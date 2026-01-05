Bakan Fidan'dan: Hepimiz aynı gemideyiz, kendi güvenliğimizi sağlamalıyız - Son Dakika
Bakan Fidan'dan: Hepimiz aynı gemideyiz, kendi güvenliğimizi sağlamalıyız

05.01.2026 22:32
Portekiz basınına konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa ülkelerine kritik bir çağrıda bulundu. Bakan Fidan, "Avrupalılar olarak hepimiz aynı gemideyiz. Kendi evimizin güvenliğini ve emniyetini sağlamak varoluşsal bir gerekliliktir. Kendi güvenliğimizi başkalarına devredemeyiz." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, " Avrupa Birliği, uluslar üstü bir birlik oluşturabildi ancak hiçbir zaman medeniyetler üstü bir birlik kuramadı. Aslında dünyanın ihtiyaç duyduğu bu medeniyetler üstü birlik, bütünlük." dedi.

BAKAN FİDAN, PORTEKİZ BASININA KONUŞTU

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Portekiz'e yaptığı çalışma ziyareti kapsamında, Portekiz Radyo ve Televizyon Kurumu'na (RTP) değerlendirmede bulundu. Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerini "tarihi" olarak nitelendiren Fidan, tarafların birbirini tamamladığını söyledi.

Hakan Fidan, Türkiye'nin uzun zamandır AB'ye üye olmak istediğini ancak AB'deki bazı siyasi konular nedeniyle bunun gerçekleşemediğini vurgulayarak, "Ancak biz Türkiye ve Avrupa Birliği'nin, Türkiye'nin de tam üye olmasıyla tam dayanışma içerisinde bir araya gelememesinin tarihi bir talihsizlik olduğunu düşünüyoruz." görüşünü paylaştı.

Dinamik ekonomisi, iyi savunma sanayisi ve genç nüfusuyla Türkiye'nin son derece önemli bir bölgede bulunduğunun altını çizen Fidan, Türkiye'nin askeri gücü ve bölgedeki etkisinin AB ile bütünleşmesiyle tarihi bir işbirliğinin tesis edilebileceğini, bu sayede hem bölgeye hem de dünyanın geri kalanına tarihi fırsat sunabileceklerini kaydetti.

"AVRUPA BİRLİĞİ HİÇBİR ZAMAN MEDENİYETLER ÜSTÜ BİR BİRLİK KURAMADI"

Fidan, "Avrupa Birliği, uluslar üstü bir birlik oluşturabildi ancak hiçbir zaman medeniyetler üstü bir birlik kuramadı. Aslında dünyanın ihtiyaç duyduğu bu medeniyetler üstü birlik, bütünlük" değerlendirmesinde bulunarak, farklı medeniyetlerin aynı çatı altında dünyaya katkıda bulunmasına ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

"AVRUPALILAR OLARAK HEPİMİZ AYNI GEMİDEYİZ"

Avrupa ülkelerine seslenen Bakan Fidan, kritik bir uyarıda bulundu. Fidan, "Avrupalılar olarak hepimiz aynı gemideyiz. Kendi evimizin güvenliğini ve emniyetini sağlamak varoluşsal bir gerekliliktir. Kendi güvenliğimizi başkalarına devredemeyiz." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE-PORTEKİZ İLİŞKİLERİ

Portekiz'le ikili ilişkilerin mükemmel seyirde ilerlediğini aktaran Fidan, turizm, ticaret, yatırım, savunma sanayisi ve enerji gibi alanlarda iş çevrelerinin kullanabileceği önemli fırsatlar bulunduğuna işaret etti. Fidan, Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel'le ikili anlaşmalar ve üst düzey ziyaretler vasıtasıyla mevcut ilişkileri daha kurumsal hale getirebilmeyi amaçladıklarına değinerek, 3,5 milyar doları aşan ikili ticaret hacmini daha da yükseltmek istediklerini belirtti.

Savunma sanayisi ve turizmdeki işbirliklerine dikkati çeken Fidan, Türk iş insanları ve yatırımcılarının kendilerine dostane bir ortam sağlayan Portekiz'de fırsatları değerlendirdiğini hatırlattı.

Fidan, kuzeyinde ve güneyinde bir dizi farklı siyasi öncelikleri bulunan Türkiye'nin çok önemli bir jeostratejik konumda bulunduğunu dile getirerek, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yanı sıra Suriye, Irak ve ötesinde devam eden bölgesel çatışmalara işaret etti.

"TÜRKİYE'NİN HİÇBİR ZAMAN ÇATIŞMALARI TEŞVİK ETMEDİĞİNİ GÖRÜRSÜNÜZ"

"Bütün bu problemli alanlarda, eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son 20 yılda başardıklarına bakarsanız, öncelikle Türkiye'nin her zaman çatışmaların dışında kalmış olduğunu ve hiçbir zaman çatışmaları teşvik etmediğini görürsünüz" ifadesini kullanan Fidan, Türkiye'nin terörizme karşı son derece etkin bir savaş sürdürdüğünün altını çizdi.

Bakan Fidan, terörizmin sadece güvensizliğin değil, aynı zamanda yolsuzluk ve devlet kurumlarının da kaynağını teşkil ettiğini söyleyerek, terörizmle başarılı mücadelenin bölgeye istikrar getirdiğini sözlerine ekledi. Türkiye'nin ekonomisi, savunma sanayisi, teknolojisi ve kurumsal kapasitesinin bölge ülkelerine çok daha fazla katkı sağlayabileceğinin belirten Fidan, "Biz Avrupa Birliği, Orta Asya ve Orta Doğu arasında önemli bir konumdayız. Sadece bu farklı bölgeler arasında köprü olmakla kalmayıp bu bölgeler arasında sentez oluşturmak ve farklı sinerjiler yaratmak için önemli ve büyük bir rol oynayabiliriz." diye konuştu.

Fidan, Türkiye'nin bu farklı bölgelere erişimi olan bir ülke olarak kendisine özgü konumuyla avantajları hayata geçirebileceğine değinerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış politika önceliklerinin uzun zamandır bölgenin istikrarı, güvenliği ve refahını artırma yönünde olduğunu belirtti.

ULUSLARARASI TOPLUMA GAZZE ÇAĞRISI

Gazze'de son 2 yıldır birçoğu kadın ve çocuk olmak üzere 70 binden fazla masumun İsrail tarafından katledildiğine işaret eden Fidan, "Uluslararası toplum ve uluslararası kuruluşlar maalesef bu 21. yüzyılın ortasındaki kıyım karşısında çaresiz kaldılar. Bazı ülkelerde ve birliklerde bu zulme karşı durmak için gerekli adımlar bile atılmadı." dedi.

Hakan Fidan, Gazze'de şu anda kırılgan da olsa bir ateşkesin olduğunu ve az miktarda insani yardımın Gazze'ye girişine izin verildiğini anımsatarak, "Bu hiç yoktan iyi. Ancak şimdi kış ortasındayız ve Gazze halkının barınmaya ihtiyacı var. Çünkü vicdani olarak bir halkın aç kalmasına, ölmesine ve onların donmalarına izin veremeyiz." diye konuştu.

Barınma, beslenme ve ilaç girişinin önemine değinen Fidan, "Gerekli miktarda gıda ve barınma imkanının Gazze'ye girişi için ısrar ile gereken baskıyı yapmalıyız." ifadesini kullandı.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Fidan, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamında teklif ettiği barış planını olumlu gördüğünü ve yönetimin son birkaç aydır yapmaya çalıştıklarını desteklediklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Baştan beri biz Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve güvenliğini destekliyor olsak da aynı zamanda şunu biliyorduk: Bu çatışmayı durdurmanın tek yolu diyalog, barış ve ateşkes. Çünkü biz bu savaşın bir kazananı olmayacağını biliyorduk. Çünkü artık bu sadece Ukrayna ve Rusya arasında bir savaş değildi. Savaş, Ukrayna ve Rusya'nın çok ötesinde bir şey halini aldı."

Savaşın büyük bölünmelere neden olduğunu, Avrupa'dan başlayan ve başka ülkelerde de devam eden ekonomik ve siyasi krizlerin yanı sıra enerji krizine yol açtığına dikkati çeken Fidan, tahıl sevkiyatı sorunları nedeniyle gıda krizinin yaşandığını hatırlattı.

Bakan Fidan, Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamında yapmaya çalıştığının Türkiye'nin girişimleriyle örtüştüğünü ve Türkiye'nin tarafları bir araya toplayarak aynı masanın etrafına oturtabilen tek ülke olduğunu vurgulayarak, "Sayın Trump ve ekibi, farklı taraflarla görüşerek bir mekik diplomasisi uyguluyor ki bu çok iyi. Biz de onlara yardım etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Umarım başarırlar ve biz de gerçekten en kısa zamanda bu anlamsız savaşın bittiğini görebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

