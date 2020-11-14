Erzurum taşıtta 3, konutta 2'inci sırada - Son Dakika

Erzurum taşıtta 3, konutta 2'inci sırada

14.11.2020 13:19
Erzurum taşıtta 3, konutta 2'inci sırada, System.String[]

Erzurum bu yılın Ocak-eylül ayları düzeyinde taşıt kredisi tutarı kullanımı yüksekliği bazında bölge illeri içinde 3, konut kredisi kullanım tutarı yüksekliği düzeyinde ise 2'inci sırayı aldı.

Erzurum bu yılın Ocak-eylül ayları düzeyinde taşıt kredisi tutarı kullanımı yüksekliği bazında bölge illeri içinde 3, konut kredisi kullanım tutarı yüksekliği düzeyinde ise 2'inci sırayı aldı.

BDDK FİNTÜRK - 9 kapsamında Erzurum ve bölgesel bireysel bankacılık verilerini paylaştı. Erzurum bu yılın Ocak - eylül ayları düzeyinde taşıt kredisi tutarı kullanımı yüksekliği bazında bölge illeri içinde 3, konut kredisi kullanım tutarı yüksekliği düzeyinde ise 2'inci sırayı aldı.

Taşıt Kredisi Bölgesel Veriler

BDDK verileri üzerinden DOSİAD tarafından yapılan analizlere göre, dönem içinde Erzurum'da 60.2 milyon, KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında 87.7 milyon, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illeri toplamında 146. 1 milyon, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında da 400.9 milyon TL tutarında taşıt kredisi kullanıldı.

Konut Kredisi Bölgesel Veriler

DOSİAD tarafından yapılan analizlere göre, 2020 Ocak - eylül ayları arasında Erzurum'da 1,3 milyar milyon, KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında 1.9 milyar, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illeri toplamında 3,2 milyar milyon, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında da 8,5 milyar TL tutarında konut kredisi kullanımı gerçekleşti.

Kredili Mevduat Hesabı

FİNTÜRK- 9 verileri kaydında, 2020 Ocak - Eylül ayları arasında kredili mevduat hesabı tutarı Erzurum'da 129,3 milyon, KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında 192,3 milyon, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illeri toplamında 352,9 milyon, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında da 911,7 TL olarak belirlendi.

Diğer Tüketici Kredileri

FİNTÜRK- 9 verileri üzerinden DOSİAD tarafından yapılan analizlere göre, 2020 Ocak - Eylül ayları arasında diğer tüketici kredileri toplamı Erzurum'da 2,2 milyar, KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında 3,4 milyar, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illeri toplamında 6,4 milyar, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında da 16,8 milyar TL olarak kaydedildi.

Bireysel Kredi Kartı

DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analizlere göre, 2020 Ocak - Eylül ayları arasında bireysel kredi kartı kullanım tutarı Erzurum'da 679,0 milyon, KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında 992,6 milyon, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illeri toplamında 1,6 milyar, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında da 4,3 milyar TL olarak belirlendi.

Bölge İlleri Taşıt Kredisi Dağılımı

Erzurum 9 aylık dilimde taşıt kredisi kullanım tutarı yüksekliği bazında bölgede Malatya ve Van'dan sonra 3'üncü sırayı aldı. Dönemde Malatya'da 74.5 milyon, Van'da 60.3 milyon, Erzurum'da 60.2 milyon, Elazığ'da 49.1 milyon, Erzincan'da 24.8 milyon, Bingöl'de 21. milyon, Kars'ta 17.8 milyon, Ağrı'da 17.3 milyon, Muş'ta 16.9 milyon, Bitlis'te 16.2 milyon, Ardahan'da 11.9 milyon, Hakkari'de 11.7 milyon, Iğdır'da 11.4 milyon, Tunceli'de 7.4 milyon, Bayburt'ta 2.6 milyonluk taşıt kredisi kullanıldı.

Bölge İlleri Konut Kredisi Dağılımı

Erzurum Ocak - Eylül 2020 döneminde konut kredisi kullanım tutarı yüksekliği bazında bölgede Malatya'dan sonra 2'inci oldu. Dönemde Malatya'da 1.7 milyar, Van'da 1,0 milyar, Erzurum'da 1,3 milyar, Elazığ'da 1,2 milyar, Erzincan'da 483,7 milyon, Bingöl'de 237,9 milyon, Kars'ta 438,2 milyon, Ağrı'da 364,8 milyon, Muş'ta 228,2 milyon, Bitlis'te 395,5 milyon, Ardahan'da 147,4 milyon, Hakkari'de 280,9 milyon, Iğdır'da 289,5 milyon, Tunceli'de 234,2 milyon, Bayburt'ta 104,4 milyonluk konut kredisi kullanıldı. - ERZURUM

Erzurum taşıtta 3, konutta 2'inci sırada

Doğu Anadolu Bölgesi, Konut Kredisi, Erzurum, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Erzurum taşıtta 3, konutta 2'inci sırada - Son Dakika Ekonomi


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