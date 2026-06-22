Dokunulmazlık tartışmalarının ardından Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz Demirtaş hamlesi - Son Dakika
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Dokunulmazlık tartışmalarının ardından Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz Demirtaş hamlesi

Dokunulmazlık tartışmalarının ardından Kılıçdaroğlu\'ndan sürpriz Demirtaş hamlesi
22.06.2026 08:44
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Milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması sürecinde verdiği oydan ötürü "Pişman değilim" açıklaması yaparak siyasette yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyen eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz bir hamle geldi. Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki günlerde Edirne Cezaevi'ne giderek eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceği açıklandı.

Siyasette dokunulmazlıkların kaldırılmasına yönelik tartışmalar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla yeniden alevlenmişken, Ankara kulislerine dikkat çeken bir ziyaret kararı düştü. Eleştirilerin odağındaki isim olan Kılıçdaroğlu'nun, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile bir araya geleceği bildirildi.

NECDET SARAÇ CANLI YAYINDA DUYURDU

Kılıçdaroğlu'nun siyaset gündemini hareketlendiren ziyaret kararına ilişkin ilk bilgi, kendisine yakınlığıyla bilinen Necdet Saraç'tan geldi. Habertürk ekranlarında katıldığı canlı yayında konuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan Saraç, ziyaretin önümüzdeki günlerde gerçekleşeceğini belirterek kamuoyuna duyurdu.

"ZİYARETİN ARDINDAN YAPACAĞI AÇIKLAMAYI DİNLERİZ"

Canlı yayındaki konuşmasında Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilere de üstü kapalı bir yanıt veren Saraç, ziyaret sonrasına işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki günlerde Kemal Bey, Edirne Cezaevi'nde Sayın Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek. Siz gülmeye devam edersiniz. Kemal Bey'in karşısında gülenleri geçmişte gördük. Bence dikkat etmek lazım. Selahattin Demirtaş ziyaretinin ardından Kemal Bey'in açıklamasını hep beraber dinleriz."

HATİMOĞULLARI: ÖZÜR DİLEMESİNİ BEKLERDİK

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ardından Halk TV'ye katılan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Kılıçdaroğlu’ndan bu konuda bir özür beklediklerini vurguladı. Hatimoğulları, "Kılıçdaroğlu'nu izledim. Biz açıkça özür dilemesini beklerdik" diyerek, pişmanlık ifadesi beklediklerini belirtti.

Hatimoğulları, ayrıca sürecin başından itibaren dokunulmazlıkların kaldırılması halinde birçok siyasetçinin tutuklanacağının bilindiğine dikkat çekerek, "Yanlış gördüm, yanlış yönlendirildim demek bir erdemdir. Hala savunuyor. Bunu kabul etmiyoruz. O gün arkadaşlarımızı tutuklayan mantıkla bugün butlan atayan mantık aynıdır" ifadelerini kullandı.

TARTIŞMA YARATAN DOKUNULMAZLIK ÇIKIŞI NEYDİ?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sürpriz ziyaret kararı, canlı yayında tartışma çıkan sözlerinin hemen ardından geldi.

Programda, geçmişte milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasına verdiği destek hatırlatılarak yöneltilen "Bunu son kez yaptığınızda Selahattin Demirtaş tutuklandı biliyorsunuz" şeklindeki yoruma Kılıçdaroğlu, "Selahattin Bey'de zaten çoğunluk vardı, ona atılı terör suçlaması vardı" şeklinde yanıt vermişti.

Bütün dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy kullandıklarını doğrulayan Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen "Pişman mısınız?" sorusuna ise net bir şekilde "Hayır" cevabını vererek siyaset arenasından ve DEM Parti cephesinden tepki çekmişti. 

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Son Dakika Gündem Dokunulmazlık tartışmalarının ardından Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz Demirtaş hamlesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dokunulmazlık tartışmalarının ardından Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz Demirtaş hamlesi - Son Dakika
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