Türkiye\'nin konuştuğu eczane saldırısının aslı bambaşka çıktı! 76 yaşındaki adama saldırmış

Mersin'in Erdemli ilçesinde, 16 Ekim günü sabah saatlerinde Hastane Caddesi üzerindeki bir eczaneye giden 76 yaşındaki Zeynel Abidin Toprak, eski tarihli reçetesiyle ilaç almak istedi. Eczacı teknisyeni Arif Fidan ilacı vermeyince aralarında tartışma yaşandı. Tartışmanın sonunda Fidan, Zeynel Abidin Toprak'ı eczaneden çıkardı.

OĞLU DÜKKANI BASTI, SOPAYLA ECZACIYI DARBETTİ

Olaydan bir gün sonra Zeynel Abidin Toprak'ın oğlu İsmail Toprak, eczaneye gelerek Fidan'ı sopayla darbetti. Gürültüleri duyarak iş yerine giren komşuları araya girip, Fidan'ı kurtardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan Fidan, ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

OĞUL TUTUKLANDI, ECZACI ODASI AYAKLANDI

Arif Fidan tedavisinin ardından taburcu olurken, kaçan İsmail Toprak kısa süre sonra polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Toprak polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Mersin Eczacı Odası yetkilileri de eczane önünde basın açıklaması yaparak saldırıyı kınadıklarını belirtti.

OLAYIN ASLI KAMERA GÖRÜNTÜLERİYLE ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, olayın öncesine dair farklı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, eczacı teknisyeninin olaydan bir gün önce Zeynep Abidin Toprak'ı tartaklayarak iş yerinden çıkarırken, iterek yere düşürdüğü, ardından kapıyı kapattığı anlar yer aldı.

"YA BİZİM ÇOCUĞUMUZ DA SERBEST KALSIN YA DA ECZACI DA TUTUKLANSIN"

Yaşananları anlatan Zeynel Abidin Toprak, eczacı teknisyeninin ilk kendisini darbettiğini ancak buna rağmen oğlunun yaptığını da savunmadığını söyledi. Fidan'dan şikayetçi olduklarını belirten Zeynel Abidin Toprak, "Ya bizim çocuğumuz da serbest kalsın ya da eczacı da tutuklansın" diyerek yardım istedi.