Erzurum'da cinayet: Nermin Tirit vuruldu, katil intihar etti

04.11.2025 16:19  Güncelleme: 16:54
Salih Aybas, eski kurbanı Nermin Tirit'i vurarak öldürdü, ardından intihar etti. Olay güvenlik kamerasında.

Erzurum'da 2 yıl önce kendisini bıçakla yaralayan ve cezaevinden izinli çıkan Salih Aybas (52) tarafından tabancayla vurularak öldürülen Nermin Tirit (47), toprağa verildi.

3 KURŞUNLA ÖLDÜRÜLDÜ

Erzurum Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan izinli çıkan Salih Aybas, Nermin Tirit'i kovalayıp, oturduğu sitenin bahçesinde tabancayla 3 kurşunla vurarak öldürdü. Bir süre Tirit'in cansız bedenine bakan Aybas, aynı tabancayla kendi göğsüne ateş ederek yaşamına son verdi. Nermin Tirit ile Salih Aybas'ın cansız bedenleri Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

2 YIL ÖNCEKİ OLAY YÜZÜNDEN HAPSE GİRMİŞ

Salih Aybars'ın Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ) temizlik işçisi olarak çalışan 1 çocuk annesi Nermin Tirit'i 2 yıl önce üniversitede birlikte çalıştıkları sırada ağır yaraladığı, yargılandığı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 12,5 yıl hapse çarptırıldığı belirlendi.

OLAY KAMERADA

Bu arada olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Salih Aybas'ın kovaladığı Nermin Tirit'i tabancayla yaraladığı ardından yanına giderek bir el daha ateş ettiği, daha sonra da intihar ettiği görüldü.

TEDBİR TALEBİNDE BULUNMAMIŞ

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada Aybas'ın, Tirit'e yönelik 20 Ocak 2023'te gerçekleştirdiği eylem nedeniyle 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan Erzurum Açık Ceza İnfaz Kurumu'na hükümlü olduğu, 23 Ekim 2025 saat 10.00'da ceza infaz kurumundan 11 günlük yasal izinle ayrıldığı kaydedildi. Açıklamada Salih Aybas'ın izne ayrıldığı bilgisinin ilgili ceza infaz kurumu tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bildirildiği, ayrıca kolluk birimleri tarafından 22 Ekim'de Nermin Tirit'e de bilgi verildiği ifade edildi. Tirit'in herhangi bir tedbir talebinin bulunmadığını kolluk birimlerine ilettiğine yer verilen açıklamada Aybas'ın 03 Kasım saat 10.00'da ceza infaz kurumuna teslim olması gerektiği ancak saat 07.30'da suçu işlediği belirtildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrası Salih Aybas'ın cenazesi Aziziye ilçesinde, Nermin Tirit'in cenazesi ise Tortum ilçesinin kırsal Pehlivanlı Mahallesi'nde toprağa verildi.

HUSUMETTEN DOLAYI YAPTI

Tirit'in amcasının oğlu Metin Tirit, bir daha bu tür olayların yaşanmamasını temenni ederek, "Sosyal medyada sevgilisi, eski eşi gibi şeyler dolaşıyor. Böyle bir şey yok. Sadece iş yerinde arkadaşlar. Bir husumetten dolayı bu işi yaptı" dedi.

Nermin Tirit'in akrabası Özer Tiritoğlu ise "Hepimiz üzüntülüyüz. Aynı iş yerinde çalışan fakat iş uyumsuzluğu yüzünden düşman kesilen, daha önce bıçaklamış ölümüne kastetmiş şimdi de yarım kalan işini tamam etmiş gibi. Bizim bakış açımız bu. Hukukun üstünlüğünü yoksa suçluların üstünlüğü mü, bunu hakimlerimizin, savcılarımızın, devlet büyüklerimizin iyice düşünmesi lazım" diye konuştu.

Kaynak: DHA
