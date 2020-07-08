Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hasta sayısı 4,5 milyonu aştı - Son Dakika

Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hasta sayısı 4,5 milyonu aştı

Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) tedavi görenlerin sayısı dünya genelinde 4,5 milyonu geçti.

Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) tedavi görenlerin sayısı dünya genelinde 4,5 milyonu geçti.

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Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde aktif enfekte vaka sayısı 4 milyon 506 bin 906'ya ulaştı.

Tedavi görenlerin 4 milyon 448 bin 734'ünde hastalık belirtileri hafif seyrederken, 58 bin 172 hastanın hayati tehlikesi bulunuyor.

Tedavi altındaki hasta sayısının çoğalması ülkelerin sağlık sistemleri üzerindeki yükü artırıyor.

ABD, tedavi altındaki 1 milyon 608 bin 359 kişi ile aktif enfekte vaka sayısı en fazla ülke olurken, onu 489 bin 865 ile Brezilya, 266 bin 218 ile Hindistan, 217 bin 614 ile Rusya, 110 bin 54 ile Güney Afrika, 97 bin 338 ile Peru, 91 bin 602 ile Pakistan, 89 bin 99 ile Bangladeş, 72 bin 348 ile Meksika, 68 bin 274 ile Kolombiya, 61 bin 222 ile Fransa, 60 bin 252 ile Suudi Arabistan, 52 bin 72 ile Mısır, 51 bin 687 ile Arjantin, 35 bin 209 ile Belçika, 34 bin 178 ile Filipinler, 33 bin 135 ile Endonezya, 29 bin 301 ile Ekvador, 27 bin 617 ile Bolivya, 27 bin 573 ile Kanada, 26 bin 757 ile İran, 26 bin 340 ile Şili, 25 bin 989 ile Ukrayna ve 25 bin 764 ile Irak izledi.

Türkiye'de hasta sayısı azalıyor

Türkiye'de tedavi gören hasta sayısı, iyileşenlerin sayısının 24 Nisan'dan itibaren yeni vaka sayısını geçmeye başlamasıyla düşme eğilimine girdi. Tedavisi süren hastaların sayısı 24 Nisan'da 80 bin 575 iken, bu sayı 3 Haziran itibarıyla 30 bin 961'e kadar geriledi.

Türkiye'de 7 Temmuz itibarıyla 17 bin 345 aktif Kovid-19 vakası bulunuyor. Hastalardan 1152'si yoğun bakımda, 400'ü ise solunum cihazına bağlı şekilde tedavi ediliyor.

Dünyada tedavisi süren Kovid-19 hastalarının sayısı, 7 Nisan'da 1 milyonu, 18 Nisan'da 1,5 milyonu, 30 Nisan'da 2 milyonu, 14 Mayıs'ta 2,5 milyonu, 30 Mayıs'ta 3 milyonu, 17 Haziran'da 3,5 milyonu, 26 Haziran'da ise 4 milyonu aşmıştı.

Çin'in Vuhan kentinde 2019 Aralık'ta ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Vaka sayısı 12 milyona yaklaşırken, virüs nedeniyle 547 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 12:35 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hasta sayısı 4,5 milyonu aştı - Son Dakika
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