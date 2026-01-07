Etnospor Kültür Festivali Fotoğraf Sergisi İstanbul'da Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Etnospor Kültür Festivali Fotoğraf Sergisi İstanbul'da Açıldı

Etnospor Kültür Festivali Fotoğraf Sergisi İstanbul\'da Açıldı
07.01.2026 23:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ETNOSPOR Kültür Festivali Fotoğraf Sergisi'nde konuşan Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, "Etnospor Kültür Festivalleri 7 defa İstanbul'da kültürseverlerle buluştu;

ETNOSPOR Kültür Festivali Fotoğraf Sergisi'nde konuşan Dünya Etno spor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, "Etnospor Kültür Festivalleri 7 defa İstanbul'da kültürseverlerle buluştu; dünyanın dört bir yanından gelen gelenekleri, kadim kültürleri, oyunları, geleneksel sporları aynı mekanda bir araya getirdi. Bu yönüyle gerçekten dünyanın önemli kültürel etkinliklerinden, spor etkinliklerinden bir tanesi haline geldi. Şunu rahatlıkla iddia edebiliyoruz. Dünyanın ve Anadolu'nun bu kadar çeşitli kültürel öğesini 4 gün içerisinde bu kadar az eforla görmek herhalde sadece İstanbul'da Etnospor Kültür Festivali'nde dünyada mümkün olabiliyor" dedi.

Etnospor Kültür Festivali Fotoğraf Sergisi'nin açılışı İstanbul'da AKM'de Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. 4 farklı kategoride 53 farklı fotoğrafçının obektifinden 110 eserin yer aldığı 'Gelenek ve Bellek' temalı Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen serginin açılış törenine Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Dünya Etnospor Birliği Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ile çok sayıda davetli katıldı. Sergide yer alan fotoğraflar, Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen Etnospor Kültür Festivali'nin 7 yıllık süresince çekilen ve festival kapsamında düzenlenen fotoğraf yarışmalarına katılan eserler arasından alanında uzman jüri üyeleri tarafından seçildi ve ödüllendirildi. Gelenek ve Bellek Sergisi, kalıcı olanın izini sürerek, kültürel mirasın hikayesini geleceğe taşımayı amaçlamaktadır. Etnospor Kültür Festivali Fotoğraf Sergisi'nin açılışı Bilal Erdoğan'ın kurdele kesmesiyle açıldı. Ardından Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan ve beraberindeki heyet birlikte sergi alanını gezip, fotoğraf sanatçıları ile fotoğraf çekildi. Sergi 7-14 Ocak tarihleri arasında hizmet vermeye devam edecek.

'İNSANLIĞIN ORTAK HAFIZASINA AÇILAN BİR KAPININ EŞİĞİNDEYİZ'

Sergide konuşan Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, "Etnospor Kültür Festivali fotoğraf sergisi vesilesiyle insanlığın ortak hafızasına açılan bir kapının eşiğindeyiz. Etnospor Kültür Festivalleri 7 defa İstanbul'da kültürseverlerle buluştu; dünyanın dört bir yanından gelen gelenekleri, kadim kültürleri, oyunları, geleneksel sporları aynı mekanda bir araya getirdi. Bu yönüyle gerçekten dünyanın önemli kültürel etkinliklerinden, spor etkinliklerinden bir tanesi haline geldi. Şunu rahatlıkla iddia edebiliyoruz. Dünyanın ve Anadolu'nun bu kadar çeşitli kültürel öğesini 4 gün içerisinde bu kadar az eforla görmek herhalde sadece İstanbul'da Etnospor Kültür Festivali'nde dünyada mümkün olabiliyor. Bugün modern hayatın hızı içerisinde kaybolma riski taşıyan geleneksel sporlarımızı ve oyunlarımızı yeniden ihya etmek; onları yalnızca birer nostaljik öğe olarak değil, yaşayan birer değer olarak evlerimizde, sokaklarımızda yaşatarak geleceğe taşımak için adımlar atıyoruz" dedi.

'SERGİDE GÖRDÜĞÜMÜZ HER BİR KARE GELECEĞE BIRAKILMIŞ NİTELİKLİ BİR ARŞİV OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYOR'

Bilal Erdoğan, "Yaşanan anın ötesine geçen bir tanıklık sunuyoruz. Bugün bu sergide gördüğümüz her bir kare ortak belleğimize düşülmüş bir not, geleceğe bırakılmış nitelikli bir arşiv olma özelliği taşıyor. Sergimizde dört farklı kategoride 53 ayrı fotoğrafçının objektifinden yansıyan 110 seçkin eser yer alıyor. Ancak belleği konuşurken bugün dünyanın başka bir yerinde hafızanın bilinçli biçimde yok edilmek istendiğini de görmezden gelemeyiz. Gazze'de yıllardır süren zulümde yalnızca masum siviller değil, hakikati dünyaya göstermek isteyen nice gazetecinin, foto muhabirinin ve basın mensubunun da katledildiğini biliyoruz. Objektifini bir silah gibi gören bu cesur insanlar, gerçeğin üzerinin örtülmesine izin vermedikleri için İsrail tarafından bilinçli olarak hedef alındılar ve dünya tarihinin en çok gazetecinin, en çok basın mensubunun öldürüldüğü dönemi olarak geçtiğimiz üç yıl tarihe kaydedildi. Bu vesileyle Gazze'nin şehitlerini anıyorum, Allah'tan hepsine rahmet diliyorum ve Gazze halkıyla, Filistin halkıyla olan dayanışmamızı bir kez daha teyit etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

'7'DEN 70'E SANATÇILARINI YARIŞTIRIYORUZ'

Bilal Erdoğan, "Bu sene 21-24 Mayıs tarihleri arasında yine 8'inci Etnospor Kültür Festivalimizi Atatürk Havalimanı'nda daha büyük bir coşkuyla gerçekleştireceğiz. Bu sene Japonya'dan özel misafirlerimiz olacak; Gürcistan'dan özel misafirlerimiz olacak. Geçen senelerdeki zenginliğin yanında bu sene farklı gösterilerle yine halkımıza ve bütün dünyadan gelen ilgili kültür meraklılarına çok güzel bir gösteri sunacağız. Bu sene 8'incisini yapacağız ama aynı zamanda her yıl bu renkli festivali fotoğraf sanatçılarına bir yarışma için açıyoruz. Fotoğrafçılar için aslında bulunmaz bir nimet. Biliyorsunuz festivallerimiz sadece geleneksel sporlar değil; geleneksel oyunlar, el sanatları, gastronomik bir yer olduğu için oradaki o zenginlik, 7'den 70'e insanların katılması ile fotoğraf sanatçılarını tabiri caizse yarıştırıyoruz. Onlar da fotoğraf sanatçısı yarışmamıza katıldı. Sonra uzman bir jüri tarafından bu fotoğrafların en iyilerini farklı kategorilerde ödüllendiriyoruz. Bu hafta bu sergimizi gezecek insanlar, eğer Etnospor'u bilmiyorlarsa, Etnospor Kültür Festivali'ne hiç gelmedilerse nasıl bir atmosfer olduğunu, nasıl bir etkinlik olduğunu anlamış oluyorlar. Aynı zamanda bir sonraki festivalimizin, 21-24 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda yapacağımız 8'inci festivalin de işaret fişeği, tanıtımı olmuş oluyor. Ben bütün katılan fotoğraf sanatçılarımızı öncelikle tebrik ediyorum. Kazananları, kazanmayanları. Her geçen sene daha fazla fotoğrafçının katıldığını zaten görüyoruz" dedi.

'VATANDAŞLARIMIZI SERGİMİZİ GEZMEYE DAVET EDİYORUZ'

Ümit ediyorum ki festivalimizin kültürel zenginliği, dünyadaki tanınırlığı, bilinirliği her geçen sene zaten artıyor. Dünya Etnospor Birliği olarak da dünyadaki geleneksel sporların canlandırılması, ihyası ile ilgili otorite konumumuzu pekiştirmeye devam ediyoruz. Ümit ediyorum ki her geçen sene İstanbul'daki bu festival sadece İstanbulluları, sadece Türkiye'den gelenleri değil, yurt dışından gelecek ziyaretçiler için de bir destinasyon olma özelliğini gittikçe kazanacak. Çünkü gerçekten 4 gün içerisinde bu kadar büyük kültürel zenginliği bir arada bulacağınız dünyada başka bir etkinlik yok; bu konuda çok iddialıyız. Bütün vatandaşlarımızı hem sergimizi bir hafta boyunca Atatürk Kültür Merkezi'nde gezmeye hem de 21-24 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'ndaki 8'inci festivalimize gelmeye davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

'İKİ MİSAFİR ÜLKE İLE ANLAŞTIK'

Bilal Erdoğan, "Bu yılki festivalle alakalı yenilikler olarak; şu anda iki misafir ülke ile anlaştık, süreçlerini sürdürüyoruz. Bir tanesi Japonya'dan Taiko topluluğu gelecek; Japonya'nın büyük davullarıyla gösteri yapan bir topluluk, çok gerçekten keyifli bir gösterileri var. Bir de Gürcistan'ın atlı sporlarını ağırlayacağız; güreşini ağırlamıştık geçen sene, bizim oraya bir ziyaretimiz olmuştu dünya şampiyonası için. Orta Asya'dan katılımlar devam edecek. Azerbaycan ve Türkmenistan'dan gelen atlı gösterinin yine olmasını ümit ediyoruz. Tabii ki zamanla açıklayacağımız başka sürprizlerimiz de olacak" dedi.

Kaynak: DHA

Bilal Erdoğan, İstanbul, Festival, Etkinlik, Kültür, Güncel, Dünya, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Etnospor Kültür Festivali Fotoğraf Sergisi İstanbul'da Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk yatırımcı böyle mağdur oldu İşte coinleri saniyeler içinde buhar eden yöntem Türk yatırımcı böyle mağdur oldu! İşte coinleri saniyeler içinde buhar eden yöntem
Vali Köşger: Adana’da kasten yaralama suçu bir yılda 7 bin 994’ten 7 bin 988’e geriledi Vali Köşger: Adana'da kasten yaralama suçu bir yılda 7 bin 994'ten 7 bin 988'e geriledi
Traktörünün plakası başına bela oldu Ceza üstüne ceza yağıyor Traktörünün plakası başına bela oldu! Ceza üstüne ceza yağıyor
Maduro’nun koltuğuna oturan Delcy Rodriguez “ajan“ iddialarına ateş püskürdü Maduro'nun koltuğuna oturan Delcy Rodriguez "ajan" iddialarına ateş püskürdü
İrfan Can Eğribayat’ın yeni takımı belli oldu İrfan Can Eğribayat'ın yeni takımı belli oldu
Hayatından endişe edildi, cezaevinde olduğu ortaya çıktı Hayatından endişe edildi, cezaevinde olduğu ortaya çıktı
Adliyeden çalınan 25 kilo altının akıbeti belli oldu Eritilip böyle aklanmaya çalışılmış Adliyeden çalınan 25 kilo altının akıbeti belli oldu! Eritilip böyle aklanmaya çalışılmış
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil
Galaya damga vuran anlar: Kameralara aldırış etmeden tacize devam etti Galaya damga vuran anlar: Kameralara aldırış etmeden tacize devam etti
’’Babamın hayrına’’ deyip cami önünde 3 bin kişiye domuz eti yedirdi ''Babamın hayrına'' deyip cami önünde 3 bin kişiye domuz eti yedirdi
Babacan, sanal bahis yüzünden intihar eden vatandaşın videosunu izletip hükümete seslendi Babacan, sanal bahis yüzünden intihar eden vatandaşın videosunu izletip hükümete seslendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
Oğuz Aydın’ın gitmek istediği takımı duyan taraftarlar çıldıracak Oğuz Aydın'ın gitmek istediği takımı duyan taraftarlar çıldıracak
SGK İl Müdürlüğü’nde vahşet Avukat silahlı saldırıda öldürüldü SGK İl Müdürlüğü'nde vahşet! Avukat silahlı saldırıda öldürüldü
Trump’ın “petrol“ açıklaması Çin’i küplere bindirdi: Bu resmen zorbalık Trump'ın "petrol" açıklaması Çin'i küplere bindirdi: Bu resmen zorbalık

23:18
Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
23:07
İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
22:20
Uyuşturucu içen gençler, sokak ortasında kendinden geçti
Uyuşturucu içen gençler, sokak ortasında kendinden geçti
21:41
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi’yi İstanbul’a getiriyor
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi'yi İstanbul'a getiriyor
21:40
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı
21:21
Özel jet, helikopter, araba... Hepsini tek tek paylaşıp nispet yaptı Sahibi bakın kim
Özel jet, helikopter, araba... Hepsini tek tek paylaşıp nispet yaptı! Sahibi bakın kim
20:54
Karın ağrısı sandı, hastaneye gittiğinde gerçek bambaşka çıktı
Karın ağrısı sandı, hastaneye gittiğinde gerçek bambaşka çıktı
20:03
AK Parti’ye geçen Karatutlu: Ben zaten vicdanen buradaydım
AK Parti'ye geçen Karatutlu: Ben zaten vicdanen buradaydım
19:31
Galatasaray’dan transferde Bernardo Silva sürprizi
Galatasaray'dan transferde Bernardo Silva sürprizi
19:18
Avusturya polisinde çıplak fotoğraf skandalı: Merakı işinden ediyordu
Avusturya polisinde çıplak fotoğraf skandalı: Merakı işinden ediyordu!
19:14
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor! Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar
17:24
PKKYPG, Halep’te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor
PKK/YPG, Halep'te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor
17:17
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia
15:31
Tarihe damga vuracak keşif Türklere ait olduğu ortaya çıktı
Tarihe damga vuracak keşif! Türklere ait olduğu ortaya çıktı
15:28
Suriye ordusu, Halep’te terör örgütü YPG’ye karşı operasyon başlattı
Suriye ordusu, Halep'te terör örgütü YPG'ye karşı operasyon başlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 00:26:07. #7.11#
SON DAKİKA: Etnospor Kültür Festivali Fotoğraf Sergisi İstanbul'da Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.