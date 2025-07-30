Ehliyet yenileme harcı cep yakacak! Büyük zam öncesi nüfus müdürlüğünde kuyruklar oluştu - Son Dakika
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Ehliyet yenileme harcı cep yakacak! Büyük zam öncesi nüfus müdürlüğünde kuyruklar oluştu

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Ehliyet yenileme harcı cep yakacak! Büyük zam öncesi nüfus müdürlüğünde kuyruklar oluştu
30.07.2025 10:02
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Ehliyet yenileme harcı cep yakacak! Büyük zam öncesi nüfus müdürlüğünde kuyruklar oluştu
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Eski tip sürücü belgelerinin geçerliliği 31 Temmuz 2025'te sona eriyor. Bugün 15 TL'ye yapılan yenileme işlemi, yarından itibaren 7.438 TL'ye mal olacak. Son gün yoğunluğu nedeniyle nüfus müdürlüklerinde uzun sıralar oluştu, vatandaşların işlemlerini vakit kaybetmeden tamamlaması gerekiyor.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, dün yapılan son tespitlerde, 2 milyon 482 bin 461 kişinin sürücü belgesi için yenileme işlemi yaptırmadığı belirlendi. 2016 öncesinde alınan eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için tanınan sürenin sonuna gelindi. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, son başvuru tarihinin 31 Temmuz 2025 olduğunu bir kez daha hatırlattı. Süre dolmadan başvurusunu tamamlamak isteyen vatandaşlar, nüfus müdürlüklerine akın etti. Cezalı duruma düşmemek için harekete geçen binlerce kişi, randevu sistemine yüklenirken birçok ilde nüfus müdürlükleri önünde uzun kuyruklar oluştu. Özellikle büyük şehirlerde yoğunluk dikkat çekiyor. Yetkililer, başvurusunu henüz yapmayan vatandaşlara çağrıda bulunarak, işlemlerin e-Devlet üzerinden alınan randevu ile hızlı şekilde tamamlanabileceğini vurguladı. 31 Temmuz'a kadar yenileme işlemlerini tamamlamayanlar, hem ceza ödeyecek hem de eski tip ehliyetleri geçersiz sayılacak.

Ehliyet yenileme harcı cep yakacak! Büyük zam öncesi Nüfus Müdürlüğü'nde kuyruklar oluştu

YENİLEME BEDELİ 7 BİN 438 TL, TOPLAM MALİYET 20 BİN 416 TL'Yİ BULUYOR

Sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlar için B sınıfı ehliyet yenileme ücreti 7 bin 438 TL olarak belirlendi. Bu ücret, harç, değerli kâğıt bedeli, vakıf payı ve ortalama sağlık raporu masrafını kapsıyor. Eski ehliyetle yakalanan bir sürücünün ödeyeceği toplam tutar ise ceza ve yenileme birlikte hesaplandığında tam olarak 20 bin 416 TL'yi buluyor.

RANDEVU NASIL ALINIR?

Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, "Alo 199 Çağrı Merkezi", mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor. Öte yandan vatandaşların ehliyet yenileme işlemlerini son günlere bırakması nedeniyle nüfus müdürlüklerinde yoğunluk yaşanıyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tüm personeliyle yoğun bir şekilde çalışarak süreci titizlikle yürütüyor.

Ehliyet yenilemek isteyenler, randevu.nvi.gov.tr adresinden ya da ALO 199 çağrı merkezini arayarak işlem başlatabiliyor. Randevu almak için:

NVİ randevu sistemine giriş yapılır.

"Sürücü Belgesi İşlemleri" sekmesi seçilir.

T.C. kimlik numarası ve kişisel bilgiler girilir.

Randevu alınacak il ve ilçe seçilir.

Uygun tarih ve saat belirlenerek onaylanır.

Randevu bilgisi cep telefonuna SMS olarak gönderilir.

Ehliyet yenileme harcı cep yakacak! Büyük zam öncesi Nüfus Müdürlüğü'nde kuyruklar oluştu

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR, HANGİ BELGELER GEREKİYOR?

Eski tip sürücü belgelerinin yeni çipli ehliyetlerle değiştirilmesi için tanınan sürede sona yaklaşılırken, 31 Temmuz 2025 tarihine kadar yapılan başvurularda yalnızca 15 TL ödeme yapılması yeterli olacak.

Ancak bu tarihten sonra, yani 1 Ağustos itibarıyla, B sınıfı ehliyet yenileme ücreti 7.438 TL'ye çıkacak. Ehliyet yenileme başvurusu sırasında istenen belgeler ise şu şekilde:

Geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik kartı veya nüfus cüzdanı)

Mevcut eski tip ehliyet

1 adet biyometrik fotoğraf

Sağlık raporu (aile hekimi ya da özel sağlık kuruluşu)

Sürücü olur raporu

Kart ücreti ödeme dekontu

SOSYAL MEDYADA KULLANICILARDAN TEPKİ YAĞDI

Sosyal medya kullanıcıları tarafından Nüfus Müdürlüğü'nden randevu doluluğuna yönelik tepkiler büyüyor. Kullanıcılar şu şekilde tepkilerde bulundu; "Ehliyet yenileme için gün yok. Randevu yok. Uzatılacak mı? Uzatılmayacaksa son güne kadar vatandaşın bu haktan yararlanması gerekmiyor mu? Randevu alamamamız bizim suçumuz mu?"

Ehliyet yenileme harcı cep yakacak! Büyük zam öncesi nüfus müdürlüğünde kuyruklar oluştu

"Ehliyet yenileme süresini uzatmanızı rica ediyorum. Annemin engelli ehliyet işlemleri beklediğimizden uzun sürdü ve tamamlamak için bir haftaya ihtiyacımız var"

Ehliyet yenileme harcı cep yakacak! Büyük zam öncesi nüfus müdürlüğünde kuyruklar oluştu

Otomobil, Ekonomi, Gündem, Finans, Yaşam, Zam, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Ehliyet yenileme harcı cep yakacak! Büyük zam öncesi nüfus müdürlüğünde kuyruklar oluştu - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Son Mohikan:
    Cepleri Henüz Dolmamış Belli.. Bu HÜKÜMET in Vatandaşa Bir Menfaati Olmaz OLMAZZZZ Ülke Vergi Ceza ile Dönüyor. 1 0 Yanıtla
  • Taylan Özgür:
    salıyorlar korkuyu para topluyorlar 4 senedir aynı haber 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ehliyet yenileme harcı cep yakacak! Büyük zam öncesi nüfus müdürlüğünde kuyruklar oluştu - Son Dakika
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