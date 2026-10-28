Dolandırıcılıkla mücadelede yeni dönem! Özel merkez kuruluyor - Son Dakika
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Dolandırıcılıkla mücadelede yeni dönem! Özel merkez kuruluyor

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Dolandırıcılıkla mücadelede yeni dönem! Özel merkez kuruluyor
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Dolandırıcılıkla mücadelede yeni dönem! Özel merkez kuruluyor
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Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, siber dolandırıcılığa karşı DOLUNAY Projesi kapsamında atılacak adımları görüştü. İçişleri Bakanlığı bünyesinde Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi kurulması planlanırken, yeni sistemle dolandırıcılık ihbarlarına ilk 18 dakika içerisinde müdahale edilmesi hedefleniyor. Yapay zekâ destekli analizlerle şüpheli para hareketleri anlık takip edilecek, suç gelirlerinin başka hesaplara aktarılmasının önüne geçilmeye çalışılacak.

Dolandırıcılıkla mücadelede yeni bir dönem başlıyor. Adalet ve İçişleri Bakanlıkları, vatandaşların birikimlerini hedef alan siber dolandırıcılara karşı Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi kurulması için hazırlıklara başladı.

DOLANDIRICILIKLA MÜCADELE MERKEZİ KURULACAK

Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, DOLUNAY Projesi kapsamında bir araya geldi. Görüşmede dolandırıcılık suçlarına karşı alınacak önlemler, mevzuat çalışmaları ve iki bakanlık arasındaki iş birliği değerlendirildi.  İçişleri Bakanlığı bünyesinde kurulması planlanan Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi, siber dolandırıcılıkla mücadelede kurumlar arasındaki koordinasyonu güçlendirecek. Merkez aracılığıyla yalnızca şüphelilerin yakalanmasına değil, dolandırıcılıkla elde edilen paranın izinin sürülmesine de odaklanılacak.

DOLANDIRICILIK İHBARLARINA İLK 18 DAKİKADA MÜDAHALE HEDEFİ

Yeni sistemin en dikkat çekici ayrıntısını İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi açıkladı. Bakan Çiftçi, dolandırıcılık ihbarlarına ilk 18 dakika içerisinde müdahale edilmesini hedeflediklerini belirtti. DOLUNAY Projesi kapsamında yapay zeka destekli analizler kullanılacak. Şüpheli para hareketleri anlık olarak takip edilecek ve hukuki süreçler çerçevesinde ilgili hesaplara bloke konulmasına yönelik mekanizmalar hızla işletilecek. Böylece dolandırıcılık yoluyla ele geçirilen paranın farklı hesaplara aktarılmadan tespit edilmesi amaçlanıyor.

Dolandırıcılıkla mücadelede yeni dönem! Özel merkez kuruluyor

BANKA HESAPLARI VE KRİPTO VARLIKLAR TAKİP EDİLECEK

Adalet Bakanı Akın Gürlek, dolandırıcılık suçlarında şüphelilerin yakalanmasının tek başına yeterli olmadığını vurguladı. Gürlek, suçtan elde edilen paraların kısa sürede farklı banka hesaplarına, dijital cüzdanlara ve kripto varlıklara aktarılmasının mağduriyetlerin giderilmesini zorlaştırdığını belirtti. DOLUNAY Projesi ile bu para hareketlerinin anlık tespit edilmesi ve suç gelirlerinin başka hesaplara aktarılmasının önlenmesi hedefleniyor.

EMNİYET, JANDARMA, MASAK VE BANKALAR BİRLİKTE ÇALIŞACAK

Kurulması planlanan merkez, dolandırıcılıkla mücadelede farklı kurumların ortak hareket etmesini sağlayacak. Cumhuriyet başsavcılıkları, Emniyet, Jandarma, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve bankacılık sistemi arasındaki koordinasyon güçlendirilecek. Bu iş birliğiyle suç gelirlerinin takibi ve gerekli adli tedbirlerin uygulanması hızlandırılacak. 

Dolandırıcılıkla mücadelede yeni dönem! Özel merkez kuruluyor

"DOLANDIRILAN PARA BUHAR OLUP UÇMUYOR"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, dolandırıcılık mağdurlarının parasını korumanın önemine dikkat çekti. Bakan Çiftçi, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Dolandırılan para buhar olup uçmuyor. Banka hesapları arasında el değiştiriyor, dijital cüzdanlara ve kripto varlıklara aktarılıyor. Bizim hedefimiz, yalnızca suçluları yakalamak değil, vatandaşımızın alın terini ve yılların birikimini de korumak." Bakan Çiftçi, dolandırıcılık şebekelerine yönelik kararlılık mesajı da vererek "Dolandırıcılıkla mücadelede taviz yok, rehavet yok, geri adım yok!" dedi.

GÜRLEK'TEN DOLANDIRICILARA SERT MESAJ

Adalet Bakanı Akın Gürlek de siber dolandırıcılıkla mücadelenin devletin bütün imkanlarıyla sürdürüleceğini belirtti. Gürlek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Tıpkı sokaklarımızda suç örgütlerine karşı yürüttüğümüz mücadelede olduğu gibi, siber dünyada da dolandırıcılık şebekelerine göz açtırmayacağız! Suçun işlendiği yer neresi olursa olsun, devletimizin bütün imkanlarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz!"

Dolandırıcılıkla mücadelede yeni dönem! Özel merkez kuruluyor
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    Yorumlar (1)

  • HÜSEYİN ERDOĞAN HÜSEYİN ERDOĞAN:
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