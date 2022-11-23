Büyük İstanbul depreminde bu ilçeler yıkılacak! Uzmanlar 7.5'lik deprem için bas bas uyarıyor

Düzce'de dün gece saat 04.08 saatlerinde meydana gelen 5.9'luk deprem, vatandaşları sokağa döktü. İstanbul, Kocaeli ve Ankara'dan da hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlar büyük bir panik yaşadı.

İSTANBUL'DA BEKLENEN DEPREM AKILLARA GELDİ

Düzce'de yaşanan depremin ardından İstanbul'da uzun zamandan bu yana beklenen büyük deprem de yeniden akıllara geldi. Uzmanlar böyle bir depremde bazı ilçelerin, büyük risk altında olduğunu dile getiriyor.

AVRUPA VE ANADOLU YAKASI'NDAKİ İLÇELER

Haritada fay hatlarına yakınlığa göre birinci derece riskli ilçeler, Avrupa yakasında Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Beylikdüzü, Güngören, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Fatih, Anadolu yakasında ise Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Tuzla ve Adalar olarak öne çıkıyor.

EN FAZLA BEYOĞLU, DAHA SONRA FATİH HİSSEDECEK

Uzmanlara göre; İstanbul'daki yapıların yaşına bakıldığından en yaşlı ilçe olarak Beyoğlu'ndan sonra ikinci sırada gelen Fatih (Tarihi Yarımada) depremden en fazla etkiyi görecek ilçe olarak öne çıkıyor.