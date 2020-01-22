Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) adına siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı olan birçok kişiyi usulsüz dinledikleri gerekçesiyle 211 sanığın yargılandığı "VIP dinleme" davasında karar verildi. Mahkeme 131 sanık hakkında 3 yıl 9 ay ila 45 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezasına hükmetti.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'nde görülen duruşmada, Mahkeme Başkanı Fahrettin Yıldız, sanıkların esasa ilişkin savunmalarının tamamlandığını, önceki celsede son sözlerinin aldığını belirttikten sonra hükmü açıkladı.

Buna göre sanıklardan 126'sını "silahlı terör örgütüne üyelik"ten 3 yıl 9 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandıran mahkeme, ayrıca bu sanıklardan 105'ine "resmi belgede sahtecilik" suçundan 4 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya, yine bu sanıklardan 92'sine "usulsüz dinleme"den 3 yıldan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası verdi.

Örgüt üyeliğinden cezalandırılan sanıkların dışında kalan 4'ü ise "usulsüz dinleme", "belgeleri hukuka aykırı yok etme", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 3 yıl 9 aydan 9 yıla kadar hapse mahkum edildi.

Sanıklardan 37'si hakkında beraat kararına hükmeden mahkeme, aralarında firarilerin de bulunduğu 43 sanığın dosyasını ayırdı.

Ceza alanların arasında 17/25 Aralık kumpas soruşturmalarını yürüten emniyet müdürlerinin yanı sıra kamuoyunun bildiği bazı isimler de yer aldı.

Bunlardan eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanı Ramazan Akyürek, "silahlı terör örgütü yöneticiliğinden" 18 yıl,"usulsüz dinlemeden" 7 yıl 10 ay 15 gün, "resmi belgede sahtecilikten" 12 yıl 13 ay 15 gün, "belgeleri hukuka aykırı yok etmek" suçundan ise 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eski İstihbarat Dairesi Başkan Yardımcısı Gürsel Aktepe, söz konusu suçlardan 27 yıl 4 ay 15 gün, eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Lokman Kırcılı 22 yıl 6 ay, istihbarattan sorumlu eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Hami Güney 28 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Daha önce İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince 25 yıla mahkum edilen eski emniyet müdürü Yurt Atayün ile aynı mahkemede 16 yıl 6 ay hapis cezası alan Ali Fuat Yılmazer de "resmi belgede sahtecilik" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan mahkum edilen sanıklardan Hasan Ali Okan, İlyas Tekin, Özgür Öztürk, Seyit Gölcük, Fatih Doğan ve Ertan Aslan'a ayrıca "siyasi ve askeri casusluk" suçlarından 16'şar yıl hapis verildi.

Mağdurlar

Sanıkların usulsüz dinledikleri mağdur ve müştekiler arasında Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yalçın Topçu, eski Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, eski bakanlar Koray Aydın, Abdullatif Şener ve Namık Kemal Zeybek, emekli Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un eşi Sevgi Kurtulmuş, MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, gazeteciler Aslı Aydıntaşbaş, Ahmet Hakan Coşkun, Akif Beki, Fatih Çekirge, Sedat Ergin, Cüneyt Ülsever, Hüseyin Gülerce, Nuri Elibol, Uğur Dündar, Cüneyt Özdemir, Nurettin Şimşek, merhum gazeteci Mehmet Ali Birand, şarkıcı Çelik Erişçi, eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, iş adamları Cavit Çağlar, Ali Koç, Rahmi Koç, Vuslat Sabancı, Nihat Özdemir, emekli Orgeneral Hurşit Tolon ile bazı bürokratlar, emniyet mensupları, siyasetçi ve iş adamları bulunuyor.

(Bitti)