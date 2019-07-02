Dünya Miras kentinde alternatif turizm "doğa"

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu ilçesinde ki muhteşem doğa, Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, köprü ve konakların eşsiz güzelliğini yaşamak için tarihi ilçeye...

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu ilçesinde ki muhteşem doğa, Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, köprü ve konakların eşsiz güzelliğini yaşamak için tarihi ilçeye gelen ziyaretçilerin ilgisi çekiyor.

Anıt eserlerinin yanında genellikle üç katlı, 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanmış, estetik biçimde şekillendirilmiş evleriyle açık hava müzesi konumundaki Safranbolu, kanyonları, ormanları, kaya mezarları ve mağaralarıyla da ön plana çıkmaya başladı.

ABD'nin Arizona eyaletindeki bir terastan esinlenilerek İncekaya Kanyonu üzerine 2012 yılında yapılan 11 metre uzunluğunda, 80 metre yüksekliğinde ve 75 ton yüke dayanıklı Türkiye'nin ilk cam seyir terası, Türkiye'nin 4. büyük mağarası olan Bulak Mencilis Mağarası, Hızar çayının yatağındaki kireç taşı tabakalarının binlerce yılda aşınması sonucunda oluşan Tokatlı Kanyonu, Karakoyunlu, Gündoğan ve Üçbölük köyleri ile Soğanlı Vadisi'nde bulunan kaya mezarları, Safranbolu ilçesini Bartın'a bağlayan kara yolunun yaklaşık 5 kilometrelik bölümünde bulunan ağaç tünelli yollar, Çin, Tayvan, Japonya, Almanya, İtalya ve Güney Kore gibi ülkelerin yanı sıra başta İstanbul, Ankara, Kocaeli, Eskişehir, Sakarya, Düzce, Bolu ve Zonguldak'tan olmak üzere yurt içinden de çok sayıda ziyaretçinin uğrak yeri.

"Alternatif turizm çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz"

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, alternatif turizm çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirtti.

Safranbolu tarihi dokusunun doğal güzellikleri ve bölgedeki konumu itibari ile ilgi odağı olduğunu ifade eden Ürkmezer, ilçeye gelen turisti daha çok tutmak, hafta sonu yoğunluğunu hafta içine de yaymak istediklerini kaydetti.

Tarih ve doğanın birleşmesinden muhteşem bir atmosferin oluştuğuna dikkati çeken Ürkmezer, "Mağaramız, cam seyir terası, kanyonlarımız, ormanlarımız, ağaç tünelli yollarımız ve kaya mezarlarımız var. Her geçen gün buralara ilgi artıyor. Şimdi Sakaralan köyü Yacı Mahallesi'nde bulunan 'Ağlayan Kaya' diye bilinen bölgede ziyaret için gelenleri kendine hayran bırakıyor. Dağdan gelen buz gibi suyun, iki gözlü kayanın içinden ip gibi akması görenleri büyülüyor. Ağlayan Kaya isminin verildiği doğal kaynaktan akan su, misafirlerin su ihtiyacını da karşılıyor." diye konuştu.

Yılda 1,5 milyon yerli ve yabancı turist hedefleri olduğunu vurgulayan Ürkmezer, "Son zamanlarda yakaladığımız turizm hacminin, yaptığımız yatırımlar sayesinde beklenenden daha fazla olduğunu geçtiğimiz bayram tatilinde hep beraber gördük. Tabi ki ilçemiz tarihi evleri ve lokumu ile meşhurdur fakat doğal güzelliklerinin de görmezden gelinmeyecek kadar fazla olduğunu anlatmamız ve daha çok tanıtmamız gerekir. Bize bahşedilen bu güzellikleri hepimizin koruyup kollaması ve herkesin görmesi için tanıtacak bütün çalışmaları yapmamız gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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