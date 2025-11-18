Kanseri yendi, caniye yenildi! Emekli öğretmenin ölümünde kahreden detay - Son Dakika
Kanseri yendi, caniye yenildi! Emekli öğretmenin ölümünde kahreden detay

18.11.2025 10:19
Giresun'da trafikteki kaza sonrası çıkan kavgada sürücü İlhan İhtiyaroğlu tarafından aldığı darbelerle hayatını kaybeden emekli sınıf öğretmeni Abdullah Coşkun'un, doktor kızı Ayşe Coşkun Beyan'ın 3 yıl süren tedavisiyle akciğer kanserini yendiği ortaya çıktı. Coşkun'dan geriye, olaydan günler önce sağlığına kavuşma anlarını ailesiyle kutladığı fotoğraflar kaldı. Sürücü tutuklandı.

Giresun Karadeniz Sahil Yolu'nda iki otomobilin çarpışmasıyla başlayan tartışma, kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgada aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan sürücü Abdullah Coşkun, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Coşkun'la ilgili kahreden bir detay ortaya çıktı.

KAVGADA DÖVÜLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

Kaza, 16 Kasım'da Keşap ilçesi Fındıklı Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu Karakoç Kavşağı'nda meydana geldi. Giresun'dan Trabzon yönüne giden İlhan İhtiyaroğlu yönetimindeki 61 ADL 995 plakalı otomobil ile emekli sınıf öğretmeni Abdullah Coşkun idaresindeki 28 ADE 196 plakalı otomobil çarpıştı. Araçlarda hasara neden olan kaza sonrası sürücüler arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, tartışma büyüyüp yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgada aldığı darbeler sonucu yaralanan Coşkun, yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Abdullah Coşkun, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şüpheli sürücü İlhan İhtiyaroğlu, gözaltına alınıp, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından 'Neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış kasten yaralama' suçundan tutuklandı. Trafikteki kavga sonrası yaşamını yitiren Abdullah Coşkun, Tirebolu ilçesinde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

1 HAFTAN ÖNCE KANSERİ YENMİŞTİ

Ölümü, ailesi ve akrabalarının yanı sıra ilçeyi de yasa boğan emekli sınıf öğretmeni Abdullah Coşkun'un, akciğer kanserini, kızı Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ayşe Coşkun Beyan'ın 3 yıl süren tedavi ve çabalarıyla, 1 hafta önce yendiği ortaya çıktı. Eşi Hanife Coşkun ile tamamlanan tedavisi sonrası İzmir'den evlerine otomobille dönüş yolcuğuna geçen Abdullah Coşkun'dan geriye ise olaydan kısa süre önce sağlığına kavuşma anlarını ailesiyle kutladığı fotoğraf ve görüntüleri kaldı. Görüntülerde; mutluluğunu ailesiyle paylaşan Coşkun'un torunlarıyla geçirdiği keyifli dakikalar ve kızıyla dans ettiği anlar da yer aldı.

"NEFES ALDIRMADAN DÖVMEYE DEVAM ETTİ"

Kaza anında otomobilde bulunan Coşkun eşi Hanife Coşkun, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Bir araç bize vurdu. 'Güm' sesi geldi ama ne olduğunu fark etmedik. Teker patladı sandım. Bize çarpan araç, sağ taraftan önümüzü kesti. Araçtan cani katil indi. Ağza alınmayacak küfürler etmeye ve arabayı tekmelemeye başladı. Şoför tarafına da yumruk attı. Eşim camı açtı. 'Ne oluyor?' diyecekken kaşının üzerine yumruk atarak eşimi dabetti. Arabanın kapısını açıp, eşimi dışarı çıkardı. Eşimin koluna asıldım. Eşimin bir hastalık öyküsü var. Kanseri yeni yendiğini katile izah etmeye çalıştım. Eşimi araçtan çıkardı, tekme tokat dövmeye başladı. Boğuşmalarını arabanın camından izledim. Eşim arabayı kilitlemiş, çıkamadım. O esnada sadece ikisi vardı. TIR'lar geçiyordu. Nefes aldırmadan dövmeye devam etti. Gelen vatandaşlar beni arabadan çıkardı. Eşimin her yerine tekme attı. 'Neden bu kadar tekme atıyorsun, cani misin, katil misin?' dedim. Kızınca dönüp bana da yumruk salladı, geri çekildim. Beni yakamdan tutup, silkeleyip düşürdü. 'Dizlerim protez' dedim. Yine biz adama yalvardık. Eşim o sırada çoktan gitmişti. Kafasında büyük bir yara gördüm, kanlar aktı. Bu olay ibret olsun, herkes görsün. Eşime 'çıkma' dedim. Üzerindeki yağmurluğu yırttım. Kalbine de tekme attı. Gördüklerimden sonra şuurum kayboldu."

"ADALET İSTİYORUM"

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Ayşe Coşkun Beyan da babası için adalet istediğini ifade ederek, "Hem kızı, hem doktoruyum. 3 senedir akciğer kanserinde mucize yarattık. 1 hafta önce taramasını yaptık, hiçbir şeyi kalmamıştı. Sevinçle memleketlerine geliyorlardı. Benim babam bir karıncayı incitmemiş emekli öğretmendi. Çocuklarının kucağına oturup ders anlatacak kadar sevecendi. Annem, 'Bu adam hasta' diye yalvarmasına rağmen cani vahşice vurup durmuş. Babam yere düştükten sonra bile tekme atmaya gelmiş. Annemi sürüklemiş. Adalet istiyoruz. Bu caninin sokağa, insan içine çıkmaması lazım. Hepimiz bunlar yüzünden tehlikedeyiz. Bu işin peşini asla bırakmayacağım. Böyle bir vahşet ve canilik olmaz. Ölmüş insana tekme atılmaz. Adama arabada vurup, kapıyı açıp, sürükleyip, öldüresiye dövüp, cesedine de tekme atıyor. Babam kanseri yendi ama caniyi yenemedi. Bu işin takipçisi olacağız" dedi.

Coşkun'un oğlu Diş Hekimi Emrah Coşkun ise "Keşap çıkışında gerçekleşen olayda saldırgan arabanın önce arkasına vuruyor. Önünü kesiyor arabadan iniyor ve camları yumruklamaya başlıyor. Babam konuşmak için camı indirdiğinde yumruk atıyor. Babam ne olduğunu anlamak için kapıyı açtığında dışarıya çıkarıp aracın diğer tarafına kadar sürükleyip darbediyor. Ne yazık ki, orada babamı kaybediyoruz. Şahsı tanımıyoruz. Babam kanserdi ama iyileşmişti. Kronik kalp hastasıydı. Babam hastalıkların üstesinden geldi, kanseri yendi ama maalesef bu caniyi yenemedi" diye konuştu.

Kaynak: DHA

