Türk Kızılay 153. kuruluş yıl dönümünü kutluyor - Son Dakika

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, yeryüzünde iyilik var olduğu sürece Türk Kızılay bayrağının nerede ihtiyaç sahibi varsa orada dalgalanacağını bildirdi.

Bir grup idealist doktor tarafından 11 Haziran 1868'de "Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti" adıyla kurulan, 1877 yılında "Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti", 1923 yılında "Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti", 1935 yılında da "Türkiye Kızılay Cemiyeti" adını alan Türk Kızılay, 153. kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

Genel Başkan Kınık, kuruluş yıl dönümü mesajında Kızılayın 153 yıldır büyüyen bir iyilik hareketi olduğuna işaret etti.

Kınık, "Gönüllü bir grup iyi insan tarafından kurulmuştur ve 1,5 asrı geçen varlığını da gönüllü iyi insanların desteğine borçludur. Yeryüzünde iyilik var olduğu sürece de bu kurumun bayrağı nerede ihtiyaç sahibi varsa orada dalgalanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Salgından etkilenenlere destek oldu"

Kınık, Kızılayın Mehmetçiğe yardım etme gayesi ile kurulduğunu anımsattı.

Kızılayın Osmanlı-Rus Savaşı'ndan Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar geçen sürede Türkiye'nin taraf olduğu tüm savaşlarda, cephe gerisinde kurduğu hastaneler, hasta taşıma servisleri, donattığı hastane gemileri, yetiştirdiği hemşireler ve gönüllü hasta bakıcılar aracılığıyla savaş alanında yaralanan ve hastalanan askerlerin yardımına koştuğunu belirten Kınık, "İstanbul'da görülen büyük kolera salgınından bu yana yurdumuzda meydana gelen tüm doğal afetlerde ihtiyaç sahiplerinin bakımını, yerleşim ve beslenmelerini sağlayan Kızılay, koronavirüs salgınından etkilenenlere de yardımlarıyla destek olmuştur. Kızılay, hain 15 Temmuz kalkışmasını da bir 'beşeri afet' olarak değerlendirmiş ve milletine destek için tüm gücünü ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.

Kızılayın 1957 yılında kan merkezlerini kurmaya başladığına ve 2005 yılında Güvenli Kan Temini Programı'nı hayata geçirdiğine işaret eden Kınık, şu bilgileri verdi:

"Kızılay, ülke geneline yayılmış hizmet birimlerinde görevli yaklaşık 4 bin personel ile 300 noktada kan bağışı alıp her gün yaklaşık 1500 hastanenin kan bileşeni ihtiyacını tamamen gönüllülerden aldığı kan bağışları ile karşılamaktadır. İlik nakli ve kök hücre tedavisi bekleyen hastalar için de 2013 yılından bu yana Sağlık Bakanlığı ve Kızılay iş birliğiyle TÜRKÖK Projesi yürütülmektedir. Koronavirüs salgınında immün plazma bağışları ile hastaların tedavisine destek olan Kızılay, kandan elde edilen ilaçların ülkemizde üretimi sürecine de katkı sağlamaktadır."

Kınık, Kızılayın kurulduğu ilk günden bu yana bilgi, deneyim ve operasyonel güç bakımından kendini donattığını, insani yardım serüveninde baş aktör olarak yer aldığını kaydetti.

Kızılayın bugün bölge afet yönetim, afet müdahale ile lojistik merkezleri, acil haberleşme sistemleri, tam donanımlı haberleşme araçları ile olası bir afete en geç iki saat içinde ulaşma kabiliyeti, yüz binlere acil barınma ve beslenme imkanı verebilecek kapasitesinin bulunduğuna dikkati çeken Kınık, "Hayırseverlerin desteğiyle yapılan yardımlarla geçtiğimiz yıl 26 milyonu yurt içinde olmak üzere 37 milyon kişiye destek sağlamıştır." ifadesini kullandı.

Tüm dünyaya yardım

Kınık, Kızılayın Balkanlar'dan Orta Asya'ya, Orta Doğu'dan Afrika'ya, Güney Asya'dan Kafkaslar'a kadar dünyanın neresinde bir insan acısı varsa onu dindirmek için çaba gösterdiğini bildirerek, "Bugün Gazze'de, Azerbaycan'da, Somali'de, Endonezya'da, Yemen'de, Suriye'de, Irak'ta ve daha birçok ülkede başarılı insani yardım operasyonu yürüten Kızılayın dünya genelinde 18 delegasyonu bulunuyor. Kızılay, yaklaşık 11 yıldır süren Suriye'deki çatışmalardan etkilenen milyonlarca kişiye desteğini sürdürmektedir." bilgisini paylaştı.

Gönüllülerin desteği ile varlığını sürdüren Kızılayın, geleceği için de gönüllüleri teminat olarak gördüğünü vurgulayan Kınık, şunları kaydetti:

"Çağın iletişim altyapısından sonuna kadar yararlanan Kızılay, sosyal ağ özelliğini de taşıyan Kızılay Gönüllü Yönetim Sistemi 'gonulluol.org' üzerinden iyilik yapmak isteyen gönüllüleri bir araya getirmektedir. Bunu aynı zamanda 2030 stratejisinde yer alan 'Toplumsal Dayanıklılığı Güçlendirmek' Programı'nın bir parçası olarak ele almaktadır. 2021 yılında 2 milyon gönüllüye ulaşmayı hedefleyen Kızılay, eğitilmiş gönüllülerde daha fazla insana daha hızlı 'iyilik' taşımayı amaçlamaktadır."

Kızılay İletişim Merkezi kurulacak

Bütün iş süreçlerini kurumsal otomasyon ile izlenebilir hale getirmek için çalışmalarını sürdüren Kızılayın, Dijital Kan Bağış Otomasyonu, Afet Yönetim Sistemi Otomasyonu, Akıllı Depo Yönetim Sistemi, Doküman ve Arşiv Yönetim Sistemi Otomasyonu gibi sistemleriyle işlemlerini takip edeceğini bildiren Kınık, yeni kurulacak Kızılay İletişim Merkezi'nin de 24 saat hizmet vereceğini açıkladı.

Ülke genelindeki şubeleri, temsilcilikleri, yüz binlerce üyesi ve gönüllüsü ile Kızılayın tüm bu çalışmaları yardımsever Türk halkının teveccühü ile gerçekleştirdiğini ve gerçekleştirmeye devam ettiğini vurgulayan Kınık, "Bu vesileyle Kızılaya destek olan milyonlarca iyi kalpli insana tüm ihtiyaç sahipleri adına teşekkür ediyorum. Milletin emanetini yerine ulaştırmak için gece gündüz çalışan gönüllü ve profesyonel tüm Kızılaycılar ile bizi bu yolda hep destekleyen başta Fahri Başkanımız Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devlet yetkililerimize şükranlarınızı sunuyorum." ifadelerini kullandı.