Güçlüköy Mahallesi, Güzelbağ ve Alara'da çıkan orman yangınlarına ekiplerin cansiperane müdahale ettiğini dile getirdi.

Sahada dolaşırken soğutma çalışmalarının bittiği yerden 400-500 metre ileriye yangın sıçradığını gördüklerini anlatan Çavuşoğlu, "Her noktada itfaiye ve orman ekipleri, polislerin TOMA'sına kadar hepsi yangınlarla mücadele ediyor." dedi.

Sahada ekiplerin yanı sıra STK temsilcileri ile vatandaşları da gördüklerini aktaran Çavuşoğlu, "Bu bizi gerçekten çok duygulandırdı. Tüm kurumlarımıza, STK'lere, vatandaşlara şükranlarımı arz ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Kendi evleri yanıyormuş gibi canı gönülden çalışıyorlar. Uykusuz, yorgun bir şekilde çalışıyorlar. Gönüllüler çalışanlara yiyecek götürüyor, onları yalnız bırakmıyor. Bu milletin bir ferdi olmaktan sahada çalışan arkadaşlarımızı görünce bir kere daha gurur duydum." diye konuştu.

"Yaraların sarılması için yoğun şekilde çalışılıyor"

Çavuşoğlu, yangın söndürme çalışmalarına paralel olarak vatandaşların yaralarını da sarmaya başladıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Devletimizin kurumları, belediyelerimiz sahada ve yaraları sarmak için yoğun bir şekilde çalışıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum, Gündoğmuş'ta hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğü için değerlendirme toplantısına katılamadı. Kalemler'de binaların hepsi yıkıldı. Konteynerler geldi. Yıkılan evlerin yerine 119 yaşam konteynerleri faal hala geldi. AFAD'ımız yoğun çalışıyor. Diğer yangın bölgelerinde de vatandaşlarımıza ihtiyaç duyduğu yerlerde yaşam konteynerlerini hızlı şekilde ulaştıracağız. Suyunu, elektriğini bağlıyoruz. Bunların bedelini devlet olarak üstleneceğiz. Vatandaşımıza 50 bin liraya kadar yardım yapıyoruz. Bütçe konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Devletin değişik kurumları Antalya'ya gerekli kaynağı transfer ettiler."

Uçak ve helikopterlerle ilgili çalışmalar

Yangın söndürme çalışmalarını sürdürürken ihtiyaç olan uçak ve helikopterlerle ilgili çalışmalarının da devam ettiğini dile getiren Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Farklı ülkelerin önerileri de var. Dün Azerbaycan'dan bir uçağın ve 40 itfaiye aracının 150 personelle yola çıkacağını söylemiştik. Uçak 10 personelle Dalaman'a indi. İtfaiye araçları da Gürcistan üzerinden yolda. Türkiye'ye doğru geliyorlar. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov kardeşim aradı. Her gün görüşüyoruz. Aynı şekilde NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile de görüştük. NATO'nun karadan yardımlarla ilgili bazı misyonları var ama Avrupa'da veya müttefik ülkelerde de yoğun yangınlar var. Kuzey Makedonya dışında bu mekanizmaya başvuran yok. Bizim de şu anda arkadaşlarımızın değerlendirmesine göre karadan NATO'nun desteğine ihtiyaç olmadığını düşünüyoruz. Allah korusun daha büyük bir şey olursa bundan da çekinmeyiz. Neticede NATO'nun üyesiyiz.

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile görüştük. Kendisi aradı. Cumartesi Polonya'da bir Black Hawk helikopteri 14 personelle ülkemize göndermeyi teklif ettiler. Biz de 'tabii ki buyurun' dedik. Ukrayna'dan gelen 4 helikopter devreye girdi, faaliyetlerini sürdürüyor. İsrail'den, bir şirketin kiraladığı 2 tanker uçaktan bahsetmiştik. Bugün oradaki işlemler tamamlanmadığı için gelemedi. Yarın geleceğini söylüyorlar. Kardeş ülke Kuveyt, ekip ve malzeme önerisi oldu. Kardeş ülkeden ihtiyacımız olmasa da öneri yapılınca 'hayır' demek doğru olmaz. "

"Yangını kontrol altına almak için çalışıyoruz, çabalıyoruz"

Helikopterler için bambi çalışmalarının da sürdüğü bilgisini veren Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Azerbaycan'dan 2 adet gelmişti. Bu sabah Ukrayna'dan bir adet diplomatik kargoyla getiriyoruz. Rusya'dan 2 adet ulaştı, yarın 3 tane daha gelecek. Biz uçak kiralama işlerini bir taraftan Türk Hava Kurumu ile yapıyoruz, bir taraftan şirketlerle de çalışıyoruz. Yeni şirketin Dubai'den 5 Amerikan helikopteri girişimi oldu. Biz de böyle bir bağlantı yapabileceklerse gerekli kargo uçaklarını ayarlayacağımızı kendilerine söyledik. Yangını kontrol altına almak için çalışıyoruz, çabalıyoruz. Antalya serinleyecek, sonra yeniden sıcaklar başlayacak. Olası yangınlara karşı daha tedbirli olmamız gerektiğini hep beraber gördük. Bunun için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Yaraları sarmada gece gündüz demeden gayret gösteren tüm personele, ekiplere, devletin her bir görevlisinin yanında belediyelere, gönüllülere, STK'lere teşekkür ediyorum."

(Bitti)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu: (2)
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu: (2)
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu: (2)
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu: (2)
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu: (2)

Mevlüt Çavuşoğlu, Manavgat, Yangın, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu: (2) - Son Dakika


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