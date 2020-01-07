Ege'de yaş sebze meyve ihracatı yüzde 7 arttı - Son Dakika

EGE Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (EYMSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, 2019 yılında ihracat rekorunu yüzde 7 artışla 890 milyon dolara çıkaran Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin, 2019 yılı performansını değerlendirerek, 2020 yılı hedeflerini açıkladı.

EYMSİB Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, EYMSİB Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte 2019 yılı ihracat performansını değerlendirdi. Uçak, EYMSİB'nin 2019 yılında ihracatı yüzde 7 artırarak, 890 milyon dolar olarak gerçekleştirdiğini, en fazla ihraç edilen ürünün ise kiraz olduğunu açıkladı. 2020 yılında 1 milyar dolar ihracat hedeflediklerini ve gidilmedik yerlere gideceklerini aktaran Uçak, "Muz, ejder meyvesi, kivi ve avokado gibi katma değeri yüksek ürünlerle ilgili çalışmalarımız var. Dikili'de örtü altı tarım işletmesi kurulacak. Tarım Bakanlığı bünyesi altında İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, Ege ihracatçı Birliği, İzmir Ticaret Borsası girişimci olarak kuruldu. İnşallah önümüzdeki yıllarda örtü altı katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

'ÖN PLANA ÇIKAN ÜRÜNLER KİRAZ, SOFRALIK ÜZÜM VE KESTANE'

İhracata katkı sağlayan tüm ihracatçılara teşekkür eden Uçak; kiraz, sofralık üzüm, kestane, mandalina, kornişon ve biber turşuları, kurutulmuş domates ve meyve suyu konsantrelerinin başı çektiğini vurgulayarak şöyle dedi:

"Özellikle Türkiye genelinde yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri ihracatında düşüş yaşandığını düşünürsek, birliğimiz ihracatının yükselmesini sağlayan firmalarımızı başarılarından dolayı takdir etmemiz gerektiğini düşünüyorum. 2019 yılında 890 milyon dolarlık ihracatımızda ön plana çıkan ürünlerimiz kiraz, sofralık üzüm, kestane, mandalina, kornişon ve biber turşuları, kurutulmuş domates ve meyve suyu konsantreleri olmuştur. Ülkeler bazında da birliğimiz üzerinden her zaman olduğu gibi ağırlıklı olarak Rusya İngiltere ve İtalya gibi ülkelere ihracatımız gerçekleşmiştir. Kemalpaşa 'da, Selçuk 'ta kiraz, şeftali, narenciye ve nar üreticilerimiz ile bir araya gelerek sorunlarını dinledik. Aynı zamanda bir ziraat mühendisi ve bir halkla ilişkiler uzmanımızdan oluşan üye ilişkileri ekibimiz, yıl boyunca 700'e yakın üye firmamızı ziyaret etti, Ege Bölgesi'nde yer alan üreticiler ile Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri ile görüşmeler gerçekleştirdiler ve talep ve beklentileri yönetim kurulumuza raporladılar."

'URGE PROJELERİNİ FAALİYETE GEÇİRDİK'

Yurt dışında da ihraç ürünlerini tanıtmak için faaliyetlerine devam ettiklerini söyleyen Uçak,

"2019 yılında Almanya, Japonya , Çin, Hong Kong gibi ülkelerdeki fuarlarda ürünlerimizi tanıtma imkanı bulduk. 2020 yılında da hedefimiz ihracatımızın potansiyel gösterdiği ve daha önce gidilmedik yerlere giderek üyelerimizin ihraç ürünlerini yurtdışında tanıtmak. Bu kapsamda, en büyük potansiyel pazarlardan Çin'in yanı sıra, Güney Kore Hindistan gibi ülkelerde fuarlara katılım sağlayacağız. Bu yıl Asya ile birlikte Afrika pazarına da açılmak gibi bir hedefimiz var. Avrupa ve Rusya pazarını tüm üyelerimiz biliyor artık, bizim amacımız dünyayı onlara adım adım yaklaştırmak. 2019 yılının sonunda hem yaş meyve sebze hem de meyve sebze mamulleri sektöründe URGE projelerini faaliyete geçirdik. Toplam 33 firmamız ile kümelenme projesine dahil olduk. 2020 yılında firmalarımızın talepleri doğrultusunda yurtdışı pazarlama faaliyetlerinde bulunacağız" dedi.

'ALTERNATİF PAZARA İHTİYACIMIZ VAR'

Uçak, Rusya ile ihracatı değerlendirirken "Rusya ile iyi bir duruma geldik. Yurtdışına giden ürünler analiz yapılmadan gitmiyor. Raporları çıkıyor ve ona göre izin veriliyor" dedi. Uçak, Çin'e de sadece kiraz ihraç edebildiklerini belirterek, "Çin'e daha çok meyve satmak isteriz. İki devlet arasındaki protokolün genişletilmesini isteriz. Çalışmalar devam ediyor. Çin iyi bir pazar. Alternatif pazara ihtiyacımız var. Rakip ülkelerimiz çoğalıyor. Yıllar öncesinden birçok ülkeye ürün yetiştiremiyorduk. Şu anda rakip ülkeler var. Bunlar bizim için ister istemez ürünlerin önünü kesiyor, bazı ülkeler rakamı düşürüyor. Hızlı bir şekilde girilmeyen pazarlara girmek için UR-GE projeleri geliştiriyoruz" diye konuştu.

Kuru soğan ve taze patates, ihracatının ön izne bağlı mallar listesine eklenmesine ilişkin konuşan Uçak, "Şu anda Türkiye'de patates ve soğan anlamında yeterli ürün var. Fiyatlar da istikrarını koruyor. Şubat ayında da patates hasadının başlamasıyla herhangi bir sorunla karşılaşacağımızı sanmıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

'ORGANİK REÇEL ÜRETECEĞİZ'

Toplantıya ayrıca, Menemen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nden gelen Yeşim Sever ise, EYMSİB'nin de katkılarıyla doğal reçel üretimi yapacaklarını söyleyerek, "Ayva reçeli üretiyoruz, anne usulü, katkı maddesi yok. Raf ömrü biraz az olacak ama koruyucu madde yok, sağlıklı bir ürün. Destek bekliyoruz, gerekli desteği sizlerden alacağımıza inanıyoruz. Hep birlikte inşallah Menemen'de tarımı canlandıracağız. Logomuz Zümrüdüanka, nedeni zümrüdüanka gibi küllerimizden doğmak. Arazi üzerinde çalışmalarımız başladı. Tarım Bakanlığı ile birlikte yürüteceğiz. Mart ayında organik çilek üreterek üretime başlayacağız. Mevsim meyveleriyle yürüyeceğiz. İpek böceği gübresinden güzel bir gübre ürettik. Çıkış maddesi zaten ipek böceği. gübresinden iyi sonuçlar elde ettik" dedi.