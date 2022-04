fizy martta da müzikseverlerin tercihi oldu - Son Dakika

Djital müzik platformu fizy, mart ayında da müzik tutkunlarının tercihi oldu.

Turkcell açıklamasına göre, mart ayında fizy'de en fazla dinlenen ve beğenilen parçalar arasında Tarkan'ın "Geççek", Mustafa Ceceli&Nigar Muharrem'in "Salıncak", Burak Bulut, Ebru Yaşar ve Kurtuluş Kuş'un "İçime Ata Ata", Edis'in "Arıyorum", Burak Bulut, Mustafa Ceceli ve Kurtuluş Kuş'un "Leyla Mecnun" şarkısının yanı sıra Sefo'nun 'Bilmem mi?', Semicenk'in 'Düşer Aklıma', Sura İskenderli'nin 'Yok', Uzi'nin 'Paparazzi' ve Ebru Gündeş ile Murat Boz'un 'Sonsuza Dek' parçaları yer aldı.

Mart ayında fizy'lilerin en çok paylaştığı şarkılar; Ebru Gündeş ve Murat Boz'un birlikte seslendirdiği 'Sonsuza Dek', Melek Mosso'nun 'Yıllar Affetmez', Bergen'in 'Sen Affetsen', Tarkan'ın "Geççek", Ersay Üner'in "Duysun", Gülşen'in "Sen Affetsen Ben Affetmem", Uzi'nin "Arasan Da", Gülşen'in "Lolipop", Mustafa Ceceli ve Nigar Muharrem'in "Salıncak" ve son olarak yine Bergen'in "Seni Kalbimden Kovdum" adlı parçaları oldu.

En fazla Bergen arandı

Martta en çok aratılan isim Bergen olurken, ardından Uzi, Ahmet Kaya, Tarkan, Sezen Aksu, Müslüm Gürses, Gülşen, Buray, Edis geldi.

Fizy'de geçen ay en fazla dinlenen isimlerden Müslüm Gürses ilk sırada yer aldı. Gürses'i Bergen, Tarkan, Gülşen, Uzi, Sezen Aksu, İbrahim Tatlıses, Ahmet Kaya, Sefo ve Ebru Gündeş takip etti.

En çok dinlenen listelerde "Rap" yine zirvede

Zengin repertuarıyla kullanıcılara keyifli anlar yaşatan fizy'de mart ayında en çok dinlenen tür yine rap oldu. Rap'i sırasıyla "Pop", "Yöresel", "Oldies", "Klasik" ve "Arabesk" takip etti.

Kullanıcıların tercihleriyle oluşan algoritma listeleri hariç, fizy editörlerinin titizlikle hazırladığı listelerde en çok tercih edilenler ise sırasıyla, 'Yepyeni', 'fizy Pop', 'Günün Listesi' 'Rap Türkçe', 'En Yeniler (Yerli), '90'lara Dönüş', 'fizy Rap', 'Arkada Çalsın', 'Koş Koş Koş', 'En Yeniler (Yabancı)' ve 'Kardan Adam' listeleri oldu.

Mart ayında fizy en çok İstanbul'da dinlendi. İstanbul'u sırasıyla Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Konya, Kırıkkale, Diyarbakır ve Kahramanmaraş takip etti.