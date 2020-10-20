FETÖ'nün 'emniyet yapılanması' soruşturmasında 9 gözaltı kararı - Son Dakika

ANKARA merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY'nin 'emniyet yapılanması'na yönelik soruşturmada; 7'si eski polis, 2'si 'sivil imam' toplam 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, FETÖ/PDY'nin 'emniyet yapılanması'na yönelik soruşturmada; 1'i 2'nci sınıf emniyet müdürü, 1'i komiser, 2'si komiser yardımcısı, 3'ü polis memuru ve 2'si 'sivil mahrem imam' olmak üzere toplam 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Haklarında örgüt mensubu olduklarına dair ifade ile teşhis tutanağı bulunan, 'ByLock' kullanıcısı, 7'si eski polis 9 şüphelinin, örgütün 'emniyet yapılanması'nda olduğu kaydedildi. 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 4 kentte, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince çalışma başlatıldı.

ANKARA,