Son Dakika Haberleri: FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda 3 takım ikinci turu garantiledi
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FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda 3 takım ikinci turu garantiledi

6 saat önce

Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa Kupası 4. hafta maçlarının ardından Bahçeşehir Koleji'nin yanı sıra Letonya'dan Ventspils ve Romanya'dan CSM CSU Oradea adını 2. tura yazdırmayı garantiledi.

FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda 3 takım ikinci turu garantiledi, System.String[]

Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa Kupası 4. hafta maçlarının ardından Bahçeşehir Koleji'nin yanı sıra Letonya'dan Ventspils ve Romanya'dan CSM CSU Oradea adını 2. tura yazdırmayı garantiledi.

Toplam 32 takımın 8 grupta mücadelesini sürdürdüğü ve ilk 2 sırayı alacak ekiplerin adını ikinci tura yazdıracağı organizasyonda dördüncü hafta müsabakaları biri dışında dün tamamlandı.

B Grubu'nda İsrail ekibi Ironi Ness Ziona ile Avusturya temsilcisi Kapfenberg Bulls arasında oynanmayan karşılaşma ile ilgili FIBA'dan daha sonra açıklama yapılacak.

Türk temsilcilerinden Bahçeşehir Koleji, D Grubu'nda konuk ettiği İsviçre ekibi Fribourg Olympic'i 79-70 yenerek adını ikinci tura yazdırmayı garantiledi. Pınar Karşıyaka ise E Grubu'nda Spirou Basket'i 92-54 yenerek liderliğe yükseldi.

Bahçeşehir Koleji'nin yanı sıra aynı grupta Romanya'dan CSM CSU Oradea ile C Grubu'nda Letonya'dan Ventspils 4. maçların ardından ikinci tura yükselmeyi garantileyen ekipler oldu.

Organizasyonda 19 ve 20 Kasım'da oynanacak 5. hafta maçlarının programı şöyle:

A Grubu:

Benfica (Portekiz)-PVSK Veolia (Macaristan)

Inter Bratislava (Slovakya)-ZZ Leiden (Hollanda)

B Grubu:

Keravnos (Kıbrıs Rum Kesimi)-Ironi Ness Ziona (İsrail)

Kapfenberg Bulls (Avusturya)-Landstede Hammers (Hollanda)

C Grubu:

Ventspils (Letonya)-Apoel Nicosia (Kıbrıs Rum Kesimi)

Sigal Priştine (Kosova)-medi Bayreuth (Almanya)

D Grubu:

CSM CSU Oradea (Romanya)-Bahçeşehir Koleji

Fribourg Olympic (İsviçre)-BC CSU Sibiu (Romanya)

E Grubu:

Spirou Basket (Belçika)- Phoenix Brüksel (Belçika)

Donar (Hollanda)-Pınar Karşıyaka

F Grubu:

Kiev Basket (Ukrayna)-Levski Lukoil (Bulgaristan)

Dnipro (Ukrayna)-Tsmoki-Minsk (Belarus)

G Grubu:

Balkan (Bulgaristan)-U-BT Cluj Napoca (Romanya)

Sodertalje (İsveç)-Enisey Krasnoyarsk (Rusya)

H Grubu:

Kataja (Finlandiya)-Bakken Bears (Danimarka)

Legia Varşova (Polonya)-Egis Kormend (Macaristan)

Romanya, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:50 Kaynak: AA
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