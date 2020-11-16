Erzincan'da 'Güvenlik Korucuları Hizmet İçi Eğitim' programı düzenlendi - Son Dakika

Erzincan'da 'Güvenlik Korucuları Hizmet İçi Eğitim' programı düzenlendi

16.11.2020 12:53
Erzincan'da 'Güvenlik Korucuları Hizmet İçi Eğitim' programı düzenlendi, System.String[]

Erzincan'da 'Güvenlik Korucuları Hizmet İçi Eğitim' programı düzenlendi.

Erzincan'da 'Güvenlik Korucuları Hizmet İçi Eğitim' programı düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı, İller İdaresi Genel Müdürlüğü Korucular Dairesi Başkanlığı tarafından Erzincan'da görev yapan güvenlik korucularına yönelik, vatan ve millet sevgisi gibi milli değerleri, halkla ilişkileri güçlendirmek, aile ilişkilerini geliştirmek, empati kurmak, hoşgörülü olmak, yardımsever ve merhametli olmak gibi konuları ele alan 'Hizmet İçi Eğitim' programı düzenlendi.

Erzincan'daki bir düğün salonunda düzenlenen programa, Erzincan Valisi Mehmet Makas, İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Yusuf İzzet Karaman, Erzincan Vali Yardımcısı Mehmet Şerif Olçaş, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Altıntaş, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Oğuzhan Aydın ve güvenlik korucuları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan 'Güvenlik Koruculuğu' adlı kısa tanıtım filminin izletilmesiyle devam etti.

İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Yusuf İzzet Karaman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteği, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı ile 2016 yılından bugüne kadar korucuların dönem meseleleri ile yakından ilgilenilmekte olduğunu ifade ederek, "Türkiye'de 55 bin 600 güvenlik, 19 bin 371 görevli güvenlik olmak üzere toplam 74 bin 980 güvenlik korucumuz görevleri esnasında karşılaştıkları zorluklar, maddi ve manevi olarak yanlarında olduğumuzu belirtmeliyim. Korucularımıza verdiğimiz destekler her zaman devam edecektir. Bu kapsamda görevlerini icra ederken milli ve manevi değerlerimize sahip çıkan, ülke çıkarlarına destek veren, çalışmalarımızın amacı ise milli ve manevi değerlerimizi zaten biliyoruz. Bu amaçta çalışmak, akademik alanda profesyonel destek sağlamak ve görevlerini daha şevkli yapmalarını sağlamaktır. Eğitime başlanılan ikinci sezonda ise 14 ilde bin 400 güvenlik korucumuza ulaşılması hedeflenmektedir. Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Erzurum, Erzincan, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye ve Hatay, Milli ve Manevi değerleri ile vatanın bölünmezliği uğruna can siper mücadele veren korucularımız bölgede terörün korkulu rüyaları olacaklardır" diye konuştu.

Programda Erzincan genelinde 484'ü güvenlik korucusu, bin 104'de gönüllü güvenlik korucusunun görev yaptığı belirtildi.

Terörle mücadelede büyük önem arz eden korucular, jandarma tüm güvenlik güçleri sayesinde Erzincan ve kırsalında terörün bittiğini kaydeden Erzincan Valisi Mehmet Makas ise konuşmasında, "Artık İHA'lar, SİHA'lar ve sizler sayesinde dağlarda, kırsalda, her yerde uçan kuştan bile haberimiz var" dedi.

Eğitimin başlaması adına eğitici olarak Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Oğuzhan Aydın ise şairlerden, ozanlardan, Erzincan adına yazılan anekdotlardan ve beyitlerden bahsederek, vatan ve millet sevgisi gibi milli değerleri, halkla ilişkileri güçlendirmek, aile ilişkilerini geliştirmek, empati kurmak, hoşgörülü olmak, yardımsever ve merhametli olmak gibi konuları dile getirdi. - ERZİNCAN

Erzincan'da 'Güvenlik Korucuları Hizmet İçi Eğitim' programı düzenlendi
Erzincan'da 'Güvenlik Korucuları Hizmet İçi Eğitim' programı düzenlendi
Erzincan'da 'Güvenlik Korucuları Hizmet İçi Eğitim' programı düzenlendi
Erzincan'da 'Güvenlik Korucuları Hizmet İçi Eğitim' programı düzenlendi
Erzincan'da 'Güvenlik Korucuları Hizmet İçi Eğitim' programı düzenlendi
Erzincan'da 'Güvenlik Korucuları Hizmet İçi Eğitim' programı düzenlendi
Erzincan'da 'Güvenlik Korucuları Hizmet İçi Eğitim' programı düzenlendi

Erzincan, Milli, Vatan, CEO, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erzincan'da 'Güvenlik Korucuları Hizmet İçi Eğitim' programı düzenlendi - Son Dakika


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