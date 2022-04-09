fizy martta da müzikseverlerin tercihi oldu - Son Dakika
Üye Girişi

fizy martta da müzikseverlerin tercihi oldu

09.04.2022 11:36
fizy martta da müzikseverlerin tercihi oldu

Djital müzik platformu fizy, mart ayında da müzik tutkunlarının tercihi oldu.

Djital müzik platformu fizy, mart ayında da müzik tutkunlarının tercihi oldu.

Turkcell açıklamasına göre, mart ayında fizy'de en fazla dinlenen ve beğenilen parçalar arasında Tarkan'ın "Geççek", Mustafa Ceceli&Nigar Muharrem'in "Salıncak", Burak Bulut, Ebru Yaşar ve Kurtuluş Kuş'un "İçime Ata Ata", Edis'in "Arıyorum", Burak Bulut, Mustafa Ceceli ve Kurtuluş Kuş'un "Leyla Mecnun" şarkısının yanı sıra Sefo'nun 'Bilmem mi?', Semicenk'in 'Düşer Aklıma', Sura İskenderli'nin 'Yok', Uzi'nin 'Paparazzi' ve Ebru Gündeş ile Murat Boz'un 'Sonsuza Dek' parçaları yer aldı.

Mart ayında fizy'lilerin en çok paylaştığı şarkılar; Ebru Gündeş ve Murat Boz'un birlikte seslendirdiği 'Sonsuza Dek', Melek Mosso'nun 'Yıllar Affetmez', Bergen'in 'Sen Affetsen', Tarkan'ın "Geççek", Ersay Üner'in "Duysun", Gülşen'in "Sen Affetsen Ben Affetmem", Uzi'nin "Arasan Da", Gülşen'in "Lolipop", Mustafa Ceceli ve Nigar Muharrem'in "Salıncak" ve son olarak yine Bergen'in "Seni Kalbimden Kovdum" adlı parçaları oldu.

En fazla Bergen arandı

Martta en çok aratılan isim Bergen olurken, ardından Uzi, Ahmet Kaya, Tarkan, Sezen Aksu, Müslüm Gürses, Gülşen, Buray, Edis geldi.

Fizy'de geçen ay en fazla dinlenen isimlerden Müslüm Gürses ilk sırada yer aldı. Gürses'i Bergen, Tarkan, Gülşen, Uzi, Sezen Aksu, İbrahim Tatlıses, Ahmet Kaya, Sefo ve Ebru Gündeş takip etti.

En çok dinlenen listelerde "Rap" yine zirvede

Zengin repertuarıyla kullanıcılara keyifli anlar yaşatan fizy'de mart ayında en çok dinlenen tür yine rap oldu. Rap'i sırasıyla "Pop", "Yöresel", "Oldies", "Klasik" ve "Arabesk" takip etti.

Kullanıcıların tercihleriyle oluşan algoritma listeleri hariç, fizy editörlerinin titizlikle hazırladığı listelerde en çok tercih edilenler ise sırasıyla, 'Yepyeni', 'fizy Pop', 'Günün Listesi' 'Rap Türkçe', 'En Yeniler (Yerli), '90'lara Dönüş', 'fizy Rap', 'Arkada Çalsın', 'Koş Koş Koş', 'En Yeniler (Yabancı)' ve 'Kardan Adam' listeleri oldu.

Mart ayında fizy en çok İstanbul'da dinlendi. İstanbul'u sırasıyla Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Konya, Kırıkkale, Diyarbakır ve Kahramanmaraş takip etti.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Altılı, aynısı Macaristan'da da oldu, orada da altılı çıktı' Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Altılı, aynısı Macaristan'da da oldu, orada da altılı çıktı' Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Altılı, aynısı Macaristan'da da oldu, orada da altılı çıktı' Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Altılı, aynısı Macaristan'da da oldu, orada da altılı çıktı'

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel fizy martta da müzikseverlerin tercihi oldu - Son Dakika


Son Dakika
12:32 Esenyurt'ta 3 çocuk annesi Ceylan'ın sır ölümü! Cinayet mi intihar mı?
12:29 İş arkadaşının anahtarını çaldı, evine hırsız yolladı, mobil bankacılık üzerinden adına kredi çekti
12:21 Yabancı kadınları iş bulma vaadiyle Türkiye'ye getirip, katalogla pazarlamışlardı: Kataloglu fuhuş çetesine rekor ceza talebi
12:18 Ağrı'daki AK Parti sahuru tartışılmaya devam ediyor! Bu kez de mekan sahibi konuştu: Faturadaki hata sehven yapıldı
12:14 Fenerbahçe'nin hocasından derbi uyarıları: İlk gole ve kartlara dikkat!
11:55 Çarşıda pazarda fiyatı artıyor ama üreticilerin elinde kalan soğanlar depolarda çürümeye terk edildi
11:52 Herkes eleştirmişti ama Nevşin Mengü, Ağrı'daki sahur görüntülerini "doğal" buldu: Gençler sosyalleşmiş!
11:48 Ölen kocasıyla iletişim kurmak için gittiği medyuma aşık oldu: Medyumla evlenmek için mezardaki kocadan izin istedi
11:39 Ciciş Esra Ersoy'un istismar ettiği çocuğun kemik yaşı 14 çıktı! Kendisini "18'den büyük gösteriyordu" diye savunmuştu
11:11 Bartu Küçükçağlayan, 'Hakan Şükür' diyemeyince sosyal medyada gündem oldu: Söyleyemiyoruz adını galiba...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 12:48:55. #1.12#
SON DAKİKA: fizy martta da müzikseverlerin tercihi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement