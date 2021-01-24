Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 99 milyon 329 bini geçti - Son Dakika

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 99 milyon 329 bini geçti

24.01.2021 10:05
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 99 milyon 329 bini geçti, System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam vaka sayısı 99 milyon 329 bini aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam vaka sayısı 99 milyon 329 bini aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 2 milyon 130 bin 422 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 99 milyon 329 bin 288'e çıkarken, virüs saptanan 71 milyon 383 bin 206 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 25 milyon 566 bin 789 kişide Kovid-19 tespit edildi, 427 bin 635 kişi öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (10 milyon 655 bin 435), Brezilya (8 milyon 816 bin 254), Rusya (3 milyon 698 bin 273), İngiltere (3 milyon 617 bin 459), Fransa (3 milyon 35 bin 181), İspanya (2 milyon 603 bin 472), İtalya (2 milyon 455 bin 185), Türkiye (2 milyon 424 bin 328), Almanya (2 milyon 137 bin 689), Kolombiya (2 milyon 2 bin 969), Arjantin (1 milyon 862 bin 192), Meksika (1 milyon 752 bin 347), Polonya (1 milyon 470 bin 879), Güney Afrika (1 milyon 404 bin 839), İran (1 milyon 367 bin 32), Ukrayna (1 milyon 187 bin 897) ve Peru (1 milyon 93 bin 938)."

ABD'nin yanı sıra ölü sayısının 10 bini aştığı ülkeler şu şekilde:

"Brezilya (216 bin 475), Hindistan (153 bin 376), Meksika (149 bin 84), İngiltere (97 bin 329), İtalya (85 bin 162), Fransa (72 bin 877), Rusya (68 bin 971), İran (57 bin 294), İspanya (55 bin 441), Almanya (52 bin 536), Kolombiya (50 bin 982), Arjantin (46 bin 737), Güney Afrika (40 bin 574), Peru (39 bin 608), Polonya (35 bin 253), Endonezya (27 bin 664), Türkiye (24 bin 933), Ukrayna (21 bin 778), Belçika (20 bin 726), Kanada (18 bin 974), Şili (17 bin 854), Romanya (17 bin 722), Çekya (15 bin 270), Ekvador (14 bin 596), Hollanda (13 bin 510), Irak (12 bin 988), Macaristan (11 bin 904), Pakistan (11 bin 295), İsveç (11 bin 5), Portekiz (10 bin 194) ve Filipinler (10 bin 190)."

Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Rusya, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 99 milyon 329 bini geçti - Son Dakika


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