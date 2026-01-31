Dolmuş Şoförünün Gözünü Kaybetmesi - Son Dakika
Dolmuş Şoförünün Gözünü Kaybetmesi

Dolmuş Şoförünün Gözünü Kaybetmesi
31.01.2026 09:50
Adana'da bir dolmuş şoförü, tartıştığı kooperatif yöneticisi tarafından çay bardağıyla yaralandı.

ADANA'da dolmuş şoförü Serkan Tecirli (46), durakta küfredilmesini istemediği için tartıştığı kooperatif yöneticisi Mesut Y. (45) tarafından çay bardağıyla darbedildi. Bardağın kırılıp cam parçasının sol gözüne gelmesiyle Tecirli'nin bu gözü görme yetisini kaybederken, gözaltına alınan Mesut Y. (45), tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Şüphelinin hak ettiği cezayı almasını istediğini belirten Tecirli, "Sosyal tüm hayatım bitti. Herkes gözüme bakıyor. Bu durum, beni toplumdan uzaklaştırıyor" diye konuştu.

Olay, 17 Şubat 2024'te Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki dolmuş kooperatifinin durağında meydana geldi. Şoför Serkan Tecirli, duraktaki diğer şoförlerin küfürlü konuşmasından rahatsızlık duyup, bu durumun sonlandırılması için yönetime şikayette bulundu. Olay günü durakta küfretmesinden rahatsız olduğu çaycı M.A.'yı uyarınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmaya dahil olan kooperatif yöneticilerinden Mesut Y., iddiaya göre, Tecirli'ye tekme ve yumrukla saldırdı. Kıyafetleri de yırtılan Tecirli, diğer şoförlerin araya girmesiyle olay yerinden uzaklaştırıldı.

GÖZÜNÜN GÖRMEDİĞİNİ SONRADAN FARK ETTİ

Kavgadan bir süre sonra Serkan Tecirli, konuşmak için tekrar Mesut Y.'nin yanına gitti. Bu sırada yanındakilerle birlikte çay içen Mesut Y., elindeki bardakla Tecirli'nin başına vurdu. Şüpheli, kırılan cam parçasıyla Tecirli'yi gözünden yaraladı. Aldığı darbeyle sersemleyen Tecirli, diğer şoförlerin desteğiyle uzaklaştı. Kendine gelmeye çalışan Serkan Tecirli, sol gözünün görmediğini fark etti. Yaşananlar, duraktaki güvenlik kamerasına yansıdı. Şoförlerin yardımıyla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Tecirli, Mesut Y.'den şikayetçi oldu.

ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Olaydan bir süre sonra yakalanan Mesut Y., ifadesinde, "Olay günü durakta çalışanlarla tartıştı. Araya girmek isteyince benimle de tartıştı. Ben ona küfretmedim, haksız söz ve davranışta bulunmadım. Üzerime gelip, bana saldırınca elimdeki bardakla ona vurdum. Arbede sırasında bardak yüzüne geldi. İsteyerek yapmadım" dedi. Adliyeye sevk edilip, mahkemeye çıkarılan Mesut Y., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bu arada tedavisi için çeşitli hastanelere giden Tecirli'nin, sol gözünün görme yetisini kaybettiği saptandı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Olayla ilgili Adana 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın, 2 Ekim 2025'te görülen 2'nci duruşmasında Mesut Y., Serkan Tecirli'nin kendisine küfredip, saldırdığını söyledi. Tanıklardan ikisi Tecirli'nin küfretmediğini belirtirken, M.A. ise Mesut Y.'ye küfredip, saldırdığını söyledi. Savcılık, sanık Mesut Y.'nin 'Kasten yaralama' suçu ve 'Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama', 'Duyulardan veya organlardan birinin işlevini yitirmesi' maddelerinden cezalandırılmasını istedi. Duruşma, sanığın yazılı savunma verme talebi üzerine ertelendi.

'BENİ ÖLDÜR, BÖYLE BIRAKMA' DİYE BAĞIRMIŞ

Durakta küfürlü konuşulmaması için uzun süre mücadele verdiğini anlatan Serkan Tecirli, bu konuda uyarıda bulununca olayın yaşandığını belirterek, "Uyarınca M.A., 'Sana ne oluyor? Buranın ahlak bekçisi sen misin?' diyerek bana çıkıştı. Ses yükselince Mesut Y. tepki göstererek, bana defalarca yumruk attı. Daha sonra tekrar yanlarına gittim. Ona ne yaptığımı sormaya kalmadan başımda bardağı kırdı. Sonra gözüme cam parçası girdi. Önce bir şey fark etmedim. Kan aktığını hissedince sağ gözümü kapattım, diğerinin görmediğini anladım. Şoka girip, 'Beni öldür, böyle bırakma' diye bağırdım. O zamandan bu yana gözüm görmüyor" diye konuştu.

'SOSYAL HAYATIM BİTTİ'

Olayın ardından kendisini eve kapattığını söyleyen Serkan Tecirli, "Uzun yıllar profesyonel şoförlük yaptım. Şimdi işimden de oldum. Sosyal tüm hayatım bitti. Dışarı çıktığımda beni gören çocuklar, gözümün farklılığını soruyor. Herkes gözüme bakıyor. Bu durum beni toplumdan uzaklaştırıyor. İlk hastaneye götürüldüğümde iş kazası olarak kayıt açılmış. Sonrasında tedavim de aksadı. Doktorlar ameliyat yapılsa da bir şeyin değişmeyeceğini söyledi" dedi.

'HAK ETTİĞİ CEZAYI ALSIN'

Gözünü kaybetmesine neden olan Mesut Y.'nin, hak ettiği cezayı almasını istediğini belirten Tecirli, "Duruşma sırasında kendimi savunmama bile müsaade edilmedi. Artık mahkemeye karşı güvensizliğim de var. Kötü bir şey yapılıyorsa; toplumun görevi bunu engellemektir. Küfür de kötü bir şey. Ben bunu engellemek istedim. Şimdi açık cezaevinde gibiyim, ceza çekiyorum. Aramızda düşmanlığın olmaması isteniyorsa adil bir karar verilmeli. Çevresindekilere bu davadan bir şey çıkmayacağını söylüyormuş. Bu davadan bir şey çıkmazsa aramızdaki düşmanlık nasıl bitecek? Tutuklanıp, cezasını çekmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

