Firari işadamı FETÖ'ye servet aktarmış

İzmir'de bu sabah yapılan FETÖ operasyonunda yakalanan Özşanal şirketlerinin eski sahibi firari işadamı Sabri K.'nin Amerika'daki FETÖ kuruluşlarına yaklaşık 280 bin ABD Doları para gönderdiği, örgüte de yılda 4 milyon lira para aktarımı yaptığı belirlendi.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne ait gaybubet evlerinde bu sabah yapılan ve 36 şüphelinin yakalanıp 452 bin 800 TL, 11 bin 850 Euro, 223 bin 850 ABD Doları paranın ele geçirildiği operasyonda, yakalanan kişiler arasında, halen İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesinde "terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan ve yakalama kararı ile aranan Özşanal şirketlerinin eski sahibi Sabri K.'nin de yakalanarak gözaltına alındı.



Firari işadamı Sabri K.'nin, örgütün Bornova mütevellisi olduğu, Amerika'daki FETÖ kuruluşlarına 2014 yılı içerisinde yaklaşık 280 bin ABD Doları para transferinde bulunduğu, Bank Asya'ya talimat sonrası hesabını 1 milyon TL'ye yükselttiği, FETÖ ile iltisaklı Türkiye İş Adamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) çatısı altındaki işadamları derneklerine üye olduğu ve örgüte yılda 4 milyon TL para aktarımı yaptığı yönünde tanık beyanlarının mevcut olduğu tespit edildi. - İZMİR